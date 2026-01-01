Описание тура
Об Архызе и Домбае красиво! Таков девиз этого тура!
Первые две ночи пройдут в Архызе. Мы вдоволь насладимся стремительно развивающимся горным курортом!
Затем посетим очень живописный аул Хурзук. Место совершенно не попсовое, но очень интересное!
Переедем в колоритный Домбай, который абсолютно не похож на предыдущие локации. Уверена, что эти заключительные виды горных панорам навсегда останутся в ваших сердечках;)
Жильё уровня комфорт, тур проходит в мини-группе до 6ти туристов.
P.s. Заранее подготовьте свободное место на вашем телефоне, тк потрясающе красивых мест будет очень много!
Программа тура по дням
Встреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши
Приветствуем, дорогие туристы! Вы на правильном пути при выборе тура!
Карачаево-Черкесия очень живописна и колоритна. Широкие ущелья и долины, горные реки, очень вкусная местная еда, невероятные панорамы гор, водопады и озера не оставляют равнодушным ни одного туриста! А визитные карточки Республики - Архыз и Домбай совершенно не похожи друг на друга. Обязательно стоить уделить внимание каждому курорту. Мы собрали в этой программе самые видовые точки и они далеко не попсовые. Тур получился очень разнообразным по видам и при этом логично знакомит с краем. Присоединяйтесь;)
Встречаемся в Минеральных Водах не позднее 12.30. Дождавшись группу, первой остановкой едем любоваться видом горы Кольцо.
Следующая точка на карте - панорамный перевал Гум-Баши! Виды с высоты двух тысяч метров - всегда прекрасны. Наслаждаемся моментом!
Обед в этно-кафе.
Переезжаем в Нижний Архыз. Там расположен уникальный музей-заповедник Аланское городище. Погружаемся в историю Великого Шелкового пути 10-12в.
Рядом предлагаю посетить уникальную наскальную икону Лик Христа, поднявшись по 526 ступеням наверх! Там же есть местный рынок - можно купить сувениры и различные вкусняшки для себя и близких.
Вот теперь переезжаем в сам поселок и заселяемся в отель.
Вкусно ужинаем, отдыхаем!
Архыз во всей красе
После завтрака, ориентировочно в 9 утра мы выезжаем в туристический поселок Романтик - именно там расположены канатные дороги. Выбираем - Южный склон (закрытые канатки гондольного типа) или Северный (закрытая + кресельная Аполлон), любуемся красотой! Можно посетить оба склона, но тогда и ваш темп должен быть увеличен)
На вторую половину дня оставляем Софийскую Поляну с её активностями. Конные прогулки, катание на квадроциклах. При желании можно организовать рафтинг.
При хорошей погоде закатом любуемся с перевала Пхия!
Ужинаем, отдыхаем.
Хурзук и переезд в Домбай
Сразу же после завтрака мы едем в Обсерваторию Ран.
В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она состоит из трех частей и двух мощных телескопов. Профессиональный экскурсовод ответит на вопросы и поможет погрузиться в увлекательный мир астрономии! (стоимость экскурсии 500р).
Обсерватория расположена на горе Пастухова и оттуда классные виды на долину Архыз!
Говорим курорту до свидания и едем дальше)
Поднимаемся на г. Шоана к одноименному Храму, расположенному на юго-восточном склоне на высоте более тысячи метров над уровнем моря. С площадки открывается шикарная панорама на долину реки Кубань и окрестные села!
Обедаем.
Далее у нас живописнейший аул Хурзук. Это место ещё не обременено коммерцией и там нет толп туристов. Считается одним из древнейших аулов Карачаево-Черкесии. Местные жители любят шутить, что с Хурзука начинается Россия, так как он граничит с Грузией.
Ну что, в Домбай? Виды заставляют сказать вау!
При желании в Теберде можно покататься на карачаевских лошадках, остановка на час.
Заселяемся в отель. Поужинать можно в Форелевом хозяйстве, либо в кафе на выбор. Гид обязательно сориентирует.
Вершина Мусса-Ачитара, Гоначхир и обратная дорога
В 9 утра вы должны уже быть готовыми к выходу, вещи собраны.
Вкусно завтракаем и вперед на вершину Мусса-Ачитара - подъем на канатках до высоты 3200м! Все ущелья, вершины, пики как на ладони! Потрясающий кругозор и панорамные снимки! Конечно же, гид расскажет местные легенды и красивые истории этих мест. Далее у вас будет свободное время.
К 12.30 нужно будет спуститься на обед.
Далее посещаем невероятно живописное ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель!
Этими шикарными видами мы завершаем нашу программу! Оставляем в памяти всю красту и едем в аэропорт/жд Минеральных Вод.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый и крайний день тура
- Проживание 2н. в Архызе и 1н. в Домбае
- Вкусные завтраки
- Передвижение на комфортных внедорожниках
- Работа гида-водителя, экскурсионная программа
- Эко-сборы по маршруту тура
- Помощь при выборе рейсов и покупке билетов
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе
- Банный комплекс
- Билет на экскурсию в Обсерваторию
- Катание на квадроциклах в Архызе (при желании)
- Катание на лошадях в Теберде (при желании)
О чём нужно знать до поездки
Список одежды направляю при бронировании тура.
Пожелания к путешественнику
Быть позитивным и с уважением относиться к участникам тура, не конфликтовать с местными жителями. Гид всегда с вами, при любых возникших вопросах - обращайтесь к нему или пишите/звоните мне, все решаемо!)