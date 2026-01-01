3 день

Хурзук и переезд в Домбай

Сразу же после завтрака мы едем в Обсерваторию Ран.

В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она состоит из трех частей и двух мощных телескопов. Профессиональный экскурсовод ответит на вопросы и поможет погрузиться в увлекательный мир астрономии! (стоимость экскурсии 500р).

Обсерватория расположена на горе Пастухова и оттуда классные виды на долину Архыз!

Говорим курорту до свидания и едем дальше)

Поднимаемся на г. Шоана к одноименному Храму, расположенному на юго-восточном склоне на высоте более тысячи метров над уровнем моря. С площадки открывается шикарная панорама на долину реки Кубань и окрестные села!

Обедаем.

Далее у нас живописнейший аул Хурзук. Это место ещё не обременено коммерцией и там нет толп туристов. Считается одним из древнейших аулов Карачаево-Черкесии. Местные жители любят шутить, что с Хурзука начинается Россия, так как он граничит с Грузией.

Ну что, в Домбай? Виды заставляют сказать вау!

При желании в Теберде можно покататься на карачаевских лошадках, остановка на час.

Заселяемся в отель. Поужинать можно в Форелевом хозяйстве, либо в кафе на выбор. Гид обязательно сориентирует.

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