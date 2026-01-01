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Архыз и Домбай - две жемчужины Карачаево-Черкесии

Об Архызе и Домбае - красиво! Таков девиз этого тура! Первые две ночи пройдут в Архызе
Архыз и Домбай - две жемчужины Карачаево-ЧеркесииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Архыз и Домбай - две жемчужины Карачаево-ЧеркесииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Архыз и Домбай - две жемчужины Карачаево-ЧеркесииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Об Архызе и Домбае красиво! Таков девиз этого тура!

  • Первые две ночи пройдут в Архызе. Мы вдоволь насладимся стремительно развивающимся горным курортом!

  • Затем посетим очень живописный аул Хурзук. Место совершенно не попсовое, но очень интересное!

  • Переедем в колоритный Домбай, который абсолютно не похож на предыдущие локации. Уверена, что эти заключительные виды горных панорам навсегда останутся в ваших сердечках;)

  • Жильё уровня комфорт, тур проходит в мини-группе до 6ти туристов.

P.s. Заранее подготовьте свободное место на вашем телефоне, тк потрясающе красивых мест будет очень много!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши

Приветствуем, дорогие туристы! Вы на правильном пути при выборе тура!

Карачаево-Черкесия очень живописна и колоритна. Широкие ущелья и долины, горные реки, очень вкусная местная еда, невероятные панорамы гор, водопады и озера не оставляют равнодушным ни одного туриста! А визитные карточки Республики - Архыз и Домбай совершенно не похожи друг на друга. Обязательно стоить уделить внимание каждому курорту. Мы собрали в этой программе самые видовые точки и они далеко не попсовые. Тур получился очень разнообразным по видам и при этом логично знакомит с краем. Присоединяйтесь;)

  • Встречаемся в Минеральных Водах не позднее 12.30. Дождавшись группу, первой остановкой едем любоваться видом горы Кольцо.

  • Следующая точка на карте - панорамный перевал Гум-Баши! Виды с высоты двух тысяч метров - всегда прекрасны. Наслаждаемся моментом!

  • Обед в этно-кафе.

  • Переезжаем в Нижний Архыз. Там расположен уникальный музей-заповедник Аланское городище. Погружаемся в историю Великого Шелкового пути 10-12в.

  • Рядом предлагаю посетить уникальную наскальную икону Лик Христа, поднявшись по 526 ступеням наверх! Там же есть местный рынок - можно купить сувениры и различные вкусняшки для себя и близких.

  • Вот теперь переезжаем в сам поселок и заселяемся в отель.

  • Вкусно ужинаем, отдыхаем!

Встреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Архыз во всей красе

После завтрака, ориентировочно в 9 утра мы выезжаем в туристический поселок Романтик - именно там расположены канатные дороги. Выбираем - Южный склон (закрытые канатки гондольного типа) или Северный (закрытая + кресельная Аполлон), любуемся красотой! Можно посетить оба склона, но тогда и ваш темп должен быть увеличен)

На вторую половину дня оставляем Софийскую Поляну с её активностями. Конные прогулки, катание на квадроциклах. При желании можно организовать рафтинг.

При хорошей погоде закатом любуемся с перевала Пхия!

Ужинаем, отдыхаем.

Архыз во всей красе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Хурзук и переезд в Домбай

Сразу же после завтрака мы едем в Обсерваторию Ран.

В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она состоит из трех частей и двух мощных телескопов. Профессиональный экскурсовод ответит на вопросы и поможет погрузиться в увлекательный мир астрономии! (стоимость экскурсии 500р).

Обсерватория расположена на горе Пастухова и оттуда классные виды на долину Архыз!

Говорим курорту до свидания и едем дальше)

Поднимаемся на г. Шоана к одноименному Храму, расположенному на юго-восточном склоне на высоте более тысячи метров над уровнем моря. С площадки открывается шикарная панорама на долину реки Кубань и окрестные села!

Обедаем.

Далее у нас живописнейший аул Хурзук. Это место ещё не обременено коммерцией и там нет толп туристов. Считается одним из древнейших аулов Карачаево-Черкесии. Местные жители любят шутить, что с Хурзука начинается Россия, так как он граничит с Грузией.

Ну что, в Домбай? Виды заставляют сказать вау!

При желании в Теберде можно покататься на карачаевских лошадках, остановка на час.

Заселяемся в отель. Поужинать можно в Форелевом хозяйстве, либо в кафе на выбор. Гид обязательно сориентирует.

Хурзук и переезд в Домбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Вершина Мусса-Ачитара, Гоначхир и обратная дорога

В 9 утра вы должны уже быть готовыми к выходу, вещи собраны.

Вкусно завтракаем и вперед на вершину Мусса-Ачитара - подъем на канатках до высоты 3200м! Все ущелья, вершины, пики как на ладони! Потрясающий кругозор и панорамные снимки! Конечно же, гид расскажет местные легенды и красивые истории этих мест. Далее у вас будет свободное время.

К 12.30 нужно будет спуститься на обед.

Далее посещаем невероятно живописное ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель!

Этими шикарными видами мы завершаем нашу программу! Оставляем в памяти всю красту и едем в аэропорт/жд Минеральных Вод.

Вершина Мусса-Ачитара, Гоначхир и обратная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в первый и крайний день тура
  • Проживание 2н. в Архызе и 1н. в Домбае
  • Вкусные завтраки
  • Передвижение на комфортных внедорожниках
  • Работа гида-водителя, экскурсионная программа
  • Эко-сборы по маршруту тура
  • Помощь при выборе рейсов и покупке билетов
  • Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе
  • Банный комплекс
  • Билет на экскурсию в Обсерваторию
  • Катание на квадроциклах в Архызе (при желании)
  • Катание на лошадях в Теберде (при желании)
О чём нужно знать до поездки

Список одежды направляю при бронировании тура.

Пожелания к путешественнику

Быть позитивным и с уважением относиться к участникам тура, не конфликтовать с местными жителями. Гид всегда с вами, при любых возникших вопросах - обращайтесь к нему или пишите/звоните мне, все решаемо!)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Домбая

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