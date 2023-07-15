Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Домбае, цены от 45 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 7 дней Горнолыжный тур в Домбай Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) Расписание: Согласно расписанию 46 900 ₽ за человека 9 дней Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город... 45 000 ₽ за человека 7 дней Горнолыжный Домбай. Всё включено Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город... 45 999 ₽ за человека Все туры Домбая Последние отзывы на туры А Анастасия Домбай на Новый год Организаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.

М Мария Домбай на Новый год Спасибо организаторам тура! Все было Супер!

Г Гребан Домбай на Новый год Сопровождающие, гиды, экскурсовод и водители настоящие специалисты своего дела и заслуживают огромного уважения. Огромного им Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Домбае Горнолыжный тур в Домбай Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус Горнолыжный Домбай. Всё включено В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3 Сколько стоит тур в Домбае в ноябре 2024 Сейчас в Домбае в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 46 900.

Туры по окрестностям Домбая и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь