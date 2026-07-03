1 день

Встреча в поселке Домбай. Знакомство с группой

Наш первый день начинается со встречи в п. Домбай. Расселяемся в гостинице. Отдыхаем.

Вечером знакомство с группой и прогулка по Домбаю.

!!! Можем организовать трансфер из аэропорта Минеральные Воды, с ж/д вокзала г. Невинномыска до п. Домбай за дополнительную плату.

Для туристов, прибывших в Домбай до 14:00ч. или за день до начало тура дополнительная экскурсия в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-кель. Маршрут проходит по крутой, узкой и волнующей Военно-Сухумской дороге, которая когда-то была частью знаменитого Великого шелкового пути. Данная экскурсия позволит вам не только насладиться красотой Кавказской природы, но и соприкоснуться с интересным историческим прошлым. Озеро находится на высоте 1850м. Любители поплавать могут захватить с собой купальники, чтобы окунуться в прохладные воды ледникового озера. На озере можно устроить пикник.