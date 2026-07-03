Описание тура
Тур в Домбай идеален для тех, кто не знаком с миром Кавказа, кто впервые и по-настоящему хочет ощутить кавказское гостеприимство, почувствовать душу и энергию гор. Вас ждет знакомство с уникальным горным поселком, затерянным среди гор, походы, водопад, озера, великолепные панорамы, цветущие луга и вкуснейшая кавказская кухня.
- Умиротворение от созерцания высоких гор Кавказа
- ароматы цветущих лугов
- невероятные эмоции во время походов
- чувство единения с природой на берегу озера и в мокрых объятиях водопада.
- вкуснейшие блюда кавказской кухни
- знакомство и общение с новыми людьми
Программа тура по дням
Встреча в поселке Домбай. Знакомство с группой
Наш первый день начинается со встречи в п. Домбай. Расселяемся в гостинице. Отдыхаем.
Вечером знакомство с группой и прогулка по Домбаю.
!!! Можем организовать трансфер из аэропорта Минеральные Воды, с ж/д вокзала г. Невинномыска до п. Домбай за дополнительную плату.
Для туристов, прибывших в Домбай до 14:00ч. или за день до начало тура дополнительная экскурсия в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-кель. Маршрут проходит по крутой, узкой и волнующей Военно-Сухумской дороге, которая когда-то была частью знаменитого Великого шелкового пути. Данная экскурсия позволит вам не только насладиться красотой Кавказской природы, но и соприкоснуться с интересным историческим прошлым. Озеро находится на высоте 1850м. Любители поплавать могут захватить с собой купальники, чтобы окунуться в прохладные воды ледникового озера. На озере можно устроить пикник.
Подъем на канатной дороге. Алибекский водопад
Завтрак.
После завтрака с помощью канатной дороги мы попадем в маленький рай - поднимемся на г. Мусса-Ачитара на высоту 3200м, откуда открывается прекрасная панорама на Кавказский хребет и г. Эльбрус. Вы узнаете название каждой вершины, услышите красивые легенды, что позволит окунуться в прекрасную атмосферу горного рая и насладиться энергетикой этого уютного места.
Свободное время на обед и отдых.
Далее мы отправимся в увлекательный поход в самое популярное ущелье Домбая Алибекское. Туристический маршрут протяженностью 14км в обе стороны. Местные жители говорят: Кто не видел Алибек, тот не видел Домбай. В этом ущелье посетим базу отдыха Алибек (бывший альплагерь), кладбище альпинистов, большой и громкий Алибекский водопад и увидим шикарную панораму на мощный Алибекский ледник.
Дорога длинная, но живописная. Часть маршрута до базы отдыха мы проедем на уазиках, оставшиеся 1.5 км пройдем пешком.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Бадукские озера
Завтрак.
Пешеходная экскурсия на Бадукские озера. Всего три озера. Протяженность маршрута в обе стороны 9км. Время в пути - 8-10ч. Подъем для новичков может показаться немного сложным, потому что приходится идти все время в гору. Но дорога проходит через очень красивый сказочный лес. Обед-пикник на втором или третьем озере по желанию группы. После нас ждет обратный путь.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Ущелье Домбай-Ульген - Чучхурские водопады
Завтрак.
Пешеходная экскурсия в ущелье Домбай-Ульген с посещением Русской поляны и Чучхурских водопадов. Протяженность маршрута в обе стороны 12км. Время в пути 6-7 часов. Яркое, открытое ущелье с шикарным видом на Кавказский хребет. Мы посетим каскад из трех водопадов, которые не оставят вас равнодушными.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Аманаузское ущелье - каньон Чертова мельница
Завтрак.
Экскурсия в Аманаузское ущелье с посещением каньона Чертова мельница. Поход на 2-2.5 часа, протяженностью 2 км, перепад высоты 400м.
После прощание с группой.
И ждем вас снова в наш уютный, затерянный в горах, поселок Домбай!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице с удобствами
- Завтраки
- Полное сопровождение на протяжении всего тура
- Заброски на уазиках на маршрутах
- Все входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
- Обеды на маршрутах, ужины
- Экскурсия на озеро Туманлы-Кель - 1500 руб. с человека
О чём нужно знать до поездки
Краткая памятка для туристов:
Для поездки в горы необходимо взять с собой:
- Российский паспорт, полис, на детей - свидетельство о рождении
- 2 пары спортивной обуви
- Спортивная или удобная для вас одежда
- Пуховка, флиска (толстовка)
- Куртка для защиты от ветра и дождя
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Солнцезащитные очки
- Спрей от насекомых (мошки, слепни, комары)
- Дождевик
- Купальник
- Тапочки или сланцы
- Небольшие рюкзаки для походов
- Личная аптечка
- Предметы личной гигиены
- И самое главное - хорошее настроение)))
Пожелания к путешественнику
Гид имеет полное право менять местами дни экскурсий в зависимости от погоды и обстоятельств. Во время тура посещаем пограничные зоны. Для этого необходим пропуск, который мы сами оформляем для Вас. Для этого от Вас требуются только взять с собой в тур российские паспорта.