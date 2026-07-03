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Однажды в Домбае

Тур в Домбай «Однажды в Домбае»: 5 дней / 4 ночи. Карачаево-Черкесская Республика
Однажды в ДомбаеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Однажды в ДомбаеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Однажды в ДомбаеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур в Домбай идеален для тех, кто не знаком с миром Кавказа, кто впервые и по-настоящему хочет ощутить кавказское гостеприимство, почувствовать душу и энергию гор. Вас ждет знакомство с уникальным горным поселком, затерянным среди гор, походы, водопад, озера, великолепные панорамы, цветущие луга и вкуснейшая кавказская кухня.

  • Умиротворение от созерцания высоких гор Кавказа
  • ароматы цветущих лугов
  • невероятные эмоции во время походов
  • чувство единения с природой на берегу озера и в мокрых объятиях водопада.
  • вкуснейшие блюда кавказской кухни
  • знакомство и общение с новыми людьми

Программа тура по дням

1 день

Встреча в поселке Домбай. Знакомство с группой

Наш первый день начинается со встречи в п. Домбай. Расселяемся в гостинице. Отдыхаем.

Вечером знакомство с группой и прогулка по Домбаю.

!!! Можем организовать трансфер из аэропорта Минеральные Воды, с ж/д вокзала г. Невинномыска до п. Домбай за дополнительную плату.

Для туристов, прибывших в Домбай до 14:00ч. или за день до начало тура дополнительная экскурсия в Гоначхирское ущелье к озеру Туманлы-кель. Маршрут проходит по крутой, узкой и волнующей Военно-Сухумской дороге, которая когда-то была частью знаменитого Великого шелкового пути. Данная экскурсия позволит вам не только насладиться красотой Кавказской природы, но и соприкоснуться с интересным историческим прошлым. Озеро находится на высоте 1850м. Любители поплавать могут захватить с собой купальники, чтобы окунуться в прохладные воды ледникового озера. На озере можно устроить пикник.

2 день

Подъем на канатной дороге. Алибекский водопад

Завтрак.

После завтрака с помощью канатной дороги мы попадем в маленький рай - поднимемся на г. Мусса-Ачитара на высоту 3200м, откуда открывается прекрасная панорама на Кавказский хребет и г. Эльбрус. Вы узнаете название каждой вершины, услышите красивые легенды, что позволит окунуться в прекрасную атмосферу горного рая и насладиться энергетикой этого уютного места.

Свободное время на обед и отдых.

Далее мы отправимся в увлекательный поход в самое популярное ущелье Домбая Алибекское. Туристический маршрут протяженностью 14км в обе стороны. Местные жители говорят: Кто не видел Алибек, тот не видел Домбай. В этом ущелье посетим базу отдыха Алибек (бывший альплагерь), кладбище альпинистов, большой и громкий Алибекский водопад и увидим шикарную панораму на мощный Алибекский ледник.

Дорога длинная, но живописная. Часть маршрута до базы отдыха мы проедем на уазиках, оставшиеся 1.5 км пройдем пешком.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3 день

Бадукские озера

Завтрак.

Пешеходная экскурсия на Бадукские озера. Всего три озера. Протяженность маршрута в обе стороны 9км. Время в пути - 8-10ч. Подъем для новичков может показаться немного сложным, потому что приходится идти все время в гору. Но дорога проходит через очень красивый сказочный лес. Обед-пикник на втором или третьем озере по желанию группы. После нас ждет обратный путь.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

4 день

Ущелье Домбай-Ульген - Чучхурские водопады

Завтрак.

Пешеходная экскурсия в ущелье Домбай-Ульген с посещением Русской поляны и Чучхурских водопадов. Протяженность маршрута в обе стороны 12км. Время в пути 6-7 часов. Яркое, открытое ущелье с шикарным видом на Кавказский хребет. Мы посетим каскад из трех водопадов, которые не оставят вас равнодушными.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

5 день

Аманаузское ущелье - каньон Чертова мельница

Завтрак.

Экскурсия в Аманаузское ущелье с посещением каньона Чертова мельница. Поход на 2-2.5 часа, протяженностью 2 км, перепад высоты 400м.

После прощание с группой.

И ждем вас снова в наш уютный, затерянный в горах, поселок Домбай!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице с удобствами
  • Завтраки
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура
  • Заброски на уазиках на маршрутах
  • Все входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Личные расходы
  • Обеды на маршрутах, ужины
  • Экскурсия на озеро Туманлы-Кель - 1500 руб. с человека
О чём нужно знать до поездки

Краткая памятка для туристов:

Для поездки в горы необходимо взять с собой:

  • Российский паспорт, полис, на детей - свидетельство о рождении
  • 2 пары спортивной обуви
  • Спортивная или удобная для вас одежда
  • Пуховка, флиска (толстовка)
  • Куртка для защиты от ветра и дождя
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Солнцезащитные очки
  • Спрей от насекомых (мошки, слепни, комары)
  • Дождевик
  • Купальник
  • Тапочки или сланцы
  • Небольшие рюкзаки для походов
  • Личная аптечка
  • Предметы личной гигиены
  • И самое главное - хорошее настроение)))
Пожелания к путешественнику

Гид имеет полное право менять местами дни экскурсий в зависимости от погоды и обстоятельств. Во время тура посещаем пограничные зоны. Для этого необходим пропуск, который мы сами оформляем для Вас. Для этого от Вас требуются только взять с собой в тур российские паспорта.

Визы
Во время тура посещаем пограничные зоны. Для этого необходим пропуск, который мы сами оформляем для Вас. От Вас требуются только взять российские паспорта в поездку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Татьяна, я дипломированный гид по Домбаю. И уже 15 лет организовываю туры в горах Кавказа. Моя профессия и есть мое призвание. Почему знакомство с Домбаем стоит доверить мне?
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Потому что я люблю свою профессию, людей и конечно, Домбай. Считаю, что у гор есть душа и своя неповторимая энергетика. Со мной вы увидите тот самый душевный Кавказ. А 15летний стаж работ, ответственный подход и четкая организация позволяют продумать для туристов безопасный и интересных отдых.

Тур входит в следующие категории Домбая

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