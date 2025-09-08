Мои заказы

Домбай: горнолыжный тур

Вас ждёт красивый отдых с проживанием в коттеджном комплексе
Описание тура

Вас ждет красивый отдых с проживанием в коттеджном комплексе в заснеженных горах Кавказа. Трассовое катание и фрирайд. Мы насладимся звёздным небом в бане Фурако и попаримся в русской бане после откатанных километров.

Горнолыжный курорт Домбай находится у подножия главного Кавказского хребта, на территории республики Карачаево-Черкессия. Он расположен на высоте чуть более 1600 метров в так называемой Домбайской долине, образованной тремя ущельями: Алибек, Аманауз и Ульген.

Высшей точкой Домбая считается Домбай-Ульген -4046 метров

Программа тура по дням

1 день

День 1

Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды в 19:00

Нас ждет трехчасовой переезд в посёлок Теберда. По пути заедем в на ужин в ресторан кавказской кухни. Заселение в коттедж, знакомство и инструктаж.

2 день

День 2

Просыпаемся с видом на горы, завтракаем и выходим на склон. Покупаем ски-пассы, разминаемся и помчали. Катание на склонах Домбая до 16:30. Возвращаемся в дом. Готовим настоящий плов на костре. Весь вечер в нашем распоряжении русская баня и японская баня фурако.

3 день

День 3

Завтрак. Катание на склонах до 16:30. Ужинаем шашлыками из горного барашка. Вечер проведем за настолками.

4 день

День 4

Завтрак. Катание на склонах до 16:30. По желанию экскурсия по Тебердинском заповеднику, дегустация местного вина из черной смородины. Вечер проведем с песнями под гитару за камином. Для желающих будет затоплена баня

5 день

День 5

Вчера был хороший день. Сегодня будет еще лучше! Катаемся изо всех сил, ведь завтра уже уезжать. Желающие могут взять фрирайд гида и покататься вне трасс на северном склоне Мусса Ачитара или в Мухинском ущелье с заброской на раткаках.

6 день

День 6

День разлуки с Домбаем, с горной природой и с обретенными здесь друзьями. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай, — так о дне прощаний писал Юрий Визбор. У вас есть возможность спокойно собраться, купить памятные сувениры и подарки, посетить Тебердинский заповедник. В аэропорт мы приедем в 17:00

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Минеральных Вод и обратно
  • Трансфер до Глц и обратно
  • Проживание в уютном доме
  • Сопровождение гида
  • Бесплатное занятие на сноуборде для новичков
  • Русская баня
  • Японская баня
  • Завтраки, Ужины
  • Посещение Тебердинского заповедника
Что не входит в цену
  • Перелет/проезд до Минеральных вод
  • Ski-Pass
  • Обеды на горе
  • Ужин в кафе/ресторане в первый день
  • Страховка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Михаил
Михаил — Тревел-эксперт
Инструктор по туризму, организатор активных туров. Катаюсь на сноуборде, с детства занимаюсь спортивным туризмом и играю на гитаре. Знаю как сделать отдых в горах не только интересным, но и безопасным. Наши
читать дальше

программы — наша гордость. Большинство из них абсолютно уникальны. Даже там, где маршрут можно назвать классическим, мы предоставляем один из лучших сервисов на рынке, и лично сопровождаем группу «от и до»!

