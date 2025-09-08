Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Вас ждет красивый отдых с проживанием в коттеджном комплексе в заснеженных горах Кавказа. Трассовое катание и фрирайд. Мы насладимся звёздным небом в бане Фурако и попаримся в русской бане после откатанных километров.

Горнолыжный курорт Домбай находится у подножия главного Кавказского хребта, на территории республики Карачаево-Черкессия. Он расположен на высоте чуть более 1600 метров в так называемой Домбайской долине, образованной тремя ущельями: Алибек, Аманауз и Ульген.

Высшей точкой Домбая считается Домбай-Ульген -4046 метров