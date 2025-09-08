Описание тура
Вас ждет красивый отдых с проживанием в коттеджном комплексе в заснеженных горах Кавказа. Трассовое катание и фрирайд. Мы насладимся звёздным небом в бане Фурако и попаримся в русской бане после откатанных километров.
Горнолыжный курорт Домбай находится у подножия главного Кавказского хребта, на территории республики Карачаево-Черкессия. Он расположен на высоте чуть более 1600 метров в так называемой Домбайской долине, образованной тремя ущельями: Алибек, Аманауз и Ульген.
Высшей точкой Домбая считается Домбай-Ульген -4046 метров
Программа тура по дням
День 1
Встреча группы в аэропорту Минеральные Воды в 19:00
Нас ждет трехчасовой переезд в посёлок Теберда. По пути заедем в на ужин в ресторан кавказской кухни. Заселение в коттедж, знакомство и инструктаж.
День 2
Просыпаемся с видом на горы, завтракаем и выходим на склон. Покупаем ски-пассы, разминаемся и помчали. Катание на склонах Домбая до 16:30. Возвращаемся в дом. Готовим настоящий плов на костре. Весь вечер в нашем распоряжении русская баня и японская баня фурако.
День 3
Завтрак. Катание на склонах до 16:30. Ужинаем шашлыками из горного барашка. Вечер проведем за настолками.
День 4
Завтрак. Катание на склонах до 16:30. По желанию экскурсия по Тебердинском заповеднику, дегустация местного вина из черной смородины. Вечер проведем с песнями под гитару за камином. Для желающих будет затоплена баня
День 5
Вчера был хороший день. Сегодня будет еще лучше! Катаемся изо всех сил, ведь завтра уже уезжать. Желающие могут взять фрирайд гида и покататься вне трасс на северном склоне Мусса Ачитара или в Мухинском ущелье с заброской на раткаках.
День 6
День разлуки с Домбаем, с горной природой и с обретенными здесь друзьями. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай, — так о дне прощаний писал Юрий Визбор. У вас есть возможность спокойно собраться, купить памятные сувениры и подарки, посетить Тебердинский заповедник. В аэропорт мы приедем в 17:00
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Трансфер из Минеральных Вод и обратно
- Трансфер до Глц и обратно
- Проживание в уютном доме
- Сопровождение гида
- Бесплатное занятие на сноуборде для новичков
- Русская баня
- Японская баня
- Завтраки, Ужины
- Посещение Тебердинского заповедника
Что не входит в цену
- Перелет/проезд до Минеральных вод
- Ski-Pass
- Обеды на горе
- Ужин в кафе/ресторане в первый день
- Страховка