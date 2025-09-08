Описание тура
Если ты жадный до мест и эмоций, если не любишь долго сидеть на одном месте - тебе с нами)
Мы сделали тур, где за 6 дней, вместе с новой бешшшенной компанией, ты объедешь и раскатаешь три курорта Северного Кавказа.
Смотри программу и Го с нами!
Программа тура по дням
Вэлкам, бро
Встреча в аэропорту Минеральных Вод
Трансфер (Mersedes-Benz Sprinter с багажником) до хостела (Эльбрус). Дорога займет около 3-4-х часов. По пути сделаем одну остановку.
Заселение в хостел, свободное время.
Ужин. Знакомство.
Бильярд, настольные игры, делаем кучу крутых фото с видом на Эльбрус, в лобби.
Покоряем Гарабаши
Подъем
Завтрак
Выезд на поляну Азау
Покупка ski-pass, прокат оборудования
Первая остановка на подъеме - станция Мир (высота 3500м)Делаем общее фото, часть группы может начать раскатывать трассы, а самые отважные отправляются на следующую остановку - станцию Гарабаши (3840м)
Делаем общее фото на станции Гарабаши (3840м) и рассекаем горы с перерывом на обед. Мы не загоняем вас в рамки - мы предоставляем возможность самостоятельного принятия решения о времени схода со склонов и возвращения в хостел.
Общий сбор. Ужин. Делимся впечатлениями и контентом.
Отбой.
Домбай
Подъем
Утренняя зарядка
Завтрак, едем на поляну Азау
Катаем Эльбрус до 14:00.
Трансфер в Домбай. В пути смотрим фильмы, сериалы и наслаждаемся видами одной из самых живописных дорог в России. По пути будет одна остановка, где можно будет перекусить и наделать крутых фото. Время в пути около 5 часов.
Заселяемся в дом, который находится в самом центре Домбая, в 5-ти минутах от подъемника.
Обед
Apres Skiотдых и развлечения после катания
Домбай
Подъем
Завтрак
Не будем терять времени, отправимся с самого утра в горы. Катать-катать-катать..
Идем к Летающей тарелке. Делаем кучу контента про инопланетные вторжения и битву за Домбай.
Катаем до упада.
Вечером нас ждет несколько часов жаркой баньки и расслабления
Идем наводить суету в местных пабах или устраиваем домашние посиделки с Монополией
Архыз. День самоуправления
Выезжаем в Архыз!!
Можешь устроить вечернюю катку. А можешь не ехать на гору, можешь весь день проваляться с подушкой и поедать сладости, сможешь покататься на лошадях или квадроциклах, покорить вершины или просто смотреть вдаль))
Архыз. Финальный день
Подъем
Утренняя зарядка
Завтрак
Едем на гору (групповой трансфер)
Катаем до упада!!!
Закупаем сувениры, магнитики и подарки близким на местном рынке
Объедаемся хычины и напиваемся глинтвейна
Вечером устраиваем прощальную барбекю-вечеринку
Чилим
Пока-пока
Подъем
Завтрак
Трансфер в аэропорт Минеральные воды.
Говорим Кавказу Пока! и обещаем вернуться))
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Атмосферное проживание среди гор на трех разных курортах, 6 ночей
- Двухразовое питание в Эльбрусе
- Завтраки в Архызе
- Трансфер Мин. воды-Эльбрус
- Трансфер Эльбрус-Домбай
- Трансфер Домбай - Архыз
- Трансфер Архыз - Мин. воды
- Трансфер гостиница - Азау
- Посещение бани, сауны и аренда зала с бильярдом
- Барбекю-вечеринка и глинтвейн
- Встреча в аэропорту и сопровождение турлидером из команды Gofuncrew во время тура 24/7
- Урок с инструктором по сноуборду для новичков
- Сочные фото и видео от профессионального фотографа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до аэропорта города Минеральные воды
- Авиабилеты из аэропорта города Минеральные воды
- Питание на курорте Домбай и обеды и ужины в Архызе
- Ски-пассы (от 1.500)
- Аренда горнолыжного снаряжения (от 1.800)
- Занятие с инструктором (от 3.000). Оплачивается по желанию
О чём нужно знать до поездки
Чек-лист необходимых вещей отправляем по требованию в л/с
Страховка от несчастных случаев входит в стоимость