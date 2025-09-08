Мои заказы

Домбай, Эльбрус, Архыз. Горнолыжный кэмп

За 6 дней мы посетим три Горнолыжных курорта, каждый из которых имеет свои особенности и шарм
Домбай, Эльбрус, Архыз. Горнолыжный кэмп
Описание тура

Если ты жадный до мест и эмоций, если не любишь долго сидеть на одном месте - тебе с нами)

Мы сделали тур, где за 6 дней, вместе с новой бешшшенной компанией, ты объедешь и раскатаешь три курорта Северного Кавказа.

Смотри программу и Го с нами!

Программа тура по дням

1 день

Вэлкам, бро

Встреча в аэропорту Минеральных Вод

Трансфер (Mersedes-Benz Sprinter с багажником) до хостела (Эльбрус). Дорога займет около 3-4-х часов. По пути сделаем одну остановку.

Заселение в хостел, свободное время.

Ужин. Знакомство.

Бильярд, настольные игры, делаем кучу крутых фото с видом на Эльбрус, в лобби.

2 день

Покоряем Гарабаши

Подъем

Завтрак

Выезд на поляну Азау

Покупка ski-pass, прокат оборудования

Первая остановка на подъеме - станция Мир (высота 3500м)Делаем общее фото, часть группы может начать раскатывать трассы, а самые отважные отправляются на следующую остановку - станцию Гарабаши (3840м)

Делаем общее фото на станции Гарабаши (3840м) и рассекаем горы с перерывом на обед. Мы не загоняем вас в рамки - мы предоставляем возможность самостоятельного принятия решения о времени схода со склонов и возвращения в хостел.

Общий сбор. Ужин. Делимся впечатлениями и контентом.

Отбой.

3 день

Домбай

Подъем

Утренняя зарядка

Завтрак, едем на поляну Азау

Катаем Эльбрус до 14:00.

Трансфер в Домбай. В пути смотрим фильмы, сериалы и наслаждаемся видами одной из самых живописных дорог в России. По пути будет одна остановка, где можно будет перекусить и наделать крутых фото. Время в пути около 5 часов.

Заселяемся в дом, который находится в самом центре Домбая, в 5-ти минутах от подъемника.

Обед

Apres Skiотдых и развлечения после катания

4 день

Домбай

Подъем

Завтрак

Не будем терять времени, отправимся с самого утра в горы. Катать-катать-катать..

Идем к Летающей тарелке. Делаем кучу контента про инопланетные вторжения и битву за Домбай.

Катаем до упада.

Вечером нас ждет несколько часов жаркой баньки и расслабления

Идем наводить суету в местных пабах или устраиваем домашние посиделки с Монополией

5 день

Архыз. День самоуправления

Выезжаем в Архыз!!

Можешь устроить вечернюю катку. А можешь не ехать на гору, можешь весь день проваляться с подушкой и поедать сладости, сможешь покататься на лошадях или квадроциклах, покорить вершины или просто смотреть вдаль))

6 день

Архыз. Финальный день

Подъем

Утренняя зарядка

Завтрак

Едем на гору (групповой трансфер)

Катаем до упада!!!

Закупаем сувениры, магнитики и подарки близким на местном рынке

Объедаемся хычины и напиваемся глинтвейна

Вечером устраиваем прощальную барбекю-вечеринку

Чилим

7 день

Пока-пока

Подъем

Завтрак

Трансфер в аэропорт Минеральные воды.

Говорим Кавказу Пока! и обещаем вернуться))

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Атмосферное проживание среди гор на трех разных курортах, 6 ночей
  • Двухразовое питание в Эльбрусе
  • Завтраки в Архызе
  • Трансфер Мин. воды-Эльбрус
  • Трансфер Эльбрус-Домбай
  • Трансфер Домбай - Архыз
  • Трансфер Архыз - Мин. воды
  • Трансфер гостиница - Азау
  • Посещение бани, сауны и аренда зала с бильярдом
  • Барбекю-вечеринка и глинтвейн
  • Встреча в аэропорту и сопровождение турлидером из команды Gofuncrew во время тура 24/7
  • Урок с инструктором по сноуборду для новичков
  • Сочные фото и видео от профессионального фотографа
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до аэропорта города Минеральные воды
  • Авиабилеты из аэропорта города Минеральные воды
  • Питание на курорте Домбай и обеды и ужины в Архызе
  • Ски-пассы (от 1.500)
  • Аренда горнолыжного снаряжения (от 1.800)
  • Занятие с инструктором (от 3.000). Оплачивается по желанию
О чём нужно знать до поездки

Чек-лист необходимых вещей отправляем по требованию в л/с

Страховка от несчастных случаев входит в стоимость

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Наша команда зародилась в Австрии, но теперь мы готовы раскачивать путешествия по России и миру. Наши путешествия и трипы - это синтез культуры, традиций, красивейших мест, вкуснейшей еды, а также новых
читать дальше

друзей и единомышленников! И все это приправлено экстремальной изюминкой для искушенных. Мы собрали все самое интересное, составили маршрут и упаковали в трип. Тебя ждет с нами: • Группа единомышленников, где топят за путешествия и экстрим • Возможность проверить себя и испытать новые эмоции • Перезагрузка от работы и бытовухи • Экономия времени, которого вечно не хватает • Шикарные локации, глаза будут в восторге • Комфортные условия в трипе (мы за удобство, а не лишь бы как) ❕Для новичков в экстремальных видах спорта - безопасное и качественное обучение от опытных инструкторов, поддержка в начинаниях и респект • Горячие тусовки • И самые крутые воспоминания после трипа с желанием повторить все это!

