В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз.



Какой же из них лучше? Где пекут самые вкусные хичины? На каком курорте мягче снег и где комфортнее падать? Поехали в горнолыжный тур на Кавказ, проверим!

Описание тура Западный Кавказ – наше любимое место для зимнего отдыха! Эти горы всегда радуют обилием снега и отличными трассами. Именно здесь можно не только покататься, но и сделать потрясающие фотографии с видом на Эльбрус и Главный Кавказский Хребет. Программа тура: День 1. Термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз. До 12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). По пути сделаем остановку на термальных источниках. Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает +38… 41С, в состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии! Поселение в гостинице в поселке Архыз, обзорная прогулка по поселку. Активная часть тура: 3 км. пешком. День 2-3. Горнолыжный курорт «Романтик». Сегодня с утра отправляемся в горы! Нас ждет горнолыжный курорт «Романтик» в Архызе. Это современный, молодой курорт на Западном Кавказе. Благодаря тому, что здесь несколько зеленых трасс, в Архызе очень хорошо учиться впервые встать на лыжи. Тех, кто уже уверенно катается, порадуют ухоженные синие, красные и черные горнолыжные трассы. Трассы ежедневно ровняют ратраки, благодаря чему в Архызе очень комфортное катание. Имеется система кресельных подъемников с защитными куполами от снега и ветра. Благодаря такой системе подъемников, курорт «Романтик» по праву считается одним из самых комфортных на Кавказе! Детишкам в туре также раздолье: они могут покататься на санках и тюбингах. Кроме того, у детей есть личная, огороженная горка для спуска на лыжах. Покатавшись полдня на горе, на обед все вместе собираемся в кафе. Делимся впечатлениями, фотографиями и пробуем местную кухню. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов. День 4. Отдых на горнолыжном курорте «Романтик». Продолжаем получать удовольствие в нашем горнолыжном туре и кататься в горах Архыза! Местные подъемники поднимаются на высоту 2800 м, откуда в солнечную погоду открывается изумительная панорама гор: видна гора София, высшая точка этих мест — гора Пшиш. Отсюда же открываются во всей красе Софийское и Дуккинское ущелье с десятками озер. Продолжительность активной части тура: 6-7 часов. Вечером, после окончания катания, переезд в поселок Домбай (150 км, время в пути около 3 часов). Поселение в гостинице. День 5. Отдых на горнолыжном курорте Домбай. Давайте сравним, какой же курорт более красивый и комфортный? Сегодня в туре на канатках Домбая будет возможность подняться на высоту 3200 м! В ясную погоду сделаем фото с Эльбрусом и роскошные фото Главного Кавказского хребта. Вершины четырехтысячники будут прямо перед нами! Курорт Домбай хорош тем, что канатные дороги начинаются из самого поселка. Поэтому, если Вы уже накатались, в любой момент можно спуститься с горы и пешком дойти до гостиницы. А затем стоит отправиться погулять по курорту Домбай, полюбоваться на его прекрасные горы и сделать фотографии заснеженных пихт. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов. День 6. Катание на горнолыжном курорте Домбай. Продолжаем изучать новые горнолыжные трассы Домбая! Возможно, Вам приглянется комфортная лесная трасса или весь день захотите провести на высоте 3000 м! По традиции, на обед соберёмся перекусить в одном из местных кафе. Что же вкусного можно попробовать в кафе Домбая? Здесь готовят отличные хичины, чебуреки с сыром и помидорами, суп-лапшу, лагман, шорпу, шашлык, запекают форель в фольге. После основного блюда приятно побаловать себя чаем с черникой, малиной или горячим глинтвейном. Продолжительность активной части тура: 7-8 часов. День 7. Возвращение в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе из Домбая в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа). 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

