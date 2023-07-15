7 дней
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
«Этот горнолыжный курорт расположен в Карачаево-Черкесии, у подножия Главного Кавказского хребта»
Расписание: Согласно расписанию
16 мар в 12:30
46 900₽ за человека
9 дней
Горнолыжный тур: Домбай + Эльбрус
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
«Приглашаем в наш горнолыжный тур с вечеринками, купанием в термальных источниках и другими нашими фирменными фишками, о которых вы узнаете из программы»
45 000₽ за человека
7 дней
Горнолыжный Домбай. Всё включено
Начало: Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
«Тур подойдёт как начинающим горнолыжникам и сноубордистам, так и тем, кто уже не первый год осваивает горнолыжные трассы»
45 999₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия15 июля 2023Домбай на Новый годОрганизаторы тура постарались сделать наше пребывание на Кавказе максимально уютным и комфортным. Отдельные слова благодарности хочется высказать экскурсоводам Людмиле и Яхру, а также нашей сопровождающей Татьяне, которая всегда поддерживала позитивную и благоприятную атмосферу в туристической группе.
- ММария3 июля 2023Домбай на Новый годСпасибо организаторам тура! Все было Супер!
- ГГребан29 июня 2023Домбай на Новый годСопровождающие, гиды, экскурсовод и водители настоящие специалисты своего дела и заслуживают огромного уважения. Огромного им Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Горнолыжные туры»
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