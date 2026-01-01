Мои заказы

Трип по Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз с комфортом в мини-группе

Домбай, Архыз и Гумбаши словно песня для души. Так мы шутим, но для знакомства это, правда, топ-локации
Трип по Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз с комфортом в мини-группеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Трип по Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз с комфортом в мини-группеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Трип по Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз с комфортом в мини-группеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур-знакомство с живописной и колоритной Карачаево-Черкесской республикой!

Стартуем из Минеральных Вод и самыми красивыми локациями отмечаем свое путешествие на карте.

100% видовая программа для ваших крутых эмоций и фото! Идеальна для первого знакомства с красивым горным краем.

Уровень жилья - комфорт. Путешествуем в мини-группе до 6ти туристов.

25 -28 мая свободны женское и мужское места с подселением в номер без доплат.

4-7 июня свободно женское место с подселением в номер без доплат.

P.S. Порядок локаций может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть. Опыт его работы более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши

Добрый день, дорогие путешественники!

Встречаемся в Минеральных Водах не позднее 13.00.

Настраиваемся на счастливый день! Он будет разнообразным по видам и крутым по эмоциям!

Дождавшись группу, первой остановкой, едем любоваться видом горы Кольцо!

Следующая точка нашей поездки - Медовые водопады - это и зиплайн, и конные прогулки, там же успеваем съесть фирменный карачаевский хычин и запить лимонадом Груша - мы уже в Карачаево-Черкесии!

Не забудьте про фото/видео - в комплексе всё сделано с большим вниманием к деталям и культуре народа.

Едем дальше! Знаменитый перевал Гум-Баши - следующая точка на карте! Наша задача - подняться на плато, во всей красе увидеть величественный Эльбрус и любоваться потрясающим закатом!

Мы будем от души надеяться, что погода нам позволит это сделать. В любом случае - виды с высоты двух тысяч метров - всегда прекрасны. Поэтому наслаждаемся, пьем чай, кофе.

Вечером мы переезжаем в Домбай и там останемся на следующие 2 ночи.

Ужинаем, отдыхаем!

Встреча в Мин Водах и закат на Гум-БашиВстреча в Мин Водах и закат на Гум-БашиВстреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Домбай и горы

Вкусно завтракаем и пораньше выдвигаемся на вершину Мусса-Ачитара - подъем на канатках до высоты 3200м!

Все ущелья, вершины, пики как на ладони! Потрясающий кругозор и панорамные снимки! Конечно же, гид расскажет местные легенды и красивые истории этих мест) Далее у вас будет свободное время для фото, созерцания видов, обеда на вершине и пр. активностей!

Вторая половина дня будет занята поездкой в Тебердинский национальный парк. Мы увидим ущелье Гоначхир с его красивейшим озером Туманлы-кель на высоте 1850м, прогуляемся по местному зоопарку - Вольерному комплексу парка и поужинаем в Форелевом хозяйстве - выловим свою золотую рыбку и нам её вкусно приготовят.

Конечно, на обратном пути заскочим на оз. Кара-кель и сделаем видовые фото, наберем водички в серебряной реке Уллу-Муруджу и поедем в Домбай.

На вечер, при договоренности группы, можно забронировать баньку или комплекс с чанами (решаем заранее). Отдыхаем, набираемся сил для завтрашнего не менее насыщенного дня!

Домбай и горыДомбай и горыДомбай и горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Архыз во всей красе

Сразу же после завтрака мы едем в Архыз!

По пути начнем знакомиться со знаменитым комплексом Храмов Аланского государства 10в. Обязательно посетим действующий Шоанинский Храм - настоящее место силы.

А какие виды открываются с самой верхней точки! Дух захватывает!

Эту тематику мы продолжим уже в Архызе - там находится знаменитое Аланское городище 7-14вв. При желании, по ступенькам поднимаемся к Лику Христа - самой древней наскальной иконе в России, расположенной на склоне хребта Мыцешта. Там же есть местный рынок - можно купить сувениры и различные вкусняшки для себя и близких)

Как насчёт экскурсии на космическую тему?

В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она состоит из трех частей и двух мощных телескопов. Профессиональный экскурсовод ответит на вопросы и поможет погрузиться в увлекательный мир астрономии! (стоимость экскурсии 500р). Расположен объект на горе Пастухова и оттуда классные виды на долину Архыз!

Закатом едем любоваться с перевала Пхия. И вновь на вершину!)

Вечером заселяемся в отель, ужинаем, отдыхаем.

Архыз во всей красеАрхыз во всей красеАрхыз во всей красе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Романтик и обратный трансфер

После завтрака, ориентировочно в 9 утра мы выезжаем в туристический поселок Романтик - именно там расположены канатные дороги. Выбираем - Южный склон (закрытые канатки гондольного типа) или Северный (закрытая + кресельная Аполлон), любуемся красотой!

Обедаем и выезжаем в Минеральные Воды. Советуем брать билеты не ранее 18ч.

Если после тура остаетесь в регионе - гид довезет до вашей локации.

Друзья, согласитесь, Кавказ прекрасен! Всегда рады видеть и в других наших турах в любое время года!

До новых встреч! Крепко обнимаем!;)

Романтик и обратный трансферРомантик и обратный трансферРомантик и обратный трансфер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в первый и крайний день тура
  • Проживание 2н. в Домбае и 1н. в Архызе
  • Вкусные завтраки
  • Передвижение на комфортных внедорожниках
  • Работа гида-водителя, экскурсионная программа
  • Чай, кофе, вкусняшки на видовых локациях
  • Эко-сборы по маршруту тура
  • Помощь при выборе рейсов и покупке билетов
  • Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе (обязательная доплата в Домбае +2700р, в Архызе - по желанию)
  • Банный комплекс
  • Билет на экскурсию в Обсерваторию
  • Катание на квадроциклах в Архызе (при желании)
  • Катание на лошадях в Теберде (при желании)
О чём нужно знать до поездки

Список одежды направляю при бронировании тура.

Пожелания к путешественнику

Быть позитивным и с уважением относиться к участникам тура, не конфликтовать с местными жителями. Гид всегда с вами, при любых возникших вопросах - обращайтесь к нему или пишите/звоните мне, все решаемо!)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
читать дальшеуменьшить

лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Домбая

Похожие туры на «Трип по Карачаево-Черкесии: Домбай и Архыз с комфортом в мини-группе»

Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
28 500 ₽30 000 ₽ за человека
Архыз (Эльбрус) и Домбай в одном мегапутешествии! Индивидуально
2 дня
Архыз (Эльбрус) и Домбай в одном мегапутешествии! Индивидуально
Индивидуальный тур для компании. Если вас 5 и более человек, будет скидка. Если менее 4-х, будет доплата
30 мая в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
На микроавтобусе
2 дня
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
44 000 ₽ за всё до 7 чел.
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
3 дня
-
5%
Архыз, Домбай, Эльбрус за 3 дня и 2 ночи из Минеральных вод
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
28 500 ₽30 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Домбае
Все туры из Домбая
-15%
39 990 ₽
от 33 992 ₽ за человека