1 день

Встреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши

Добрый день, дорогие путешественники!

Встречаемся в Минеральных Водах не позднее 13.00.

Настраиваемся на счастливый день! Он будет разнообразным по видам и крутым по эмоциям!

Дождавшись группу, первой остановкой, едем любоваться видом горы Кольцо!

Следующая точка нашей поездки - Медовые водопады - это и зиплайн, и конные прогулки, там же успеваем съесть фирменный карачаевский хычин и запить лимонадом Груша - мы уже в Карачаево-Черкесии!

Не забудьте про фото/видео - в комплексе всё сделано с большим вниманием к деталям и культуре народа.

Едем дальше! Знаменитый перевал Гум-Баши - следующая точка на карте! Наша задача - подняться на плато, во всей красе увидеть величественный Эльбрус и любоваться потрясающим закатом!

Мы будем от души надеяться, что погода нам позволит это сделать. В любом случае - виды с высоты двух тысяч метров - всегда прекрасны. Поэтому наслаждаемся, пьем чай, кофе.

Вечером мы переезжаем в Домбай и там останемся на следующие 2 ночи.

Ужинаем, отдыхаем!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086