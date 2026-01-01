Описание тура
Тур-знакомство с живописной и колоритной Карачаево-Черкесской республикой!
Стартуем из Минеральных Вод и самыми красивыми локациями отмечаем свое путешествие на карте.
100% видовая программа для ваших крутых эмоций и фото! Идеальна для первого знакомства с красивым горным краем.
Уровень жилья - комфорт. Путешествуем в мини-группе до 6ти туристов.
25 -28 мая свободны женское и мужское места с подселением в номер без доплат.
4-7 июня свободно женское место с подселением в номер без доплат.
P.S. Порядок локаций может меняться. Погода в горах, к сожалению, не предсказуема. Вы увидите все и даже больше, чем заявлено, но будьте готовы готовы к небольшим переменам. И поверьте, если гид сказал, что так лучше, значит так и есть. Опыт его работы более 10 лет. Доверьтесь и ваш отдых пройдёт великолепно!;)
Программа тура по дням
Встреча в Мин Водах и закат на Гум-Баши
Добрый день, дорогие путешественники!
Встречаемся в Минеральных Водах не позднее 13.00.
Настраиваемся на счастливый день! Он будет разнообразным по видам и крутым по эмоциям!
Дождавшись группу, первой остановкой, едем любоваться видом горы Кольцо!
Следующая точка нашей поездки - Медовые водопады - это и зиплайн, и конные прогулки, там же успеваем съесть фирменный карачаевский хычин и запить лимонадом Груша - мы уже в Карачаево-Черкесии!
Не забудьте про фото/видео - в комплексе всё сделано с большим вниманием к деталям и культуре народа.
Едем дальше! Знаменитый перевал Гум-Баши - следующая точка на карте! Наша задача - подняться на плато, во всей красе увидеть величественный Эльбрус и любоваться потрясающим закатом!
Мы будем от души надеяться, что погода нам позволит это сделать. В любом случае - виды с высоты двух тысяч метров - всегда прекрасны. Поэтому наслаждаемся, пьем чай, кофе.
Вечером мы переезжаем в Домбай и там останемся на следующие 2 ночи.
Ужинаем, отдыхаем!
Домбай и горы
Вкусно завтракаем и пораньше выдвигаемся на вершину Мусса-Ачитара - подъем на канатках до высоты 3200м!
Все ущелья, вершины, пики как на ладони! Потрясающий кругозор и панорамные снимки! Конечно же, гид расскажет местные легенды и красивые истории этих мест) Далее у вас будет свободное время для фото, созерцания видов, обеда на вершине и пр. активностей!
Вторая половина дня будет занята поездкой в Тебердинский национальный парк. Мы увидим ущелье Гоначхир с его красивейшим озером Туманлы-кель на высоте 1850м, прогуляемся по местному зоопарку - Вольерному комплексу парка и поужинаем в Форелевом хозяйстве - выловим свою золотую рыбку и нам её вкусно приготовят.
Конечно, на обратном пути заскочим на оз. Кара-кель и сделаем видовые фото, наберем водички в серебряной реке Уллу-Муруджу и поедем в Домбай.
На вечер, при договоренности группы, можно забронировать баньку или комплекс с чанами (решаем заранее). Отдыхаем, набираемся сил для завтрашнего не менее насыщенного дня!
Архыз во всей красе
Сразу же после завтрака мы едем в Архыз!
По пути начнем знакомиться со знаменитым комплексом Храмов Аланского государства 10в. Обязательно посетим действующий Шоанинский Храм - настоящее место силы.
А какие виды открываются с самой верхней точки! Дух захватывает!
Эту тематику мы продолжим уже в Архызе - там находится знаменитое Аланское городище 7-14вв. При желании, по ступенькам поднимаемся к Лику Христа - самой древней наскальной иконе в России, расположенной на склоне хребта Мыцешта. Там же есть местный рынок - можно купить сувениры и различные вкусняшки для себя и близких)
Как насчёт экскурсии на космическую тему?
В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она состоит из трех частей и двух мощных телескопов. Профессиональный экскурсовод ответит на вопросы и поможет погрузиться в увлекательный мир астрономии! (стоимость экскурсии 500р). Расположен объект на горе Пастухова и оттуда классные виды на долину Архыз!
Закатом едем любоваться с перевала Пхия. И вновь на вершину!)
Вечером заселяемся в отель, ужинаем, отдыхаем.
Романтик и обратный трансфер
После завтрака, ориентировочно в 9 утра мы выезжаем в туристический поселок Романтик - именно там расположены канатные дороги. Выбираем - Южный склон (закрытые канатки гондольного типа) или Северный (закрытая + кресельная Аполлон), любуемся красотой!
Обедаем и выезжаем в Минеральные Воды. Советуем брать билеты не ранее 18ч.
Если после тура остаетесь в регионе - гид довезет до вашей локации.
Друзья, согласитесь, Кавказ прекрасен! Всегда рады видеть и в других наших турах в любое время года!
До новых встреч! Крепко обнимаем!;)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый и крайний день тура
- Проживание 2н. в Домбае и 1н. в Архызе
- Вкусные завтраки
- Передвижение на комфортных внедорожниках
- Работа гида-водителя, экскурсионная программа
- Чай, кофе, вкусняшки на видовых локациях
- Эко-сборы по маршруту тура
- Помощь при выборе рейсов и покупке билетов
- Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе (обязательная доплата в Домбае +2700р, в Архызе - по желанию)
- Банный комплекс
- Билет на экскурсию в Обсерваторию
- Катание на квадроциклах в Архызе (при желании)
- Катание на лошадях в Теберде (при желании)
О чём нужно знать до поездки
Список одежды направляю при бронировании тура.
Пожелания к путешественнику
Быть позитивным и с уважением относиться к участникам тура, не конфликтовать с местными жителями. Гид всегда с вами, при любых возникших вопросах - обращайтесь к нему или пишите/звоните мне, все решаемо!)