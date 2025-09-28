-
5%
Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Природные достопримечательности Домбая расположены довольно компактно»
28 сен в 10:00
5 окт в 10:00
от 51 900 ₽
54 900 ₽ за человека
Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Природные достопримечательности Домбая расположены довольно компактно»
10 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Тур-конструктор на Кавказ: Домбай, Эльбрус, Джилы-Су и закат на плато Бермамыт
Если вам хочется приехать на несколько дней и увидеть горы
«Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу покоя и природной красоты Кавказа»
17 июл в 10:00
9 июл в 10:00
от 52 000 ₽ за человека
Несложный треккинг в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
«Мы сполна напитаемся энергией первозданной природы: ощутим мощь бурных рек и водопадов, исследуем каньоны и ущелья, вдохнем полной грудью звенящий от чистоты воздух, понаблюдаем за местной флорой и фауной»
32 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Домбае
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Домбае в июле 2025
Сейчас в Домбае в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 32 500 до 56 900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Домбае на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 14 ⭐ отзывов, цены от 32500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь