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Новогодняя романтика гор: Домбай и Архыз

Активный и энергичный тур на два самых топовых горнолыжных курорта Карачаево-Черкесии! Мы едем
Новогодняя романтика гор: Домбай и АрхызФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодняя романтика гор: Домбай и АрхызФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодняя романтика гор: Домбай и АрхызФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Активный и энергичный тур в два самых Топовых горнолыжных курорта Карачаево-Черкесии!

Мы едем за классными эмоциями и тебя приглашааем с собой!

Наша команда за любой движ, кроме голодовки!

Поддерживает юмор и лечит скуку!

Если успеваем еще что-то добавить в программу по времени - значит едем!

Любим вечером развести костер и душевно поболтать!

Расстаемся с каждым, как с близким другом и ждем новой встречи!

Если откликается - бронируй, вместе проведем эти новогодние дни и добавим драйвовых эмоций на целый год!

4-8 января есть женское подселение в один номер.

  • Панорамный перевал Гум-Баши
  • Шоанинский Храм 10в.
  • Уютный Домбай
  • Динамичный Архыз
  • Подъемы к самым высоким точкам этих курортов на канатных дорогах
  • Катание на лошадях
  • Заезды на квадроциклах
  • Обсерватория Ран
  • Нижний Архыз: Лик Христа и Аланское городище

Программа тура по дням

1 день

Движемся в Домбай

Встречаемся в Минеральных Водах или любом другом городе Кмв и через панорамный перевал Гум-Баши едем в Домбай! При хорошей погоде любуемся открывшимся Эльбрусом, пиками гор и наслаждаемся видами с высоты 2000м!

Заезжаем на чай/кофе/обед в этно-кафе, греемся и движемся в сторону Домбая.

Заселяемся в отель, идем на ужин, гуляем по заснеженному Домбаю!

31го декабря нас ожидает подготовка к банкету и встреча Нового 2026 года!

В остальные дни заездов - можно посмотреть кино на свежем воздухе, пожечь костер, пообщаться и отдыхать)

Движемся в ДомбайДвижемся в ДомбайДвижемся в Домбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

На вершину Мусса-Ачитара, исследуем окрестности

Поднимаемся на вершину горы Мусса-Ачитара - 3200 м, чтобы увидеть одну из самых крутых панорам Кавказа! Все ущелья, пики гор, как на ладони! Остается сказать - ваууу! Ну и, конечно, сделать атмосферные снимки и снять видео, которые будут еще долго радовать вас и всех тех, кто смотрит социальные сети))

После обеда спускаемся вниз - едем в Теберду кататься на лошадках карачаевской породы. После - останавливаемся в Тебердинском национальный парке и знакомимся с его милыми обитателями.

На ужин заезжаем в Форелевое хозяйство, ловим рыбку, вкусно кушаем.

Вечером возвращаемся в Домбай, гуляем, отдыхаем!

На вершину Мусса-Ачитара, исследуем окрестностиНа вершину Мусса-Ачитара, исследуем окрестностиНа вершину Мусса-Ачитара, исследуем окрестности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Переезд в Архыз, Шоанинский Храм

После завтрака мы выезжаем в Архыз! Путь не самый близкий, но мы разбавим его остановками в красивых видовых точках и, конечно, поднимемся на г. Шоана в Храм 10в! Он действующий, а панорама с вершины - потрясающая!

Уже в Архызе обедаем и после него нас ждёт драйвовый заезд на огромных квадроциклах к Белому водопаду. Эмоции - огонь!

Едем в отель, заселяемся.

На ужин делаем вкусный карачаевский шашлычок, отдыхаем.

Переезд в Архыз, Шоанинский ХрамПереезд в Архыз, Шоанинский ХрамПереезд в Архыз, Шоанинский Храм
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Романтик и банька

Завтракаем и едем в туристическую часть Архыза - Романтик!

Именно там находятся канатные дороги, трассы для лыжников и сноубордистов, развлечения курорта, достойные кафе и пр.

До 17 часов мы проводим время именно там. Кто желает - обучается, катается.

Если часть группы захочет вернуться раньше - гиды с вами на связи, приедут, встретят.

Вечером в отеле у нас забронирована банька. Расслабляем мышцы после катания, отдыхаем.

Романтик и банькаРомантик и банькаРомантик и банька
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Нижний Арзыз и обратный трансфер

Завтракаем и выезжаем в Нижний Архыз.

По программе - Обсерватория Ран с экскурсией на космическую тему. Да, послушать астрофизиков стоит - это очень увлеченные люди, благодаря их рассказам тема Вселенной становится чуть ближе и понятнее)

Да и вид на долину Архыз оттуда шикарный!

Спускаемся. Желающие могут подняться по ступенькам к Лику Христа - наскальной иконе, обнаруженной сравнительно недавно. Впечатляет!

Обедаем и выезжаем в сторону Минеральных Вод.

Если рейс в этот же день, то берем не ранее 18ти часов!

Если вы ещё остаетесь в регионе, помогаем с транмфером.

Нижний Арзыз и обратный трансферНижний Арзыз и обратный трансферНижний Арзыз и обратный трансфер
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы и передвижения на маршрутах
  • Проживание в отелях: 2 н. - Домбай, 2 н. Архыз
  • Вкусные домашние завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Активные джипинги
  • Вход в Обсерваторию
  • Эко-сборы
  • Катание на лошадях в Домбае
  • Заезд на квадроциклах в Архызе
  • Карачаевский шашлычок
  • Горячая банька
  • Наша помощь в приобретении билетов, информационная поддержка, забота и внимание
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Новогодний банкет
  • Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе
  • Обучение катанию на лыжах или сноуборде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Домбая

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