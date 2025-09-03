Описание тура
Активный и энергичный тур в два самых Топовых горнолыжных курорта Карачаево-Черкесии!
Мы едем за классными эмоциями и тебя приглашааем с собой!
Наша команда за любой движ, кроме голодовки!
Поддерживает юмор и лечит скуку!
Если успеваем еще что-то добавить в программу по времени - значит едем!
Любим вечером развести костер и душевно поболтать!
Расстаемся с каждым, как с близким другом и ждем новой встречи!
Если откликается - бронируй, вместе проведем эти новогодние дни и добавим драйвовых эмоций на целый год!
4-8 января есть женское подселение в один номер.
- Панорамный перевал Гум-Баши
- Шоанинский Храм 10в.
- Уютный Домбай
- Динамичный Архыз
- Подъемы к самым высоким точкам этих курортов на канатных дорогах
- Катание на лошадях
- Заезды на квадроциклах
- Обсерватория Ран
- Нижний Архыз: Лик Христа и Аланское городище
Программа тура по дням
Движемся в Домбай
Встречаемся в Минеральных Водах или любом другом городе Кмв и через панорамный перевал Гум-Баши едем в Домбай! При хорошей погоде любуемся открывшимся Эльбрусом, пиками гор и наслаждаемся видами с высоты 2000м!
Заезжаем на чай/кофе/обед в этно-кафе, греемся и движемся в сторону Домбая.
Заселяемся в отель, идем на ужин, гуляем по заснеженному Домбаю!
31го декабря нас ожидает подготовка к банкету и встреча Нового 2026 года!
В остальные дни заездов - можно посмотреть кино на свежем воздухе, пожечь костер, пообщаться и отдыхать)
На вершину Мусса-Ачитара, исследуем окрестности
Поднимаемся на вершину горы Мусса-Ачитара - 3200 м, чтобы увидеть одну из самых крутых панорам Кавказа! Все ущелья, пики гор, как на ладони! Остается сказать - ваууу! Ну и, конечно, сделать атмосферные снимки и снять видео, которые будут еще долго радовать вас и всех тех, кто смотрит социальные сети))
После обеда спускаемся вниз - едем в Теберду кататься на лошадках карачаевской породы. После - останавливаемся в Тебердинском национальный парке и знакомимся с его милыми обитателями.
На ужин заезжаем в Форелевое хозяйство, ловим рыбку, вкусно кушаем.
Вечером возвращаемся в Домбай, гуляем, отдыхаем!
Переезд в Архыз, Шоанинский Храм
После завтрака мы выезжаем в Архыз! Путь не самый близкий, но мы разбавим его остановками в красивых видовых точках и, конечно, поднимемся на г. Шоана в Храм 10в! Он действующий, а панорама с вершины - потрясающая!
Уже в Архызе обедаем и после него нас ждёт драйвовый заезд на огромных квадроциклах к Белому водопаду. Эмоции - огонь!
Едем в отель, заселяемся.
На ужин делаем вкусный карачаевский шашлычок, отдыхаем.
Романтик и банька
Завтракаем и едем в туристическую часть Архыза - Романтик!
Именно там находятся канатные дороги, трассы для лыжников и сноубордистов, развлечения курорта, достойные кафе и пр.
До 17 часов мы проводим время именно там. Кто желает - обучается, катается.
Если часть группы захочет вернуться раньше - гиды с вами на связи, приедут, встретят.
Вечером в отеле у нас забронирована банька. Расслабляем мышцы после катания, отдыхаем.
Нижний Арзыз и обратный трансфер
Завтракаем и выезжаем в Нижний Архыз.
По программе - Обсерватория Ран с экскурсией на космическую тему. Да, послушать астрофизиков стоит - это очень увлеченные люди, благодаря их рассказам тема Вселенной становится чуть ближе и понятнее)
Да и вид на долину Архыз оттуда шикарный!
Спускаемся. Желающие могут подняться по ступенькам к Лику Христа - наскальной иконе, обнаруженной сравнительно недавно. Впечатляет!
Обедаем и выезжаем в сторону Минеральных Вод.
Если рейс в этот же день, то берем не ранее 18ти часов!
Если вы ещё остаетесь в регионе, помогаем с транмфером.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Что включено
- Все трансферы и передвижения на маршрутах
- Проживание в отелях: 2 н. - Домбай, 2 н. Архыз
- Вкусные домашние завтраки
- Экскурсионная программа
- Активные джипинги
- Вход в Обсерваторию
- Эко-сборы
- Катание на лошадях в Домбае
- Заезд на квадроциклах в Архызе
- Карачаевский шашлычок
- Горячая банька
- Наша помощь в приобретении билетов, информационная поддержка, забота и внимание
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Новогодний банкет
- Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе
- Обучение катанию на лыжах или сноуборде