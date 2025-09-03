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от 89 990 ₽ за человека

Описание тура

Активный и энергичный тур в два самых Топовых горнолыжных курорта Карачаево-Черкесии!

Мы едем за классными эмоциями и тебя приглашааем с собой!

Наша команда за любой движ, кроме голодовки!

Поддерживает юмор и лечит скуку!

Если успеваем еще что-то добавить в программу по времени - значит едем!

Любим вечером развести костер и душевно поболтать!

Расстаемся с каждым, как с близким другом и ждем новой встречи!

Если откликается - бронируй, вместе проведем эти новогодние дни и добавим драйвовых эмоций на целый год!

4-8 января есть женское подселение в один номер.