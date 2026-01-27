1 день

Архыз

Архыз: канатка, обсерватория и самый древний христианский храм России

Загадочная скала. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и сразу поедем в горы — на курорт Архыз. По пути будем делать остановки в интересных местах: посмотрим Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.

Самый древний христианский храм. После этого заедем на Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь.

Космический Архыз. И вот мы добрались до Архыза! Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы — отсюда наблюдают за глубоким космосом, это одна из самых больших обсерваторий России.

Канатная дорога Романтик. После этого пообедаем и отведаем национальную кухню: хычины, шурпа, айран — и все это свежее и приготовленное по местным рецептам! Подкрепившись, прокатимся по канатной дороге на высоту 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони!

Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086