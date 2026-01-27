Описание тура
Кавказские курорты сильно отличаются между собой и, несмотря на то, что везде есть горы, представление может сложиться очень разное. Мы предлагаем побывать сразу на всех крупных курортах, понять для себя, чем отличается Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария, найти свои места силы и зарядиться вдохновением и энергией от красоты гор. Будем наслаждаться горными пейзажами, расслабляться в термальных источниках, пить нарзан и гулять по заповедным тропам.
Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям
Программа тура по дням
Архыз
Архыз: канатка, обсерватория и самый древний христианский храм России
Загадочная скала. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды и сразу поедем в горы — на курорт Архыз. По пути будем делать остановки в интересных местах: посмотрим Лик Христа — изображение на скале, окутанное загадками и тайнами. До сих пор никто не знает, как оно появилось и кто его сделал.
Самый древний христианский храм. После этого заедем на Аланское городище, где находится первый христианский храмовый комплекс на территории России. По одной из версий, здесь была столица древней Алании — город Маас, через который проходил Великий шелковый путь.
Космический Архыз. И вот мы добрались до Архыза! Зайдем в горную обсерваторию и увидим огромные телескопы — отсюда наблюдают за глубоким космосом, это одна из самых больших обсерваторий России.
Канатная дорога Романтик. После этого пообедаем и отведаем национальную кухню: хычины, шурпа, айран — и все это свежее и приготовленное по местным рецептам! Подкрепившись, прокатимся по канатной дороге на высоту 2500 метров над уровнем моря. Отсюда открывается великолепный вид — все как на ладони!
Программа может меняться по погодным условиям и техническим возможностям
Домбай
День
Домбай: Тебердинский заповедник, канатка и закат в горах
Тебердинский заповедник. Сегодня нас ждут захватывающие приключения! Едем на горнолыжный курорт Домбай, расположенный в соседнем ущелье. Местные экскурсоводы шутят: Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал. По пути заедем в древний христианский храм Xx века. А потом будем много гулять по Тебердинскому заповеднику. Вы узнаете, какие животные обитают в этих местах и чем интересны местные растения.
Самая чистая река. Насладимся самым вкусным кофе в Тебердинском ущелье и поедем на озеро Каракель. По пути сделаем остановку у горной реки Уллу-Муруджу, можно набрать воду в бутылочки и взять с собой, ведь Уллу-Муруджу считается одной из самых чистых рек в округе и богата ионами серебра.
Закат в горах. И вот мы у главной сегодняшней цели — на горнолыжном курорте Домбай. Вы узнаете интересные факты из истории поселка и поднимитесь по канатной дороге на высоту 3168 метров над уровнем моря. Здесь мы и будем встречать закат: уходящее за горы солнце смотрится завораживающе!
Вечер в Кисловодске. Доберемся до Кисловодска, заселимся в отель, а затем отправимся на обзорную экскурсию по городу. Можно самостоятельно прогуляться по Кисловодскому национальному парку перед сном.
Эльбрус
Поляна нарзанов. Сегодня нас ждет самая высокая точка Европы — гора Эльбрус! По дороге посмотрим озеро Гижгит и заглянем в ущелье Адыр-Су, завораживающее природными панорамами. Остановимся на поляне нарзанов — минеральные источники бьют здесь прямо из-под земли, можно бесплатно пить целебную воду сколько захотите.
Виды с самой высокогорной канатной дороги России. Перекусим в кафе по дороге и доберемся до поляны Азау — здесь начинается горнолыжный курорт Эльбрус. По канатной дороге поднимемся до высоты 3800 метров над уровнем моря. Наверху в любое время года лежит снег — очень интересные ощущения! Вы увидите Кавказский хребет и живописные ущелья Кабардино-Балкарии — ради такого стоит подняться так высоко.
Канатка на Чегете и поляна Нарзанов. Выезжаем из гостиницы в 9 утра и едем в Чегемское ущелье. По пути заедем в соседний Чегет, при желании можно подняться на гору на кресельных подъемниках. Посетим поляну где выбивают из земли минеральные источники. Попьем нарзан прямо природных источников
Ущелье Адыр-су и загадочный подъёмникзаедим красивое ущелье для где будут красивые фотографии на фоне горной реки и скал, расскажем про дополнительные маршруты вам
Термальные источники и отъезд. В завершении программы заедем на Термальные источники и отведаем настоящую балкарскую кухню. Искупаемся и расслабимся в термальных источниках с теплой 40-градусной водой. Теперь можно и в аэропорт. Выбирайте рейсы с вылетом не раньше 22 часов, чтобы точно все успеть.
Окресности, Кисловодска, и термальные источники
Лермонтовская скала. Сегодня посетим Кисловодск. Увидим знаменитую Лермонтовскую скалу, погуляем по национальному парку, любуясь цветами и делая яркие фотографии. Со смотровой площадки нам откроется удивительный вид на весь город с высоты.
Исторические локации Кисловодска. Посетим Свято-Никольский собор, осмотрим мечеть и заглянем в историко-краеведческий музей Крепость, где собрана большая коллекция военных реликвий. А ещё вы увидите мемориальный комплекс Журавли в память об ушедших на фронт жителях города. Полюбуемся памятниками архитектуры и поедем за пределы Кисловодска.
Замок коварства и любви и Медовые водопады. Посетим замок коварства и любви в Аликоновском ущелье, полюбуемся удивительной горой Кольцо и побываем на водопадах со вкусным названием — Медовые. Желающие смогут прокатиться на зиплайне и отправиться на прогулку верхом.
Суворовские термальные источники и отъезд. В завершение дня отведаем местную кухню и поедем на Суворовские термальные источники. Воды здесь имеют уникальный минеральный состав, благотворно влияющий на здоровье. Теперь можно и в аэропорт. Закончим в 15:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание
Что не входит в цену
- Канатные дороги
- Питание
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
Форма одежды удобная непродуваемая
Зимой тепло одеваться