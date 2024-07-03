Кавказская мозаика из Пятигорска

Захватывающее приключение в Приэльбрусье.

Познакомимся с городами Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья.
Кавказская мозаика из Пятигорска
Кавказская мозаика из Пятигорска
Кавказская мозаика из Пятигорска
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45

Описание тура

В ходе тура вас ждут увлекательные прогулки по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья. Полюбуемся на водопады, бегущие прямо из скал! Узнаем легенды этих мест. Мы погрузимся в романтику походов. Отправляемся в Домбай! В край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, поражающую белизну огромных ледников, изумрудной зелени лесов и яркого разнотравья альпийских лугов.

по средам в 12:45

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Г. Пятигорск
  • Г. Железноводск
  • Приэльбрусье
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Купание в термальных источниках «Гедуко»
  • Домбай
  • Кисловодск
  • Кисловодский Национальный парк
  • Г. Кольцо
  • Медовые водопады
Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака
  • Трансфер во время экскурсий
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • "входные билеты", "обеды и ужины", "курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении) ", " трансфер до места проживания:
  • Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск - 1400 руб. /машина/в одну сторону
  • Ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторону.
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 12:45
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холле выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
  • Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
  • Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Домбая

ГрупповыеНа автобусеВсе турыЭкскурсии на Домбай из Пятигорска

Похожие туры из Домбая

Выходные на Кавказе из Пятигорска
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 10 часов
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно
Сегодня в 13:00
5 июля в 13:00
17 450 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Домбае
Все туры из Домбая
ХорошоТам