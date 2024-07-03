Захватывающее приключение в Приэльбрусье.
Познакомимся с городами Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья.
Познакомимся с городами Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45
Описание тура
В ходе тура вас ждут увлекательные прогулки по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья. Полюбуемся на водопады, бегущие прямо из скал! Узнаем легенды этих мест. Мы погрузимся в романтику походов. Отправляемся в Домбай! В край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, поражающую белизну огромных ледников, изумрудной зелени лесов и яркого разнотравья альпийских лугов.
по средам в 12:45
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Пятигорск
- Г. Железноводск
- Приэльбрусье
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Купание в термальных источниках «Гедуко»
- Домбай
- Кисловодск
- Кисловодский Национальный парк
- Г. Кольцо
- Медовые водопады
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака
- Трансфер во время экскурсий
- Услуги гида
Что не входит в цену
- "входные билеты", "обеды и ужины", "курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении) ", " трансфер до места проживания:
- Аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды - Пятигорск - 1400 руб. /машина/в одну сторону
- Ж/д вокзал Пятигорска - гостиница - 300 руб. /машина/в одну сторону.
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: по средам в 12:45
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холле выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур
- Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде
- Последний день тура завершается ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными
- Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Домбая
Похожие туры из Домбая
Авторский тур
2 дня 10 часов
Выходные на Кавказе из Пятигорска
Начало: Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Расписание: По пятницам в 13:00, с мая по ноябрь включительно
Сегодня в 13:00
5 июля в 13:00
17 450₽ за человека