Захватывающее приключение в Приэльбрусье. Познакомимся с городами Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья.

Описание тура

В ходе тура вас ждут увлекательные прогулки по городам Кавминвод: Пятигорску, Железноводску, Кисловодску, которые по праву считаются городами-музеями. Отправимся в самые загадочные места Северного Кавказа — Чегемское и Аликоновское ущелья. Полюбуемся на водопады, бегущие прямо из скал! Узнаем легенды этих мест. Мы погрузимся в романтику походов. Отправляемся в Домбай! В край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, поражающую белизну огромных ледников, изумрудной зелени лесов и яркого разнотравья альпийских лугов.