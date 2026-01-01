Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Мечтаете о путешествии, которое оставит неизгладимый след в вашей душе? Хотите увидеть самые живописные, загадочные и знаменитые места Дагестана за один раз? Тогда ваше приключение начинается здесь!

Погрузитесь в мир захватывающих приключений: Катер по каньону — Джип-сафари по горным тропам — Верховая езда на местных лошадях — Сап-бординг на кристально чистых водах — почувствуйте баланс между спокойствием и адреналином.

Это не просто поездка — это момент, который вы будете вспоминать годами. Ваше путешествие в Дагестан — полное эмоций, открытий и незабываемых впечатлений — ждет вас!

Почему рекомендую выбрать именно наш тур:

1. За пять дней мы посетим самые живописные места и лучшие смотровые площадки, а также откроем для вас скрытые уголки, куда редко заезжают туристы.

2. Проживание в Barn Houses — это современные, удобные и уютные домики с панорамными окнами, из которых открывается великолепный вид на горы. Мы останемся в них три ночи, а одну ночь проведем в историческом городе Дербент.

3. Всё включено: трехразовое питание, комфортабельный транспорт, сопровождение гида, все входные билеты и мероприятия, катание на катерах, джиппинг, экскурсии и мастер-классы, а также кофе, приготовленное гидом на фоне гор.

4. Продуманный тайминг: мы разработали расписание, которое позволит нам посещать множество локаций с минимальным количеством туристов.

5. Помощь в организации отелей до и после тура, а также поддержка организатора 24/7.

6. Днем — великолепные локации, а вечерами — уютные посиделки у костра.

Чем мы займемся в путешествии?

Катание на катере - подарит мощный заряд энергии, проплывая по Сулакскому каньону и наслаждаясь видами водопадов. Этот каньон — один из самых глубоких в мире, а его сказочные пейзажи и бирюзовая вода оставят яркие воспоминания.

Джипинг вдоль каньона до Зубутли, откуда можно отправиться на катер и насладиться захватывающей ездой

Аул Призрак Гамсутль, также известный как Дагестанский Мачу-Пикчу, — один из древнейших поселений с уникальными скальными постройками и домом последнего жителя. Во время обеда в этно-доме все желающие смогут научиться готовить национальное блюдо Чуду — самое вкусное блюдо в Дагестане.

Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Мы побегаем по мини-пустыне, помечтаем и окунемся в атмосферу песчаного релакса.

Язык Тролля, или Девичья скала, длиной 5 метров и высотой около 1700 метров над уровнем моря, открывает потрясающий вид с этой точки.

Подземный водопад — единственный в Дагестане, дорога к нему ведет через уникальную салтинскую теснину, где стены сужаются до 2-3 метров. У вас будет возможность прокатиться на 4-метровых качелях с захватывающими видами на горы и водохранилища, а также сделать редкие фотографии.

Водопад Тобот, с уровнем падения воды 70 метров, расположен на Хунзахском плато и вызывает восхищение у местных жителей и туристов.

Экстрим-парк Матлас предлагает прогуляться под ханским водопадом, прокатиться на зиплайне и насладиться видами с обзорных площадок.

Карадахская теснина — самая высокая горная теснина в России, высотой 170 метров и шириной 2-4 метра. Прогулка по ней словно погружение в сказку.

Крепость Нарын-Кала — легендарная персидская цитадель, включенная в список объектов Всемирного наследия Юнеско как важный исторический и культурный памятник.

Экраноплан Лунь, — гибрид корабля и самолета, гордость советской инженерии, а сегодня популярная достопримечательность в Дербентском районе.

Мультимедийный фонтан- струи воды создают в воздухе картины и фейерверки, создавая зрелищное и уникальное шоу. В окрестностях есть легендарные башни, которые мы обязательно посетим, рассказывая интересные истории и легенды.

Каменная чаша — удивительная теснина, состоящая из трех проходов, окруженная мокрыми скалами, и пользующаяся популярностью у туристов благодаря своей необычности.

Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в уникальном ущелье Хатан-Бугеб-ккал. Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и Снг, построенная в 734 году, и действующая по сей день в старой части города.

Магалы — кварталы, основанные около 1300 лет назад, создающие особую атмосферу, словно затерянный мир между средневековьем и современностью. Гуниб — настоящий музей под открытым небом с удивительной архитектурой, богатой историей и живописной природой. Здесь завершилась Кавказская война в 1859 году.

Чохские террасы — искусственно созданные горные площадки для посева зерновых, овощей и фруктов, обладающие невероятной красотой и уникальностью.

Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4303 метра, соединяющий города Буйнакск и Гимры.

Водохранилища, такие как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское, поражают своей величественной красотой, сочетающей горы и водную гладь.

Катание на сапах