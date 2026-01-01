Описание тура
Мечтаете о путешествии, которое оставит неизгладимый след в вашей душе? Хотите увидеть самые живописные, загадочные и знаменитые места Дагестана за один раз? Тогда ваше приключение начинается здесь!
Погрузитесь в мир захватывающих приключений: Катер по каньону — Джип-сафари по горным тропам — Верховая езда на местных лошадях — Сап-бординг на кристально чистых водах — почувствуйте баланс между спокойствием и адреналином.
Это не просто поездка — это момент, который вы будете вспоминать годами. Ваше путешествие в Дагестан — полное эмоций, открытий и незабываемых впечатлений — ждет вас!
Почему рекомендую выбрать именно наш тур:
1. За пять дней мы посетим самые живописные места и лучшие смотровые площадки, а также откроем для вас скрытые уголки, куда редко заезжают туристы.
2. Проживание в Barn Houses — это современные, удобные и уютные домики с панорамными окнами, из которых открывается великолепный вид на горы. Мы останемся в них три ночи, а одну ночь проведем в историческом городе Дербент.
3. Всё включено: трехразовое питание, комфортабельный транспорт, сопровождение гида, все входные билеты и мероприятия, катание на катерах, джиппинг, экскурсии и мастер-классы, а также кофе, приготовленное гидом на фоне гор.
4. Продуманный тайминг: мы разработали расписание, которое позволит нам посещать множество локаций с минимальным количеством туристов.
5. Помощь в организации отелей до и после тура, а также поддержка организатора 24/7.
6. Днем — великолепные локации, а вечерами — уютные посиделки у костра.
Чем мы займемся в путешествии?
Катание на катере - подарит мощный заряд энергии, проплывая по Сулакскому каньону и наслаждаясь видами водопадов. Этот каньон — один из самых глубоких в мире, а его сказочные пейзажи и бирюзовая вода оставят яркие воспоминания.
Джипинг вдоль каньона до Зубутли, откуда можно отправиться на катер и насладиться захватывающей ездой
Аул Призрак Гамсутль, также известный как Дагестанский Мачу-Пикчу, — один из древнейших поселений с уникальными скальными постройками и домом последнего жителя. Во время обеда в этно-доме все желающие смогут научиться готовить национальное блюдо Чуду — самое вкусное блюдо в Дагестане.
Бархан Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе. Мы побегаем по мини-пустыне, помечтаем и окунемся в атмосферу песчаного релакса.
Язык Тролля, или Девичья скала, длиной 5 метров и высотой около 1700 метров над уровнем моря, открывает потрясающий вид с этой точки.
Подземный водопад — единственный в Дагестане, дорога к нему ведет через уникальную салтинскую теснину, где стены сужаются до 2-3 метров. У вас будет возможность прокатиться на 4-метровых качелях с захватывающими видами на горы и водохранилища, а также сделать редкие фотографии.
Водопад Тобот, с уровнем падения воды 70 метров, расположен на Хунзахском плато и вызывает восхищение у местных жителей и туристов.
Экстрим-парк Матлас предлагает прогуляться под ханским водопадом, прокатиться на зиплайне и насладиться видами с обзорных площадок.
Карадахская теснина — самая высокая горная теснина в России, высотой 170 метров и шириной 2-4 метра. Прогулка по ней словно погружение в сказку.
Крепость Нарын-Кала — легендарная персидская цитадель, включенная в список объектов Всемирного наследия Юнеско как важный исторический и культурный памятник.
Экраноплан Лунь, — гибрид корабля и самолета, гордость советской инженерии, а сегодня популярная достопримечательность в Дербентском районе.
Мультимедийный фонтан- струи воды создают в воздухе картины и фейерверки, создавая зрелищное и уникальное шоу. В окрестностях есть легендарные башни, которые мы обязательно посетим, рассказывая интересные истории и легенды.
Каменная чаша — удивительная теснина, состоящая из трех проходов, окруженная мокрыми скалами, и пользующаяся популярностью у туристов благодаря своей необычности.
Датунский храм — памятник средневекового христианского зодчества, расположенный в уникальном ущелье Хатан-Бугеб-ккал. Джума-мечеть — самая старая мечеть в России и Снг, построенная в 734 году, и действующая по сей день в старой части города.
Магалы — кварталы, основанные около 1300 лет назад, создающие особую атмосферу, словно затерянный мир между средневековьем и современностью. Гуниб — настоящий музей под открытым небом с удивительной архитектурой, богатой историей и живописной природой. Здесь завершилась Кавказская война в 1859 году.
Чохские террасы — искусственно созданные горные площадки для посева зерновых, овощей и фруктов, обладающие невероятной красотой и уникальностью.
Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель в России, протяженностью 4303 метра, соединяющий города Буйнакск и Гимры.
Водохранилища, такие как Чиркейское, Ирганайское, Гунибское и Гоцатлинское, поражают своей величественной красотой, сочетающей горы и водную гладь.
Катание на сапах
Программа тура по дням
Сулакский каньон, катера, бархан Сарыкум
Главные Впечатления Дня
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джипинг, Катание на катерах, Смотровые площадки.
Пошаговое описание дня:
Встреча в аэропорту: в 7:00 аэропорт Уйташ, данная точка сбора подходит вам, если вы прилетите в первый день тура, (рекомендую выбрать прилет до 6:00, чтобы задержки рейса не повлияли на программу тура).
Встреча в Махачкале и начало тура: в 8:00 на южной автостанции, ул. Амет-Хана Султана 344, данная точка сбора подойдет прилетевшим заранее в Дагестан.
бархан Сарыкум — дагестанская пустыня, одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии и крупнейший бархан в Европе. Девушкам советую взять свои лучшие наряды для эффектных кадров. Побываем в мини-пустыне, побегаем по песку и получим заряд энергии от здешней обстановки;
обед в Главрыбе — экотуркомплекс, лучшее форелевое хозяйство в Дагестане, находится на берегу бирюзовой реки Сулак. В Дагестане принято сперва накормить гостя, именно в Главрыбе мы отведаем свежей форели, от которой пальчики оближешь (желающие могут заменить на шашлык из баранины, говядины или курицы);
катера по каньону — с ветерком прокатимся по самому каньону и проплывем под самыми красивыми водопадами Сулака. Чтобы покататься на катере по каньону, надо от Главрыбы спуститься на джипах по красивейшей дороге вдоль самого каньона к речному причалу в с. Зубутли;
Сулакский каньон — визитка республики Дагестан, глубочайший каньон в Европе, глубина 1920 м. протяженность более 53 км;
смотровая Хадум — самая популярная смотровая площадка находится в пгт. Дубки на высоте 860 метров над уровнем моря. Поднявшись на самую высокую смотровую на каньон, мы полюбуемся на бирюзовые воды и насладимся силой и красотой каньона;
смотровая язык тещи — скалистый выступ с видом на начало каньона и на Чиркейскую дамбу, которая является самой большой арочной платиной в России. Данная смотровая подойдет для любителей экстрима и острых ощущений;
Чиркейское водохранилище — крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, образованное на реке Сулак, глубиной 220 м и площадью 42 т. кв. км.
Завершение дня
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в легендарный барн-хаус — это современные и уютные домики среди высоких гор и скал.
На территории есть все удобства: кафе, кухня, холодная и горячая вода, зоны релакса и бесплатный wi-fi.
Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, ужин из местных национальных блюд.
После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.
Аул Гамсутль, Подземный Водопад И Террасы
Главные Впечатления Дня
Аул призрак Гамсутль,Подземный водопад,Салтинская теснина,Чохские террасы,Кофе-брейк в горах
Пошаговое описание дня
Завтракаем и выдвигаемся в путь, где вас ждет:
Гамсутль: Восхождение к Аулу-Призраку. Поднимемся к Дагестанскому Мачу-Пикчу, чтобы увидеть руины древнейшего поселения России, расположенного на высоте 1500 метров. Мощь архитектуры, захватывающие панорамы и мистическая атмосфера этого места навсегда останутся в вашей памяти. Комфортный подъем на Уазах и легкий трекинг сделают приключение доступным для всех.
Обед: После покорения Гамсутля насладимся щедрым и вкусным обедом, представляющим лучшие блюда дагестанской кухни: сочный шашлык, ароматный плов, сытный ботишал и пикантный лагман. Чай, свежие нарезки и освежающий компот дополнят это гастрономическое удовольствие.
Чохские Террасы: полюбуемся на удивительные Чохские террасы искусственно созданные ландшафты, свидетельствующие о древних традициях земледелия. Насладитесь свежесваренным кофе с потрясающим видом, который гид приготовит специально для вас.
Салтинская Теснина: Отправимся в завораживающее путешествие по Салтинской теснине узкому ущелью, где стены вырастают до 15 метров, а в конце вас ждет незабываемая встреча с 20-метровым подземным водопадом. Этот уникальный памятник природы, скрытый в глубине гор, поразит ваше воображение.
Завершение дня:
После всех приключений и культурных наслаждений мы возвращаемся в барн-хаус.
ужин знакомство с новыми национальными блюдами в уютном ресторане.
После ужина будет возможность собраться у костра на специально оборудованном месте и продолжить общение и знакомство, а так же послушать легенды от гида.
Водопады Хунзаха, лошади, Каменная чаша
Главные впечатления дня
Водопады,Каменная чаща,Экстрим парк Матлас,Хунзахское плато
Пошаговое описание дня
В 8:00 мы начинаем наш день со вкусного завтрака, собираем вещи и отправляемся навстречу новым приключениям. Впереди самые живописные места Дагестана, где каждый уголок создан для идеальных снимков, где нас ждет:
Хунзахское Плато: Панорама Величия. Хунзахское плато, расположенное на высоте 1700 метров. Прогуляемся по этому величественному плато, любуясь живописными видами и сделав множество потрясающих фотографий.
Водопады Итлятляр и Тобот: Или как говорят в народе Визитная карточка Дагестана. Посетим водопады Итлятляр и Тобот, два самых впечатляющих водопада Дагестана. Водопад Итлятляр, один из самых высоких в России, поразит вас своей мощью, а водопад Тобот очарует своей красотой и живописным расположением.
Обед с Аварским Колоритом: Вкус Настоящего Дагестана. На обед вас ждет 5 различных национальных блюд и, конечно же, насладитесь знаменитой абрикосовой кашей на десерт.
Экстрим-Парк Матлас: Приключения и Живописные Виды. Отправимся в Экстрим-парк Матлас, известный своими захватывающими видами на горы и водопады. Прогуляемся под Ханским водопадом.
Верхом на лошадях по живописным окрестностям под руководством опытных инструкторов.
Каменная Чаща: Загадочный Мир в Сердце Скал. Погрузимся в мир Каменной Чащи уникальной галереи внутри скал, где вместо потолка над вами простирается синее небо Дагестана. Чтобы попасть внутрь этого чуда природы, вам предстоит пройти по узкому коридорчику, ведущему в просторные залы Каменной Чащи.
Переезд в г. Дербент- после прощания с аварскими землями мы отправимся в Дербент древнейший город России, музей под открытым небом.
Завершение дня:
Размещение в отеле и ужин: Заселяемся в комфортабельный отель 3/4 и пробуем традиционное табасаранское чуду.
Свободное Время в Дербенте:
Увидеть самый мультимедийный фонтан в России (вход свободный).
Прогуляться по красивым улицам древнего города.
Прогуляться по набережной.
Посетить семейный парк Золотая рыбка
Дербент - крепость, магалы, экраноплан Лунь
Главные впечатления дня
Крепость Нарын-Кала,Магалы,Джума Мечеть,экраноплан Лунь,Базар
Пошаговое описание дня
В 8:00 мы позавтракаем, выезжаем из отеля, загружаем чемоданы в машину и отправляемся навстречу новым открытиям и историческим памятникам.
Величие инженерной мысли. Посетим легендарный экраноплан Лунь гордость советской эпохи, гибрид корабля и самолета, поражающий воображение своими размерами и футуристичным видом. Эта супер-локация станет отличным фоном для запоминающихся кадров.
Крепость Нарын-Кала или страж древнего Дербента. Откроем для вас главную достопримечательность Дербента, крепость Нарын-Кала, построенную в Vi веке по приказу персидского правителя. Прогуляемся по древним стенам крепости, наслаждаясь захватывающими видами на город и Каспийское море.
Магалы и Джума Мечеть или путешествие во времени. Прогуляемся по историческим кварталам Дербента (магалам), где сохранились многовековые дома, мечети и восточные бани. Посетите Джума-мечеть, самую старую мечеть в России и Снг, построенную в Viii веке.
Базар и Сувениры: Погрузимся в атмосферу восточного базара, где вы сможете приобрести уникальные сувениры и подарки, отражающие культуру и традиции Дагестана:
Серебряные украшения
Папахи, рога, ножи, кинжалы, ковры, посуду
Магниты, календарики, открытки, кружки, значки
Куртки, тапочки, шкуры
Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, варенье, сушенное мясо
Иммерсивный Обед: наш прощальный обед пройдет в необычной обстановке этно-дома, где вы сможете насладиться блюдами южнодагестанской кухни, сидя на подушках за низким столом, где также сможете примерить национальные костюмы горянки и джигита и почувствовать себя частью древней культуры.
После обеда мы подведем итоги нашей квест-игры и вручим победителям небольшие призы.
Ориентировочно в 15:00 программа тура завершается в городе Дербент,далее трансфер на две финишные точки:
Аэропорт Уйташ: Если у вас вылет в этот день (рекомендуем приобретать билеты для вылета после 19:00).
Южная Автостанция Махачкалы: Если вы планируете остаться в Дагестане, мы поможем вам с размещением в проверенном отеле или апартаментах.
Мы надеемся, что этот тур оставит в вашем сердце незабываемые впечатления о Дагестане! До новых встреч!
Внимание!Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от погодных условий, непредвиденных обстоятельств или по соображениям безопасности. При этом будет сделано все возможное для сохранения качества и насыщенности программы
Гоор, сапы, Карадахская теснина
Главные Впечатления Дня
Язык Тролля,Карадахская теснина,Гоор,Датунский храм
Пошаговое описание дня
В 8:00 мы начинаем наш день с сытного завтрака и отправляемся в путь навстречу приключениям, где нас ждет:
Карадахская Теснина- самая высокогорная теснина в России. Прогуляемся по живописным канатным дорогам и лестницам, наслаждаясь захватывающими видами по пути к этому чуду природы. Теснина поразит вас своей красотой и изгибами, достигающими высоты 170 метров при ширине всего от 2 до 4 метров.
Обед с Местным Колоритом в Гооре. Отправимся в аул Гоор, где вас ждет незабываемый этно-обед в одном из гостеприимных домов. Попробуйте традиционные блюда дагестанской кухни и, при желании, научитесь готовить их по старинным рецептам горцев.
Гоор: Путешествие во Времени. Познакомитесь с аулом Гоор, известный своими легендарными башнями и смотровыми площадками. В сопровождении местного гида-аксакала вы прогуляетесь по красивейшим местам, узнаете истории создания этих уникальных сооружений и откроете для себя тайны древней культуры.
Язык Тролля: Экстремальная Фотосессия на Краю Обрыва. Посетим Язык Тролля пятиметровый скалистый выступ над пропастью, откуда открывается потрясающий вид на долину Аварского Койсу. Сделайте эффектные фотографии на краю обрыва в ярких папахах и национальных костюмах, запечатлев незабываемые моменты своего приключения.
Завершение Дня:
После всех приключений и культурных наслаждений мы возвращаемся барн-хаус.
Ужин — после размещения мы поужинаем в самом комплексе, ужин из местных национальных блюд.
После ужина у вас будет возможность подготовиться к переезду, собрать чемоданы, ведь утром мы выезжаем с вещами.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Катание на катере по каньону
- Катание на лошадях
- Джиппинг
- Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограниченное питание свяжитесь со мной и мы обсудим с вами что вам подойдет
- Работа профессионального гида и опытного водителя
- Комфортный транспорт
- Все входные билеты
- Все экскурсии на протяжении всего тура
- Активности, подарки и развлечения
- Национальная одежда (папаха, костюм джигита и костюм горянки + кинжал) для фотосессии
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура
- Помощь в выборе подходящих рейсов на самолёт
- Кофе сваренное на смотровых площадках + вкуснящки к нему
- Проживание в Барн Хаусе и в отеле г. Дербент (размещение 2х и 3х местное)
- Уазики для подъема в Гоор и Гамсутль
- Трансфер из в аэропорт
- Тех. поддержка 24/7. Я всегда и в любое время готов ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
- Перелеты
О чём нужно знать до поездки
Рекомендации по сборам:
Для комфортного и полноценного участия в туре рекомендуем обратить внимание на следующие пункты:
Одежда: Предпочтительна удобная одежда для активного отдыха, подходящая для горных условий (спортивные костюмы, джинсы, брюки, платья, юбки, футболки, кофты). Рекомендуется избегать коротких или обтягивающих моделей.
Обувь: Важна удобная и практичная обувь. Каблуки и городская обувь, которую вы не хотели бы испачкать, не подойдут. Оптимальным выбором станут кроссовки, кеды или спортивные сандалии.
Документы: Не забудьте паспорт.
Электроника: Возьмите с собой зарядное устройство для ваших гаджетов.
Медикаменты: При наличии специфических медицинских потребностей возьмите необходимые лекарства.
Защита от солнца: Солнцезащитный крем обязателен.
Головной убор: Не забудьте головной убор для защиты от солнца.
Пляжные принадлежности: Купальник/плавки (рекомендуется закрытый купальник или шорты) при планировании купания в водохранилище (вода прохладная даже летом) или в Каспийском море.
Дождевик: Рекомендуем иметь при себе дождевик, учитывая переменчивую погоду в горах.
Наличные средства: Важно иметь достаточное количество наличных, так как в сельской местности оплата банковскими картами может быть невозможна. Многие развлечения также оплачиваются только наличными.
Размер багажа:
Вы можете взять чемодан любого размера. Оптимальным выбором будет чемодан S-размера. Многие участники предпочитают путешествовать только с ручной кладью.
Индивидуальное участие:
Да, вы можете принять участие в туре самостоятельно. При желании мы можем подобрать для вас попутчика для совместного размещения (при наличии такой возможности). В противном случае, доступно одноместное размещение с соответствующей доплатой.
Предварительное общение:
За неделю до начала тура создается группа в Whatsapp, где участники могут познакомиться, задать вопросы менеджеру и получить дополнительную информацию.
Проживание:
Барн-Хаус: На территории комплекса предусмотрены все удобства: кафе, кухня, горячая и холодная вода, зоны отдыха, костровая зона и бесплатный Wi-Fi. Здесь вас ждет единение с природой и комфортный отдых (3 ночи в горах). Вечером у вас будет возможность собраться у костра и поиграть в игры под руководством гида.
Отель в Дербенте: Отель расположен на берегу Каспийского моря. Рядом находится красивая набережная, где можно приятно провести время перед сном.
Купание в море:
Программа тура составлена таким образом, чтобы у каждого гостя была возможность искупаться в море или прогуляться вдоль берега (1 ночь на берегу моря). Не забудьте взять с собой все необходимые принадлежности для купания.
Пожелания к путешественнику
Дорогие гости! Мы приложим все усилия, чтобы ваш отдых превзошел все ожидания. Наша главная цель подарить вам незабываемые впечатления, которые побудят вас вернуться и поделиться ими с друзьями и близкими.
Рекомендации по выбору одежды: Чтобы чувствовать себя комфортно и уважительно по отношению к местной культуре, пожалуйста, примите во внимание следующие рекомендации:
Мужчинам: просим воздержаться от появления с обнаженным торсом, в коротких шортах или обтягивающих джинсах.
Женщинам: рекомендуем избегать мини-юбок, слишком коротких топов и просвечивающей одежды.
О гостеприимстве: Дагестанцы известны своим радушием. Уважение к местным традициям залог теплого приема и готовности помочь в любой ситуации.
Кому будет интересно: Этот тур идеально подходит для тех, кто любит активный отдых, новые знакомства и позитивное общение!
Тур не рекомендуется лицам, предпочитающим обособленный отдых и избегающим коллективных мероприятий.