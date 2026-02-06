Описание тура
Тур <<В Объятиях гор Дагестана>>: Путешествие, которое почувствуют сердцем.
Мечтаете о путешествии, где пейзажи захватывают дух, история оживает, а гостеприимство — не просто слово? Тогда этот тур создан для вас.
Это больше, чем поездка. Это погружение в мир, где каждый день дарит новые эмоции, а впечатления остаются с вами навсегда.
Почему путешественники выбирают нас?
7-летний опыт и безопасность. Мы профессионально организуем туры по Дагестану с 2019 года. Ваш комфорт и безопасность — наш главный приоритет. С вами на связи 24/7 будет ваш персональный менеджер.
Гид-проводник, а не экскурсовод. Вашим ключом к настоящему Дагестану станет сертифицированный гид — местный житель, влюблённый в свой край. Он знает каждую тропинку, каждую легенду. С ним вы услышите увлекательные истории о традициях и культуре, которые не найдёшь в путеводителях.
Дагестан за пределами туристических троп. Мы откроем вам не только знаковые места, но и секретные локации сокровенной красоты, куда редко ступает нога туриста. И мы обязательно остановимся там, чтобы вы в полной мере насладились этим величием.
Комфорт на всех маршрутах. Мы передвигаемся на комфортабельных внедорожниках, способных добраться до самых укромных и живописных уголков гор.
Проживание с панорамным видом. Вас ждёт размещение на уютных базах в самом сердце гор или с видами, от которых замирает сердце — например, на бирюзовое Ирганайское водохранилище. Комфортабельные номера и домики (от 2-3 местных до люксов) оснащены всем необходимым для вашего уюта.
Атмосфера, которую создают детали. Наши гиды всегда готовы превратить привал в волшебный момент. У нас с собой всё для комфортного пикника: кресла, столики, пледы. Представьте чашку ароматного горного кофе на закате или ужин с аутентичной кавказской кухней под бесконечным небом — именно такие моменты и есть душа путешествия.
Путешествуйте с нами, даже в одиночку. Вы не будете скучать! Наши туры — это дружеская атмосфера, где легко найти единомышленников и новых друзей. Мы создаём все условия для комфортного общения.
С нами вы не просто увидите Дагестан — вы почувствуете его душу.
И это подтверждают наши гости! Посмотрите реальные фото и отзывы путешественников, которые уже открыли для себя Дагестан с нами. Это поможет вам сделать уверенный выбор.
Программа тура по дням
Великий каньон и объятия гор
День 1:Маршрут этого дня построен на контрастах: мощь инженерной мысли и первозданная природа, адреналин и умиротворение, головокружительные высоты и бирюзовая глубина.
Локации дня:
Бархан Сары-Кум Комплекс пещер Нохъо Катание на катере и Сулакский каньон Главрыба Ресторан на Рахате Дубки Смотровая на Чиркейское водохранилище и Гимринский тоннель.
Подробное описание:
И вот — кульминация утра. Село Дубки и его смотровая площадка откроют перед вами грандиозную панораму Сулакского каньона. Это самый глубокий каньон в Европе (до 1920 метров!), а его масштабы (длина более 50 км) заставляют затаить дыхание. Суровые скалы контрастируют с невероятным бирюзовым цветом реки — зрелище, которое невозможно описать словами.
А теперь — к самой воде! Мы спустимся и отправимся на захватывающую прогулку на скоростном катере по этому самому каньону. Ветер, брызги, скорость и головокружительные виражи на фоне исполинских стен — чистый адреналин и море эмоций!
После такого — законный и вкусный отдых. Обед ждёт в Нескучном саду Салмановых. Здесь вы попробуете знаменитую горную форель, приготовленную на огне, свежайшие местные продукты и просто насладитесь атмосферой сада. Это гастрономическая пауза, наполненная покоем и ароматами.
Но наше приключение набирает новую высоту — в прямом смысле. Следующая точка — пещера Нохъо, новое и фантастическое пространство, вырубленное в скале. Здесь вас ждёт:
Кафе на террасе, парящей над обрывом.
Аттракционы для любителей экстрима.
Панорамная площадка с видом на каньон, водопад и парящих орлов.
Финальный аккорд дня — посещение смотровой площадки на Чиркейское водохранилище, ещё одного гиганта, созданного руками человека.
Далее путь лежит через Гимринский тоннель, самый длинный автодорожный тоннель России (более 4 км!). Проезжая его, вы почувствуете, как будто проходите через портал в самое сердце Дагестана
К 19:0020:00 мы заселяемся в гостевой дом. Тут же проведем вкусный ужин,а после отдохнем после долгого и насыщенного дня.
Путешествие в сердце гор
День 2: От призрачного аула до подземного чуда. Путешествие в сердце гор
Маршрут дня: Аул Чох и Чохские террасы Заброшенный аул Гамсутль Салтинский подземный водопад Кегерские высоты, каньон и точка Айвазовского Возвращение в Гуниб.
Завтрак с видом на вечность — вот как начинается этот день. Запах горного чая, кристальный воздух и безмолвный диалог с вершинами за окном задают ритм нашему путешествию. В 9:00 мы отправляемся в сердце гор.
Первая остановка — аул Чох. Это не просто село, а живой архитектурный музей, вмурованный в склон. Но главное чудо — рядом. Чохские террасы — гигантские ступени, созданные поколениями горцев. Глядя на этот каменный амфитеатр, вы почувствуете упорство человека: здесь каждый клочок земли для посевов был выстрадан и выручен вручную.
А дальше — путь в небо, к дагестанскому Мачу-Пикчу. Заброшенный аул Гамсутль парит над ущельями. Пройдя по его безлюдным улочкам, вы услышите шепот истории: о Шелковом пути, о набегах, о жизни, которая здесь кипела, а теперь осталась лишь в камнях и преданиях.
После погружения в прошлое — время подкрепиться. Сытный обед в гостеприимном кафе даст силы для следующего приключения.
И оно того стоит. Салтинский водопад — единственный в России подземный водопад. Небольшой треккинг по ущелью, прохлада грота, гул падающей воды, пробивающейся сквозь толщу скал… Это место магической, первобытной силы.
Дорога назад — это еще один подарок. Мы поднимемся на Кегерское плато — место несказанной красоты, как говорили в старину. Именно здесь Иван Айвазовский писал дагестанские панорамы. Стоя на поляне Айвазовского, вы увидите те же бескрайние дали, что и великий маринист.
А еще это — дагестанский Стоунхендж. Вокруг разбросаны древние мегалиты — солнечные календари возрастом 14-16 тысяч лет. Заглянем и в суровый Кегерский каньон — еще один шедевр, на этот раз созданный только водой и временем.
Вечером, вернувшись на уютную базу в Гергебиле, за ужином вы будете делиться впечатлениями. И поймёте, что за один день прожили целую эпоху: от древних камней-календарей и террас горцев до призрачного аула и подземного водопада.
Водопады, каньоны и портал в другой мир
День 3: Экватор приключений. Водопады, каньоны и портал в другой мир
Маршрут дня: Хунзах и водопад Тобот Матласские водопады и экстрим-парк Каменная чаша Карадахская теснина Цолотлинский каньон и Седло-гора (по пути).
Третий день — это сердце и экватор нашего путешествия. Самый насыщенный, контрастный и незабываемый маршрут, где за один день вы увидите всё: от мощных водопадов до узких пещер и головокружительных каньонов.
Начнем день с королевского подарка природы — плато Хунзах, родины самых знаменитых водопадов Дагестана. Здесь, на краю обрыва, низвергается с 70-метровой высоты водопад Тобот. Брызги, грохот и бескрайняя панорама гор — вы поймете, почему это место называют открыткой Кавказа.
После природной симфонии — время подкрепиться. Обед с панорамным видом станет приятной паузой перед новыми открытиями.
Дальше нас ждет царство Матласских водопадов. Мы поднимемся на Матласское плато, чтобы с высоты птичьего полета увидеть каньон и еще один мощный поток — Ханский водопад. А для тех, кто хочет адреналина, здесь же работает Экстрим-парк Матлас. Прыжок над пропастью (зиплайн) или веревочный парк — для настоящих смельчаков!
Следующая остановка кажется декорацией к фэнтези-фильму. Каменная чаша — это три таинственных грота, соединенных лабиринтом пещер и узких переходов. Здесь можно почувствовать себя первооткрывателем, затерянным в горных недрах.
И вот кульминация дня — Карадахская теснина. Пройти по этому узкому (местами уже двух метров!) и высокому (до 170 метров) разлому в скале — все равно что шагнуть в другой мир. Тишина, холодный камень, луч света сверху… Это одна из самых сильных и мистических локаций всего Кавказа.
Дорога к дому тоже будет живописной: мы проедем мимо Цолотлинского каньона и увидим Седло-гору — один из самых узнаваемых символов этих мест.
Вечером, вернувшись на базу, вас ждет теплый ужин и приятная усталость первооткрывателя. А если наш тур выпадает на зиму, вас ждет особенный бонус — катание на коньках на природном горном озере Мочох на высоте 1630 метров. Ледяной каток посреди заснеженных вершин — это чистая магия.
От башенных легенд до речного драйва
Летний маршрут: Село Гоор Язык Тролля Рафтинг по Аварскому Койсу Гоцатлинское водохранилище.
Зимняя альтернатива: Село Гоор Язык Тролля Смотровая Дарада-Мурада Гоцатлинское водохранилище.
Четвертый день начнется с путешествия во времени. Мы отправимся в древнее село Гоор — настоящую Страну башен. Суровые боевые башни, вздымающиеся на краю утеса, молчаливо хранят память о набегах и легендах. Вид отсюда — как награда за долгий путь: бескрайние горные хребты, подпирающие небо.
Рядом притаился Язык Тролля — каменный карниз, парящий над пропастью. Это место силы и самых головокружительных кадров в вашем фотоархиве. После такого — самое время подкрепиться настоящим дагестанским обедом: душевно, сытно и с дымком традиций.
А дальше — два сценария в зависимости от сезона!
Летом: Нас ждет взрыв адреналина — рафтинг по реке Аварское Койсу! Бурлящая вода, дружная команда в лодке, крики восторга в такт мощным порогам. Это не просто активность, а маленькое приключение, которое взбодрит и зарядит энергией на долгое время. После сплава мы увидим рукотворное чудо — бирюзовую гладь Гоцатлинского водохранилища, окруженного горами.
Зимой: Когда река слишком сурова, мы подарим вам другое чудо — вид с смотровой площадки Дарада-Мурада. Это одна из самых живописных панорам региона: величественные горы, глубокие ущелья и петляющая внизу река. Тишина, покой и ощущение, что весь мир у ваших ног.
Вечером, вернувшись на базу, вас ждет теплый ужин и приятная усталость, полная ярких воспоминаний.
Врата Востока
Финальный день нашего тура- прощание с горами и встреча с Древней цивилизацией.
Итак, в путь! Последний день — это погружение в тысячелетнюю историю. Мы отправляемся в Дербент — самый древний город России, где камни помнят эпохи Великого Шелкового пути.
Наше знакомство начнется с крепости Нарын-Кала, объекта Всемирного наследия Юнеско. Поднимемся на ее могучие стены, которые веками защищали границы империй. Отсюда открывается вид, ради которого стоит проделать долгий путь: древний город, словно ковер, расстилается у ваших ног, а за ним — бескрайняя синева Каспийского моря. Наш гид оживит для вас легенды и истории этой цитадели.
Затем мы спустимся с крепостных высот и потеряемся в лабиринте старых дербентских улочек. Здесь время течет иначе. Гуляя среди древних домов с резными арками, мимо уютных чайных и ремесленных лавок, вы в полной мере ощутите неповторимый дух восточного города.
Насладиться им помогут и за столом. Обед мы проведем в национальном ресторане, где вас встретят с истинным кавказским гостеприимством. Ароматный плов, хинкал, сочная долма — это не просто еда, а знакомство с культурой через вкус.
Но Дербент — это не только о прошлом. Нас ждет контрастный и уникальный объект — экраноплан Лунь. Этот грозный ракетоносец-каспийский монстр советской эпохи, аналогов которому нет в мире, поражает своими размерами и инженерной мыслью. Фото на его фоне — must-have любого путешественника.
К 20:00, наполненные невероятными впечатлениями и яркими эмоциями, мы возвращаемся в Махачкалу. Вы уедете с чувством, что прожили не просто тур, а настоящее эпическое путешествие!
Это путешествие — не просто маршрут по точкам на карте. Это настоящее погружение в душу Кавказа — в его величественные пейзажи, добрую и гостеприимную культуру и бесконечную, завораживающую красоту.
Вы увозите с собой не только фотографии. Вы увозите в сердце частичку Дагестана — его горный ветер, тепло солнца на древних камнях и радушие людей.
Спасибо, что были с нами. До новых встреч на гостеприимной дагестанской земле! Мы уже скучаем и ждём вас снова в нашей большой дагестанской семье.
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы продумали всё, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным. Вас ждёт не просто поездка, а полное погружение в жизнь Дагестана
- Основные услуги:
- Транспорт: Комфортабельный транспорт на все 5 дней для перемещений между достопримечательностями
- Проживание (4 ночи): Мы будем жить в уютных гостевых домах в самом сердце гор. В каждом доме есть всё необходимое: от Wi-Fi и стиральной машины до кухонной утвари и фена. Доступны варианты размещения на 1, 2, 3 или 4 человек
- Питание: Двухразовое питание (завтрак, обед), включён в тур. Вам не нужно беспокоиться о готовке или поиске кафе
- Важно: Если у вас особые диетические требования (аллергия, медицинские предписания), пожалуйста, сообщите нам об этом до бронирования, и мы найдём решение
- Трансфер: Групповой трансфер по окончании тура из гор в Махачкалу и далее в аэропорт
- Фото - и видеосопровождение: Наши гиды запечатлят лучшие моменты вашего приключения и поделятся с вами материалами на память
- Наша забота и поддержка:
- Помощь с проживанием: Бесплатные консультации и помощь в подборе отеля, если вы планируете приехать в Дагестан раньше или задержаться после тура
- Персональные рекомендации: После бронирования вы получите подборку с советами по Махачкале и окрестностям: лучшие рестораны, кафе, места для отдыха и развлечений
- Информационная поддержка: Подробный брифинг перед началом и все необходимые рекомендации на протяжении всего путешествия
- Особенные моменты: Насладитесь атмосферным кофе-брейком на природе с потрясающими видами
Что не входит в цену
- Следующие расходы не входят в стоимость пакета и планируются вами самостоятельно:
- Дорога до Дагестана и обратно
- Авиа - или ж/д билеты из вашего города до Махачкалы
- Проживание до и после тура
- Ночь в гостинице, если вы приезжаете раньше или уезжаете позже дат тура
- Доплата за комфорт
- Одноместное размещение (при возможности предоставления)
- Ужины. По желанию, готовят в том же гостевом доме где ночуем
- Входные билеты и обязательный сбор
- Входные билеты на платные объекты: крепость Нарын-Кала, бархан Сарыкум, Салтинский водопад, Карадахская теснина, пещера Нохъо
- Взнос за посещение и экскурсионное обслуживание на всех объектах: 3000 рублей с человека (оплачивается гиду в начале тура)
- Экстремальные активности и дополнительные развлечения
- Зиплайн, веревочный прыжок (роуп-джампинг), рафтинг
- Прокат транспорта: квадроциклы, гидроциклы, катера
- Верховая езда (лошади)
- Прогулки на Sup-бордах (сапбординг)
- Личные расходы
- Сувениры, алкогольные и прочие напитки, питание вне программы
- Прочее
- Любые услуги и расходы, не указанные в разделе Что входит в стоимость тура. Всё необходимое для программы тура уже включено в цену
О чём нужно знать до поездки
За 7-10 дней до старта мы создадим общий чат в мессенджере со всеми участниками группы. Это ваш главный источник информации и наша точка связи. В чате вы:
Получите детальную итоговую программу.
Узнаете точное место и время сбора группы.
Получите список рекомендуемых вещей для сбора.
Сможете задать все оставшиеся вопросы гиду и познакомиться с попутчиками.
Пожелания к путешественнику
Добро пожаловать в настоящее приключение!
Дорогой путешественник!
Дагестан — это не про безупречный сервис пятизвёздочных отелей. Это про аутентичность, силу природы и невероятную душевную теплоту. Мы приглашаем вас в регион, где туризм только набирает обороты, а значит, вас ждёт настоящая, не приукрашенная жизнь горцев.
Забудьте на время о привычных удобствах на каждом углу. В горах может пропадать связь, а вместо стандартных отелей вас ждут уютные гостевые дома со всеми необходимыми условиями. Это — часть опыта. Здесь вы откроете для себя подлинный Кавказ, получите мощнейший заряд эмоций и, мы уверены, уедете отсюда обновлённым человеком.
Часто задаваемые вопросы
1. Безопасность:
Абсолютно. Гостеприимство — краеугольный камень культуры Дагестана на протяжении веков. Гостей здесь окружают искренней заботой и уважением. Даже в сложные периоды истории республика оставалась безопасной для мирных туристов.
Статистика подтверждает: уровень преступности в Дагестане значительно ниже среднероссийского, а темпы его снижения — одни из самых высоких в стране. Это связано с сильными семейными и общинными традициями, где честь и репутация имеют огромное значение. Забудьте о стереотипах и отправляйтесь в путешествие с открытым сердцем.
2. Есть ли дресс-код? Что надеть?
Дагестан — преимущественно мусульманская республика, но в туристических местах dress code довольно демократичен. Главное правило — уважение к местным традициям скромности.
Шорты по колено допустимы. Лучше отказаться от чрезмерно облегающей одежды.
Также важно помнить: публичные проявления чувств (поцелуи, объятия) не приветствуются. Курение женщинам лучше осуществлять в отведённых местах, спросив у гида. Нецензурная брань может быть воспринята крайне негативно. Будьте вежливы и дружелюбны — и вам ответят тем же!
3. Когда лучше ехать?
Высокий сезон — с конца мая по начало сентября. Самые тёплые месяцы — июль и август, когда воздух прогревается до +25… +30C, а вода в Каспийском море — до комфортных +26… +27C.
Что взять в летний тур: лёгкую дышащую одежду, удобную обувь для ходьбы, головной убор, солнцезащитные очки и крем с высоким спф.
4. Какой багаж взять?
Идеальный вариант — небольшой чемодан или вместительная дорожная сумка. На ежедневные выезды к достопримечательностям вам понадобится лишь небольшой рюкзак или сумка для документов, воды и телефона. Большие рюкзаки будут излишними.
5. Насколько тур физически сложен?
Тур посилен для любого человека со средней физической подготовкой. Нас ждут пешие прогулки от 800 метров до 2 км к некоторым локациям. Например, путь к Салтинскому водопаду занимает около 20 минут по живописному ущелью.
Самым требовательным участком станет подъём к древнему селению Гамсутль. От конечной точки на джипе предстоит пеший путь (или верхом на лошади за дополнительную плату) около 40-50 минут. Невероятные панорамы и история этого места с лихвой окупают усилия!
Если у вас есть особенности здоровья, диеты или иные вопросы — пожалуйста, сообщите нам перед бронированием.
6. Что привезти в подарок и на память?
Дагестан славится уникальными сувенирами:
Украшения и оружие: изящные серебряные украшения, традиционные кавказские кинжалы, папахи.
Предметы быта: войлочные ковры, медную посуду, деревянную утварь.
Гастрономия: знаменитый урбеч, горный мёд, ароматные специи и травяные чаи, вяленое мясо.
Колорит: тёплые куртки и тапочки из овчины, подушки из натуральной шерсти.
Классические
сувениры: магниты, открытки, кружки.
Визы
Виза не нужна