Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Вы Давно задумывались о поездке в Дагестан? - Регион гор,силы, тишины и невероятной красоты. Но откладывали путешествие из-за сомнений,сложности маршрутов или отсутствия надёжного проводника.

Мы в Top Travel создали тур, в котором всё продумано за Вас.

Это Авторский тур по горному Дагестану с местным гидом,который знает регион изнутри и показывает его не по открыткам, а по настоящему - через природу, людей, местные традиции, кухню и атмосферу.

Внимание:

Отдельно при желании допокупается пакет услуг стоимостью 10 т р в который включено:

1)питание двухразовое во все дни тура (кроме завтрака первого дня)

2)Входные билеты на локации и экосборы

3) Катание на катере на сулакском каньоне

В течении тура:

-увидите каньоны,водопады, теснины и высогорное плато

-побываете в древних аулах и в местах с живой историей

-попробуете настоящую дагестанскую кухню

-откроете Дагестан таким, каким его знают местные

Атмосфера и подход в туре:

Мы знакомим гостей с обычаями традициями и гостеприимством Дагестана. Угостим кофе,сваренным в турке, горным чаем и национальными блюдами в проверенных местах-от уютных кафе до гостевых домов у хозяйки в горах. А так же гарантируем классный контент и кучу классных фотозон и от наших универсальных гидов

Ночлег: комфорт и этника в одном туре

2 ночи в стильных афрейм-домиках:

В первые два дня тура мы остановимся в современных афрейм-домах, оборудованных всеми удобствами: удобные кровати, санузлы и душевые. Эти домики расположены на живописном участке, и с их террас можно наслаждаться видами гор и ущелий. Дорога к домикам ведет через умопомрачительный навесной мост , который пересекает ущелье, добавляя элемент приключения. Для желающих погреться у огня — уютные зоны у костра, где приятно провести вечер под звездным небом.

2 ночи в этностиле в ауле Чох:

После этого мы направляемся в гостиницу, построенную в этническом дагестанском стиле, где можно погрузиться в атмосферу традиций региона. Каждый номер с комфортом оборудован санузлом и душевой, а с террасы открывается великолепный вид на горы. Гостиница расположена на склоне горы, в самом сердце аулов, где живут добрые и гостеприимные люди. Здесь можно почувствовать дух Дагестана и насладиться местной культурой и гостеприимством. Погуляться по узким улочкам Аула на отвесной горе

Почему стоит выбрать мой тур?

Опыт и профессионализм с 2018 года: С 2018 года я провожу туры по Дагестану и за это время успел провести более 6000 успешных путешествий. Я — аттестованный гид с официальным разрешением, что гарантирует вам не только безопасность, но и высокий уровень обслуживания. Мой опыт помогает создавать туры, наполненные уникальными впечатлениями, безопасностью и качеством, что делает каждое путешествие особенным. Топовые места для проживания: В моем туре вы остановитесь в самых комфортных местах, которые сочетает современные удобства и этнический колорит. Мы проведем 2 ночи в стильных афрейм-домиках, а затем перенесемся в этно-гостиницу, расположенную в ауле Чох. Это идеальный баланс между уютом и аутентичной атмосферой. Необычные локации и секретные местах: Я знаю уникальные нетуристические локации, которые доступны только для моих туристов. Это настоящие сокровища Дагестана, которые я не раскрываю, но готов показать только вам. Мини-группы до 5-6 человек и комфортный трансфер: В моих турах малые группы (до 12 человек), что позволяет уделить внимание каждому участнику. Трансфер проводится не только на минивэнах, но и на джипах, что дает возможность комфортно и с удобством добираться до самых труднодоступных и живописных мест. Яркие эмоции и приятные моменты: Мы будем устраивать мини-посиделки с кофе и вкусными угощениями, наслаждаясь невероятными закатами и природой. Мой тур — это не только экскурсии, но и моменты отдыха и наслаждения жизнью. Съемки и подарки от гида: Я не только показываю вам красоты Дагестана, но и умею запечатлеть эти моменты. Я проведу фотосессии, включая съемки с дрона, и подарю вам видео и фотографии, чтобы вы могли увезти с собой не только впечатления, но и прекрасные кадры. Опыт с известными личностями: Я проводил туры для таких знаменитостей, как Регина Тодоренко, Михаил Тарабукин и Руслан Усачев. Мой опыт работы с известными людьми подтверждает высокий уровень организации и качество обслуживания. Особое отношение к каждому туристу: Я стараюсь, чтобы каждый момент в путешествии был особенным. Никакой суеты, никаких долгих ожиданий. Каждый день у нас насыщен, но без излишней спешки, чтобы вы могли полностью насладиться атмосферой.

Top Travel — это идеальный баланс между комфортом, приключениями и культурными открытиями. Присоединяйтесь и получите уникальный опыт путешествия по Дагестану, который останется в вашем сердце навсегда!