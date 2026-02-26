Описание тура
Вы Давно задумывались о поездке в Дагестан? - Регион гор,силы, тишины и невероятной красоты. Но откладывали путешествие из-за сомнений,сложности маршрутов или отсутствия надёжного проводника.
Мы в Top Travel создали тур, в котором всё продумано за Вас.
Это Авторский тур по горному Дагестану с местным гидом,который знает регион изнутри и показывает его не по открыткам, а по настоящему - через природу, людей, местные традиции, кухню и атмосферу.
Внимание:
Отдельно при желании допокупается пакет услуг стоимостью 10 т р в который включено:
1)питание двухразовое во все дни тура (кроме завтрака первого дня)
2)Входные билеты на локации и экосборы
3) Катание на катере на сулакском каньоне
В течении тура:
-увидите каньоны,водопады, теснины и высогорное плато
-побываете в древних аулах и в местах с живой историей
-попробуете настоящую дагестанскую кухню
-откроете Дагестан таким, каким его знают местные
Атмосфера и подход в туре:
Мы знакомим гостей с обычаями традициями и гостеприимством Дагестана. Угостим кофе,сваренным в турке, горным чаем и национальными блюдами в проверенных местах-от уютных кафе до гостевых домов у хозяйки в горах. А так же гарантируем классный контент и кучу классных фотозон и от наших универсальных гидов
Ночлег: комфорт и этника в одном туре
-
2 ночи в стильных афрейм-домиках:
В первые два дня тура мы остановимся в современных афрейм-домах, оборудованных всеми удобствами: удобные кровати, санузлы и душевые. Эти домики расположены на живописном участке, и с их террас можно наслаждаться видами гор и ущелий. Дорога к домикам ведет через умопомрачительный навесной мост, который пересекает ущелье, добавляя элемент приключения. Для желающих погреться у огня — уютные зоны у костра, где приятно провести вечер под звездным небом.
-
2 ночи в этностиле в ауле Чох:
После этого мы направляемся в гостиницу, построенную в этническом дагестанском стиле, где можно погрузиться в атмосферу традиций региона. Каждый номер с комфортом оборудован санузлом и душевой, а с террасы открывается великолепный вид на горы. Гостиница расположена на склоне горы, в самом сердце аулов, где живут добрые и гостеприимные люди. Здесь можно почувствовать дух Дагестана и насладиться местной культурой и гостеприимством. Погуляться по узким улочкам Аула на отвесной горе
Почему стоит выбрать мой тур?
-
Опыт и профессионализм с 2018 года: С 2018 года я провожу туры по Дагестану и за это время успел провести более 6000 успешных путешествий. Я — аттестованный гид с официальным разрешением, что гарантирует вам не только безопасность, но и высокий уровень обслуживания. Мой опыт помогает создавать туры, наполненные уникальными впечатлениями, безопасностью и качеством, что делает каждое путешествие особенным.
-
Топовые места для проживания: В моем туре вы остановитесь в самых комфортных местах, которые сочетает современные удобства и этнический колорит. Мы проведем 2 ночи в стильных афрейм-домиках, а затем перенесемся в этно-гостиницу, расположенную в ауле Чох. Это идеальный баланс между уютом и аутентичной атмосферой.
-
Необычные локации и секретные местах: Я знаю уникальные нетуристические локации, которые доступны только для моих туристов. Это настоящие сокровища Дагестана, которые я не раскрываю, но готов показать только вам.
-
Мини-группы до 5-6 человек и комфортный трансфер: В моих турах малые группы (до 12 человек), что позволяет уделить внимание каждому участнику. Трансфер проводится не только на минивэнах, но и на джипах, что дает возможность комфортно и с удобством добираться до самых труднодоступных и живописных мест.
-
Яркие эмоции и приятные моменты: Мы будем устраивать мини-посиделки с кофе и вкусными угощениями, наслаждаясь невероятными закатами и природой. Мой тур — это не только экскурсии, но и моменты отдыха и наслаждения жизнью.
-
Съемки и подарки от гида: Я не только показываю вам красоты Дагестана, но и умею запечатлеть эти моменты. Я проведу фотосессии, включая съемки с дрона, и подарю вам видео и фотографии, чтобы вы могли увезти с собой не только впечатления, но и прекрасные кадры.
-
Опыт с известными личностями: Я проводил туры для таких знаменитостей, как Регина Тодоренко, Михаил Тарабукин и Руслан Усачев. Мой опыт работы с известными людьми подтверждает высокий уровень организации и качество обслуживания.
-
Особое отношение к каждому туристу: Я стараюсь, чтобы каждый момент в путешествии был особенным. Никакой суеты, никаких долгих ожиданий. Каждый день у нас насыщен, но без излишней спешки, чтобы вы могли полностью насладиться атмосферой.
Top Travel — это идеальный баланс между комфортом, приключениями и культурными открытиями. Присоединяйтесь и получите уникальный опыт путешествия по Дагестану, который останется в вашем сердце навсегда!
Программа тура по дням
Сулакский каньон
Выезжаем с Махачкалы в Жемчужину Дагестана Сулакский каньон, самый Глубокий каньон в Евразии, посетим Разные обзорные площадки с видом на каньон, одна из них Тёщин язык и так же бонусом от гида покажем Непопсовые смотровые, Ну и как же без Катания с Ветерком По Каньону на катерах.
Посетим Уникальную Локацию Нохо(Пещеры с мостом) где есть различные виды развлечений, от популярной Тарзанки и зиплайна до Экстрим тропы по отвесным скалам и сногсшибательному мосту
Ирганайское Водохранилище + Хунзахский Дискрикт
Покатаемся на сапбордах, по желанию на гидроцикле и катамаранах в сезон (июль -сентябрь)
Не обязательно быть профессиональным плавцом, или дайвером. Мы поставим вас на сап за пару минут, выплываем обязательно в жилетах, и проведём инструктаж для новичков
За поворотом нас будут ждать потомственные Мельники ремесло которых уходит в эпоху, увидим как делают настоящий Дагестанский урбеч Дагестанская Нутелла,а так же можно будет попробовать и приобрести сие ценный продукт напрямую у производителя
Поднимемся на самое обширное Хунзахское Плато прямиком на Высоту 1600-1800 м над ур моря, нас ждут грандиозные Виды на 4 водопада, Уникальная Теснина представляющая Чашу, Прогулка по местныи тропкам так же желающие могут воспользоваться прыжком с тарзанки или зиплайном, посетим мельницу где делают Дагестанскую Урбечовую пасту, Дом музей уникального поэта писателя Расула Гамзатова
Выпьем кофе с прекрасным видом на Гору седло
Штурм Гоорских Башен
На следующий день мы отправимся покорять Ворота чудес Карадахскую теснину (трек 3 км) и Высокогорный аул Гоор с Сохранившимися величайшими Башнями, и там же познакомимся с популярным языком троля по Дагестански и оседлаем его, но это не всё,вас ждут мини остановки на водохранилище и датунский Храм, но и о секретных локаций сюрприз для наших гостей никто не отменял
Гамсутль без попсы
Штурмуем Аул-Призрак Гамсутль, пеший поход 2,5 км после обильной местной кухни нам не помешает, ну и на финишной черте нас ждёт уникальная архитектура старого Аула, история и быт, и всё по четко спланированному таймингу и маршруту с местным гидом который знает по каким тропам Как и Когда туда надо попасть чтобы успеть насладится Красотой и стариной аула без очередей и толп туристов
А Главное мы не пойдём к нему привычной тропой, тут вам повезло я Родом именно с этих мест и знаю каждую тропу и открою новые тропы только вам
Посетим Знаменитые Чохские Террасы где мои предки взращивали сельхоз культуры, и знаменитый Аул Чох откуда Ваш Гид родом, мы прогуляемся по старинным улочкам, среди местных жителей и стариной архитектуры Аулов, просто зацените фото
Далее нас ждёт конная прогулка это не просто 10 минутная прогулка, а мы пройдём по изумительно красивому маршруту отобранного местным гидом, ну и не обойдёмся без красивой фотосессии с лошадками?. прогулка проходит в сопровождении профессионального наездника.
Пик Айвазовского -остановка на самый ослепляющий закат с видом и горячим кофе в руке
Гунибские просторы и Бархан
Гора Гуниб -Гранитная твердыня и охранял её Шамиль
посетим уникальное Гунибское плато, покорим Гунибскую крепость откуда открываются виды на горную цитадель Андалалского вольного общества, мемориал белым журавлям, смотровые, посетим точку откуда Сам Айвазовский впечатленный Гунибом решился его запечатлеть
Салтинский водопад единственный подземный водопад в Дагестане на который стоит попасть, уникальная теснина ведущая к его логову уже представляет отдельную красоту
Является памятником природного значения посещаем? конечно Да!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер-Комфортные внедорожники либо минивены на все 5 дней между локациями. Все автомобили принадлежат нашей команде
- Проживание в Горах 4 ночи: 2-3 местное размещение: Первые две ночи в Комфортных Афрейм домиках, след две ночи в знаменитом ауле Чох, с видом на Террасы в Этногостинице со всеми удобствами
- Дополнительный трансфер до локаций везде где это понадобится
- Трансфер после окончания тура в Аэропорт, Города Махачкала, Избербаш, Каспийск
- Мини Пикники с Изумительным закатом на фоне гор, кофе тайм на природе с вкусняшками, я незнаю как передать только смогу показать
- Помощь в выборе отелей, если планируете приехать за сутки до начала тура (или более), либо же, задержаться, после тура, подберём всё лучшее под ваш бюджет)
- Работа Гидов с Аттестацией, Работа Координатора группы и его Команды в Туре
- Самое важное, Красивыве запоминащиеся фото и видео от Гидов, мы знаем лучшие места и вас Ждёт подарок от нашего летающего помошника, освобождайте память ещё до сбора чемодана
Что не входит в цену
- Перелёты Авиабилеты и Жд Билеты в Дагестан
- Питание в туре (вы можете приобрести доп пакет)
- Входные билеты на локации (вы можете приобрести доп пакет)
- Катание на катере по сулакскому каньону (по желанию в пакете)
- Личные траты в туре на сувениры и магазины
- Проживание в гостиницах до и после тура
- Экстремальные виды развлечений (Сап-борд, Лошадки, квадроциклы, тарзанка, Zip-лайн, Рафтинг)
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой в путешествие:
Удобные кроссовки +сменная обувь (если вдруг промочили ноги, либо одни хорошие непромокаемые кроссы, главное - с нескользящей подошвой)
Дождевик
Сменный комплект одежды
Средства личной гигиены
Солнцезащитные очки
Крем spf (солнце в горах светит очень ярко)
Головной убор кепка, панамка
Пауэрбанк
Паспорт
Полис омс
Личная аптечка по желанию
Июль -Сентябрь берём доп форму короткие шорты и майку либо футболку для катания на сапах
Комментарий про одежду: закрываем плечи и колени, не оголяем животы
То есть футболка - ок, майка и кроп топ - нет, не стоит надевать короткие юбки и обтягивающие вещи (леггинсы под что-то удлиненное - ок)
Одежду лучше взять Удобную, надеть по принципу многослойности, чтобы можно было что-то снять, если стало жарко
Пожелания к путешественнику
При планировании путешествия по Дагестану важно помнить о некоторых культурных особенностях, которые помогут вам чувствовать себя комфортно и уважительно к местным традициям. В Дагестане, особенно в горных районах, существует особое понимание дресскода: тело должно быть прикрыто от шеи до чуть ниже колен. Это особенно важно в местах, где живёт более консервативная часть населения (не касается детей до 15 лет, и мест отдыха у побережья моря)
Соблюдение этих простых правил уважения к культуре региона сделает ваше путешествие ещё более приятным и поможет избежать ненужных недоразумений. Мы настоятельно рекомендуем выбирать одежду, которая соответствует местным традициям, особенно при посещении сёл и встречах с местными жителями.
Будьте уверены, что, следуя этим рекомендациям, вы откроете для себя Дагестан с его уникальной атмосферой и искренним гостеприимством.