Описание тура
Планета Дагестан — путешествие с душой
Дагестан — это Вселенная в миниатюре, — как сказал наш основатель Муртазали Магомедов. Мы приглашаем вас не просто в тур, а в семейное, аутентичное путешествие, где каждый станет частью большой дагестанской истории.
Чем мы отличаемся от других?
Ночуем в Дербенте, когда он особенно красив — в ночном освещении, не в спешке.
Фотосессия в национальных костюмах и мастер-класс по лезгинке.
Пикник в горах, кофе в турке и сладости на фоне заката.
Гамсутль — без толпы и жары: мы одни из первых там.
Катание в самом сердце каньона — чистейшая вода, живописные водопады, 40 мин.
Ужины с видом в лучших семейных местах, не в массовых столовых.
Проживание в лучших локациях: гостевые дома в Гунибе и отели в Дербенте.
Одна команда — одно место проживания и питание. Мы вместе завтракаем, ужинаем, смеемся и общаемся.
Наша команда — это семья Муртазали Магомедов — основатель компании, проводил туры еще до того, как это стало модным. За его плечами помощь в создании фильмов Наш Дагестан, Южная Россия, Исповедь Расула Гамзатова.
Сегодня дело продолжают его сын Мухаммад и команда опытных, душевных гидов. Мы не просто показываем — мы делимся своим домом.
Группы до 16 человек, в каждой машине — гид-водитель, который не курит, рассказывает истории, фотографирует и сближает.
Ужин дома у нас. Завтраки вместе. Мастер-классы от тети, ужины с лучшими видами, играем, общаемся, поем и пляшем.
Гибкость — подстроим маршрут по погоде и пожеланиям. Здесь всё можно обсудить, вы не в пакете, а в команде.
Почему выбирают именно нас?
Маленькие группы до 16 человек каждому участнику внимание и забота
Не просто тур это семейное дело Муртазали Магомедова, проверенное временем и отзывами
Мы вкладываем душу в каждый маршрут, развиваем локации, сохраняем культурное наследие
С нами комфортно, вкусно, весело и по-настоящему
Остались вопросы? Напишите нам — с радостью всё расскажем. Мы не просто проводим туры. Мы открываем вам планету под названием Дагестан.
Мы работали с такими компаниями, как:
Компания Sony
Bbc (Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация)
Банк Сбербанк
Газпром
Самокат
Одноклассники
Хотите в Дагестан, как домой?
Добро пожаловать на Планету Дагестан!
Где каждое путешествие — как история в семейном альбоме.
Что вас ждет:
Посещение водопадов в каньоне и катание на катере (опция) в самом живописном месте, а не на туристическом водохранилище.
Завтраки — без очередей и ожиданий. Все участники завтракают вместе, в теплой дружеской атмосфере.
Обеды и ужины — домашняя кухня в семейных гостевых домах с панорамными видами. Вас ждёт настоящая дагестанская кухня, приготовленная по старинным рецептам из отборных продуктов.
В каждой машине — гид-водитель, с опытом более 12 лет, влюблённый в Дагестан. Который рассказывает, включает в атмосферу, помогает сблизиться с другими участниками. (Если в группе 2 человека — используется легковой автомобиль, но с тем же вниманием и заботой).
Проживание с душой — в горах, в домах с историей, с дагестанским колоритом. Мы не расселяем участников по разным квартирам. Вся группа живёт в одном месте — это помогает сблизиться, обменяться эмоциями, отдыхать вместе.
- Наша команда — энергичная, коммуникабельная, душевная и настоящая.
- Посетим самые живописные и знаковые места Дагестана, включая Гамсутль — мы приезжаем туда ранним утром, без толп и жары.
- Джипинги в самые труднодоступные и красивые места, где открываются незабываемые виды.
- Мастер-класс по лезгинке от профессионального танцора.
- Примерка и фотосессия в национальных костюмах.
- Пикник с видом на горы, свежесваренный кофе в турке, фрукты в дороге.
- Мастер-класс по приготовлению чуду — традиционного дагестанского блюда.
- Душевные вечера с играми, танцами, историями и новыми друзьями.
- Гиды отлично знают, где получаются самые атмосферные кадры. Помогут с позами, ракурсами, светом. По итогу — яркие снимки на память, которые хочется показывать
- Помогаем выбрать удобные рейсы.
- Подскажем лучшие отели накануне или после тура.
- Всегда на связи, помогаем с организацией на всех этапах.
Программа тура по дням
Завораживающий Сулакский каньон
В первый день нашего с Вами путешествия мы посетим локации, ставшие визитными карточками республики.
И сейчас каждый активный пользователь социальных сетей уже понимает о чем идёт речь:) Мы едем на Сулакский каньон!
До его посещения наши туристы называли его самым разными фразами - от того самого знаменитого места до речки в форме колбаски.
Но спешим немного рассказать Вам о нём
Сулакский каньон не просто не является речкой, это один из глубочайших каньонов в мире и самый крупный в Европе. Ежегодно его окрестности посещают тысячи туристов.
Мы спустимся вниз к каньону в село Зубутли и с ветерком прокатимся на катере по его бирюзовой воде.
Но и это, конечно, ещё не всё - по дороге до Сулакского каньона нас ожидают удивительные места.
Мы увидим крупнейшее водохранилище Северного Кавказа - Чиркейское водохранилище. Оно находится среди скалистых массивов песчаника. В нем не только ловят рыбу водохранилище также снабжает водой местные населенные пункты.
Сытный обед
После нас ждут красивые виды, Самый длинный автодорожный тоннель в России, Гимринская Башня, и Ирганайское водохранилище.
В конце дня мы отправимся в самое сердце Дагестана - в селение Гуниб. Это обитель истории и восхитительных пейзажей. Но изучать его окрестности подробнее мы начнём попозже
Основные Моменты:
встреча туристов в аэропорту (не позже 11.00)
катание на катере по Сулакскому каньону
обед
Пещерный комплекс Нохъо при желании
главные смотровые на Знаменитый каньон
Самый длинный тоннель в России
Ирганайское водохранилище
Чиркейское водохранилище
ужин в Гунибе в гостевом доме
размещение в гостевом доме
Заброшенный аул Гамсутль
Что самое важное в путешествии? Верно - хорошее (и сытное) подкрепление. А, как Вы знаете, с этим на кавказской кухне проблем не возникает:) Вас ожидает сытный завтрак, приготовленный местными жителями, и, набравшись сил выезжаем на первые локации.
Одной из первых локаций является аул, прозванный в народе призраком.
Почему призрак? А всё дело в том, что в нём уже давно никто не живёт. Последнего жителя Абдулжалила не стало совсем недавно - в 2015 году.
Для того, чтобы насладиться необъяснимо завораживающей атмосферой Гамсутля нам предстоит треккинг 40-60 минут. Но, хотим сказать, что это абсолютно стоит того
Крутые склоны и подъём делали это место практически недоступным для врага. Благодаря талантливым военачальникам и неприступным скалам Гамсутль ни разу не был покорен ни одной армией.
Точные даты образования аула неизвестны. Предположительно его основали аварские ханы, с их языка название Гамсутля переводится как подножие ханской башни. Ученые предполагают, что на вершине села жил сам аварский хан, а у его подножия располагалось войско.
Прогуливаясь по улочкам селения, заглядывая в дома бывших жителей, Вы раз за разом будете сталкиваться с поражающими сознание пейзажами.
Жители аула Чох, приложили много сил, чтобы сохранить самобытность и неповторимый колорит своего родового села. Его называют настоящим музеем под открытым небом, и мы обязательно отправимся туда, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.
Также мы не обойдём стороной и знаменитые рукотворные Чохские террасы. Многие наши туристы находят в них сходство с рисовыми террасами.
Следующей нашей локацией к посещению станет Кегерское плато. Мы двинемся именно на то место, где в 1868 году и под впечатлением от увиденного в Гунибе знаменитый русский художник запечатлел этот уникальный горный пейзаж с мощной горой-крепостью. Теперь эта локация носит имя точка Айвазвовского и является одной из самых популярных мест к посещению
Далее проведем еще небольшую экскурсии по Гунибу, места Кавказской войны, а также крепость Шамиля.
Основные Моменты:
выезд в 7.00
завтрак в Гунибе в гостевом доме
треккинг к Гамсутлю (40-60) мин
экскурсия по аулу-призраку
посещение дома последнего жителя Абдулжалила
посещение селения Чох, прогулка по селению
обед в гостевом доме в с. Чох
Чохские террасы
посещение Кегерского плато
посещение точки Айвазовского
Экскурсия по Гунибу
ужин в Гунибе в гостевом доме
размещение в гостевом доме
Гоор. Страна башен и ворота чудес
После завтрака выедем на Салтинский водопад
а после к месту, прозванное в народе Воротами чудес. По версии некоторых наших туристов Карадахская теснина - это место, которое обязан посетить каждый человек, побывавший в Дагестане.
У этого места интересная история возникновения. Дело в том, что теснина образована рекой Квартах, которая за долгие века пробила себе путь в горной толще. Сейчас здесь совсем сухо - дождей не было несколько недель, но когда идёт дождь — русло реки быстро наполняется водой и она превращается в бушующий поток.
Следующие локации по нашему маршруту обещают запомниться вам чарующей древностью Речь идёт об ауле Гоор - Стране башен. Нам предстоит увидеть знаменитые оборонительные гоорские башни.
В далеком прошлом к башням примыкали жилые двухэтажные дома, поэтому всё вместе это смотрелось мощным оборонительным комплексом. Двери и окна специально делались маленькими и на ночь запирались на засовы. Башни связывались подземными ходами - для связи между собой в случае осады. Тем самым, жители блокировали от врагов все возможные входы в башню.
На сегодняшний день четыре башни, включая самую высокую — 25-метровую — разрушены. Но у нас есть возможность прикоснуться к истории и детально изучить оставшиеся три архитектурных наследия
В этот день мы обещаем исполнить мечту всех, кто грезил о закате на вершине величественных гор. Перед тем, как выезжать к месту размещения, мы выедем на Дарада Мурада, чтобы на одной из горных вершин проводить наш насыщенный день.
После восхитительного заката мы выезжаем в обратно в Гуниб.
Основные Моменты:
выезд в 9.00
завтрак в Гунибе в гостевом доме
Салтинский водопад
выезд в секретное место (место силы)
знакомство с природной достопримечательностью Карадахской тесниной
обед в гостевом доме в Дагестанской семье в с. Карадах
экскурсия в край башен Гоор
посещение Дагестанского аналога Норвежского Языка Тролля
Закат и пикник
Ужин в Гунибе
Хунзах. От гор и водопадов до моря и песка
После завтрака мы выдвигаемся в удивительный Хунзах.
Побывать в Хунзахе — это полюбить горы и свежий воздух, это познать древнюю историю, которой пропитаны все места и погрузиться в мир водопадов!
Да, да, дорогие туристы, знали ли Вы, что в Дагестане помимо восхитительных гор и красивейших каньонов есть еще и водопады?
Если же всё-таки нет - приглашаем Вас лично убедиться в этом!:)
Хунзах считается столицей Аварского ханства. Это селение расположено на высокогорном плато на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Нам предстоит увидеть Цолотлинский каньон - горное плато, которое словно расколото топором. Земля на нём резко обрывается, а дальше виднеются только отвесные скалы. Неподалёку от него мы увидим и знаменитый водопад Тобот - стекающий вниз изящной струёй водяного потока.
Мы уже говорили о том, что Хунзахский район хранит в себе необыкновенное количество красот? Что ж, отправляемся в очередной раз убеждаться в этих словах. После водопадов, каньонов и горных вершин мы предлагаем Вам окунуться в атмосферу совершенно иную
Мы предлагаем проникнуть в самую глубь ущелья, которое поразит Вас своими масштабами.
Ущелье Каменная чаша с каждым годом привлекает все больше и больше туристов, несмотря на то, что оно даже не обозначено на картах.
Ущелье состоит из нескольких залов и переходов между ними, полностью обрамленных скалами высотой метров 30.
Подкинем Вам небольшой спойлер - Вы убедитесь, что камера телефона и профессиональных фотоаппаратов не передаёт масштабов этих мест.
Важно знать, что внутри ущелья свой микроклимат - даже в разгар лета мы рекомендуем туристам взять с собой верхнюю осенне-весеннюю одежду.
После посещения Хунзаха мы выезжаем в самый древний город России - в Дербент.
Основные Моменты:
завтрак в Гунибе
выезд в с. Хунзах
прогулка на лошадях
роупджампинг
зиплайн
побывать на удивительном Хунзахском плато
увидеть изящные Дагестанские водопады
запечатлеть в живую могущественность ущелья Каменная чаша
обед в с. Хунзах
выезд в г. Дербент
ужин в г. Дербент
Дербент. Самый древний город России
Мы находимся в Дербенте! Группе туристов предстоит большая экскурсия по древнейшей доарабской цитадели крепости Нарын-Кала. Она является культурным историческим памятником и сокровищем Дагестанской истории. Вам предстоит увидеть настоящие ханские бани, тюрьмы для узников, руины ханского дворца и многое другое
После изучения этого удивительного культурного объекта, туристам предстоит прогулка по старой части Дербента и экскурсия по легендарному экраноплану Лунь.
Отдохнув и расслабившись, нам предстоит последняя локация в нашем туре, который должна закончиться по-кавказски - гостеприимно и вкусно:)
Нас ждёт национальная кухня в одном из кафе по дороге в столицу нашей Республики Дагестан - Махачкалу.
После прощального обеда наша команда отвезёт Вас прямо до аэропорта.
Проведя эти 5 насыщенных дней в Дагестане Вы можете уверенно говорить, что уже побывали в самых посещаемых локациях республики. Всего за 5 дней Вы увидите множество горных пород, ущелья, теснины, водопады, каньоны, водохранилища, самый древний город России, единственный в мире экраноплан-ракетоносец и станете намного ближе к культуре этого гостеприимного края.
Основные Моменты:
выезд в 9.00
завтрак в Дербенте отель/гостиница
посетить крепость Нарын-Кала
прогуляться по старой части города
запечатлеть всю красоту единственного в мире экраноплана Лунь
если Вы планируете прилёт в последний день тура - рекомендуем планировать время вылета не раньше 20:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание в национальном стиле (на завтрак - шведский стол, обед и ужин - комплексные, полностью познакомитесь и насытитесь Дагестанской кухней)
- Трансфер в комфортабельных джипах и минивэнах (Land Cruiser 100, Lexus 470, Toyota Alphard, Harrier, Kia Sorento, Honda Elysion) - техника проверенная, проходимая, безопасная
- Фотосессия от сопровождающих гидов-водителей
- Множество знакомств, эмоций и впечатлений
- Необходимый реквизит для проведения мини-фотосессий
- Мастер-класс по лезгинке
- Чайные остановки и кофе-паузы с видом на могущественные горы
- Размещение в комфортных гостевых домах или гостиничных комплексах
- Услуги гида-водителя, сопровождающего вас на протяжении всего нашего пути (гид в сфере туризма уже около 10 лет)
- Экскурсии
- Перекусы в дорогу из сезонных фруктов
- Незабываемые впечатления
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день нашего тура и обед с ужином в последний день нашего тура в Дагестане не включён
- Прогулка на катере
- Авиабилеты
- Страховка
- Входные билет и джипинги
- Личные расходы (покупка сувениров и т. п.)
- Дополнительная локация: Подвесной мост + Пещеры Нохъо
О чём нужно знать до поездки
Основные моменты
Вы можете приехать в тур, как с ручной кладью, так и с чемоданом (размер S - идеален).
На протяжении всего тура, Вы можете перемещаться с маленькими рюкзаками, сумками (чтобы положить документы и телефон). Не берите рюкзаки больших габаритов - они Вам ни к чему!
Все три ночи, мы будем проживать в горах, в нашем гостевом доме!
Данный тур, вполне под силу любому человеку со средним здоровьем. До некоторых достопримечательностей нужно дойти 800 метров - 2 км пешком. Самым сложным за все время тура будет подъем пешком к селению Гамсутль. Для тех, кто не хочет подниматься, мы устроим чаепитие у речки в ожидание группы.
Безопасно ли в Дагестане?
Дагестанцы с древности отличаются своим гостеприимством, в том числе хорошим отношением к гостям республики.
Конечно, безопасно! Более того, в течение тура, с вами всегда будут наши гиды, что гарантирует комфорт и безопасность. Главное соблюдать обычные меры предосторожности, правильно одеваться и всё будет прекрасно.
Что взять в поездку?
Нужно обязательно взять с собой головные уборы
Солнцезащитный крем и очки
Удобные не скользящие кроссовки
Свободная не обтягивающая одежда.
Где будем проживать?
По прибытии в Гуниб вы разместитесь в колоритном гостевом доме Гуниб. Он строился по специальному проекту от истинных знатоков культуры и стилистики дагестанского быта.
Вы будете жить в доме нашего руководителя, живое общение и уют гарантировано.
Размещение в гостевом доме Гуниб входит в стоимость. На каждом этаже находятся по 3 номера с 2-4 спальными местами. Санузлы общие на этажах, есть все необходимое: холодная и горячая вода, стиральная машина, утюг, фен, а также чистое постельное белье и полотенца.
Вы должны понимать, что гостевой дом - это аутентичное пространство, стремящееся передать быт горцев. Если вам ближе современные стиль и условия, то следует выбирать проживание в гостиницах и отелях, с чем мы так же охотно поможем и возьмём все заботы на себя
(Это доп услуга, стоимость: 4000 руб с человека).
Можно ли в тур одной или одному?
Конечно! К нам довольно часто приезжают гости в одиночку. По возможности, знакомим заранее.
Можно выбрать одноместное размещение с доплатой, либо с вдвоем или втроем в комнате.
На чём мы будем передвигаться?
Мы передвигаемся на иномарках с кондиционером. В основном все внедорожники и пару вип минивэнов для компаний.
Транспорт у нас проверенный и чистый перед каждым выездом.
Хотите продолжить отпуск на море?
Не стесняйтесь, спрашивайте, подскажем лучшие пляжные места в Дагестане!
Также поможем с размещением, если вы прилетаете на день раньше.
Какой лучше выбрать сезон?
Тут вы должны оперироваться на Ваши потребности и желания))
к примеру, в апреле месяце - цветут абрикосовые сады;
в мае - нет летнего зноя, погода держится около +20 (идеальная);
в июне - наконец-то можно купаться и плескаться, кушать клубничку/черешню;
в августе - можно кушать абрикосы, арбузы, дыни, виноград, персики;
в октябре - золотая осень, необычайные виды, наслаждаемся красками природы;
ближе к концу ноября - на ветках красуется аппетитная хурма.
Что привезти домой (сувениры)?
Серебряные украшения (хочу заметить, что они недорогие, хорошее кольцо до 1500 руб.);
Алкоголь (коньяк, вино);
Папаха, рог, ножи, кинжалы, ковры, посуда;
Магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
Куртки, тапочки, шкуры (из коровы, из овчины);
Урбеч, специи, фрукты, овощи, травяные чаи, специи, варенье, мясо и т. п.
Наши туры?
На сайте еще опубликовано 2 наших тура:
Инстаграмный Дагестан 5 дней (от 38800 руб.)
Вселенная Дагестан 6 дней (от 45 000 руб.)
Пожелания к путешественнику
Самый задаваемый вопрос от 70% наших туристов: Какую одежду надевать в Дагестан?
Категорических запретов по форме одежды в Республике нет. Но есть ряд рекомендаций, которые позволят Вам не смущать местных жителей (особенно жителей гор и аулов) и не привлекать повышенного внимания:
- На время путешествия по Дагестану рекомендуем отложить одежду длины мини. Тоже можем рекомендовать в отношении одежды, сильно оголяющей спину, а также зону декольте
Дагестан республика с собственным особенным
менталитетом, который складывался веками.
- Уважение к старшему поколению, гостеприимность, куначество, бережное
отношение к традициям и обычаям, а также скромность и мужество являются
фундаментом понятий и характера, который воспитывается в дагестанцах. И
это не могло не отразиться на образе жизни.
- Наша республика всегда рада гостям И для комфортного отдыха без
привлечения внимания просим Вас не употреблять спиртные напитки и не
курить в общественных местах. Девушки в Дагестане не курят. Если Вам
сложно сдерживать вредные привычки, делайте пожалуйста это в таком
месте, где Вас никто не видит. Мужчин при появлении людей старшего
возраста, просим тактично спрятать сигарету за спиной.
- В горах предусматриваются остановки в гостевых домах (дома местных жителей, обустроенные для приёма туристов), как для приёма пищи во время путешествия, так и для остановки с ночёвками. В большей части Дагестан населяют мусульмане, которое в религиозных соображениях не употребляют алкоголь. Именно по этой причине хотелось бы попросить туристов воздержаться от приёма спиртных напитков в гостевых домах.
- Здороваться с женщинами за руку не принято. Рекомендуем ограничиться словесным приветствием. Любой флирт и тому подобное также порицается.
Что брать с собой?
Одежда
На первом месте в путешествии лежит Ваш комфорт. Берите с собой одежду, в которой будет удобно находиться длительное время в активном ритме.
Обувь
То же самое можем порекомендовать в отношении обуви. Не обязательно брать с собой треккинговую обувь удобных кроссовок будет достаточно.
Верхняя одежда
Даже летним вечером в горах нередко бывает прохладно. Чтобы Ваше путешествие было комфортным, рекомендуем найти место в чемодане для осенне-весенней курточки. Для мерзляков рекомендуем ещё и тёплые носочки =)
Что ещё?
Рекомендуем не забыть о:
- солнцезащитном креме
- солнцезащитных очках
- аптечки в дорогу (таблетки от головной/зубной боли, например)
- креме от укусов насекомых, лейкопластыре.
- также рекомендуем проверить зарядные устройства и Power-банки.
Документы
Паспорта будет вполне достаточно!