Описание тура
Дорогие искатели приключений и ценители красоты!
Приглашаем вас в уникальное путешествие — пятидневный фототур по самым впечатляющим локациям Дагестана. Это не просто поездка, а настоящая охота за идеальными кадрами, где каждый день подарит вам новые визуальные открытия и незабываемые эмоции.
Особенность тура: продуманный тайминг и группы до 7 человек.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, катание на катерах, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Что мы увидим за день:
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Семейный экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки.
Начинаем наше путешествиеприключение по Дагестану: от песчаных дюн до горных вершин. Мир контрастов, где пустыня встречается с горами, а древние традиции переплетаются с захватывающими пейзажами. Предлагаем вам маршрут, который подарит незабываемые эмоции и кадры, достойные обложки travelжурнала.
1. Бархан Сарыкум — пески посреди гор
Начнём с чуда природы: Бархан Сарыкум — не просто дюна, а настоящий кусочек пустыни в сердце Кавказа. Это:
крупнейший бархан в Европе;
один из самых больших песчаных массивов Евразии.
Совет для путешественников: возьмите с собой яркие наряды — на фоне золотистых песков ваши фото будут выглядеть понастоящему волшебно! Продумайте стильные позы: здесь каждый кадр — произведение искусства.
2. Сулакский каньон: водный экстрим и водопады
Следующий этап — путешествие по Сулакскому каньону на катерах. Вас ждёт:
захватывающее плавание под каскадами водопадов;
спуск к причалу в селе Зубутли на мощных джипах — дорога сама по себе станет миниприключением!
Важно: не забудьте фотоаппарат — виды по пути к каньону не менее впечатляющие, чем сам водный маршрут.
3. Пещера Нохьо
Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сотен метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Также здесь есть тарзанка,тропа скалолазов и гигантские качели.
4. Обед с кавказским колоритом
После активных впечатлений — время гастрономического наслаждения! Мы остановимся в ресторане Османов, где:
вас ждёт свежая форель прямо из местных водоёмов;
по желанию — ароматный шашлык из курицы или традиционный аварский хинкал.
5. Семейный экопарк Главрыба. Особенность места: комплекс расположен на берегу реки Сулак, с видом на бурлящие воды и горные пейзажи, здесь разводят живую форель.
6. Высота впечатлений: смотровые площадки
Теперь — наверх, за панорамными видами!
Смотровая площадка Хадум - Баш (пос. Дубки, 860 м над уровнем моря): отсюда открываются головокружительные виды на окрестности.
Смотровая Тещин Язык — скалистый выступ, который заставит сердце биться чаще. С него видно:
o начало Сулакского каньона;
o Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину России.
Для смельчаков: это место — настоящий магнит для любителей экстрима и эффектных фото на краю обрыва.
7. Чиркейское водохранилище: закат над водной гладью
Финальная точка дня — смотровая площадка Чиркейского водохранилища, крупнейшего на Северном Кавказе:
глубина — до 220 м;
площадь — 42 км2.
Что ждёт вас:
вечерний закат, окрашивающий воду в золотые и розовые тона;
возможность сделать фото, которые будут напоминать о путешествии долгие годы.
Завершение дня: уют среди гор
После насыщенного дня — отдых в отеле в горах
террасы с видами на горные хребты — утром вы проснётесь под симфонию рассвета в горах;
все удобства: кафе, кухня, зоны отдыха, Wifi.
Вечерняя программа:
ужин с национальным аварским блюдом — вкус настоящего Кавказа;
встреча у костра: делитесь впечатлениями, слушайте легенды от гида и наслаждайтесь атмосферой единения с природой.
Почему это стоит увидеть? Этот маршрут — не просто экскурсия, а погружение в мир контрастов: от жарких песков до прохладных горных вершин, от адреналина на смотровых площадках до умиротворения у костра. Каждый момент здесь — история, которую вы будете пересказывать снова и снова.
Ирганайское водохранилище, Гимринский тоннель, катание на сапах, смотровая Харачи
Начнём день с аппетитного завтрака — заряда энергии для насыщенного путешествия и трогаемся в дорогу.
Главные впечатления дня:
Гимринский тоннель: инженерный шедевр
Наше путешествие начнётся с осмотра впечатляющего Гимринского тоннеля — сооружения, которое по праву считается уникальным. Его протяжённость достигает 4,3 км, это самый протяженный автомобильный тоннель в России.
Ирганайское водохранилище: рукотворное чудо природы
Этот водоём появился благодаря возведению Ирганайской Гэс. История объекта началась в 1977 году с закладки плотины, однако полное заполнение чаши водохранилища завершилось лишь спустя три десятилетия — в 2008 году.
Местность вокруг водохранилища поражает многообразием ландшафтов. Здесь соседствуют:
величественные горные цепи;
густые лесные массивы;
просторные поля;
извилистые реки и небольшие озёра.
Горные вершины, обрамляющие водоём, формируют неповторимый природный ансамбль, который завораживает с первого взгляда.
Прогулка на сапбордах по зеркальной глади
Приглашаем вас открыть для себя Ирганайское водохранилище с необычного ракурса — с палубы сапборда. Прозрачная вода и живописные пейзажи создадут неповторимую атмосферу уединения и гармонии. Это шанс испытать яркие эмоции от водного приключения в одном из самых заповедных мест Дагестана.
Пора сделать перерыв, чтобы пополнить запас энергии. Обед в кафе на берегу Ирганайского водохранилища.
Смотровая площадка в Харачи
Панорамный вид с которой на Ирганайское водохранилище, считается одним из самых красивых в горном Дагестане. Туда ведет горный серпантин, но финальный участок пути надо проделать пешком.
И в завершение дня ужин, после которого открывается простор для досуга: можно собраться у костра, поиграть в застольные игры или побеседовать с гидом.
Аул призрак Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад, переезд в Дербент
План на день:
Ровно в 8:00 вас ждёт аутентичный дагестанский завтрак — заряд энергии перед насыщенным днём. После прихватив чемоданы мы прощаемся с отелем и отправляемся в путь.
Аулпризрак Гамсутль: путешествие сквозь века Наша первая цель — легендарный Гамсутль, который нередко называют дагестанским Мачупикчу. Это одно из древнейших поселений России, застывшее на высоте 1 500 м над уровнем моря. Его причудливая архитектура и драматичное расположение среди горных вершин завораживают с первого взгляда.
Как мы туда попадём:
Выедем пораньше, пока воздух ещё свеж.
У подножия горы пересядем на надёжные Уазики, которые доставят нас максимально близко к аулу.
Последний отрезок пути (около 40 минут пешком) можно преодолеть и верхом на лошади — за дополнительную плату в 1 500 рублей.
Обеденный перерыв: праздник вкуса После спуска нас ждёт щедрый кавказский обед. На столе — сочный шашлык, ароматный плов, нежный ботишал и наваристый лагман. А к ним — душистый чай, свежая нарезка и домашний компот.
Чохские террасы: гимн трудолюбию предков Далее — к удивительным террасам, где столетия назад зарождалась культура возделывания горных склонов. Здесь, среди ступенчатых полей, мы устроим кофейный перерыв: гид приготовит ароматный напиток, а вы насладитесь панорамой, от которой захватывает дух.
Салтинская теснина: коридор в сказку Следующая точка маршрута — 500метровая теснина, где природа создала настоящий каньон. Путь лежит по узкой тропе, где:
в начале ширина прохода достигает 40 м,
постепенно стены сближаются, вырастая до 15 м,
а в конце — внезапное чудо: подземный водопад, спрятанный в глубине гор.
Подземный водопад: жемчужина Дагестана Этот 20метровый каскад — настоящая визитная карточка региона. С 1983 года он охраняется как памятник природы. Вода, пробивающаяся сквозь каменные своды, создаёт атмосферу затерянного мира, куда редко ступает нога туриста.
4. Дербент: городмузей под открытым небом
Покинув аварские земли, мы направимся к южному Дербенту — древнему городу, который словно застыл во времени. Здесь каждая улица — страница истории, а каждый камень хранит память веков. После заселения в отель нас ждёт:
ужин с дегустацией блюд южного Дагестана.
свободное время для погружения в атмосферу города.
5. Вечерние развлечения в Дербенте
У вас будет возможность выбрать, как провести вечер:
посетить самый большой мультимедийный фонтан в России (шоу проходит с пятницы по воскресенье с 19:00 до 21:30, вход бесплатный);
прогуляться по живописным старинным улицам:
o ул. Мамедбекова — маршрут вдоль древней крепостной стены, стеклянный мост.
o пер. Казембека — ул. Счастливых людей — место, где улыбки встречаются на каждом шагу;
насладиться видами набережной, где вечерний бриз шепчет истории о море и вечности.
Две жемчужины Южного Дагестана: Ахты и Зрыхский водопад
Главные впечатления дня:
Зрыхский водопад - Среди густых хвойных лесов Ахтынского района, всего в трёх километрах от села Зрых, прячется величественный Зрыхский водопад. Его 25метровая струя рождается из реки Чогьар (притока Самура) и обрушивается с отвесной скалы. Камень стены испещрён древними трещинами — они создают на поверхности фантастические орнаменты, словно выгравированные самой природой.
Ахты — южный талисман Дагестана, уютно устроившийся в живописной долине реки Самур. Его главная драгоценность — живительные термальные источники, рождённые в глубинах земли.
Представьте: вода поднимается с глубины 1700 метров, неся в себе целебную силу недр. Всего здесь 14 источников, и каждый — со своим характером:
11 горячих (температура от +40 до +70 C) — обнимают теплом, расслабляя мышцы и даря покой;
3 холодных — бодрят свежестью, словно глоток горного воздуха.
У каждого источника — своё имя, своя история:
Ахты — это место, где природа дарит исцеление, а древние традиции гостеприимства согревают не меньше, чем термальные воды.
Пошаговое Описание Дня
Начнём день с аппетитного завтрака — заряда энергии для насыщенного путешествия.
1. Дорога в аул Ахты Отправляемся в старинный аул Ахты — крупнейший на юге Дагестана. Путь пролегает через живописные горные ландшафты, где каждый поворот открывает новые завораживающие панорамы.
2. Ахты: погружение в историю и культуру
Посетим этнографический музей, где оживает прошлое региона: старинные предметы быта, национальные костюмы и артефакты расскажут о многовековых традициях местных жителей.
Прогуляемся по уникальным мостам через реку Ахты — инженерным шедеврам, гармонично вписанным в природный ландшафт. Мосты построены итальянскими и местными мастерами.
Сделаем паузу на чай, чтобы насладиться ароматом горного чая и обсудить впечатления.
3. Оазис тепла: термальные источники После экскурсии — время расслабиться! Окунёмся в горячие целебные воды термальных источников, расположенных в горах на базе отдыха. Тепло природных источников снимет усталость и подарит ощущение гармонии с природой.
4. Полдень: обеденный перерыв Насладимся обедом из местных блюд, где каждый вкус — отражение дагестанского гостеприимства и кулинарных традиций.
5. Путь к Зрыхскому водопаду
Путь неоднократно пересекает реку Зрых — от одного берега к другому, поскольку капитальных мостов в этой местности не предусмотрено. В отдельных точках переправа осуществляется по каменным выступам, в других — по уложенным поперёк реки брёвнам. Маршрут содержит технически сложные отрезки: тесные тропы, лестничные пролёты и участки с осыпными склонами. Для безопасного прохождения рекомендуется использовать обувь для треккинга либо кроссовки с противоскользящей подошвой.
6. Возвращение в Дербент: завершение дня К вечеру вернёмся в Дербент. После ужина — свободное время, чтобы:
прогуляться по уютным улочкам древнего города;
заглянуть в местные кафе и попробовать десерты;
поделиться впечатлениями с попутчиками или просто отдохнуть, обдумывая увиденное.
Дербент, цитадель Нарын Кала и Экраноплан Лунь - памятники под открытым небом.
Дербент — городлегенда, чей возраст перевалил за две тысячи лет. Он видел, как маршировали римские легионы, как пылала слава Персии, как взмывал и рушился Арабский халифат. Именно здесь прорвавшись через крепостные стены города, монголы бросились в свой первый поход на Русь — и история сделала новый виток.
Пошаговое Описание Дня
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля.
1. Далее. встреча с гигантом прошлого: экраноплан Лунь. Гибрид самолёта и корабля, рождённый, чтобы побеждать авианосцы. Впечатления гарантированы!
2. Погружение в историю:
цитадель Нарынкала и магалы: лабиринты старинных улочек, где каждый камень дышит Востоком;
Джумамечеть — старейшая в России, святыня с тысячелетней историей.
3. Прогулка по восточному базару, где торгуются не только товарами, но и историями, буйство красок и ароматов.
4. Посешение сувенирного магазина: Серебряные украшения, папахи, ножи, кинжалы, ковры, посуда; магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
5. Финал тура иммерсивный обед в этнодоме! Что вас ждёт: Трапеза подагестански: низкий стол (30 см) и уютные подушки. Гастрономическое открытие — блюда Южного Дагестана. Фото в национальных костюмах: станьте горянкой или джигитом на один день!
Окончание тура и Вылет.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент. Далее мы везем вас:
1. В город Избербаш - ул. Буйнакского, д. 113 (Кольцо Буйнакского, возле Сбербанка)
2. В Аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00)
3. На южную автостанцию Махачкалы (ул. Аметхана Султана, 344)
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур организуется по принципу Все включено - без доплат
- Проживание в отель в горах и в отеле города Дербент. (размещение 2х и 3х местное)
- Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограничения по питанию свяжитесь с нами и мы обсудим, что вам подойдет
- Все входные билеты
- Джипинг
- Все экскурсии на протяжении тура
- Катание на катере по каньону
- Прогулки на сапах по Ирганайскому водохранилищу
- Национальная одежда (папаха, костюм горянки и костюм горца + кинжал) для фотосессии
- Тех. поддержка 247. Мы всегда и в любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
- Перелеты
- Личные расходы
- Зип лайн и тарзанка
Пожелания к путешественнику
Дресскод: чего избегать
Чтобы чувствовать себя уверенно и уважать местные традиции, обратите внимание на запретные тренды:
Для мужчин: отказ от маек и оголённого торса, шорт выше колен и узких джинсов.
Для женщин: миниюбки, короткие топы и просвечивающие ткани лучше оставить для других локаций.
Пусть ваш гардероб будет удобным, уместным и готовым к любым сюрпризам природы!