1 день

Сулакский каньон, катание на катерах, бархан Сарыкум и пещера Нохъо

Что мы увидим за день:

Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Семейный экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки.

Начинаем наше путешествиеприключение по Дагестану: от песчаных дюн до горных вершин. Мир контрастов, где пустыня встречается с горами, а древние традиции переплетаются с захватывающими пейзажами. Предлагаем вам маршрут, который подарит незабываемые эмоции и кадры, достойные обложки travelжурнала.

1. Бархан Сарыкум — пески посреди гор

Начнём с чуда природы: Бархан Сарыкум — не просто дюна, а настоящий кусочек пустыни в сердце Кавказа. Это:

крупнейший бархан в Европе;

один из самых больших песчаных массивов Евразии.

Совет для путешественников: возьмите с собой яркие наряды — на фоне золотистых песков ваши фото будут выглядеть понастоящему волшебно! Продумайте стильные позы: здесь каждый кадр — произведение искусства.

2. Сулакский каньон: водный экстрим и водопады

Следующий этап — путешествие по Сулакскому каньону на катерах. Вас ждёт:

захватывающее плавание под каскадами водопадов;

спуск к причалу в селе Зубутли на мощных джипах — дорога сама по себе станет миниприключением!

Важно: не забудьте фотоаппарат — виды по пути к каньону не менее впечатляющие, чем сам водный маршрут.

3. Пещера Нохьо

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сотен метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Также здесь есть тарзанка,тропа скалолазов и гигантские качели.

4. Обед с кавказским колоритом

После активных впечатлений — время гастрономического наслаждения! Мы остановимся в ресторане Османов, где:

вас ждёт свежая форель прямо из местных водоёмов;

по желанию — ароматный шашлык из курицы или традиционный аварский хинкал.

5. Семейный экопарк Главрыба. Особенность места: комплекс расположен на берегу реки Сулак, с видом на бурлящие воды и горные пейзажи, здесь разводят живую форель.

6. Высота впечатлений: смотровые площадки

Теперь — наверх, за панорамными видами!

Смотровая площадка Хадум - Баш (пос. Дубки, 860 м над уровнем моря): отсюда открываются головокружительные виды на окрестности.

Смотровая Тещин Язык — скалистый выступ, который заставит сердце биться чаще. С него видно:

o начало Сулакского каньона;

o Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину России.

Для смельчаков: это место — настоящий магнит для любителей экстрима и эффектных фото на краю обрыва.

7. Чиркейское водохранилище: закат над водной гладью

Финальная точка дня — смотровая площадка Чиркейского водохранилища, крупнейшего на Северном Кавказе:

глубина — до 220 м;

площадь — 42 км2.

Что ждёт вас:

вечерний закат, окрашивающий воду в золотые и розовые тона;

возможность сделать фото, которые будут напоминать о путешествии долгие годы.

Завершение дня: уют среди гор

После насыщенного дня — отдых в отеле в горах

террасы с видами на горные хребты — утром вы проснётесь под симфонию рассвета в горах;

все удобства: кафе, кухня, зоны отдыха, Wifi.

Вечерняя программа:

ужин с национальным аварским блюдом — вкус настоящего Кавказа;

встреча у костра: делитесь впечатлениями, слушайте легенды от гида и наслаждайтесь атмосферой единения с природой.

Почему это стоит увидеть? Этот маршрут — не просто экскурсия, а погружение в мир контрастов: от жарких песков до прохладных горных вершин, от адреналина на смотровых площадках до умиротворения у костра. Каждый момент здесь — история, которую вы будете пересказывать снова и снова.

