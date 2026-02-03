Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено

Описание тура

Дорогие искатели приключений и ценители красоты!

Приглашаем вас в уникальное путешествие — пятидневный фототур по самым впечатляющим локациям Дагестана. Это не просто поездка, а настоящая охота за идеальными кадрами, где каждый день подарит вам новые визуальные открытия и незабываемые эмоции.

Особенность тура: продуманный тайминг и группы до 7 человек.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, катера, пещера Нохъо, Сарыкум

Сулакский каньон, катание на катерах, бархан Сарыкум и пещера Нохъо

Что мы увидим за день:

Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Семейный экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки.

Начинаем наше путешествиеприключение по Дагестану: от песчаных дюн до горных вершин. Мир контрастов, где пустыня встречается с горами, а древние традиции переплетаются с захватывающими пейзажами. Предлагаем вам маршрут, который подарит незабываемые эмоции и кадры, достойные обложки travelжурнала.

1. Бархан Сарыкум — пески посреди гор

Начнём с чуда природы: Бархан Сарыкум — не просто дюна, а настоящий кусочек пустыни в сердце Кавказа. Это:

крупнейший бархан в Европе;

один из самых больших песчаных массивов Евразии.

Совет для путешественников: возьмите с собой яркие наряды — на фоне золотистых песков ваши фото будут выглядеть понастоящему волшебно! Продумайте стильные позы: здесь каждый кадр — произведение искусства.

2. Сулакский каньон: водный экстрим и водопады

Следующий этап — путешествие по Сулакскому каньону на катерах. Вас ждёт:

захватывающее плавание под каскадами водопадов;

спуск к причалу в селе Зубутли на мощных джипах — дорога сама по себе станет миниприключением!

Важно: не забудьте фотоаппарат — виды по пути к каньону не менее впечатляющие, чем сам водный маршрут.

3. Пещера Нохьо

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сотен метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Также здесь есть тарзанка,тропа скалолазов и гигантские качели.

4. Обед с кавказским колоритом

После активных впечатлений — время гастрономического наслаждения! Мы остановимся в ресторане Османов, где:

вас ждёт свежая форель прямо из местных водоёмов;

по желанию — ароматный шашлык из курицы или традиционный аварский хинкал.

5. Семейный экопарк Главрыба. Особенность места: комплекс расположен на берегу реки Сулак, с видом на бурлящие воды и горные пейзажи, здесь разводят живую форель.

6. Высота впечатлений: смотровые площадки

Теперь — наверх, за панорамными видами!

Смотровая площадка Хадум - Баш (пос. Дубки, 860 м над уровнем моря): отсюда открываются головокружительные виды на окрестности.

Смотровая Тещин Язык — скалистый выступ, который заставит сердце биться чаще. С него видно:

o начало Сулакского каньона;

o Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину России.

Для смельчаков: это место — настоящий магнит для любителей экстрима и эффектных фото на краю обрыва.

7. Чиркейское водохранилище: закат над водной гладью

Финальная точка дня — смотровая площадка Чиркейского водохранилища, крупнейшего на Северном Кавказе:

глубина — до 220 м;

площадь — 42 км2.

Что ждёт вас:

вечерний закат, окрашивающий воду в золотые и розовые тона;

возможность сделать фото, которые будут напоминать о путешествии долгие годы.

Завершение дня: уют среди гор

После насыщенного дня — отдых в отеле в горах

террасы с видами на горные хребты — утром вы проснётесь под симфонию рассвета в горах;

все удобства: кафе, кухня, зоны отдыха, Wifi.

Вечерняя программа:

ужин с национальным аварским блюдом — вкус настоящего Кавказа;

встреча у костра: делитесь впечатлениями, слушайте легенды от гида и наслаждайтесь атмосферой единения с природой.

Почему это стоит увидеть? Этот маршрут — не просто экскурсия, а погружение в мир контрастов: от жарких песков до прохладных горных вершин, от адреналина на смотровых площадках до умиротворения у костра. Каждый момент здесь — история, которую вы будете пересказывать снова и снова.

2 день

Ирганайское водохранилище, Гимринский тоннель, Сапы

Ирганайское водохранилище, Гимринский тоннель, катание на сапах, смотровая Харачи

Начнём день с аппетитного завтрака — заряда энергии для насыщенного путешествия и трогаемся в дорогу.

Главные впечатления дня:

Гимринский тоннель: инженерный шедевр

Наше путешествие начнётся с осмотра впечатляющего Гимринского тоннеля — сооружения, которое по праву считается уникальным. Его протяжённость достигает 4,3 км, это самый протяженный автомобильный тоннель в России.

Ирганайское водохранилище: рукотворное чудо природы

Этот водоём появился благодаря возведению Ирганайской Гэс. История объекта началась в 1977 году с закладки плотины, однако полное заполнение чаши водохранилища завершилось лишь спустя три десятилетия — в 2008 году.

Местность вокруг водохранилища поражает многообразием ландшафтов. Здесь соседствуют:

величественные горные цепи;

густые лесные массивы;

просторные поля;

извилистые реки и небольшие озёра.

Горные вершины, обрамляющие водоём, формируют неповторимый природный ансамбль, который завораживает с первого взгляда.

Прогулка на сапбордах по зеркальной глади

Приглашаем вас открыть для себя Ирганайское водохранилище с необычного ракурса — с палубы сапборда. Прозрачная вода и живописные пейзажи создадут неповторимую атмосферу уединения и гармонии. Это шанс испытать яркие эмоции от водного приключения в одном из самых заповедных мест Дагестана.

Пора сделать перерыв, чтобы пополнить запас энергии. Обед в кафе на берегу Ирганайского водохранилища.

Смотровая площадка в Харачи

Панорамный вид с которой на Ирганайское водохранилище, считается одним из самых красивых в горном Дагестане. Туда ведет горный серпантин, но финальный участок пути надо проделать пешком.

И в завершение дня ужин, после которого открывается простор для досуга: можно собраться у костра, поиграть в застольные игры или побеседовать с гидом.

3 день

Аул призрак Гамсутль, подземный водопад, Дербент

Аул призрак Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад, переезд в Дербент

План на день:

Ровно в 8:00 вас ждёт аутентичный дагестанский завтрак — заряд энергии перед насыщенным днём. После прихватив чемоданы мы прощаемся с отелем и отправляемся в путь.

Аулпризрак Гамсутль: путешествие сквозь века Наша первая цель — легендарный Гамсутль, который нередко называют дагестанским Мачупикчу. Это одно из древнейших поселений России, застывшее на высоте 1 500 м над уровнем моря. Его причудливая архитектура и драматичное расположение среди горных вершин завораживают с первого взгляда.

Как мы туда попадём:

Выедем пораньше, пока воздух ещё свеж.

У подножия горы пересядем на надёжные Уазики, которые доставят нас максимально близко к аулу.

Последний отрезок пути (около 40 минут пешком) можно преодолеть и верхом на лошади — за дополнительную плату в 1 500 рублей.

Обеденный перерыв: праздник вкуса После спуска нас ждёт щедрый кавказский обед. На столе — сочный шашлык, ароматный плов, нежный ботишал и наваристый лагман. А к ним — душистый чай, свежая нарезка и домашний компот.

Чохские террасы: гимн трудолюбию предков Далее — к удивительным террасам, где столетия назад зарождалась культура возделывания горных склонов. Здесь, среди ступенчатых полей, мы устроим кофейный перерыв: гид приготовит ароматный напиток, а вы насладитесь панорамой, от которой захватывает дух.

Салтинская теснина: коридор в сказку Следующая точка маршрута — 500метровая теснина, где природа создала настоящий каньон. Путь лежит по узкой тропе, где:

в начале ширина прохода достигает 40 м,

постепенно стены сближаются, вырастая до 15 м,

а в конце — внезапное чудо: подземный водопад, спрятанный в глубине гор.

Подземный водопад: жемчужина Дагестана Этот 20метровый каскад — настоящая визитная карточка региона. С 1983 года он охраняется как памятник природы. Вода, пробивающаяся сквозь каменные своды, создаёт атмосферу затерянного мира, куда редко ступает нога туриста.

4. Дербент: городмузей под открытым небом

Покинув аварские земли, мы направимся к южному Дербенту — древнему городу, который словно застыл во времени. Здесь каждая улица — страница истории, а каждый камень хранит память веков. После заселения в отель нас ждёт:

ужин с дегустацией блюд южного Дагестана.

свободное время для погружения в атмосферу города.

5. Вечерние развлечения в Дербенте

У вас будет возможность выбрать, как провести вечер:

посетить самый большой мультимедийный фонтан в России (шоу проходит с пятницы по воскресенье с 19:00 до 21:30, вход бесплатный);

прогуляться по живописным старинным улицам:

o ул. Мамедбекова — маршрут вдоль древней крепостной стены, стеклянный мост.

o пер. Казембекаул. Счастливых людей — место, где улыбки встречаются на каждом шагу;

насладиться видами набережной, где вечерний бриз шепчет истории о море и вечности.

4 день

Зрыхский водопад, термальные источники, аул Ахты

Две жемчужины Южного Дагестана: Ахты и Зрыхский водопад

Главные впечатления дня:

Зрыхский водопад - Среди густых хвойных лесов Ахтынского района, всего в трёх километрах от села Зрых, прячется величественный Зрыхский водопад. Его 25метровая струя рождается из реки Чогьар (притока Самура) и обрушивается с отвесной скалы. Камень стены испещрён древними трещинами — они создают на поверхности фантастические орнаменты, словно выгравированные самой природой.

Ахты — южный талисман Дагестана, уютно устроившийся в живописной долине реки Самур. Его главная драгоценность — живительные термальные источники, рождённые в глубинах земли.

Представьте: вода поднимается с глубины 1700 метров, неся в себе целебную силу недр. Всего здесь 14 источников, и каждый — со своим характером:

11 горячих (температура от +40 до +70 C) — обнимают теплом, расслабляя мышцы и даря покой;

3 холодных — бодрят свежестью, словно глоток горного воздуха.

У каждого источника — своё имя, своя история:

Ахты — это место, где природа дарит исцеление, а древние традиции гостеприимства согревают не меньше, чем термальные воды.

Пошаговое Описание Дня

Начнём день с аппетитного завтрака — заряда энергии для насыщенного путешествия.

1. Дорога в аул Ахты Отправляемся в старинный аул Ахты — крупнейший на юге Дагестана. Путь пролегает через живописные горные ландшафты, где каждый поворот открывает новые завораживающие панорамы.

2. Ахты: погружение в историю и культуру

Посетим этнографический музей, где оживает прошлое региона: старинные предметы быта, национальные костюмы и артефакты расскажут о многовековых традициях местных жителей.

Прогуляемся по уникальным мостам через реку Ахты — инженерным шедеврам, гармонично вписанным в природный ландшафт. Мосты построены итальянскими и местными мастерами.

Сделаем паузу на чай, чтобы насладиться ароматом горного чая и обсудить впечатления.

3. Оазис тепла: термальные источники После экскурсии — время расслабиться! Окунёмся в горячие целебные воды термальных источников, расположенных в горах на базе отдыха. Тепло природных источников снимет усталость и подарит ощущение гармонии с природой.

4. Полдень: обеденный перерыв Насладимся обедом из местных блюд, где каждый вкус — отражение дагестанского гостеприимства и кулинарных традиций.

5. Путь к Зрыхскому водопаду

Путь неоднократно пересекает реку Зрых — от одного берега к другому, поскольку капитальных мостов в этой местности не предусмотрено. В отдельных точках переправа осуществляется по каменным выступам, в других — по уложенным поперёк реки брёвнам. Маршрут содержит технически сложные отрезки: тесные тропы, лестничные пролёты и участки с осыпными склонами. Для безопасного прохождения рекомендуется использовать обувь для треккинга либо кроссовки с противоскользящей подошвой.

6. Возвращение в Дербент: завершение дня К вечеру вернёмся в Дербент. После ужина — свободное время, чтобы:

прогуляться по уютным улочкам древнего города;

заглянуть в местные кафе и попробовать десерты;

поделиться впечатлениями с попутчиками или просто отдохнуть, обдумывая увиденное.

5 день

Дербент, цитадель Нарын Кала и Экраноплан Лунь

Дербент, цитадель Нарын Кала и Экраноплан Лунь - памятники под открытым небом.

Дербент — городлегенда, чей возраст перевалил за две тысячи лет. Он видел, как маршировали римские легионы, как пылала слава Персии, как взмывал и рушился Арабский халифат. Именно здесь прорвавшись через крепостные стены города, монголы бросились в свой первый поход на Русь — и история сделала новый виток.

Пошаговое Описание Дня

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля.

1. Далее. встреча с гигантом прошлого: экраноплан Лунь. Гибрид самолёта и корабля, рождённый, чтобы побеждать авианосцы. Впечатления гарантированы!

2. Погружение в историю:

цитадель Нарынкала и магалы: лабиринты старинных улочек, где каждый камень дышит Востоком;

Джумамечеть — старейшая в России, святыня с тысячелетней историей.

3. Прогулка по восточному базару, где торгуются не только товарами, но и историями, буйство красок и ароматов.

4. Посешение сувенирного магазина: Серебряные украшения, папахи, ножи, кинжалы, ковры, посуда; магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.

5. Финал тура иммерсивный обед в этнодоме! Что вас ждёт: Трапеза подагестански: низкий стол (30 см) и уютные подушки. Гастрономическое открытие — блюда Южного Дагестана. Фото в национальных костюмах: станьте горянкой или джигитом на один день!

Окончание тура и Вылет.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент. Далее мы везем вас:

1. В город Избербаш - ул. Буйнакского, д. 113 (Кольцо Буйнакского, возле Сбербанка)

2. В Аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00)

3. На южную автостанцию Махачкалы (ул. Аметхана Султана, 344)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тур организуется по принципу Все включено - без доплат
  • Проживание в отель в горах и в отеле города Дербент. (размещение 2х и 3х местное)
  • Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограничения по питанию свяжитесь с нами и мы обсудим, что вам подойдет
  • Все входные билеты
  • Джипинг
  • Все экскурсии на протяжении тура
  • Катание на катере по каньону
  • Прогулки на сапах по Ирганайскому водохранилищу
  • Национальная одежда (папаха, костюм горянки и костюм горца + кинжал) для фотосессии
  • Тех. поддержка 247. Мы всегда и в любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
  • Перелеты
  • Личные расходы
  • Зип лайн и тарзанка
Пожелания к путешественнику

Дресскод: чего избегать

Чтобы чувствовать себя уверенно и уважать местные традиции, обратите внимание на запретные тренды:

Для мужчин: отказ от маек и оголённого торса, шорт выше колен и узких джинсов.

Для женщин: миниюбки, короткие топы и просвечивающие ткани лучше оставить для других локаций.

Пусть ваш гардероб будет удобным, уместным и готовым к любым сюрпризам природы!

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марат
Марат — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
Дорогие путешественники! Наша команда уже четыре года организует путешествия по республике. За это время: провели около 8 000 однодневных экскурсий и туров; Подарили незабываемые впечатления более чем 30 000 гостям
Дагестана. Отправившись в путешествие вместе с нами, вы увидите величественную красоту нетронутой природы: горы, каньоны, водопады и реликтовые леса. Колорит дополнит уникальная архитектура горных аулов и изделия, сделанные руками мастеров: ковры, керамика, оружие и одежда. Наши гиды расскажут Вам историю нашего края и ответят на все Ваши вопросы.

