Описание тура
Называя вас своих гостей именно гостями, а не клиентами или туристами, мы подчеркиваем особое отношение к вам, выражаем уважение и готовность обеспечить максимальный комфорт и заботу.
Наши туры могут стоить дороже, потому что мы не оказываем дешёвых услуг.
Качество всегда требует вложений, и мы предпочитаем вкладывать средства в организацию незабываемых поездок, а не экономить на комфорте и удобстве наших гостей.
Наши туры гарантированы и состоятся при любом количестве участников!
Забудьте о тревоге и сомнениях относительно минимальной численности группы — у нас каждая поездка состоится независимо от количества желающих присоединиться.
Отличие наших туров в том, что мы команда молодых и профессиональных гидов, прошедших обучение по специальности!
Поездка начинается комфортно и интересно: вас встретят и разместят в уютных автомобилях, готовых доставить вас к самым живописным уголкам не только Дагестана. Вас ожидают восхитительные пейзажи, которыми знаменит Дагестан, и многочисленные достопримечательности, поражающие воображение.
Во время путешествия вы сможете отведать настоящие национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Ваш аппетит будоражится рассказами о легендарных событиях прошлого, происходивших на территории Дагестана. История этого региона насчитывает тысячи лет, наполненных героическими подвигами, борьбой за свободу и становлением традиций.
Представляю вам свою специально подобранную команду профессионалов, чья цель — обеспечить максимальную безопасность и комфорт во время вашего путешествия. Каждый из наших гидов — настоящий представитель горских народов, обладающий глубокими знаниями о регионе, в котором предстоит провести время.
Вас сопровождает профессиональный гид, готовый рассказать о значимых местах и раскрыть секреты здешних земель. Авторский тур гарантирует погружение в настоящую энергетику гор, ощущение внутренней свободы и вдохновение, вдохновляющие чувства на долгие годы вперед.
Эта поездка обещает быть насыщенной яркими впечатлениями и открывает уникальные возможности для исследования богатой истории и разнообразия культурного наследия Дагестана. .
Программа тура по дням
Хунзах-столица Аваристана
Приглашаем вас присоединиться к нашему увлекательному трёхдневному приключению по одному из самых живописных регионов Северного Кавказа — Дагестану. Вас ждёт знакомство с уникальной природой, культурой и кухней этого края.
Сразу после внесения предоплаты за участие в туре вам будет отправлен электронный ваучер, содержащий контактные данные сотрудников нашей компании. По указанным контактам вы сможете связаться с нами в любое удобное время для решения любых вопросов, уточнения деталей или дополнительной консультации.
За несколько дней до старта тура будет организован специальный чат в популярных мессенджерах (например, Whatsapp, Telegram). Там вы сможете оперативно связаться с нашими сотрудниками, задать любые возникшие вопросы относительно маршрута, условий проживания, питания и особенностей путешествия. Вы получите исчерпывающие ответы и рекомендации, которые помогут подготовиться к поездке наилучшим образом.
Встречи и начало тура. Встречаемся в аэропорту Махачкалы ровно в 11:00 утра. Если вы прилетели за день до начала тура, то в пределах города Махачкалы или Каспийска наш гид заберёт вас. После того как вся группа соберется, мы отправимся навстречу увлекательным историям, яркой культуре и захватывающим достопримечательностям Дагестана. А первой локацией будет вкусный обед с живописным видом на место слияния двух рек: Аварского Койсу и Кара-Койсу. Эти два потока, протекающие рядом друг с другом, образуют контраст, превращающийся в подлинное чудо природы. Аварское Койсу - светлая, чистая и прозрачная река, отражающая солнечные лучи. Кара-Койсу- тёмная, грязноватая и мутная.
Хунзахский район.
Вас ожидает знакомство с самыми красивыми местами района:
Водопад Тобот - представляет собой мощный поток воды, низвергающийся с огромной высоты. Вода, сверкая на солнце, образует огромное облако водяной пыли, наполняя воздух свежестью и прохладой. Место пользуется популярностью у туристов благодаря близости к исторической деревне Хунзах, расположенной неподалеку. А дальше река продолжает свой путь по глубокому Цолотлинскому каньону. На обрыве есть несколько смотровых точек. С каждой водопад смотрится по-разному.
Каменная чаша - представляющий собой интересное геологическое образование, похожее на огромную чашу, вырезанную самой природой в массиве известняка. Высота каменных стен - около 30 метров, ширина проходов между ними - около 17 метров. В теснине влажность воздуха высокая, а температура ниже обычной, поэтому в жаркую погоду летом мы начинаем именно отсюда. Так ваши прогулки станут легкими и непринужденными, а усталость останется далеко позади!
Матлас - обзорная смотровая площадка известна своим потрясающим видом на окружающую природу. Прекрасное место для наблюдения закатов солнца, сопровождаемых игрой красок на вершинах гор. Наблюдение заката в живописных местах Дагестана становится настоящим удовольствием, когда оно сопровождается стихами Расула Гамзатова, мастера слова, воспевающего родную землю.
Далее мы направляемся в уютную гостиницу, где вы сможете отдохнуть и восстановиться после насыщенного дня. Затем, набравшись сил, мы поедем на ужин, чтобы завершить день знакомством с традиционной дагестанской кухней и обменяться впечатлениями от увиденного.
После ужина желающие могут собраться на просторной площадке у гостиницы около разведенного костра. За чашечкой ароматного чая, сваренного в настоящем самоваре из целебных местных горных трав, вы сможете свободно общаться, делиться впечатлениями прошедшего дня, играть в настольные игры.
Гуниб - жемчужина Дагестана
Второй день тура стартует в диапазоне с 8:30 до 9:00 утра, точное время зависит от текущих погодных условий, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Завтрак станет первым этапом этого дня, вслед за которым последует увлекательное знакомство с богатой историей и необыкновенными природными сокровищами Дагестана.
Гунибский район.
После завтрака мы отправимся изучать удивительную историю и великолепные природные красоты Гунибского района Дагестана.
Чохские террасы - уникальная архитектурная и сельскохозяйственная достопримечательность Дагестана, расположенная близ одноимённого села Чох в Гунибском районе республики. Террасы представляют собой искусственно выровненные участки земли, предназначенные для земледелия в условиях сложного рельефа гористой местности. Они созданы путем многолетнего труда местных жителей, бережно возделывая почву и формируя ступенчатые структуры, поддерживаемые каменными стенами.
Гамсутль - заброшенная горная деревня в Гунибском районе Дагестана, ставшая символом ушедшей эпохи и получившая прозвище Дагестанский Мачу-Пикчу, также его называют Аул призрак. Расположение на высоте около 1500 м над уровнем моря. Аул тесно связан с именем последнего жителя деревни — Абдулжалила Абдулжалилова, который покинул этот мир в апреле 2015 года. После его смерти Гамсутль окончательно опустел. Однако память о последнем жителе продолжает привлекать сюда тысячи туристов ежегодно, желающих лично увидеть этот затерянный край. Восхождение на Гамсутль проходит следующим образом: 1. Часть пути преодолевается на автомобиле марки Уаз; 2. Оставшиеся примерно 2 километра идут пешком; 3. Гид подробно рассказывает об истории и особенностях этого древнего села; 4. Участники имеют возможность неспешно прогуляться по улицам Гамсутля, осматривая руины домов и наслаждаясь панорамными видами; 5. Завершив прогулку, вновь возвращаются к машинам Уаз, на которых спускаются обратно к основным транспортным средствам. Это увлекательное путешествие оставляет массу приятных впечатлений и позволяет глубже ознакомиться с богатым культурным наследием Дагестана. Кроме пешего варианта подъёма, в случае благоприятных погодных условий и отсутствия задержки группы, существует возможность совершить подъём на лошади за дополнительную плату в размере 1500 рублей. Обратно же вы всё равно спуститесь пешком, чтобы полноценно прочувствовать атмосферу и насладиться видами знаменитой деревни Гамсутль. После завершения подъема группа отправляется на обед, состоящий исключительно из блюд традиционной Дагестанской кухни.
Обед, от которого отвалится челюсть. Ее не описать, ее надо попробовать.
Салтинская теснина - это удивительно красивое и опасное место в Гунибском районе Дагестана, представляющее собой узкое ущелье с высокими стенками, образовавшееся в результате длительного воздействия подземных вод на мягкие горные породы.
По завершении насыщенного дня мы совершим остановку в живописном месте, где, при условии благоприятных погодных условий и наличия свободного времени, сможем организовать небольшой перерыв с ароматным кофе. После которой мы направимся в гостиницу.
Орлы под нами
Пятый день тура стартует в диапазоне с 8:30 до 9:00 утра, точное время зависит от текущих погодных условий, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Общая программа: Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, Бархан Сарыкум (пустыня Дагестана).
Чиркейское водохранилище действительно является одной из жемчужин Кавказа, славящейся своими красивыми видами и возможностями для активного отдыха. Если погода благоприятствует, вы можете насладиться поездкой на катере, полюбоваться окрестностями и даже освежиться в прохладных водах водохранилища.
Катание на катере действительно способно подарить массу ярких эмоций и впечатлений, став настоящим украшением любого путешествия. Именно поэтому катание на катере часто сравнивают с вишенкой на торте — оно добавляет финальный штрих, делая путешествие полным и завершённым. Стоимость катания на катере составляет 1 000 рублей с человека.
После направляемся на смотровую Сулакского каньона.
Сулакский каньон — одно из наиболее известных и живописных мест Дагестана. Этот глубокий (1920 метров) и протяжённый (53 км) каньон простирается вдоль течения реки Сулак, образуя величественный рельеф местности. Это на 67 метров глубже, чем Гранд-Каньон в Сша.
Переходим к вкусному обеду после насыщенной экскурсионной программы — идеальный способ восполнить энергию и насладиться местным колоритом. Во время обеда вы сможете расслабиться, пообщаться друг с другом и оценить аутентичную кухню региона.
Продолжив насыщенный день тура, после приятного обеда мы отправимся исследовать ещё одну выдающуюся достопримечательность Дагестана — бархан Сарыкум.
Это огромное песчаное образование высотой до 260 метров, являющееся крупнейшим барханом в Европе и одним из крупнейших в мире. Его уникальные природные условия привлекают многих туристов и ученых. Возникают интересные ощущения, наблюдая высокие пески посреди зеленых лесов и полей, контрастирующих с окружающим ландшафтом.
Здесь посетители могут насладиться прогулками по бархану, сделать красивые фотографии и окунуться в атмосферу настоящей пустыни. Экскурсия на бархан Сарыкум подарит незабываемые впечатления и внесёт разнообразие в программу нашего путешествия.
Девушки могут взять с собой лучшие наряды для создания красивых фото/видео.
Не любим расставаться!
Действительно, дорога объединяет людей особым образом. За время нашего совместного путешествия мы успели пережить много интересного вместе: преодолевали трудности, восхищались чудесами природы, делились радостями и поддерживали друг друга. Все это позволило нам сблизиться и создать особую связь, превратившись из незнакомцев в хороших друзей.
Наша поездка завершилась, но двери открыты для новых приключений. Я искренне надеюсь, что скоро увижу вас снова, чтобы отправиться дальше по дорогам счастья и радости. Прощаться не будем, ведь впереди нас ждёт ещё столько неизведанного!
Дорогие мои, пусть будут счастливыми дороги, лёгкими рюкзаки и открытыми сердца. Скажем не прощай, а до новых встреч. Увидимся снова в будущем!
Окончание Тура: После завершения тура, мы планируем наше прибытие в аэропорт до 18:30. С учетом этого, мы рекомендуем выбирать обратный вылет, запланированный с 19:40 или позже.
Обращаем ваше внимание, что мы оставляем за собой право вносить изменения в программу тура в случае неблагоприятных погодных условий, ограничений, задержек или других непредвиденных обстоятельств.
Порог неба
Третий день тура стартует в диапазоне с 8:30 до 9:30 утра, точное время зависит от текущих погодных условий, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Аул Гоор (страна башен, язык Тролля).
Наш путь лежит в старинный высокогорный аул Гоор — истинное воплощение природной красоты и культурного наследия Дагестана. Этот уникальный уголок, прозванный краем башен и ассоциирующийся с образом Языка Тролля, покоряет сердца гостей своим потрясающим панорамным видом. Перед вами откроются бескрайние просторы голубых гор, живописные горные вершины, соседствующие селения и бурная река Аварское Койсу, бегущая внизу.
Именно здесь, в этом восхитительном уголке природы, гости создают впечатляющие снимки, украшенные великолепием окружающей среды. Девушки имеют возможность арендовать наряды, чтобы гармонично вписаться в фантастический ландшафт и сохранить памятные мгновения, которые будут согревать их память долгие годы. Горные жители, гарцуя на конях вблизи головокружительного обрыва, наполняют эти моменты особенной атмосферой и очарованием, глубоко проникая в души гостей.
При успешном соблюдении графика наша программа предусматривает еще одну интересную остановку — исторический аул Старый Кахиб. Здесь перед вашими глазами предстанут поистине восхитительные панорамы, способные надолго остаться в памяти.
Аул Кахиб.
Наверняка каждому посетителю Кахиба приходит в голову мысль: Как же возможно жить в таком месте? Каменные дома и оборонительные башни словно прилепились к крутым склонам гор на высоте примерно 1 700 метров. Архитектура посёлка идеально гармонирует с каменистым рельефом местности, и выглядит скорее как неприступная крепость, нежели обычное поселение. Историки расходятся во мнениях относительно возраста аула, однако большинство исследователей сходится в том, что люди жили здесь ещё задолго до начала нашей эры. Основные сохранившиеся строения, включающие остатки жилых домов, мечетей и сторожевых башен, относятся примерно к периоду с Vlll по X века.
Чтобы попасть к заброшенному аулу, можно воспользоваться фуникулером, поездка на котором обойдется вам в 700 рублей с человека, причем эта сумма включает посещение подвесного моста. Во время перемещения на фуникулере дыхание перехватывает от открывающихся видов.
Обед. Переходим к вкусному обеду после насыщенной экскурсионной программы — идеальный способ восполнить энергию и насладиться местным колоритом. Во время обеда вы сможете расслабиться, пообщаться друг с другом и оценить аутентичную кухню региона.
Карадахская теснина.
Карадахская теснина — выдающаяся достопримечательность горного Дагестана, представляющая собой невероятно узкое и глубокое ущелье шириной менее пяти метров, местами сужающееся до пары метров, а кое-где скалы даже соприкасаются вверху. Высоченные каменные стены достигают отметки около 170 метров, что сравнимо с высотой современного пятидесятиэтажного здания. Из-за значительной тени от скал даже в ясную погоду внутри ущелья сохраняется особая атмосфера загадочного полумрака.
Хочется подчеркнуть важный момент: посещение Карадахской теснины ограничено погодными условиями. Если накануне прошёл дождь или наблюдается осадки в виде снега, дорога к достопримечательности становится опасной, поэтому экскурсия сюда отменяется.
Поход по Карадахской теснине доступен большинству гостей и не предполагает серьёзных физических нагрузок: длина пути составляет приблизительно полтора километра в одном направлении. Однако предстоит преодолеть препятствия в виде небольших водных преград, поэтому предпочтительнее выбрать удобную спортивную обувь.
Дорога начинается с тропинки, проходящей вдоль высоких скал по висящим мосткам, откуда открываются потрясающие виды, позволяющие создать массу красивых фотографий. Повсюду возвышаются отвесные скалистые стены, покрытые мхом и папоротниками, громоздятся живописные камни, слышится журчание горной реки. Двигаясь по мостикам, гости доходят до самого входа в теснину, после чего дальнейшее продвижение осуществляется по её дну.
По завершении насыщенного дня мы совершим остановку в живописном месте, где, при условии благоприятных погодных условий и наличия свободного времени, сможем организовать небольшой перерыв с ароматным кофе. После которой мы направимся в гостиницу.
Ирганайская панорама
Четвертый день тура стартует в диапазоне с 8:30 до 9:00 утра, точное время зависит от текущих погодных условий, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Смотровая Харачи.
После завтрака начнем путь с восхождения на вершину соседней горы, куда мы доберёмся на комфортабельных автомобилях. По прибытии предстоит несложный пеший переход, открывающий доступ к месту, откуда открывается завораживающая панорама Ирганайского водохранилища. Мы насладимся прекрасным видом и проведём здесь кофе-брейк среди величественных пейзажей.
Программы отдыха в зависимости от сезона
Предлагаемая программа адаптирована под разные сезоны и погодные условия, обеспечивая комфорт и разнообразие впечатлений круглый год.
Теплое время года
Для тех, кто приезжает летом или ранней осенью, предусмотрена уникальная возможность активного отдыха на воде. Вас ждёт (за отдельную плату):
Катание на сапах: приятная прогулка по зеркальной глади Ирганайского водохранилища подарит заряд бодрости и вдохновения.
Купание: чистейшая вода озера позволит освежиться и насладиться природными красотами.
Это идеальное сочетание активности и релакса.
Прохладное время года
Осенью и зимой предлагаются насыщенные экскурсии по памятникам истории и культуры Дагестана. Среди ключевых объектов программы:
Мемориал Ахульго: посещение места легендарной битвы времён Кавказской войны даст возможность прикоснуться к славной странице прошлого.
Далее наш маршрут приведет нас к мемориальному комплексу Ахульго, расположенному высоко над живописной долиной реки Андийское Кайсу. Именно отсюда открывается великолепный панорамный вид на окружающие ландшафты, подчеркивающий красоту горного Дагестана.
Здесь вас ожидает увлекательная экскурсия, посвященная эпохе Кавказской войны Xix века. Вы узнаете историю героической обороны Ахульго войсками Шамиля, познакомитесь с фактами, сохранившимися в памяти местных жителей.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Проживание в гостиницах со всеми удобствами
- Трехразовое комплексное питание (кроме завтрака первого дня и ужина последнего дня)
- Проходные билеты во все места по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Перекусы сезонными фруктами по маршруту
- Пикники в живописных местах
- Кофе с турки
- Сопровождение опытного гида
Что не входит в цену
- Авиа или жд билеты до Махачкалы и обратно
- Личные расходы, сувениры и т. д
- Страховка
- Экстремальные виды развлечений: поездка на катере - 1000 руб. с чел., Sup-прогулка - 1000 руб. с чел. /час (временное развлечение, уточняйте у организатора), зиплайн - до 2 000 руб. с чел., прыжок с веревкой - 7000-9000 руб. с чел., езда на лошадях - 500-2000 руб. с чел., фуникулер в с. Кахиб - 700 рублей
- При желании одноместного размещения - 6 000 руб
О чём нужно знать до поездки
Специальной одежды не требуется, главное — удобство. Обязательно возьмите головные уборы и кремы от загара, поскольку в горах солнце активно.
Пожелания к путешественнику
Те, которые прилетают до начала тура, мы забираем из гостиниц, где они остановятся (в пределах города), с 10 до 10:30 часов те же кто прилетает в день тура, мы заезжаем за вами в аэропорт к 11 часам и в конце тура к 18:00 мы привезем вас в аэропорт кому лететь или в города (Махачкала и Каспийск), кто остается. Поэтому рассчитайте ваши перелеты так, чтоб до 11 часов первого дня прибыть и после 19:45 улететь. Если время прилета и вылета не удобные, то скажите, постараемся вам помочь.
Перевозка алкоголя и наркотических веществ в автомобиле запрещено!! !
Дресс-код!!!
Крайне необходимо учитывать местные традиции! Девушкам необходимо воздерживаться от глубокого декольте, короткой длины юбок, платьев, леггинс и шорт, а также избегать прозрачных тканей, курить прилюдно тоже не стоит. Также для мужчин шорты или брюки должны быть длиной ниже колен, чтобы соответствовать требованиям культурных норм и обычаев региона.
Эти советы продиктованы уважением к традиционной культуре Дагестана, где соблюдение определенных стандартов внешнего вида помогает поддерживать гармоничную обстановку и показывает вежливое отношение к местным жителям. За свою безопасность не переживайте, Дагестанцы очень добрый и приветливый народ (главное уважать наши традиции.)
Берите наличные деньги.
Перед началом путешествия рекомендуем позаботиться о наличии необходимой суммы наличными деньгами. Причина проста: в горах отсутствуют платежные терминалы, а мобильные сети работают нестабильно. Чтобы избежать неприятностей и ненужных хлопот, возьмите с собой достаточно наличных денег на личные расходы.
Например, если вы захотите приобрести сувениры, купить что-нибудь в местном кафе или в магазине, наличие наличных избавит вас от проблем с оплатой картами или банковскими переводами.
Также учтите важный нюанс: остаточная оплата за тур производится гиду лично в первый день начала тура и только наличными средствами. Заранее подготовьтесь к этому моменту, чтобы не тратить драгоценное время на поиски банкоматов или попытки перевода денег онлайн.
Информация по размещению в гостинице.
Номера у нас двухместные и трехместные.
Для максимального комфорта и удобства размещения, пары участников тура располагаются в отдельных двухместных номерах. Те же, кто отправляется в путешествие самостоятельно, распределяются по номерам парами или тройками, согласно полу (размещение исключительно однополое).
Если вы предпочтете отдельное проживание в одноместном номере, такая возможность предусмотрена. Однако, учитывая ограниченность свободных номеров, настоятельно рекомендуем заранее уведомлять организаторов о своем желании.
Обращаем ваше внимание, что мы оставляем за собой право вносить изменения в программу тура в случае неблагоприятных погодных условий, ограничений, задержек или других непредвиденных обстоятельств.
Визы
Российская виза (для иностранных граждан)