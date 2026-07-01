Описание тура
Ты наверняка видел Дагестан на фото — отвесные скалы, глубокие каньоны, бирюзовая вода. Но одно дело — смотреть на картинку, и совсем другое — быть там, стоять на краю плато, ощущать ветер, вдыхать горный воздух и ловить момент.
Этот тур для тех, кто хочет увидеть Дагестан красиво, комфортно и без спешки.
Чем этот тур отличается от других?
- Максимальный комфорт в дороге
Забудь про набитые микроавтобусы. Мы путешествуем в Hyundai Staria 2023 — огромные панорамные окна, просторный салон, удобные кресла. Здесь действительно комфортно, и дорога становится частью удовольствия.
- Мини-группа — максимум 7 человек
Без толпы, без очередей на фото, без спешки. Всё успеем, но без гонки.
- Гид, который живёт Дагестаном
Я не просто вожу туры — я здесь живу и знаю республику вдоль и поперёк. Где самые красивые виды? Где действительно вкусно? Где та самая атмосфера, которую не передать словами? Всё покажу.
Для кого этот тур?
Для тех, кто хочет увидеть лучшее в Дагестане и получить удовольствие от путешествия, а не бегать с таймером в руках.
Поехали? Осталось только забронировать место.
- Все топовые локации Дагестана (те самые, что покоряют Instagram)
- Авторский маршрут без бессмысленных остановок и суеты
- Культура и колорит — местная кухня, традиции, люди, истории.
- Комфорт без компромиссов мини-группа (максимум 7 человек)
Программа тура по дням
День знакомства
Локации Дня:
- Гимринский автотоннель
- Гимринская оборонительная башня
- Ирганайское водохранилище
- Каменная Чаша
- водопады:
- Тобот
- Итлятляр
- Ханские водопады
- Матласский водопад
Подробное Описание:
Наше приключение начинается с дороги в горную часть Дагестана. По пути мы проедем через Гимринский автотоннель — самый длинный тоннель в России (4,3 км), который соединяет равнинный и горный Дагестан.
Первая остановка — Гимринская башня, исторический памятник, связанный с борьбой имама Шамиля. Здесь вы узнаете об истории Кавказской войны и сможете полюбоваться панорамой окружающих гор.
Дальше наш путь ведёт к Ирганайскому водохранилищу — месту, где горные хребты отражаются в спокойной глади воды, создавая завораживающие виды.
Затем отправляемся к водопадам Итлятляр и Тобот. Тобот — один из самых высоких водопадов Кавказа, обрушивающий мощные потоки воды с высоты около 70 метров. Итлятляр — менее известный, но не менее живописный, особенно весной и осенью, когда полноводность водопадов достигает максимума.
После активного утра нас ждёт обед на высоте 2000 м над уровнем моря. Это отличная возможность не только попробовать традиционные блюда, но и насладиться свежим горным воздухом и панорамными видами.
Дальше мы отправляемся в Каменную чашу — удивительный природный каньон с узкими проходами, гротами и высокими скальными стенами. Здесь можно почувствовать атмосферу уединённости и сделать красивые фотографии среди причудливых каменных образований.
Затем посещаем Ханские водопады — один из живописных уголков Дагестана, где каскады воды стекают по скалам, создавая живописные пейзажи.
Продолжаем путь в Экстрим-парк Матлас, где у желающих будет возможность прокатиться на зиплайне, получить порцию адреналина и насладиться панорамными видами гор с высоты.
Завершаем день у Матлаского водопада, скрытого среди скал, где можно насладиться прохладой и тишиной природы (а можно и освежится:)).
После насыщенного дня отправляемся в гостиницу, где можно расслабиться и подготовиться к новым приключениям.
День ног
Локации Дня:
- Гергебильское водохранилище
- Гунибское водохранилище
- Башня Андалал
- Чохские террасы
- Дагестанский мачу-пикчу - аул-призрак Гамсутль
- Салтинская теснина
- Салтинский подземный водопад
Подробное Описание:
Ранний подъем и выезд
Наш день начнется с раннего завтрака и отправления в путь. Сегодня нас ждет насыщенная программа, полная захватывающих пейзажей, древней истории и природных чудес.
Гергебильское водохранилище бирюзовая гладь среди гор
Первой точкой маршрута станет Гергебильское водохранилище. Расположенное среди величественных гор, оно поражает своей лазурной водой, которая особенно красиво смотрится на фоне суровых скал. Здесь мы сделаем небольшую остановку, чтобы насладиться видами, сделать фото и прогуляться вдоль берега.
Гунибское водохранилище сердце горного Дагестана
Следующей остановкой станет Гунибское водохранилище одно из самых живописных мест региона. Оно находится в окружении горных хребтов и отражает в своих водах бескрайнее небо. Здесь мы задержимся подольше: прогуляемся по берегу, узнаем историю его создания и, возможно, даже устроим небольшой пикник.
Башня Андалал современный символ традиционной архитектуры
Следующей точкой маршрута станет башня Андалал современное сооружение, выполненное в традиционном стиле. Хотя эта башня не является древним укреплением, она гармонично вписывается в окружающий ландшафт и напоминает о старинных горных постройках Дагестана. Мы сделаем здесь короткую остановку, чтобы полюбоваться архитектурой и сделать фотографии на фоне горных пейзажей.
Чохские террасы искусство земледелия горцев
Далее наш путь лежит к Чохским террасам уникальному месту, где природа и человеческий труд слились воедино. Эти террасы, созданные местными жителями еще десятки тысяч лет назад, использовались для земледелия в горной местности. Мы прогуляемся по тропам, узнаем, как местные жители вели хозяйство в таких сложных условиях, и сделаем потрясающие снимки на фоне зеленых ступеней террас.
Аул-призрак Гамсутль путешествие в прошлое
Настоящей жемчужиной этого дня станет посещение аула-призрака Гамсутль одного из самых загадочных мест Дагестана. Нас ждет пеший подъем к древнему заброшенному селению (сначала нас поднимут на уазиках 2 км, а далее уже пешком, также 2 км)), которое стоит на вершине скалы. По пути мы узнаем его историю, увидим старые каменные дома, в которых когда-то кипела жизнь, и прочувствуем атмосферу ушедшей эпохи. Отсюда открывается невероятный вид на окружающие горы, а сам аул словно переносит нас на сотни лет назад.
Салтинская теснина и подземный водопад
Такого вы не видели - мы отправимся в Салтинскую теснину, одно из самых необычных природных мест Дагестана. Здесь природа создала настоящий каменный коридор, по которому мы пройдем к Салтинскому подземному водопаду. В зависимости от сезона он может быть мощным или спокойным, но в любом случае это завораживающее зрелище. Свет, пробивающийся сквозь узкие стены теснины, отражается в воде и создает мистическую атмосферу.
Возвращение и ужин
После насыщенного дня, полного впечатлений, мы отправимся в обратный путь. По дороге поделимся эмоциями, обсудим увиденное и насладимся уютным ужином в местном кафе или в гостинице.
Этот день станет одним из самых ярких в нашем путешествии, оставив в памяти незабываемые моменты!
День эмоций
Локации Дня:
- Гоцатлинское водохранилище
- Карадахская теснина
- Датунский храм
- Язык Тролля
- Гоорские оборонительные башни
- секретная смотровая от гида
Подробное Описание:
Ваш насыщенный день начнётся с поездки к Гоцатлинскому водохранилищу — одному из самых живописных мест Дагестана. Здесь вас ждут потрясающие панорамные виды воды, окружённой величественными горами.
Далее отправляемся в Карадахскую теснину — природный каньон, шириной всего 2-4 метра, но с отвесными стенами высотой до 170 метров. Здесь можно почувствовать себя в загадочном мире природы, пройтись по узкому ущелью и сделать невероятные фотографии.
Следующий пункт — Датунский храм. Это древняя христианская церковь Ix века, скрытая в горах, которая до сих пор хранит в себе атмосферу средневековья. Гид расскажет вам о её истории, а вы сможете насладиться тишиной и уединением этого места.
После культурного погружения нас ждёт подъем на уазиках в горный аул. Здесь нас встретят местные жители, угощая домашним обедом с традиционными блюдами. Это отличная возможность попробовать настоящую дагестанскую кухню и увидеть гостеприимство горцев.
Продолжаем маршрут выше, к Гоорским башням — древнему оборонительному комплексу, который называют Дагестанской Троей. Отсюда открываются фантастические виды на горы и ущелья, а также находится знаменитый Язык Тролля — выступающая над пропастью скала, на которой получаются эффектные фото. Здесь же можно взять на прокат красивые платья для ярких снимков на фоне величественной природы.
Если останется время, отвезу вас на секретную локацию, где можно насладиться уединением и атмосферой настоящих гор. В качестве приятного бонуса — свежесваренный кофе в турке прямо под открытым небом.
После насыщенного дня мы отправимся обратно в гостиницу, где можно отдохнуть и переварить все впечатления этого захватывающего путешествия.
День экстрима
Локации Дня:
- Чиркейское водохранилище
- смотровая Дубки
- пещеры с подвесными мостами Нохъо
- Сулакский каньон
Подробное Описание:
И завершающий день нашего волшебного тура начнётся с поездки к Чиркейскому водохранилищу — крупнейшему водоёму Северного Кавказа, образованному на реке Сулак. Его бирюзовая гладь, окружённая высокими скалами, создает потрясающие пейзажи. Здесь мы сделаем остановку, чтобы насладиться видами, сделать памятные фото и ощутить всю мощь этого уникального места.
После этого мы поднимемся на смотровую площадку в Дубках, откуда открывается захватывающий дух панорамный вид на Сулакский каньон. С высоты он выглядит особенно величественно: извилистая река, уходящие в бесконечность горы и ощущение грандиозности природы.
Дальше нас ждет путешествие по подвесным мостам в окрестностях пещеры Нохъо. Это место подарит нам дозу адреналина и новых впечатлений — пройтись по качающимся мостам над пропастью, насладиться тишиной гор и увидеть природные красоты с необычного ракурса.
После насыщенного утра отправляемся на обед, где нас будет ждать вкуснейшая горная форель, приготовленная по традиционным рецептам. Свежий воздух, живописные виды и прекрасная кухня сделают этот момент особенно приятным.
Но на этом день не заканчивается! Нас ждет захватывающая прогулка на катере. Ветер в волосах, кристально чистая вода и невероятные виды вокруг — это приключение, которое запомнится надолго!
После такого яркого финала тура у нас будет время, чтобы перевести дух, насладиться последними моментами путешествия и еще раз взглянуть на красоты Дагестана. Мы сможем сделать заключительные фото, обменяться впечатлениями и просто побыть здесь, впитывая атмосферу этого удивительного места.
Наше путешествие подошло к концу, но это не прощание, а всего лишь пауза перед следующей встречей! Мы будем рады видеть вас снова, чтобы вместе открыть ещё больше невероятных уголков природы и создать новые незабываемые воспоминания.
Окончание Тура:
Прибытие в аэропорт запланировано в интервале с 18:00 до 19:00. Рекомендую выбирать обратный вылета с 20-00 или позже.
Если ваш рейс в другое время, могу организовать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.
Если у вас остались вопросы, обязательно напишите мне
Возможны изменения в программе тура в зависимости от погодных условий и других непредвиденных обстоятельств.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер между локациями, все 4 дня, на новом комфортном крутом автомобиле - Hyundai Staria 2023 г
- Трёхразовое Питание (завтрак, обед, ужин) (Если у вас есть ограничения по питанию - напишите об этом заранее - организуем питание под Вас)
- Проживание В Горах (3 ночи) - на протяжении всего тура мы будет жить в горной части Дагестана в мини-гостиницах. 1,2,3-х местных номерах со всеми условиями (полотенце, фен, стиральная машина, холодильник, wi-fi, утюг, посуда, чайник, обогреватель)
- Аттестованный гид будет сопровождать на протяжении всего маршрута (провожу туры лично)
- Все входные билеты и экосборы
- Sup-борды на Ирганайском водохранилище (1 час)
- Бонус - съемка дроном на одной из локаций
- Кофе-брейк в горах
- Джиппинги
- Трансфер в аэропорт (после окончания тура привезу вас в аэропорт, а после в Махачкалу)
- Помощь в выборе отелей, если планируете остаться после тура или приехать заранее
- Рекомендации для тех, кто хочет провести время до или после тура: кафе, рестораны, достопримечательности, интересные места
- Дополнительные рекомендации по туру
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день и ужин в крайний день
- Личные траты, сувениры, различные активности
Пожелания к путешественнику
Соблюдение дресс-кода.
Визы
не требуется