Мои заказы

Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»

Приглашаем вас в авторский тур
Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас в авторский тур

Если вы цените комфортный и безопасный отдых, то мы рады пригласить вас в наш авторский тур по Дагестану. В течение четырех дней вы погрузитесь в атмосферу этого удивительного края, получая исчерпывающую информацию о его истории и культуре.

Каждый день вас будет ждать вкусное национальное питание, а время, проведенное на лоне природы, позволит в полной мере насладиться ее красотой. Наша главная цель — сделать ваш отдых по-настоящему незабываемым.

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы по туру. Напишите нам!

Транспорт — комфортабельный транспорт на все 4 дня тура.

Жилье — 3 ночи проведем в уютном и живописном отеле в горах. (отели- уровня Комфорт; 3 или 4)

Еда — трехразовое питание блюдами национальной кухни, приготовленными с душой

Гид — Сопровождение опытного местного гида, который поделится с вами всеми тайнами Дагестана

Сервис — входные билеты на локации и музеи включены (по программе).

Мы ценим качество, а оно, как известно, имеет свою цену.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с жемчужиной Дагестана

В день тура, до 09:00, встречаемся в заранее оговоренном месте (в Махачкале или в аэропорту).

Мы отправимся в сторону Сулакского каньона, где по пути познакомимся друг с другом. В рамках нашего маршрута мы посетим ключевые достопримечательности:

- Пещерный комплекс Салатау, где можно насладиться захватывающими видами каньона с подвесных мостов.

- Обед в форелевом хозяйстве, где вы сможете попробовать блюда местной кухни.

- Смотровые площадки с видом на каньон, расположенные в поселке Дубки.

- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, где вы откроете для себя новый мир.

Кроме того, мы запланировали остановку на фруктовом рынке, а затем направимся в горы. Ужин пройдет в уютной гостинице, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.

По пути мы также посетим Гимринский туннель и Ирганайское водохранилище.

А для любителей активного отдыха у нас есть дополнительные развлечения:

- Зиплайн — захватывающая прогулка над каньоном.

- Роупджампинг — адреналиновый прыжок с высоты.

- Гигантские качели — для любителей экстрима.

Знакомство с жемчужиной ДагестанаЗнакомство с жемчужиной ДагестанаЗнакомство с жемчужиной Дагестана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чем выше горы

Этот день обещает быть насыщенным и незабываемым. После вкусного завтрака мы отправимся к главной цели нашего путешествия — в аул Гоор.

Гоор — это аул башен, заброшенное село, расположенное на краю обрыва. Мы познакомимся с его историей и обычаями. Также здесь находится знаменитый выступ, известный как Язык Тролля.

Если позволит время, мы устроим кофе-брейк. Затем нас ожидает национальный обед, приготовленный в доме у горянки. По словам моих гостей, это один из самых вкусных и запоминающихся обедов.

После сытного обеда и небольшого отдыха мы отправимся на прогулку по Карадахской теснине.

Кроме того, в течение дня мы посетим Датунский храм и Гоцатлинское водохранилище.

Если вы хотите разнообразить свой отдых, мы можем организовать рафтинг или саппординг.

Чем выше горыЧем выше горыЧем выше горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Аварское ханство

После завтрака мы отправимся в путь к Хунзаху. В этот день нас ждёт множество живописных мест: водопады, каньоны, ущелья и уютные кофейни с потрясающими видами.

Также мы посетим родину и дом-музей Расула Гамзатова. Здесь мы узнаем о жизни и творчестве этого великого поэта, а также о зарождении Аварского ханства.

Обед будет проходить в доме у горянки, где нас угостят национальными блюдами.

Основные достопримечательности на нашем маршруте:

Хунзах и Арани

Водопады Тобот и Ханский

Плато Матлас и Каменная чаша

Дополнительные развлечения:

Зиплайн

Катание на лошадях

Тарзанка

Аварское ханство
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Гуниб - орлиное гнездо

После неторопливого завтрака мы соберем вещи и отправимся в путь к Гунибу. Ведь, как говорил Р. Гамзатов, Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане. Поднимемся к крепости Шамиля. Отсюда открывается великолепный вид на Гунибскую долину. Посетим смотровую площадку с известным обелиском. Заглянем в местный музей, чтобы узнать больше о Гунибе. Устроим фотосессию в национальных костюмах. На обед заглянем в уютное кафе. Финальной точкой маршрута станет Салтинская теснина — уникальный природный памятник с подземным водопадом. Вернемся в Махачкалу с новыми впечатлениями и фотографиями на память.

Гуниб - орлиное гнездо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер и водитель
  • Питание
  • Проживание
  • Прогулка на катере
  • Экскурсии и все входные билеты
  • Помощь в выборе авиабилетов и иная консультация
  • Кофе в турке на природе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личные траты на сувениры
  • Дополнительные траты по вашему желанию: Прыжок с зиплайн (примерно, 1000 руб.) Прыжок с веревкой (примерно, 5000 руб.) Sup board (500 руб.)
  • Спиртное
О чём нужно знать до поездки

Что взять с собой?

Одежда для активного отдыха в горах должна быть удобной. Подойдут спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, лёгкая куртка и кофты. Важно, чтобы одежда не была короткой и не обтягивала фигуру.

Обувь также должна быть удобной. Не стоит надевать каблуки или городскую обувь, которую жалко испачкать или поцарапать. Лучше всего подойдут кроссовки, кеды или спортивные сандалии.

Не забудьте взять с собой документы (паспорт, страховой полис и т. д.), а также зарядное устройство для телефона.

Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно возьмите их с собой.

Не забудьте про солнцезащитный крем и головной убор.

Рекомендуем взять с собой дождевик, так как погода в горах может быть непредсказуемой.

Какого Размера Чемодан?

Вы можете брать чемоданы оптимального размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.

Можно ли в Тур Одной или Одному?

Да, можно приехать в тур одной / одному

По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;

Пожелания к путешественнику

желание получать удовольствие и наслаждаться природой

проявлять уважение

соблюдение дресс-кода мест пребывания

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марат
Марат — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Салам Алейкум! Иначе - мир Вашему дому! Меня зовут Марат, я аттестованный гид и создатель авторских туров по Дагестану. Личный опыт путешествий, дал ясно понять, что если хотите с комфортом и
читать дальшеуменьшить

безопасно провести свой отдых, лучше обратиться к местному сопровождающему. Для меня важно, чтобы тур был безопасный, с комфортом и с полным погружением в красоты Дагестана, если Вы тоже разделяете эти ценности, обращайтесь. Красивые локации, отлаженная программа, вкусная еда и море эмоций, а главное новые знакомства! Буду рад дарить незабываемые воспоминания!

Похожие туры на «Дагестан: 4 дня релакса в горах! Тур «Комфорт+»»

Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
5 дней
-
23%
Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
Красивая природа, яркие впечатления и острые ощущения ждут вас
2 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 43 900 ₽56 800 ₽ за человека
Инстаграмный Дагестан: 5 дней, всё включено
5 дней
-
30%
Инстаграмный Дагестан: 5 дней, всё включено
Планета Дагестан - путешествие с душой
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 800 ₽51 143 ₽ за человека
Дагестан на всю жизнь
5 дней
Дагестан на всю жизнь
Это путешествие в настоящий Дагестан с комфортом: горный, живой, гостеприимный и впечатляющий
3 июн в 10:00
10 июн в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)
3 дня
Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)
Это путешествие подарит вам возможность увидеть самые знаменитые и живописные места Дагестана
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
от 27 900 ₽ за человека
-7%
42 500 ₽
от 39 525 ₽ за человека