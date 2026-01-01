Описание тура
Приглашаем вас в авторский тур
Если вы цените комфортный и безопасный отдых, то мы рады пригласить вас в наш авторский тур по Дагестану. В течение четырех дней вы погрузитесь в атмосферу этого удивительного края, получая исчерпывающую информацию о его истории и культуре.
Каждый день вас будет ждать вкусное национальное питание, а время, проведенное на лоне природы, позволит в полной мере насладиться ее красотой. Наша главная цель — сделать ваш отдых по-настоящему незабываемым.
Транспорт — комфортабельный транспорт на все 4 дня тура.
Жилье — 3 ночи проведем в уютном и живописном отеле в горах. (отели- уровня Комфорт; 3 или 4)
Еда — трехразовое питание блюдами национальной кухни, приготовленными с душой
Гид — Сопровождение опытного местного гида, который поделится с вами всеми тайнами Дагестана
Сервис — входные билеты на локации и музеи включены (по программе).
Программа тура по дням
Знакомство с жемчужиной Дагестана
В день тура, до 09:00, встречаемся в заранее оговоренном месте (в Махачкале или в аэропорту).
Мы отправимся в сторону Сулакского каньона, где по пути познакомимся друг с другом. В рамках нашего маршрута мы посетим ключевые достопримечательности:
- Пещерный комплекс Салатау, где можно насладиться захватывающими видами каньона с подвесных мостов.
- Обед в форелевом хозяйстве, где вы сможете попробовать блюда местной кухни.
- Смотровые площадки с видом на каньон, расположенные в поселке Дубки.
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу, где вы откроете для себя новый мир.
Кроме того, мы запланировали остановку на фруктовом рынке, а затем направимся в горы. Ужин пройдет в уютной гостинице, где вы сможете отдохнуть после насыщенного дня.
По пути мы также посетим Гимринский туннель и Ирганайское водохранилище.
А для любителей активного отдыха у нас есть дополнительные развлечения:
- Зиплайн — захватывающая прогулка над каньоном.
- Роупджампинг — адреналиновый прыжок с высоты.
- Гигантские качели — для любителей экстрима.
Чем выше горы
Этот день обещает быть насыщенным и незабываемым. После вкусного завтрака мы отправимся к главной цели нашего путешествия — в аул Гоор.
Гоор — это аул башен, заброшенное село, расположенное на краю обрыва. Мы познакомимся с его историей и обычаями. Также здесь находится знаменитый выступ, известный как Язык Тролля.
Если позволит время, мы устроим кофе-брейк. Затем нас ожидает национальный обед, приготовленный в доме у горянки. По словам моих гостей, это один из самых вкусных и запоминающихся обедов.
После сытного обеда и небольшого отдыха мы отправимся на прогулку по Карадахской теснине.
Кроме того, в течение дня мы посетим Датунский храм и Гоцатлинское водохранилище.
Если вы хотите разнообразить свой отдых, мы можем организовать рафтинг или саппординг.
Аварское ханство
После завтрака мы отправимся в путь к Хунзаху. В этот день нас ждёт множество живописных мест: водопады, каньоны, ущелья и уютные кофейни с потрясающими видами.
Также мы посетим родину и дом-музей Расула Гамзатова. Здесь мы узнаем о жизни и творчестве этого великого поэта, а также о зарождении Аварского ханства.
Обед будет проходить в доме у горянки, где нас угостят национальными блюдами.
Основные достопримечательности на нашем маршруте:
Хунзах и Арани
Водопады Тобот и Ханский
Плато Матлас и Каменная чаша
Дополнительные развлечения:
Зиплайн
Катание на лошадях
Тарзанка
Гуниб - орлиное гнездо
После неторопливого завтрака мы соберем вещи и отправимся в путь к Гунибу. Ведь, как говорил Р. Гамзатов, Кто не был в Гунибе, тот не был в Дагестане. Поднимемся к крепости Шамиля. Отсюда открывается великолепный вид на Гунибскую долину. Посетим смотровую площадку с известным обелиском. Заглянем в местный музей, чтобы узнать больше о Гунибе. Устроим фотосессию в национальных костюмах. На обед заглянем в уютное кафе. Финальной точкой маршрута станет Салтинская теснина — уникальный природный памятник с подземным водопадом. Вернемся в Махачкалу с новыми впечатлениями и фотографиями на память.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер и водитель
- Питание
- Проживание
- Прогулка на катере
- Экскурсии и все входные билеты
- Помощь в выборе авиабилетов и иная консультация
- Кофе в турке на природе
Что не входит в цену
- Авиабилеты или Жд-билеты из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры
- Дополнительные траты по вашему желанию: Прыжок с зиплайн (примерно, 1000 руб.) Прыжок с веревкой (примерно, 5000 руб.) Sup board (500 руб.)
- Спиртное
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой?
Одежда для активного отдыха в горах должна быть удобной. Подойдут спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, лёгкая куртка и кофты. Важно, чтобы одежда не была короткой и не обтягивала фигуру.
Обувь также должна быть удобной. Не стоит надевать каблуки или городскую обувь, которую жалко испачкать или поцарапать. Лучше всего подойдут кроссовки, кеды или спортивные сандалии.
Не забудьте взять с собой документы (паспорт, страховой полис и т. д.), а также зарядное устройство для телефона.
Если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно возьмите их с собой.
Не забудьте про солнцезащитный крем и головной убор.
Рекомендуем взять с собой дождевик, так как погода в горах может быть непредсказуемой.
Какого Размера Чемодан?
Вы можете брать чемоданы оптимального размера (идеально подойдет S-размер). Вы также можете приехать с ручной кладью, так делает большинство.
Можно ли в Тур Одной или Одному?
Да, можно приехать в тур одной / одному
По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Пожелания к путешественнику
желание получать удовольствие и наслаждаться природой
проявлять уважение
соблюдение дресс-кода мест пребывания