Описание тура
Молодёжный тур по Дагестану: приключение в стране гор
Привет, искатели ярких впечатлений! Готовы окунуться в мир, где каждый день — как кадр из захватывающего фильма? Приглашаем вас в динамичный тур по Дагестану — месту, где природа создала настоящие шедевры, а атмосфера заряжает энергией на месяцы вперёд.
Что ждёт вас в этом путешествии?
Представьте: вы — в сердце Кавказа, где горы встречаются с небом, а каждый поворот дороги открывает новую панораму. Мы продумали маршрут так, чтобы вы испытали максимум эмоций и увидели Дагестан во всей его красе — от знаменитых достопримечательностей до укромных уголков, о которых знают лишь местные.
Программа тура по дням
Сулакский каньон, катера, пещера Нохъо, Сарыкум
Что мы увидим за день:
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки.
Время и место встречи
Мы организуем четыре точки сбора:
1. В городе Дербент 5.10 торговый центр Россия по улице Агасиева 22
2. В городе Избербаш 6.10 - ул. Буйнакского, д. 113 (Кольцо Буйнакского, возле Сбербанка)
3. В аэропорту Уйташ в 7:00 — идеально для тех, кто прибывает прямо в день начала путешествия. Чтобы не торопиться и не рисковать опоздать, советуем прилететь до 6:30.
4. На южной автостанции Махачкалы (ул. Аметхана Султана, 344) в 8:00 — удобный вариант для гостей, приехавших накануне. Отсюда мы отправимся в путь.
Начинаем наше путешествиеприключение по Дагестану: когда песок встречается с камнем, а вековые традиции — с дерзкими пейзажами, рождается Дагестан. Здесь можно ощутить себя первооткрывателем: то ты бредёшь по зыбучим барханам, то взбираешься к облакам по тропам, которым тысячи лет.
1. Бархан Сарыкум — пески посреди гор
Начнём с чуда природы: Бархан Сарыкум — не просто дюна, а настоящий кусочек пустыни в сердце Кавказа. Это:
крупнейший бархан в Европе;
один из самых больших песчаных массивов Евразии.
Совет для путешественников: возьмите с собой яркие наряды — на фоне золотистых песков ваши фото будут выглядеть понастоящему волшебно! Продумайте стильные позы: здесь каждый кадр — произведение искусства.
2. Сулакский каньон: водный экстрим и водопады
Следующий этап — путешествие по Сулакскому каньону на катерах. Вас ждёт:
захватывающее плавание под каскадами водопадов;
спуск к причалу в селе Зубутли на мощных джипах — дорога сама по себе станет миниприключением!
Важно: не забудьте фотоаппарат — виды по пути к каньону не менее впечатляющие, чем сам водный маршрут.
3. Пещера Нохьо
Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сотен метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Также здесь есть тарзанка, тропа скалолазов и гигантские качели.
4. Обед с кавказским колоритом
После активных впечатлений — время гастрономического наслаждения! Мы остановимся в ресторане Османов, где:
вас ждёт свежая форель прямо из местных водоёмов;
по желанию — ароматный шашлык из курицы или традиционный аварский хинкал.
5. Этнотуркомплекс Главрыба. Особенность места: комплекс расположен на берегу реки Сулак, с видом на бурлящие воды и горные пейзажи, здесь также разводят живую форель.
6. Высота впечатлений: смотровые площадки
Теперь — наверх, за панорамными видами!
Смотровая площадка Хадум - Баш (пос. Дубки, 860 м над уровнем моря): отсюда открываются головокружительные виды на окрестности.
Смотровая Тещин Язык — скалистый выступ, который заставит сердце биться чаще. С него видно:
o начало Сулакского каньона;
o Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину России.
Для смельчаков: это место — настоящий магнит для любителей экстрима и эффектных фото на краю обрыва.
7. Чиркейское водохранилище: закат над водной гладью
Финальная точка дня — смотровая площадка Чиркейского водохранилища, крупнейшего на Северном Кавказе:
глубина — до 220 м;
площадь — 42 км2.
Что ждёт вас:
вечерний закат, окрашивающий воду в золотые и розовые тона;
возможность сделать фото, которые будут напоминать о путешествии долгие годы.
Завершение дня: уют среди гор
После насыщенного дня — отдых в комплексе Барн Хаус:
комфортабельные домики с панорамным остеклением;
террасы с видами на горные хребты — утром вы проснётесь под симфонию рассвета в горах;
все удобства: кафе, кухня, зоны отдыха, Wifi.
Вечерняя программа:
ужин с национальным аварским блюдом — вкус настоящего Кавказа;
встреча у костра: делитесь впечатлениями, слушайте легенды от гида и наслаждайтесь атмосферой единения с природой.
Хотите знать, почему это стоит увидеть? Представьте: вы то в раскалённой пустыне, то на свежей горной вершине. То замираете от восторга на смотровой площадке, то расслабляетесь у костра. Это не просто маршрут — это коллекция незабываемых историй, которые вы будете рассказывать годами
Язык Тролля, рафтинг, Карадахская теснина, Датуна
Где мы побываем за день:
Рафтинг Язык Тролля Карадахская теснина Гоор Датунский храм
Пошаговое Описание Дня
В 8:00 — завтрак, после которого нас ждёт незабываемый день, сотканный из ярких эмоций, природной красоты и захватывающих приключений.
Карадахская теснина: ущелье, пронзающее небеса
Наш путь начинается с Карадахской теснины — самой высокогорной в России. Представьте:
ширина — от 2 до 4 м;
высота — 170 м;
длина — более 500 м.
По дороге к теснине нас ждут:
канатные дороги, парящие над ущельями;
витиеватые лестницы, ведущие сквозь первозданную природу;
пейзажи, от которых замирает сердце.
Сама теснина — словно застывшая симфония камня. Её изгибы меняются с каждым шагом, открывая новые ракурсы, а отвесные стены словно шепчут истории веков.
Гоор: аул на краю пропасти
Далее — Гоор, живой памятник истории в Шамильском районе. Этот аул расположился на самом краю отвесной пропасти, сохраняя дух прошлых эпох. Здесь:
легендарные оборонительные башни (предположительно Xvii век);
смотровые площадки, откуда кажется, будто касаешься облаков.
Особая жемчужина — Язык Тролля: скала, зависшая над бездной глубиной в тысячу метров. С неё раскрывается панорамный вид на:
долину реки Аварское Койсу;
снежные пики Главного Кавказского хребта.
Здесь мы устроим фотосессию: яркие папахи и национальные костюмы добавят кадрам колорита, а каждый выступ скалы подарит уникальный ракурс.
Обед в этнодоме: вкус горских традиций
В Гооре нас ждёт погружение в местную культуру:
обед в этнодоме с блюдами, приготовленными по вековым рецептам;
Датунский храм: эхо древности
Следующая остановка — Датунский храм, древнейшая христианская церковь Дагестана. Построенный грузинскими миссионерами в начале Xi века, он словно застыл во времени. Храм укрыт в живописном ущелье, а его стены до сих пор хранят следы ушедших эпох.
Рафтинг: адреналин и единство с природой
Кульминация дня — рафтинг! Это не просто сплав, а настоящее приключение:
мощные пороги 34 категории, тянущиеся на 20 км, которые помогут почувствовать ритм реки;
заряд энергии, который останется с вами надолго.
Всё для безопасности и комфорта:
опытный инструктор;
современное оборудование;
гидрокостюмы, гидроноски и специальная обувь.
Завершение дня: уют и тёплые беседы
После всех испытаний нас ждёт:
ужин, где можно поделиться впечатлениями;
вечер у костра — время для историй, смеха и новых знакомств.
Хунзахские водопады, Матлас и Каменная чаща
Хунзахские водопады, Матлас, Каменная чаща, конная прогулка, зип лайн и тарзанка
Главные Впечатления Дня
Аул Хунзах: где история бьёт ключом, а природа — водопадом!
Столица древнего Аварского ханства — почувствуйте дух веков.
Место рождения Хаджимурата — героя толстовского романа.
Водопад Тобот (70 м!) — зрелище, от которого захватывает дух.
Плато Матлас — 5 водопадов и панорамные виды, от которых кружится голова.
Каменная чаша — природный лабиринт со сводчатыми залами.
Пошаговое Описание Дня
Ранним утром, когда солнце толькотолько касается горных вершин, мы начинаем наш день с аппетитного завтрака. После — прихватив багаж, прощаемся с уютными номерами и отправляемся навстречу приключениям.
1. Хунзахское плато: симфония воды и камня
Перед нами раскинется грандиозное Хунзахское плато — гигантская каменная сцена длиной 29 км, вознёсшаяся на 1700 м над уровнем моря. Здесь природа устроила настоящее представление: с отвесных скал срываются серебристые нити водопадов, а среди горных складок приютились старинные аулы, словно сошедшие со страниц древних легенд.
Для тех, кто ищет адреналин в крови, плато приготовит особые сюрпризы:
прыжок с тарзанки — испытание для самых смелых;
зиплайн — полёт над пропастью с панорамным видом на ущелья (требуется согласовать с гидом заранее).
2. Водопады: мощь и красота
Мы увидим два природных шедевра:
Водопад Итлятляр — его поток падает с головокружительной высоты 100 м, создавая вокруг себя облако брызг и радужные всполохи.
Водопад Тобот — признанный красавец Дагестана. Его воды, рождённые слиянием горных рек, обрушиваются с плато с 70метровой высоты, будто серебряная завеса.
3. Аварская кухня: гастрономический акт
В полдень нас ждёт настоящий праздник для гурманов — дегустация традиционных блюд аварской кухни. Завершим трапезу сладким аккордом — знаменитой абрикосовой кашей, которая тает во рту и дарит ощущение солнечного лета.
3. Матлас: экстрим и созерцание
Экстримпарк Матлас — место, где дух захватывает не только от высоты, но и от открывающихся видов. Здесь:
прогуляемся под Ханским водопадом, поймав в объектив камеры его бурлящие струи;
отправимся в конную прогулку по Матласскому плато в сопровождении опытных инструкторов — идеальный способ почувствовать единение с природой;
исследуем Каменную чашу — природную галерею внутри скал. Пройдя через узкий коридор, мы окажемся в просторных залах под открытым небом, где эхо повторяет наши восхищённые возгласы
После всех активностей и приключений мы поужинаем и заселимся в наш уютный отель
Аул призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад
Главные Впечатления Дня
Аул призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Дербент
План на день Ровно в 8:00 вас ждёт аутентичный дагестанский завтрак — заряд энергии перед насыщенным днём. После прихватив чемоданы мы прощаемся с отелем и отправляемся в путь.
Аулпризрак Гамсутль: путешествие сквозь века Наша первая цель — легендарный Гамсутль, который нередко называют дагестанским Мачупикчу. Это одно из древнейших поселений России, застывшее на высоте 1 500 м над уровнем моря. Его причудливая архитектура и драматичное расположение среди горных вершин завораживают с первого взгляда.
Как мы туда попадём:
Выедем пораньше, пока воздух ещё свеж.
У подножия горы пересядем на надёжные Уазики, которые доставят нас максимально близко к аулу.
Последний отрезок пути (около 40 минут пешком) можно преодолеть и верхом на лошади — за дополнительную плату в 1 000 рублей.
Обеденный перерыв: праздник вкуса После спуска нас ждёт щедрый кавказский обед. На столе — сочный шашлык, ароматный плов, нежный ботишал и наваристый лагман. А к ним — душистый чай, свежая нарезка и домашний компот.
Чохские террасы: гимн трудолюбию предков Далее — к удивительным террасам, где столетия назад зарождалась культура возделывания горных склонов. Здесь, среди ступенчатых полей, мы устроим кофейный перерыв: гид приготовит ароматный напиток, а вы насладитесь панорамой, от которой захватывает дух.
Салтинская теснина: коридор в сказку Следующая точка маршрута — 500метровая теснина, где природа создала настоящий каньон. Путь лежит по узкой тропе, где:
в начале ширина прохода достигает 40 м,
постепенно стены сближаются, вырастая до 15 м,
а в конце — внезапное чудо: подземный водопад, спрятанный в глубине гор.
Подземный водопад: жемчужина Дагестана Этот 20метровый каскад — настоящая визитная карточка региона. С 1983 года он охраняется как памятник природы. Вода, пробивающаяся сквозь каменные своды, создаёт атмосферу затерянного мира, куда редко ступает нога туриста.
4. Дербент: городмузей под открытым небом
Покинув аварские земли, мы направимся к южному Дербенту — древнему городу, который словно застыл во времени. Здесь каждая улица — страница истории, а каждый камень хранит память веков. После заселения в отель нас ждёт:
ужин с дегустацией блюд южного Дагестана.
свободное время для погружения в атмосферу города.
5. Вечерние развлечения в Дербенте
У вас будет возможность выбрать, как провести вечер:
посетить самый большой мультимедийный фонтан в России (шоу проходит с пятницы по воскресенье с 19:00 до 21:30, вход бесплатный);
прогуляться по живописным старинным улицам:
o ул. Мамедбекова — маршрут вдоль древней крепостной стены, стеклянный мост.
o пер. Казембека — ул. Счастливых людей — место, где улыбки встречаются на каждом шагу;
насладиться видами набережной, где вечерний бриз шепчет истории о море и вечности.
Южный Дагестан: Горная стена, водопад, багги
Южный Дагестан: Хучнинский водопад, Крепость Семи братьев и одной сестры, багги
Путешествие в сердце Табасарана: легенды и мастерство Хучни - Живописное село на юге Республики Дагестан центр Табасаранского района. В районе села находится древняя крепость Семи братьев и одной сестры - часть горной стены Дагбары, которая начиналась в Дербенте и шла в горы, закрывая проход с севера Европы на юг. На северо-западной окраины села расположен живописный Хучнинский водопад. Прогулка на багги.
План дня:
1. Крепость Семи братьев и одной сестры: эхо веков
Представьте себе каменные стены, помнящие дыхание веков. Эта крепость — не просто руины, а молчаливый рассказчик древних легенд. По преданию, семь отважных братьев и их сестра защищали эти земли от врагов, и каждый камень здесь пропитан духом их мужества.
Что вы почувствуете:
прохладу старинных стен, хранящих тайны;
ветер, шепчущий забытые истории;
взгляд, устремлённый вдаль, где горизонт сливается с легендами.
2. Хучнинский водопад.
Мощный каскад, срывающийся с высоты, — шум воды, брызги, игра света на влажных камнях — всё это создаёт неповторимую атмосферу.
Что вас удивит:
мощь потока, заставляющая сердце биться чаще;
живописные пейзажи, которые хочется запечатлеть не только на фото, но и в памяти.
3. Этнографический музей: путешествие в прошлое
Небольшой, но удивительно душевный музей у крепости — это окно в мир табасаранской культуры:
старинные ковры, чьи узоры рассказывают о жизни предков;
ткацкий станок, на котором рождались шедевры;
деревянная люлька с узорной росписью — символ заботы и традиций;
медная посуда и кувшины, хранящие аромат давних времён.
Вы окунётесь в атмосферу прошлого, где каждая вещь дышит теплом рук, создавших её.
4. Мастеркласс по ковроделию: сотворение чуда своими руками
Табасаранские ковры — это не просто изделия, а произведения искусства, живущие по 200300 лет. На мастерклассе вы:
узнаете секреты древних техник плетения;
почувствуете текстуру натуральной шерсти;
попробуете создать собственный небольшой узор;
услышите истории о том, как каждая девушка в старину должна была выткать свой ковёр.
Это не просто урок — это прикосновение к вековым традициям, где каждый узел — это часть души мастера.
5. Обед
Ароматные блюда кавказской кухни и чай из горных трав, который согреет и подарит ощущение уюта.
6. Прогулка на Багги
Готовьтесь к адреналиновому приключению! Вас ждут:
головокружительные подъёмы и стремительные спуски;
тропы сквозь густой лес и горные пейзажи, от которых захватывает дух;
мощный рёв моторов и пыль изпод колёс.
Перед стартом — подробный инструктаж: разберём технику от и до, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Каждому выдадим полный комплект экипировки — всё, что нужно для безопасных и ярких покатушек.
А после — заслуженный релакс: возвращаемся в отель, смываем дорожную пыль, собираемся за ужином и делимся впечатлениями.
Дербент - Цитадель Нарын кала, Экраноплан Лунь
Дербент: цитадель Нарын кала и Экраноплан Лунь - памятники под открытым небом
Дербент — городлегенда, чей возраст перевалил за две тысячи лет. Он видел, как маршировали римские легионы, как пылала слава Персии, как взмывал и рушился Арабский халифат. Именно здесь, прорвавшись через крепостные стены, монголы бросились в свой первый поход на Русь — и история сделала новый виток.
Пошаговое Описание Дня
8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля.
1. Далее. встреча с гигантом прошлого: экраноплан Лунь. Гибрид самолёта и корабля, рождённый, чтобы побеждать авианосцы. Впечатления гарантированы!
2. Погружение в историю:
цитадель Нарынкала и магалы: лабиринты старинных улочек, где каждый камень дышит Востоком;
Джумамечеть — старейшая в России, святыня с тысячелетней историей.
3. Прогулка по восточному базару, где торгуются не только товарами, но и историями, буйство красок и ароматов.
4. Посешение сувенирного магазина: Серебряные украшения, папахи, ножи, кинжалы, ковры, посуда; магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.
5. Финал тура иммерсивный обед в этнодоме! Что вас ждёт: Трапеза подагестански: низкий стол (30 см) и уютные подушки. Гастрономическое открытие — блюда Южного Дагестана. Фото в национальных костюмах: станьте горянкой или джигитом на один день!
Окончание тура и Вылет.
Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент. Далее мы везем вас:
1. В город Избербаш - ул. Буйнакского, д. 113 (Кольцо Буйнакского, возле Сбербанка)
2. В Аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00)
3. На южную автостанцию Махачкалы (ул. Аметхана Султана, 344)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тур проводится по принципу Все включено
- Проживание в отель в горах и в отеле города Дербент. (размещение 2х и 3х местное)
- Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограничения по питанию свяжитесь с нами и мы обсудим, что вам подойдет
- Комфортный транспорт, Работа профессионального гида и опытного водителя
- Все входные билеты
- Джипинг
- Все экскурсии на протяжении тура
- Национальная одежда (папаха, костюм горянки и костюм горца + кинжал) для фотосессии
- Трансфер из в аэропорт
- Катание на лошадях
- Тех. поддержка 247. Мы всегда и в любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
- Перелеты
- Личные расходы
- Зип лайн и тарзанка
Пожелания к путешественнику
Дресскод: чего избегать
Чтобы чувствовать себя уверенно и уважать местные традиции, обратите внимание на запретные тренды:
Для мужчин: отказ от маек и оголённого торса, шорт выше колен и узких джинсов.
Для женщин: миниюбки, короткие топы и просвечивающие ткани лучше оставить для других локаций.
Пусть ваш гардероб будет удобным, уместным и готовым к любым сюрпризам природы!