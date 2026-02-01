Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено

Описание тура

Привет, искатели ярких впечатлений! Готовы окунуться в мир, где каждый день — как кадр из захватывающего фильма? Приглашаем вас в динамичный тур по Дагестану — месту, где природа создала настоящие шедевры, а атмосфера заряжает энергией на месяцы вперёд.

Что ждёт вас в этом путешествии?

Представьте: вы — в сердце Кавказа, где горы встречаются с небом, а каждый поворот дороги открывает новую панораму. Мы продумали маршрут так, чтобы вы испытали максимум эмоций и увидели Дагестан во всей его красе — от знаменитых достопримечательностей до укромных уголков, о которых знают лишь местные.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, катера, пещера Нохъо, Сарыкум

Что мы увидим за день:

Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки.

Время и место встречи

Мы организуем четыре точки сбора:

1. В городе Дербент 5.10 торговый центр Россия по улице Агасиева 22

2. В городе Избербаш 6.10 - ул. Буйнакского, д. 113 (Кольцо Буйнакского, возле Сбербанка)

3. В аэропорту Уйташ в 7:00 — идеально для тех, кто прибывает прямо в день начала путешествия. Чтобы не торопиться и не рисковать опоздать, советуем прилететь до 6:30.

4. На южной автостанции Махачкалы (ул. Аметхана Султана, 344) в 8:00 — удобный вариант для гостей, приехавших накануне. Отсюда мы отправимся в путь.

Начинаем наше путешествиеприключение по Дагестану: когда песок встречается с камнем, а вековые традиции — с дерзкими пейзажами, рождается Дагестан. Здесь можно ощутить себя первооткрывателем: то ты бредёшь по зыбучим барханам, то взбираешься к облакам по тропам, которым тысячи лет.

1. Бархан Сарыкум — пески посреди гор

Начнём с чуда природы: Бархан Сарыкум — не просто дюна, а настоящий кусочек пустыни в сердце Кавказа. Это:

крупнейший бархан в Европе;

один из самых больших песчаных массивов Евразии.

Совет для путешественников: возьмите с собой яркие наряды — на фоне золотистых песков ваши фото будут выглядеть понастоящему волшебно! Продумайте стильные позы: здесь каждый кадр — произведение искусства.

2. Сулакский каньон: водный экстрим и водопады

Следующий этап — путешествие по Сулакскому каньону на катерах. Вас ждёт:

захватывающее плавание под каскадами водопадов;

спуск к причалу в селе Зубутли на мощных джипах — дорога сама по себе станет миниприключением!

Важно: не забудьте фотоаппарат — виды по пути к каньону не менее впечатляющие, чем сам водный маршрут.

3. Пещера Нохьо

Комплекс представляет собой три пещеры, смотровые площадки и лабиринты, общая протяжённость которых — несколько сотен метров. Проходы в штольнях были расширены и соединены между собой подвесным мостом, расположенным на высоте 60 метров над рекой Сулак. Главным экстремальным развлечением комплекса является зип-лайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. Также здесь есть тарзанка, тропа скалолазов и гигантские качели.

4. Обед с кавказским колоритом

После активных впечатлений — время гастрономического наслаждения! Мы остановимся в ресторане Османов, где:

вас ждёт свежая форель прямо из местных водоёмов;

по желанию — ароматный шашлык из курицы или традиционный аварский хинкал.

5. Этнотуркомплекс Главрыба. Особенность места: комплекс расположен на берегу реки Сулак, с видом на бурлящие воды и горные пейзажи, здесь также разводят живую форель.

6. Высота впечатлений: смотровые площадки

Теперь — наверх, за панорамными видами!

Смотровая площадка Хадум - Баш (пос. Дубки, 860 м над уровнем моря): отсюда открываются головокружительные виды на окрестности.

Смотровая Тещин Язык — скалистый выступ, который заставит сердце биться чаще. С него видно:

o начало Сулакского каньона;

o Чиркейскую дамбу — крупнейшую арочную плотину России.

Для смельчаков: это место — настоящий магнит для любителей экстрима и эффектных фото на краю обрыва.

7. Чиркейское водохранилище: закат над водной гладью

Финальная точка дня — смотровая площадка Чиркейского водохранилища, крупнейшего на Северном Кавказе:

глубина — до 220 м;

площадь — 42 км2.

Что ждёт вас:

вечерний закат, окрашивающий воду в золотые и розовые тона;

возможность сделать фото, которые будут напоминать о путешествии долгие годы.

Завершение дня: уют среди гор

После насыщенного дня — отдых в комплексе Барн Хаус:

комфортабельные домики с панорамным остеклением;

террасы с видами на горные хребты — утром вы проснётесь под симфонию рассвета в горах;

все удобства: кафе, кухня, зоны отдыха, Wifi.

Вечерняя программа:

ужин с национальным аварским блюдом — вкус настоящего Кавказа;

встреча у костра: делитесь впечатлениями, слушайте легенды от гида и наслаждайтесь атмосферой единения с природой.

Хотите знать, почему это стоит увидеть? Представьте: вы то в раскалённой пустыне, то на свежей горной вершине. То замираете от восторга на смотровой площадке, то расслабляетесь у костра. Это не просто маршрут — это коллекция незабываемых историй, которые вы будете рассказывать годами

2 день

Язык Тролля, рафтинг, Карадахская теснина, Датуна

Где мы побываем за день:

Рафтинг Язык Тролля Карадахская теснина Гоор Датунский храм

Пошаговое Описание Дня

В 8:00 — завтрак, после которого нас ждёт незабываемый день, сотканный из ярких эмоций, природной красоты и захватывающих приключений.

Карадахская теснина: ущелье, пронзающее небеса

Наш путь начинается с Карадахской теснины — самой высокогорной в России. Представьте:

ширина — от 2 до 4 м;

высота — 170 м;

длина — более 500 м.

По дороге к теснине нас ждут:

канатные дороги, парящие над ущельями;

витиеватые лестницы, ведущие сквозь первозданную природу;

пейзажи, от которых замирает сердце.

Сама теснина — словно застывшая симфония камня. Её изгибы меняются с каждым шагом, открывая новые ракурсы, а отвесные стены словно шепчут истории веков.

Гоор: аул на краю пропасти

Далее — Гоор, живой памятник истории в Шамильском районе. Этот аул расположился на самом краю отвесной пропасти, сохраняя дух прошлых эпох. Здесь:

легендарные оборонительные башни (предположительно Xvii век);

смотровые площадки, откуда кажется, будто касаешься облаков.

Особая жемчужина — Язык Тролля: скала, зависшая над бездной глубиной в тысячу метров. С неё раскрывается панорамный вид на:

долину реки Аварское Койсу;

снежные пики Главного Кавказского хребта.

Здесь мы устроим фотосессию: яркие папахи и национальные костюмы добавят кадрам колорита, а каждый выступ скалы подарит уникальный ракурс.

Обед в этнодоме: вкус горских традиций

В Гооре нас ждёт погружение в местную культуру:

обед в этнодоме с блюдами, приготовленными по вековым рецептам;

Датунский храм: эхо древности

Следующая остановка — Датунский храм, древнейшая христианская церковь Дагестана. Построенный грузинскими миссионерами в начале Xi века, он словно застыл во времени. Храм укрыт в живописном ущелье, а его стены до сих пор хранят следы ушедших эпох.

Рафтинг: адреналин и единство с природой

Кульминация дня — рафтинг! Это не просто сплав, а настоящее приключение:

мощные пороги 34 категории, тянущиеся на 20 км, которые помогут почувствовать ритм реки;

заряд энергии, который останется с вами надолго.

Всё для безопасности и комфорта:

опытный инструктор;

современное оборудование;

гидрокостюмы, гидроноски и специальная обувь.

Завершение дня: уют и тёплые беседы

После всех испытаний нас ждёт:

ужин, где можно поделиться впечатлениями;

вечер у костра — время для историй, смеха и новых знакомств.

3 день

Хунзахские водопады, Матлас и Каменная чаща

Хунзахские водопады, Матлас, Каменная чаща, конная прогулка, зип лайн и тарзанка

Главные Впечатления Дня

Аул Хунзах: где история бьёт ключом, а природа — водопадом!

Столица древнего Аварского ханства — почувствуйте дух веков.

Место рождения Хаджимурата — героя толстовского романа.

Водопад Тобот (70 м!) — зрелище, от которого захватывает дух.

Плато Матлас — 5 водопадов и панорамные виды, от которых кружится голова.

Каменная чаша — природный лабиринт со сводчатыми залами.

Пошаговое Описание Дня

Ранним утром, когда солнце толькотолько касается горных вершин, мы начинаем наш день с аппетитного завтрака. После — прихватив багаж, прощаемся с уютными номерами и отправляемся навстречу приключениям.

1. Хунзахское плато: симфония воды и камня

Перед нами раскинется грандиозное Хунзахское плато — гигантская каменная сцена длиной 29 км, вознёсшаяся на 1700 м над уровнем моря. Здесь природа устроила настоящее представление: с отвесных скал срываются серебристые нити водопадов, а среди горных складок приютились старинные аулы, словно сошедшие со страниц древних легенд.

Для тех, кто ищет адреналин в крови, плато приготовит особые сюрпризы:

прыжок с тарзанки — испытание для самых смелых;

зиплайн — полёт над пропастью с панорамным видом на ущелья (требуется согласовать с гидом заранее).

2. Водопады: мощь и красота

Мы увидим два природных шедевра:

Водопад Итлятляр — его поток падает с головокружительной высоты 100 м, создавая вокруг себя облако брызг и радужные всполохи.

Водопад Тобот — признанный красавец Дагестана. Его воды, рождённые слиянием горных рек, обрушиваются с плато с 70метровой высоты, будто серебряная завеса.

3. Аварская кухня: гастрономический акт

В полдень нас ждёт настоящий праздник для гурманов — дегустация традиционных блюд аварской кухни. Завершим трапезу сладким аккордом — знаменитой абрикосовой кашей, которая тает во рту и дарит ощущение солнечного лета.

3. Матлас: экстрим и созерцание

Экстримпарк Матлас — место, где дух захватывает не только от высоты, но и от открывающихся видов. Здесь:

прогуляемся под Ханским водопадом, поймав в объектив камеры его бурлящие струи;

отправимся в конную прогулку по Матласскому плато в сопровождении опытных инструкторов — идеальный способ почувствовать единение с природой;

исследуем Каменную чашу — природную галерею внутри скал. Пройдя через узкий коридор, мы окажемся в просторных залах под открытым небом, где эхо повторяет наши восхищённые возгласы

После всех активностей и приключений мы поужинаем и заселимся в наш уютный отель

4 день

Аул призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад

Главные Впечатления Дня

Аул призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад, Салтинская теснина, Чохские террасы, Дербент

План на день Ровно в 8:00 вас ждёт аутентичный дагестанский завтрак — заряд энергии перед насыщенным днём. После прихватив чемоданы мы прощаемся с отелем и отправляемся в путь.

Аулпризрак Гамсутль: путешествие сквозь века Наша первая цель — легендарный Гамсутль, который нередко называют дагестанским Мачупикчу. Это одно из древнейших поселений России, застывшее на высоте 1 500 м над уровнем моря. Его причудливая архитектура и драматичное расположение среди горных вершин завораживают с первого взгляда.

Как мы туда попадём:

Выедем пораньше, пока воздух ещё свеж.

У подножия горы пересядем на надёжные Уазики, которые доставят нас максимально близко к аулу.

Последний отрезок пути (около 40 минут пешком) можно преодолеть и верхом на лошади — за дополнительную плату в 1 000 рублей.

Обеденный перерыв: праздник вкуса После спуска нас ждёт щедрый кавказский обед. На столе — сочный шашлык, ароматный плов, нежный ботишал и наваристый лагман. А к ним — душистый чай, свежая нарезка и домашний компот.

Чохские террасы: гимн трудолюбию предков Далее — к удивительным террасам, где столетия назад зарождалась культура возделывания горных склонов. Здесь, среди ступенчатых полей, мы устроим кофейный перерыв: гид приготовит ароматный напиток, а вы насладитесь панорамой, от которой захватывает дух.

Салтинская теснина: коридор в сказку Следующая точка маршрута — 500метровая теснина, где природа создала настоящий каньон. Путь лежит по узкой тропе, где:

в начале ширина прохода достигает 40 м,

постепенно стены сближаются, вырастая до 15 м,

а в конце — внезапное чудо: подземный водопад, спрятанный в глубине гор.

Подземный водопад: жемчужина Дагестана Этот 20метровый каскад — настоящая визитная карточка региона. С 1983 года он охраняется как памятник природы. Вода, пробивающаяся сквозь каменные своды, создаёт атмосферу затерянного мира, куда редко ступает нога туриста.

4. Дербент: городмузей под открытым небом

Покинув аварские земли, мы направимся к южному Дербенту — древнему городу, который словно застыл во времени. Здесь каждая улица — страница истории, а каждый камень хранит память веков. После заселения в отель нас ждёт:

ужин с дегустацией блюд южного Дагестана.

свободное время для погружения в атмосферу города.

5. Вечерние развлечения в Дербенте

У вас будет возможность выбрать, как провести вечер:

посетить самый большой мультимедийный фонтан в России (шоу проходит с пятницы по воскресенье с 19:00 до 21:30, вход бесплатный);

прогуляться по живописным старинным улицам:

o ул. Мамедбекова — маршрут вдоль древней крепостной стены, стеклянный мост.

o пер. Казембекаул. Счастливых людей — место, где улыбки встречаются на каждом шагу;

насладиться видами набережной, где вечерний бриз шепчет истории о море и вечности.

5 день

Южный Дагестан: Горная стена, водопад, багги

Южный Дагестан: Хучнинский водопад, Крепость Семи братьев и одной сестры, багги

Путешествие в сердце Табасарана: легенды и мастерство Хучни - Живописное село на юге Республики Дагестан центр Табасаранского района. В районе села находится древняя крепость Семи братьев и одной сестры - часть горной стены Дагбары, которая начиналась в Дербенте и шла в горы, закрывая проход с севера Европы на юг. На северо-западной окраины села расположен живописный Хучнинский водопад. Прогулка на багги.

План дня:

1. Крепость Семи братьев и одной сестры: эхо веков

Представьте себе каменные стены, помнящие дыхание веков. Эта крепость — не просто руины, а молчаливый рассказчик древних легенд. По преданию, семь отважных братьев и их сестра защищали эти земли от врагов, и каждый камень здесь пропитан духом их мужества.

Что вы почувствуете:

прохладу старинных стен, хранящих тайны;

ветер, шепчущий забытые истории;

взгляд, устремлённый вдаль, где горизонт сливается с легендами.

2. Хучнинский водопад.

Мощный каскад, срывающийся с высоты, — шум воды, брызги, игра света на влажных камнях — всё это создаёт неповторимую атмосферу.

Что вас удивит:

мощь потока, заставляющая сердце биться чаще;

живописные пейзажи, которые хочется запечатлеть не только на фото, но и в памяти.

3. Этнографический музей: путешествие в прошлое

Небольшой, но удивительно душевный музей у крепости — это окно в мир табасаранской культуры:

старинные ковры, чьи узоры рассказывают о жизни предков;

ткацкий станок, на котором рождались шедевры;

деревянная люлька с узорной росписью — символ заботы и традиций;

медная посуда и кувшины, хранящие аромат давних времён.

Вы окунётесь в атмосферу прошлого, где каждая вещь дышит теплом рук, создавших её.

4. Мастеркласс по ковроделию: сотворение чуда своими руками

Табасаранские ковры — это не просто изделия, а произведения искусства, живущие по 200300 лет. На мастерклассе вы:

узнаете секреты древних техник плетения;

почувствуете текстуру натуральной шерсти;

попробуете создать собственный небольшой узор;

услышите истории о том, как каждая девушка в старину должна была выткать свой ковёр.

Это не просто урок — это прикосновение к вековым традициям, где каждый узел — это часть души мастера.

5. Обед

Ароматные блюда кавказской кухни и чай из горных трав, который согреет и подарит ощущение уюта.

6. Прогулка на Багги

Готовьтесь к адреналиновому приключению! Вас ждут:

головокружительные подъёмы и стремительные спуски;

тропы сквозь густой лес и горные пейзажи, от которых захватывает дух;

мощный рёв моторов и пыль изпод колёс.

Перед стартом — подробный инструктаж: разберём технику от и до, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Каждому выдадим полный комплект экипировки — всё, что нужно для безопасных и ярких покатушек.

А после — заслуженный релакс: возвращаемся в отель, смываем дорожную пыль, собираемся за ужином и делимся впечатлениями.

6 день

Дербент - Цитадель Нарын кала, Экраноплан Лунь

Дербент: цитадель Нарын кала и Экраноплан Лунь - памятники под открытым небом

Дербент — городлегенда, чей возраст перевалил за две тысячи лет. Он видел, как маршировали римские легионы, как пылала слава Персии, как взмывал и рушился Арабский халифат. Именно здесь, прорвавшись через крепостные стены, монголы бросились в свой первый поход на Русь — и история сделала новый виток.

Пошаговое Описание Дня

8:00 Завтракаем и съезжаем с отеля.

1. Далее. встреча с гигантом прошлого: экраноплан Лунь. Гибрид самолёта и корабля, рождённый, чтобы побеждать авианосцы. Впечатления гарантированы!

2. Погружение в историю:

цитадель Нарынкала и магалы: лабиринты старинных улочек, где каждый камень дышит Востоком;

Джумамечеть — старейшая в России, святыня с тысячелетней историей.

3. Прогулка по восточному базару, где торгуются не только товарами, но и историями, буйство красок и ароматов.

4. Посешение сувенирного магазина: Серебряные украшения, папахи, ножи, кинжалы, ковры, посуда; магниты, календарики, открытки, кружки, значки и т. п.

5. Финал тура иммерсивный обед в этнодоме! Что вас ждёт: Трапеза подагестански: низкий стол (30 см) и уютные подушки. Гастрономическое открытие — блюда Южного Дагестана. Фото в национальных костюмах: станьте горянкой или джигитом на один день!

Окончание тура и Вылет.

Программа тура заканчивается ориентировочно в 15:00 после обеда в г. Дербент. Далее мы везем вас:

1. В город Избербаш - ул. Буйнакского, д. 113 (Кольцо Буйнакского, возле Сбербанка)

2. В Аэропорт если у вас вылет в этот день (рекомендую приобретать билеты для вылета после 19:00)

3. На южную автостанцию Махачкалы (ул. Аметхана Султана, 344)

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Тур проводится по принципу Все включено
  • Проживание в отель в горах и в отеле города Дербент. (размещение 2х и 3х местное)
  • Питание: Завтраки, обеды и ужины. Мы попробуем все национальные блюда Дагестана. Если у вас ограничения по питанию свяжитесь с нами и мы обсудим, что вам подойдет
  • Комфортный транспорт, Работа профессионального гида и опытного водителя
  • Все входные билеты
  • Джипинг
  • Все экскурсии на протяжении тура
  • Национальная одежда (папаха, костюм горянки и костюм горца + кинжал) для фотосессии
  • Трансфер из в аэропорт
  • Катание на лошадях
  • Тех. поддержка 247. Мы всегда и в любое время готовы ответить на все ваши вопросы и помочь в любой ситуации
Что не входит в цену
  • Перелеты
  • Личные расходы
  • Зип лайн и тарзанка
Пожелания к путешественнику

Дресскод: чего избегать

Чтобы чувствовать себя уверенно и уважать местные традиции, обратите внимание на запретные тренды:

Для мужчин: отказ от маек и оголённого торса, шорт выше колен и узких джинсов.

Для женщин: миниюбки, короткие топы и просвечивающие ткани лучше оставить для других локаций.

Пусть ваш гардероб будет удобным, уместным и готовым к любым сюрпризам природы!

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марат
Марат — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогие путешественники! Наша команда уже четыре года организует путешествия по республике. За это время: провели около 8 000 однодневных экскурсий и туров; Подарили незабываемые впечатления более чем 30 000 гостям
Дагестана. Отправившись в путешествие вместе с нами, вы увидите величественную красоту нетронутой природы: горы, каньоны, водопады и реликтовые леса. Колорит дополнит уникальная архитектура горных аулов и изделия, сделанные руками мастеров: ковры, керамика, оружие и одежда. Наши гиды расскажут Вам историю нашего края и ответят на все Ваши вопросы.

