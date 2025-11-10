Мои заказы

Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)

Это путешествие подарит вам возможность увидеть самые знаменитые и живописные места Дагестана
Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В нашем туре

Вы отдыхаете и не думаете не о чем, у вас питание, ночевки в горах, работа гида и безопасного водителя у которого есть опыт вождения в горах включен, а также все входные билеты на локациях и даже Vip прогулка на катере по самому каньону до плачущих водопадов. Без всяких скрытых доплат

Мы собрали все лучшие локации горного Дагестана, чего стоит один Сулакский каньон, второй в мире, после каньона в Сша. В тур также включили Язык Тролля в старом Гоор, который ничем не хуже Норвежского, знаменитый водопад Тобот, самый длинный в России подвесной мост над пропастью и многое другое.

Где Ночуем?

Вы будете ночевать в горах в отличных условиях, с крутыми видами (не в палатках как многие думают), не спеша ездить по локациям, наш отель находится в отличном расположении и от него не далеко до всех достопримечательностей

Номера со всеми удобствами (душ, туалет, Wi-Fi, все есть)

Размещение 2-х и 3-х местное. Распределение по следующему принципу: если вы семейная пара(муж жена), вы однозначно будете ночевать вместе, в отдельном номере. Все остальные размещаются по половому признаку: девочки с девочками, мальчики с мальчиками

Программа тура по дням

1 день

Хунзах+Матлас+Каменная чаша ущелье

Выезжаем из Махачкалы (именно тут находится аэропорт и сюда приходят все поезда) и сразу отправляемся смотреть Хунзахский район — один из самых живописных районов Дагестана

По пути проедем с через Гимринский тунель самый длинный горный тунель в России (4203 метра)

Сделаете красивые фотографии на Хунзахском плато, откуда с высоты 2000 метров открывается вид на равнину с садами и пастбищами

Погуляете в ущелье- лабиринте Каменная чаша внутри которого даже летом лежат жёлтые листья, отчего складывается ощущение будто попадаешь в другое время года;

Увидите самые знаменитые водопады Дагестана — Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр.

Заедем в село Гонох в кафе на обед с национальными блюдами с крутым видом на горы. В это кафе приезжают все звезды обычно при посещении Дагестана. Не давно наши туристы встретили там Ксению Собчак

Сделаете фото на фоне Цолотлинский каньон, который красиво смотрится в любое время года

Увидите самый длинный высокогорный подвесной мост в Рф!

Посетим обязательно в экстрим парк где вы пожеланию сможете воспользоваться такими услугами как ропджампинг (прыжок с высоты в Цолотинский каньон) либо зиплайн, скоростной спуск по натянутому стальному канату.

После программы отправимся на ночевку в наш горный отель, где будет ждать нас вкуснейший ужин из национальных блюд. Вечером сможете с участниками группы сыграть в Мафию это игра нашего тура, либо по своему желанию провести свободно вечернее время

Хунзах+Матлас+Каменная чаша ущельеХунзах+Матлас+Каменная чаша ущельеХунзах+Матлас+Каменная чаша ущелье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Гоор (язык тролля) +Кахиб (заброшенный аул) +Датуна

На 2-й день подъем примерно в 8 утра, и вас будет ждать завтрак вкуснейший завтрак в горах. Гости тура обычно сами раньше встают чтобы выпить кофе или чай любуясь восходом в горах

После завтрака

Отправляемся к знаменитому дагестанскому Языку Троля и другим выступам, которые находятся над пропастью в Шамильском районе вблизи аула Старый Гоор. Еще один день с сумасшедшими видами на горы и реку Аварское Койсу

Девушки смогут сделать красивые фотографии в красивых струящихся платьях с длинным шлейфом на языке тролля с крутейшим видом (Фото снизу платьев есть?)

Увидите старинные оборонительные башни. Проникнитесь историей горцев.

На обед заедем в кафе на дому к местным жителям, вы там сможете почувствовать домашний коллорит горцев. Попробуете плов и настоящий горный хинкал

Побываете в красивом заброшенном ауле Кахиб, в котором можно рассмотреть руины домов и камни с языческими, христианскими символами и с арабской вязью.

Спуститесь к христианскому храму Датуна, построенному грузинскими миссионерами. Издалеко похожему на домик, из песчаника, c простой и в то же время необычной архитектурой

Будет возможность прокатиться по канатной дороге в аул Кахиб

Получится огромное количество классных фотографий. Это очень красивые и колоритные места.

А после насыщенного дня отправимся на ужин в отель, после у вас будет также свободное время, вы сможете его провести по собственному желанию как хотите либо с другими участниками тура

Гоор (язык тролля) +Кахиб (заброшенный аул) +ДатунаГоор (язык тролля) +Кахиб (заброшенный аул) +Датуна
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сулакский каньон с катанием на катере по самому к

3-й и последний день тура, после завтрака в отеле в горах

Едем смотреть визитную карточку Дагестана — Сулаксий каньон!

Покатаетесь на катере по самому каньону — в горном селе Старое Зубутли. Под порящими орлами. Увидите вблизи плачущие водопады и бирюзовую воду, которая создает великолепный контраст с горными породами и растениями.

Погуляете по Главрыбе и пройдётесь по знаменитому подвесному мосту в комплексе пещер Нохъо.

На обед у вас будет возможность попробовать знаменитую Сулакскую форель запеченную на углях. Это прям очень вкус но

Вы побываете и около реки Сулак, и в поселке Дубки, где на каньон можно будет посмотреть сверху.

Обязательно заедем и на Чиркейское водохранилище.

Посмотрите на Гэс с природного выступа Тещин Язык

Возвращение в аэропорт/Махачкалу на третий день, после всей пройденной программы, до 18:00. Так же вы сможете без доплаты поехать с нами в Избербаш или Дербент, если захотите остаться после тура еще в Дагестане

Сулакский каньон с катанием на катере по самому кСулакский каньон с катанием на катере по самому к
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Заселение в отельные номера по 2-3 человека Если вы семейная пара, у вас будет отдельный номер от группы (сообщить заранее организатору тура)
  • Трехразовое питание: 2 завтрака (в гостинице), 3 обеда, 2 ужина
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
  • Сувениры и другие личные покупки
  • Экстрим развлечения
  • Конная прогулка
  • Фуникулеры
  • Сапы
  • Перекусы
  • Размещение в одноместном отельном номере (6000т рублей за все ночи)
О чём нужно знать до поездки

  • паспорт;

  • наличные деньги;

  • телефон;

  • зарядка для телефона + powerbank;

  • лекарства + таблетки от укачивание - кто тяжело переносит дорогу;

  • солнцезащитный крем;

  • солнцезащитные очки;

  • головной убор;

  • антисептик;

  • средства личной гигиены;

  • купальник;

  • полотенце;

  • дождевик;

  • удобная обувь и шлепки;

  • удобные вещи по погоде (вечерами в горах может быть прохладно)

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Пожелания к путешественнику

Дресс код

Дагестан — это светская республика, но по большей части в ней живут мусульмане, поэтому рекомендуется соблюдать нормы поведения, принятые в исламском обществе, особенно если вы планируете поездки в горную местность.

Одежда не должна сильно оголять руки и ноги.

Шорты нежелательно носить как женщинам так и мужчинам. Несмотря на доброжелательное отношение к туристам, местные жители могут подойти и сделать замечание.

Мужчинам:

Многим мужчинам непривычно ходить в брюках летом, но это часть культуры. Можно взять с собой лёгкую льняную одежду, она особенно пригодится при посещении мечетей и священных для мусульман мест.

Женщинам:

Женщинам на территории Республики можно носить и брюки, и джинсы,к этому относятся совершенно нормально, местные тоже так одеваются, Брючные варианты одежды считаются исконно мужскими. Все эти правила закреплены исключительно моральными нормами. На 100% им следуют религиозные люди. Можно носить и брюки, и джинсы, но лучше отдавать предпочтение юбкам и платьям.

Визы
Не нужно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Самир
Самир — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Вся Жизнь нашей Команды проходит в режиме путешествий non-stop. Мы разведываем новые места, подбираем и проверяем новые направления, планируем программы, чтобы затем упаковать все это в готовые идеи для вашего
читать дальшеуменьшить

отпуска! Так же, у нас есть свой штат квалифицированных гидов, водителей! Индивидуальный подход к каждому. У нас имеются Однодневные и Многодневные туры по Дагестану. Мы будем очень рады увидеть вас у нас в Гостях!

Похожие туры на «Горный тур: 3 дня, 2 ночи (всё включено)»

Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
5 дней
-
23%
Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
Красивая природа, яркие впечатления и острые ощущения ждут вас
2 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 43 900 ₽56 800 ₽ за человека
Инстаграмный Дагестан: 5 дней, всё включено
5 дней
-
30%
Инстаграмный Дагестан: 5 дней, всё включено
Планета Дагестан - путешествие с душой
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 800 ₽51 143 ₽ за человека
Дагестан на всю жизнь
5 дней
Дагестан на всю жизнь
Это путешествие в настоящий Дагестан с комфортом: горный, живой, гостеприимный и впечатляющий
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Дагестан - всё включено, 5 дней
5 дней
-
49%
Дагестан - всё включено, 5 дней
Называя вас, своих гостей, именно гостями
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 45 000 ₽89 000 ₽ за человека
от 27 900 ₽ за человека