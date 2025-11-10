Описание тура

В нашем туре

Вы отдыхаете и не думаете не о чем, у вас питание, ночевки в горах, работа гида и безопасного водителя у которого есть опыт вождения в горах включен, а также все входные билеты на локациях и даже Vip прогулка на катере по самому каньону до плачущих водопадов. Без всяких скрытых доплат

Мы собрали все лучшие локации горного Дагестана, чего стоит один Сулакский каньон, второй в мире, после каньона в Сша. В тур также включили Язык Тролля в старом Гоор, который ничем не хуже Норвежского, знаменитый водопад Тобот, самый длинный в России подвесной мост над пропастью и многое другое.

Где Ночуем?

Вы будете ночевать в горах в отличных условиях, с крутыми видами (не в палатках как многие думают), не спеша ездить по локациям, наш отель находится в отличном расположении и от него не далеко до всех достопримечательностей

Номера со всеми удобствами (душ, туалет, Wi-Fi, все есть)

Размещение 2-х и 3-х местное. Распределение по следующему принципу: если вы семейная пара(муж жена), вы однозначно будете ночевать вместе, в отдельном номере. Все остальные размещаются по половому признаку: девочки с девочками, мальчики с мальчиками