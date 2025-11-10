Описание тура
В нашем туре
Вы отдыхаете и не думаете не о чем, у вас питание, ночевки в горах, работа гида и безопасного водителя у которого есть опыт вождения в горах включен, а также все входные билеты на локациях и даже Vip прогулка на катере по самому каньону до плачущих водопадов. Без всяких скрытых доплат
Мы собрали все лучшие локации горного Дагестана, чего стоит один Сулакский каньон, второй в мире, после каньона в Сша. В тур также включили Язык Тролля в старом Гоор, который ничем не хуже Норвежского, знаменитый водопад Тобот, самый длинный в России подвесной мост над пропастью и многое другое.
Где Ночуем?
Вы будете ночевать в горах в отличных условиях, с крутыми видами (не в палатках как многие думают), не спеша ездить по локациям, наш отель находится в отличном расположении и от него не далеко до всех достопримечательностей
Номера со всеми удобствами (душ, туалет, Wi-Fi, все есть)
Размещение 2-х и 3-х местное. Распределение по следующему принципу: если вы семейная пара(муж жена), вы однозначно будете ночевать вместе, в отдельном номере. Все остальные размещаются по половому признаку: девочки с девочками, мальчики с мальчиками
Программа тура по дням
Хунзах+Матлас+Каменная чаша ущелье
Выезжаем из Махачкалы (именно тут находится аэропорт и сюда приходят все поезда) и сразу отправляемся смотреть Хунзахский район — один из самых живописных районов Дагестана
По пути проедем с через Гимринский тунель самый длинный горный тунель в России (4203 метра)
Сделаете красивые фотографии на Хунзахском плато, откуда с высоты 2000 метров открывается вид на равнину с садами и пастбищами
Погуляете в ущелье- лабиринте Каменная чаша внутри которого даже летом лежат жёлтые листья, отчего складывается ощущение будто попадаешь в другое время года;
Увидите самые знаменитые водопады Дагестана — Тобот, Итлятляр, Хундерилтляр.
Заедем в село Гонох в кафе на обед с национальными блюдами с крутым видом на горы. В это кафе приезжают все звезды обычно при посещении Дагестана. Не давно наши туристы встретили там Ксению Собчак
Сделаете фото на фоне Цолотлинский каньон, который красиво смотрится в любое время года
Увидите самый длинный высокогорный подвесной мост в Рф!
Посетим обязательно в экстрим парк где вы пожеланию сможете воспользоваться такими услугами как ропджампинг (прыжок с высоты в Цолотинский каньон) либо зиплайн, скоростной спуск по натянутому стальному канату.
После программы отправимся на ночевку в наш горный отель, где будет ждать нас вкуснейший ужин из национальных блюд. Вечером сможете с участниками группы сыграть в Мафию это игра нашего тура, либо по своему желанию провести свободно вечернее время
Гоор (язык тролля) +Кахиб (заброшенный аул) +Датуна
На 2-й день подъем примерно в 8 утра, и вас будет ждать завтрак вкуснейший завтрак в горах. Гости тура обычно сами раньше встают чтобы выпить кофе или чай любуясь восходом в горах
После завтрака
Отправляемся к знаменитому дагестанскому Языку Троля и другим выступам, которые находятся над пропастью в Шамильском районе вблизи аула Старый Гоор. Еще один день с сумасшедшими видами на горы и реку Аварское Койсу
Девушки смогут сделать красивые фотографии в красивых струящихся платьях с длинным шлейфом на языке тролля с крутейшим видом (Фото снизу платьев есть?)
Увидите старинные оборонительные башни. Проникнитесь историей горцев.
На обед заедем в кафе на дому к местным жителям, вы там сможете почувствовать домашний коллорит горцев. Попробуете плов и настоящий горный хинкал
Побываете в красивом заброшенном ауле Кахиб, в котором можно рассмотреть руины домов и камни с языческими, христианскими символами и с арабской вязью.
Спуститесь к христианскому храму Датуна, построенному грузинскими миссионерами. Издалеко похожему на домик, из песчаника, c простой и в то же время необычной архитектурой
Будет возможность прокатиться по канатной дороге в аул Кахиб
Получится огромное количество классных фотографий. Это очень красивые и колоритные места.
А после насыщенного дня отправимся на ужин в отель, после у вас будет также свободное время, вы сможете его провести по собственному желанию как хотите либо с другими участниками тура
Сулакский каньон с катанием на катере по самому к
3-й и последний день тура, после завтрака в отеле в горах
Едем смотреть визитную карточку Дагестана — Сулаксий каньон!
Покатаетесь на катере по самому каньону — в горном селе Старое Зубутли. Под порящими орлами. Увидите вблизи плачущие водопады и бирюзовую воду, которая создает великолепный контраст с горными породами и растениями.
Погуляете по Главрыбе и пройдётесь по знаменитому подвесному мосту в комплексе пещер Нохъо.
На обед у вас будет возможность попробовать знаменитую Сулакскую форель запеченную на углях. Это прям очень вкус но
Вы побываете и около реки Сулак, и в поселке Дубки, где на каньон можно будет посмотреть сверху.
Обязательно заедем и на Чиркейское водохранилище.
Посмотрите на Гэс с природного выступа Тещин Язык
Возвращение в аэропорт/Махачкалу на третий день, после всей пройденной программы, до 18:00. Так же вы сможете без доплаты поехать с нами в Избербаш или Дербент, если захотите остаться после тура еще в Дагестане
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Заселение в отельные номера по 2-3 человека Если вы семейная пара, у вас будет отдельный номер от группы (сообщить заранее организатору тура)
- Трехразовое питание: 2 завтрака (в гостинице), 3 обеда, 2 ужина
- Входные билеты в музеи
- Катание на катере
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (700 рублей)
- Сувениры и другие личные покупки
- Экстрим развлечения
- Конная прогулка
- Фуникулеры
- Сапы
- Перекусы
- Размещение в одноместном отельном номере (6000т рублей за все ночи)
О чём нужно знать до поездки
паспорт;
наличные деньги;
телефон;
зарядка для телефона + powerbank;
лекарства + таблетки от укачивание - кто тяжело переносит дорогу;
солнцезащитный крем;
солнцезащитные очки;
головной убор;
антисептик;
средства личной гигиены;
купальник;
полотенце;
дождевик;
удобная обувь и шлепки;
удобные вещи по погоде (вечерами в горах может быть прохладно)
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Пожелания к путешественнику
Дресс код
Дагестан — это светская республика, но по большей части в ней живут мусульмане, поэтому рекомендуется соблюдать нормы поведения, принятые в исламском обществе, особенно если вы планируете поездки в горную местность.
Одежда не должна сильно оголять руки и ноги.
Шорты нежелательно носить как женщинам так и мужчинам. Несмотря на доброжелательное отношение к туристам, местные жители могут подойти и сделать замечание.
Мужчинам:
Многим мужчинам непривычно ходить в брюках летом, но это часть культуры. Можно взять с собой лёгкую льняную одежду, она особенно пригодится при посещении мечетей и священных для мусульман мест.
Женщинам:
Женщинам на территории Республики можно носить и брюки, и джинсы,к этому относятся совершенно нормально, местные тоже так одеваются, Брючные варианты одежды считаются исконно мужскими. Все эти правила закреплены исключительно моральными нормами. На 100% им следуют религиозные люди. Можно носить и брюки, и джинсы, но лучше отдавать предпочтение юбкам и платьям.