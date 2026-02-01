Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено
Молодёжный тур по Дагестану: приключение в стране гор
20 мар в 10:00
27 мар в 10:00
от 44 500 ₽ за человека
Джип-тур «Всё включено» в Дагестан
Отправьтесь в горы с горцем и проведите свой незабываемый отдых в стране гор
«Познакомимся с невероятными по красоте и колориту локациями Страны Гор»
6 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 33 900 ₽ за человека
Комфортный Дагестан за 4 дня
Станция «Горы Дагестана» - авторский тур, где всё продумано
«Здесь вы узнаете об истории Кавказской войны и сможете полюбоваться панорамой окружающих гор»
30 апр в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
