-
23%
Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
Красивая природа, яркие впечатления и острые ощущения ждут вас
2 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 43 900 ₽
56 800 ₽ за человека
В объятиях гор Дагестана
Тур «В объятиях гор Дагестана»: путешествие, которое почувствуют сердцем
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 39 900 ₽ за человека
-
30%
В гостях у дагестанцев: весь Дагестан, всё включено за 5 дней
Погружение в культуру и обычаи горцев
Завтра в 10:00
28 фев в 10:00
от 33 600 ₽
48 000 ₽ за человека
-
17%
Дагестан - всё включено, 5 дней
Называя вас, своих гостей, именно гостями
22 апр в 10:00
29 апр в 10:00
от 43 160 ₽
52 000 ₽ за человека
-
30%
Инстаграмный Дагестан: 5 дней, всё включено
Планета Дагестан - путешествие с душой
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 35 800 ₽
51 143 ₽ за человека
Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено
Дорогие искатели приключений и ценители красоты
20 мар в 10:00
27 мар в 10:00
от 50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубкам в категории «5-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Дубках
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
Сколько стоит тур в Дубках в феврале 2026
Сейчас в Дубках в категории "5-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 33 600 до 50 000 со скидкой до 30%.
Купите самый интересный из 6 туров в Дубках на 2026 год по теме «5-дневные туры», цены от 33600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель