Джип-тур «Всё включено» в Дагестан
Отправьтесь в горы с горцем и проведите свой незабываемый отдых в стране гор
от 33 900 ₽ за человека
Комфортный Дагестан за 4 дня
Станция «Горы Дагестана» - авторский тур, где всё продумано
30 апр в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Дагестан за 3 дня: максимум впечатлений Комфорт+
Группа до 7 человек
21 фев в 10:00
от 29 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дубкам в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Дубках
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Дубках в феврале 2026
Сейчас в Дубках в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 38 000.
Туры по окрестностям Дубков и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель