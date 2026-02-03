Развлечения в Дубках

Найдено 4 тура в категории «Развлечения» в Дубках, цены от 38 000 ₽, скидки до 23%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
5 дней
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23%
Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше
Красивая природа, яркие впечатления и острые ощущения ждут вас
2 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 43 900 ₽56 800 ₽ за человека
Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
SUP-прогулки
5 дней
Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено
Дорогие искатели приключений и ценители красоты
«Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Семейный экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 50 000 ₽ за человека
Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено
6 дней
Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено
Молодёжный тур по Дагестану: приключение в стране гор
«Сулакский каньон, Бархан Сарыкум, Экопарк Глав Рыба, Чиркейское водохранилище, Джиппинг, Катание на катерах по каньону, Пещера Нохьо, Смотровые площадки»
Завтра в 10:00
28 авг в 10:00
от 44 500 ₽ за человека
Комфортный Дагестан за 4 дня
Джиппинг
На автобусе
На катере
Аренда катера
SUP-прогулки
На микроавтобусе
4 дня
Комфортный Дагестан за 4 дня
Станция «Горы Дагестана» - авторский тур, где всё продумано
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от 38 000 ₽ за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Дубкам в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Дубках
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Дагестан на максималках: 5 дней all inclusive и даже больше;
  2. Фототур «Сокровища Дагестана»: 5 дней волшебства и ярких кадров. Всё включено;
  3. Молодёжный тур по Дагестану «Горный драйв»: 6 дней, всё включено;
  4. Комфортный Дагестан за 4 дня.
Какие места ещё посмотреть в Дубках
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. На море;
  2. Сулакский каньон;
  3. Мосты;
  4. Набережная.
Сколько стоит тур в Дубках в августе 2026
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