Индивидуальная
до 10 чел.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
от 8030 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
Побывать там, где древняя история и современная наука существуют бок о бок
13 авг в 10:30
17 авг в 10:30
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Начало: Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников (на вашем авто)
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
Завтра в 12:30
10 авг в 09:30
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Квест
до 10 чел.
Мобильный квест по Дубне - атомному наукограду (без гида)
Исследовать две стороны столицы физиков-ядерщиков
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 1131 ₽
1615 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мозаика и граффити в Дубне
Увидеть творческую сторону наукограда
Начало: На Комсомольской набережной
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
Начало: Недалеко от ж/д вокзала «Большая Волга»
Расписание: В любой день по предварительной договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубна - молодой старинный город
Начало: Дубна, пл. Жолио-Кюри
11 авг в 14:00
12 авг в 14:00
4250 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Квест
до 8 чел.
Атомный наукоград: самостоятельный квест по Дубне
Начало: Дубна
Сегодня в 09:00
1615 ₽
1700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютная Дубна
Отправиться на прогулку по городу, где наука филигранно переплетается с искусством
Начало: У вокзала «Большая Волга»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату)
Познакомиться с городом, а затем создать собственный маленький шедевр из смальты, стекла и керамики
Начало: На Комсомольской набережной
12 авг в 15:00
15 авг в 15:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 мая 2025
После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности
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В
Виктор не только сложил наше максимально возможное представление о Дубне, но и возбудил интерес к более подробному изучению истории отдельных
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М
Огромное спасибо гиду Марии за интереснейшую экскурсию по горолу Дубна. Рассказ был очень гармоничен и насыщен интересными фактами о городе и его жителями (учеными). Нам очень понравилось, хочется вернуться)))
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Л
Мария - потрясающий экскурсовод, тонко чувствующий интересы и предпочтения гостей. Сразу чувствуются опыт и глубокое знание материала. Продуманный маршрут и интересный рассказ. Вся экскурсия пролетела на одном дыхании!
Однозначно рекомендую!
Однозначно рекомендую!
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О
Великолепная познавательная экскурсия, после которой остаются самые приятные впечатления!
Спасибо Виктору за любовь к городу, интересный рассказ о достижениях науки и,
Спасибо Виктору за любовь к городу, интересный рассказ о достижениях науки и,
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Провели замечательные два с половиной часа с Гидом Марией. узнали много интересного о Дубне, посетили все значимые места города. Мария замечательный рассказчик, профессионал своего дела и очень приятный в общении человек. Если хотите узнать о Дубне побольше, это к Марии.
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Вышла замечательная прогулка-погружение. Виктору удалось познакомить нас с историей и особенностями Дубны. Благодаря глубине соприкосновения и знаний рассказчика, город нам очень понравился! Даже немного не хватило, так что сразу после экскурсии с Виктором пошли в научный музей 🥰
+2
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М
нас было 3 взрослых и 2 детей! Дубна оказалась очень уютной и интересной! вся информация доступна и очень увлекательна! благодарим 😊
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Л
Прекрасный квест, хорошо структурирован, удобно то, что можно проходить в своём темпе, и изменять порядок точек. единственное 4 часа пешком
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С
Давно хотел написать отзыв, но руки не доходили. Юлия очень приятно удивила. Были двумя семьями с двумя подростками. Прекрасные впечатления получили все. Однозначно рекомендуем!!! В Дубну теперь влюблены и хотим вернуться.
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Всего 170 отзывов в Дубне
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Ответы на вопросы от путешественников по Дубне
Самые популярные экскурсии в Дубне
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Дубне в августе 2026
Сейчас в Дубне можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1131 до 13 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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