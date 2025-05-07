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конечно, людях, которые этот город создавали!

Нам очень повезло с погодой! Мы даже побывали на городском пляже, прогулялись по красивой набережной и парку! Город утопает в зелени, а историческая его часть скорее напоминает курортный Светлогорск или район Верхнего пруда в Калининграде.

Мы были очарованы размеренным и неспешным ритмом жизни жителей Дубны! А, так же большим количеством воды вокруг!