Экскурсии Дубны

Все экскурсии в Дубне

Доступно 3 экскурсии 🚌 в Дубне на 2021 год, 20 ⭐ отзывов, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Дубна - город, который знают во всём мире
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 800
за 1-3 чел.
Дубна - город, который знают во всём мире
В любой день по предварительной договорённости
Дубна — центр мировой науки
5
4
1ч 30м
700
за 1 чел.
Дубна — центр мировой науки
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Индивидуальная экскурсия
5
16
2ч 30м
3 900
за 1-3 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия

Последние отзывы «Экскурсии Дубны»

  • Отзыв на: Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    В
    Владимир
    27 сентября 2021
    5
    Мария провела обзорную экскурсию просто великолепно. Чувствуется, что гид отлично знает свой город и главное он ей самой нравится. Рекомендую всем побывать в Дубне, получите массу положительных впечатлений и эмоций.
  • Отзыв на: Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Д
    Дарья
    15 сентября 2021
    5
    Замечательная экскурсия! Прошла налегке, весело, интересно. Два с половиной часа пролетели незаметно. Гид Мария - очень позитивная и приятная девушка, любящая свой город, в интересах которой влюбить в Дубну туристов! Так и случилось… Дубна прекрасна! Спасибо, Мария!
  • Отзыв на: Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    А
    Анастасия
    6 сентября 2021
    5
    Уже по описанию экскурсии стало понятно, что в Дубну ехать стоит. За это - отдельное спасибо! Чудесный город! Мария показывает основные точки отсчёта, но при этом рассказывает много интересных и совершенно неожиданных вещей. А если начать задавать вопросы, то 2, 5 часов для знакомства с городом оказывается мало)) Огромное спасибо с большим желанием вернуться!
  • Отзыв на: Дубна — центр мировой науки
    Ю
    Юлия
    31 августа 2021
    5
    Прекрасный способ познакомиться с наукоградом Дубной - прогулка по городу в компании гида Марии, чьи знания, любовь к родному городу вместе с доступной, но и достаточно полной формой подачи материала, сопровождаемой показом фотографий, совершенно меня очаровали. Рекомендую для семей, детей, пенсионеров и молодёжи, для всех желающих получше узнать приволжский город Подмосковья, известный всему миру как центр изучения мирного атома. Спасибо Марии, до новых встреч!
  • Отзыв на: Дубна — центр мировой науки
    A
    Anastasia
    5 июня 2021
    5
    Мария провела моей группе, куда входили ребята с инвалидностью, блестящую экскурсию! Несмотря на то, что лил неприятный дождик и нас искусали комары, на душе было очень светло и радостно. Мария понятно и интересно рассказала нам про историю города, приводила разные интересные факты и делала все, чтобы эта экскурсия была неповторимой и уникальной. Нам всем все очень понравилось! Спасибо Марие за такую экскурсию, обязательно будем советовать всем съездить в Дубну!
  • Отзыв на: Дубна — центр мировой науки
    М
    Мария
    27 апреля 2021
    5
    Мы очень довольны экскурсией! Не смотря на мороз, Мария смогла согреть нас своими эмоциями и теплотой к родному городу. Рассказала много интересных фактов, смогла увлечь детей. Рекомендуем!
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