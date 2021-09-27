Отзыв на: Дубна. Наукоград в таблице Менделеева В Владимир 5 Мария провела обзорную экскурсию просто великолепно. Чувствуется, что гид отлично знает свой город и главное он ей самой нравится. Рекомендую всем побывать в Дубне, получите массу положительных впечатлений и эмоций.

Отзыв на: Дубна. Наукоград в таблице Менделеева Д Дарья 5 Замечательная экскурсия! Прошла налегке, весело, интересно. Два с половиной часа пролетели незаметно. Гид Мария - очень позитивная и приятная девушка, любящая свой город, в интересах которой влюбить в Дубну туристов! Так и случилось… Дубна прекрасна! Спасибо, Мария!

Отзыв на: Дубна. Наукоград в таблице Менделеева А Анастасия 5 Уже по описанию экскурсии стало понятно, что в Дубну ехать стоит. За это - отдельное спасибо! Чудесный город! Мария показывает основные точки отсчёта, но при этом рассказывает много интересных и совершенно неожиданных вещей. А если начать задавать вопросы, то 2, 5 часов для знакомства с городом оказывается мало)) Огромное спасибо с большим желанием вернуться!

Отзыв на: Дубна — центр мировой науки Ю Юлия 5 Прекрасный способ познакомиться с наукоградом Дубной - прогулка по городу в компании гида Марии, чьи знания, любовь к родному городу вместе с доступной, но и достаточно полной формой подачи материала, сопровождаемой показом фотографий, совершенно меня очаровали. Рекомендую для семей, детей, пенсионеров и молодёжи, для всех желающих получше узнать приволжский город Подмосковья, известный всему миру как центр изучения мирного атома. Спасибо Марии, до новых встреч!

Отзыв на: Дубна — центр мировой науки A Anastasia 5 Мария провела моей группе, куда входили ребята с инвалидностью, блестящую экскурсию! Несмотря на то, что лил неприятный дождик и нас искусали комары, на душе было очень светло и радостно. Мария понятно и интересно рассказала нам про историю города, приводила разные интересные факты и делала все, чтобы эта экскурсия была неповторимой и уникальной. Нам всем все очень понравилось! Спасибо Марие за такую экскурсию, обязательно будем советовать всем съездить в Дубну!