Дубна один из уникальных городов мира, единственный город Московской области на берегах Волги, мировой центр науки! Объединенный институт ядерных исследований — главная градообразующая организация, международный научный ядерно-физический центр, девизы которого «Мирный атом» и «Наука сближает народы». Однако в городе много всего интересного, связанного не только с ОИЯИ.

Дубна — это также город, где создают ракеты и самолёты, новейшее оборудование радиационного контроля и мембранные плазмофильтры, 26 лет ведёт подготовку студентов Государственный университет «Дубна», а Особая экономическая зона становится новой площадкой для внедрения в жизнь самых современных технологий.

Во время экскурсии мы прогуляемся по набережной реки Волги, увидим памятники выдающимся физикам XX века и Владимиру Высоцкому, коттеджи, в которых жили учёные; проедем в исторический район города Ратмино, побываем в Левобережной части города и увидим второй по величине в мире памятник В. И. Ленину, Московское море и Иаваньковскую ГЭС, памятники самолётов и ракет, созданных в Дубне; вернёмся на Правый берег и сфотографируемся у настоящего, но при этом гигантского стула, занесённого в Книгу рекордов России.