Дубна - город, который знают во всём мире

Дубна - город, который знают во всём мире
Дубна - город, который знают во всём мире
Дубна - город, который знают во всём мире
Дубна - город, который знают во всём мире
Дубна - город, который знают во всём мире
Дубна - город, который знают во всём мире

Что вы увидите 🤩

  • Набережная реки Волги
  • второй по величине памятник В. И. Ленину в мире
  • Московское море
  • Ратмино
  • д/к "Мир"
  • памятники Высоцкому и знаменитым физикам
  • гигантский стул
  • коттеджи учёных
  • места съёмок сериала "Бригада"
Дубна один из уникальных городов мира, единственный город Московской области на берегах Волги, мировой центр науки! Объединенный институт ядерных исследований — главная градообразующая организация, международный научный ядерно-физический центр, девизы которого «Мирный атом» и «Наука сближает народы». Однако в городе много всего интересного, связанного не только с ОИЯИ.
Дубна — это также город, где создают ракеты и самолёты, новейшее оборудование радиационного контроля и мембранные плазмофильтры, 26 лет ведёт подготовку студентов Государственный университет «Дубна», а Особая экономическая зона становится новой площадкой для внедрения в жизнь самых современных технологий.
Во время экскурсии мы прогуляемся по набережной реки Волги, увидим памятники выдающимся физикам XX века и Владимиру Высоцкому, коттеджи, в которых жили учёные; проедем в исторический район города Ратмино, побываем в Левобережной части города и увидим второй по величине в мире памятник В. И. Ленину, Московское море и Иаваньковскую ГЭС, памятники самолётов и ракет, созданных в Дубне; вернёмся на Правый берег и сфотографируемся у настоящего, но при этом гигантского стула, занесённого в Книгу рекордов России.
🚩 Начало и место завершения: Ж/д-вокзал «Дубна»
 Что входит
  • Экскурсию можно провести на Вашем автомобиле или на машине гида (в этом случае доплата за бензин составит 350 руб. )
  • Экскурсия с детьми до 7 лет проводится только на Вашем автомобиле с детским креслом.
 Что не входит
  • Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
  • Возможно посещение музеев — оплачивается дополнительно
Время проведения: В любой день по предварительной договорённости
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мария Л.
Мария Л.
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