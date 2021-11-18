Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников

Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей

Как ни удивительно, вокруг Москвы остается множество неизведанных мест, где хранится большая история, любопытные факты и чарующие пейзажи.

Всего в 100 км от столицы вы познакомитесь с городом физиков и оцените виды Московского моря.

А в Талдоме рассмотрите старинные особняки, услышите о живших здесь литераторах и уникальном заказнике «Журавлиная родина».
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дубна: прославленный город науки

Один из самых юных городов московского региона часто называют не только городом физиков, науки и будущего, но и главным курортом области, ведь расположен он на самом настоящем острове между реками Волга, Дубна, Сестра и каналом им. Москвы.

  • О его истоках поговорим в живописном месте, где в 12 веке Юрий Долгорукий основал пограничное поселение. И в этой же части города я познакомлю вас со старинным храмом Похвалы Пресвятой Богородицы.
  • По пути вы сможете сделать прекрасные снимки Московского моря (Иваньковского водохранилища) и одного из самых высоких памятников Ленину в мире.
  • В историческом центре поговорим об Объединенном институте ядерных исследований, давшем начало современной Дубне. Вы узнаете, какие открытия здесь совершались и совершаются. А также пройдете по прекрасной набережной Волги, встретите памятники выдающимся физикам 20 века, Владимиру Высоцкому и мозаики Нади Лежэ.

Талдом: город башмачников и родина журавлей

По пути в Талдом вы встретите стелу «Дубна» и услышите историю строительства канала им. Москвы. А приехав в маленький и уютный районный центр, окажетесь на родине Салтыкова-Щедрина и Клычкова. Узнаете, почему в городе так развернулось обувное производство, что, как говорят старожилы, раньше в Талдоме обувь умели делать буквально в каждом доме. Кроме того, я расскажу о единственном в России заказнике журавлей.

Здесь вы не только откроете чистые и тихие природные края, но и ощутите дух прошлого. Я покажу старинные особняки в стиле модерн — дом купца Волкова, где сегодня размещается историко-литературный музей, предпринимателя Киселева — ныне библиотека, комплекс домов братьев Машатиных, занятый городской администрацией, и особняк Харитонова, в котором расположилась редакция газеты «Заря». Также вы увидите церковь Архангела Михаила начала 19 века и отреставрированное элегантное пожарное депо.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость. Также можно провести экскурсию на вашем автомобиле. С детьми до 7 лет — только на вашем транспорте с детским креслом.
  • Экскурсия начинается у вокзала «Дубна» или у ж/д станции «Талдом» и завершается у вокзала «Большая Волга». По предварительному согласованию эти точки можно изменить на более удобные вам.

Дополнительные опции

  • Я могу организовать экскурсию для группы до 18 человек на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
  • Возможно посещение Талдомского историко-литературного музея и музея М. Е. Салтыкова-Щедрина в с. Спас-Угол — оплачивается дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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