Что вас ожидает

Дубна: прославленный город науки

Один из самых юных городов московского региона часто называют не только городом физиков, науки и будущего, но и главным курортом области, ведь расположен он на самом настоящем острове между реками Волга, Дубна, Сестра и каналом им. Москвы.

О его истоках поговорим в живописном месте, где в 12 веке Юрий Долгорукий основал пограничное поселение. И в этой же части города я познакомлю вас со старинным храмом Похвалы Пресвятой Богородицы.

По пути вы сможете сделать прекрасные снимки Московского моря (Иваньковского водохранилища) и одного из самых высоких памятников Ленину в мире.

В историческом центре поговорим об Объединенном институте ядерных исследований, давшем начало современной Дубне. Вы узнаете, какие открытия здесь совершались и совершаются. А также пройдете по прекрасной набережной Волги, встретите памятники выдающимся физикам 20 века, Владимиру Высоцкому и мозаики Нади Лежэ.

Талдом: город башмачников и родина журавлей

По пути в Талдом вы встретите стелу «Дубна» и услышите историю строительства канала им. Москвы. А приехав в маленький и уютный районный центр, окажетесь на родине Салтыкова-Щедрина и Клычкова. Узнаете, почему в городе так развернулось обувное производство, что, как говорят старожилы, раньше в Талдоме обувь умели делать буквально в каждом доме. Кроме того, я расскажу о единственном в России заказнике журавлей.

Здесь вы не только откроете чистые и тихие природные края, но и ощутите дух прошлого. Я покажу старинные особняки в стиле модерн — дом купца Волкова, где сегодня размещается историко-литературный музей, предпринимателя Киселева — ныне библиотека, комплекс домов братьев Машатиных, занятый городской администрацией, и особняк Харитонова, в котором расположилась редакция газеты «Заря». Также вы увидите церковь Архангела Михаила начала 19 века и отреставрированное элегантное пожарное депо.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость. Также можно провести экскурсию на вашем автомобиле. С детьми до 7 лет — только на вашем транспорте с детским креслом.

Экскурсия начинается у вокзала «Дубна» или у ж/д станции «Талдом» и завершается у вокзала «Большая Волга». По предварительному согласованию эти точки можно изменить на более удобные вам.

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