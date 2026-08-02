Мария проводит ещё 1 экскурсию

Город науки, город физиков, город будущего и главный курорт Подмосковья — это все Дубна! Мы проедем её вдоль и поперек: побываем в Институтской и Левобережной частях, заедем и в новые районы, а еще взглянем на Иваньковскую ГЭС. Я расскажу, чем живет город, где каждый знает, что такое синхрофазотрон и коллайдер, и покажу, какие возможности для ученых открывает наукоград сегодня.

Описание экскурсии

«Наука сближает народы» (девиз ОИЯИ)

Дубна — один из самых молодых городов Подмосковья. Как он возник и развивался, чем знаменит сегодня — это будет не шапочное, а весьма близкое знакомство. Мы поговорим и об Объединенном институте ядерных исследований, в прямом смысле ставшем градообразующей организацией, и о самолетостроении, и о других предприятиях города. Проходя мимо старых коттеджей, вспомним знаменитых ученых, здесь живших и живущих, а еще выясним, сколько элементов таблицы Менделеева было синтезировано в Дубне.

Ваши открытия в городе

Во время экскурсии вас ждёт немало любопытных памятников: к примеру, второй по величине в мире Ленин и гигантский, но настоящий стул, занесенный в Книгу рекордов России. Памятник Высоцкому и выдающимся физикам 20 века; два самолета и стела элемента «Дубний». А еще я удивлю вас занимательными фактами о городе: почему Левобережная часть города называется «Тридцатка»; кому из дубненцев можно написать письмо, указав в адресе лишь номера химических элементов таблицы Менделеева — и как найти Дубну на любой карте мира.

Организационные детали