Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Дубна. Наукоград в таблице Менделеева

Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия

Мария
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Мария – ваш гид
Город 🏙️ науки, город физиков, город будущего и главный курорт Подмосковья — это все Дубна! Мы проедем её вдоль и поперек: побываем в Институтской и Левобережной частях, заедем и в новые районы, а еще взглянем на Иваньковскую ГЭС.

Я расскажу, чем живет город, где каждый знает, что такое синхрофазотрон и коллайдер, и покажу, какие возможности для ученых открывает наукоград сегодня.

3500 за экскурсию

Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева

Что вас ожидает

«Наука сближает народы» (девиз ОИЯИ)

Дубна — один из самых молодых городов Подмосковья. Как он возник и развивался, чем знаменит сегодня — это будет не шапочное, а весьма близкое знакомство. Мы поговорим и об Объединенном институте ядерных исследований, в прямом смысле ставшем градообразующей организацией, и о самолетостроении, и о других предприятиях города. Проходя мимо старых коттеджей, вспомним знаменитых ученых, здесь живших и живущих, а еще выясним, сколько элементов таблицы Менделеева было синтезировано в Дубне.

Ваши открытия в городе
На прогулке вас ждет немало любопытных памятников: к примеру, второй по величине в мире Ленин и гигантский, но настоящий стул, занесенный в Книгу рекордов России. Памятник Высоцкому и выдающимся физикам XX века; два самолета и стела элемента «Дубний». А еще я удивлю вас занимательными фактами о городе: почему Левобережная часть города называется «Тридцатка»; кому из дубненцев можно написать письмо, указав в адресе лишь номера химических элементов таблицы Менделеева — и как найти Дубну на любой карте мира.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость. Также можно провести экскурсию на вашем автомобиле.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и завершается у вокзала «Дубна». Возможны начало и завершение экскурсии по другому адресу по предварительному согласованию.
  • Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с детским креслом
  • Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
  • Возможно посещение музеев — оплачивается дополнительно
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д-вокзала «Дубна».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

Дубна — центр мировой наукиДубна — центр мировой наукиДубна — центр мировой науки
700 за человека
2 часа
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
Открытия института ядерных исследований, новейшие управляемые ракеты, строительство сверхпроводящего коллайдера — на прогулке мы поговорим о том, что сегодня происходит в Дубне. Вы узнаете, какие открытия здесь совершались и совершаются, увидите, в каких условиях жили и работали исследователи, и прочувствуете атмосферу города физиков-ядерщиков.

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