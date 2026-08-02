Мария проводит ещё 1 экскурсию

Объехать город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Город науки, город физиков, город будущего и главный курорт Подмосковья — это все Дубна! Мы проедем её вдоль и поперек: побываем в Институтской и Левобережной частях, заедем и в новые районы, а еще взглянем на Иваньковскую ГЭС.
Я расскажу, чем живет город, где каждый знает, что такое синхрофазотрон и коллайдер, и покажу, какие возможности для ученых открывает наукоград сегодня.
Дубна — один из самых молодых городов Подмосковья. Как он возник и развивался, чем знаменит сегодня — это будет не шапочное, а весьма близкое знакомство. Мы поговорим и об Объединенном институте ядерных исследований, в прямом смысле ставшем градообразующей организацией, и о самолетостроении, и о других предприятиях города. Проходя мимо старых коттеджей, вспомним знаменитых ученых, здесь живших и живущих, а еще выясним, сколько элементов таблицы Менделеева было синтезировано в Дубне.
Ваши открытия в городе
Во время экскурсии вас ждёт немало любопытных памятников: к примеру, второй по величине в мире Ленин и гигантский, но настоящий стул, занесенный в Книгу рекордов России. Памятник Высоцкому и выдающимся физикам 20 века; два самолета и стела элемента «Дубний». А еще я удивлю вас занимательными фактами о городе: почему Левобережная часть города называется «Тридцатка»; кому из дубненцев можно написать письмо, указав в адресе лишь номера химических элементов таблицы Менделеева — и как найти Дубну на любой карте мира.
Организационные детали
Начало и окончание экскурсии — рядом с вокзалом «Большая Волга» и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке
Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с детским креслом
Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
Возможно посещение музеев — оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с ж/д вокзалом «Большая Волга»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Дубне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски читать дальшеуменьшить
и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран.
Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями.
В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Михаил
Огромное спасибо гиду Марии за интереснейшую экскурсию по горолу Дубна. Рассказ был очень гармоничен и насыщен интересными фактами о городе и его жителями (учеными). Нам очень понравилось, хочется вернуться)))
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Провели замечательные два с половиной часа с Гидом Марией. узнали много интересного о Дубне, посетили все значимые места города. Мария замечательный рассказчик, профессионал своего дела и очень приятный в общении человек. Если хотите узнать о Дубне побольше, это к Марии.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Артём
Дата посещения: 2 мая 2025
После первомайского снегопада, утром 2 мая семьей отправились на обзорную экскурсию с Марией. Много интересного узнали и увидели. Интересные подробности и красоты города Дубны и его окрестностей появлялись перед нами, оживали истории выдающихся жителей. Получили позитивные эмоции и презенты, отдохнули на 100%. Все прошло на достойном уровне. Но время быстро пролетело.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Хотите больше узнать о наукограде Дубна, то ВАм к Марии. Провести время комфортно, незаметно с пользой для себя можно на автоэкскурсии по Дубне, найдете для себя новые места в городе, узнаете интересные факты и все это в непринуждённой обстановке.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было видно и слышно. Ехали не спеша, останавливались и выходили из читать дальшеуменьшить
машины на важных точках. Пешком мы бы так не охватили весь город, на территории города много лесных массивов без опытного провожатого мы бы подумали, что город закончился, ан нет))) Тема экскурсии - научная Дубна, поэтому на экскурсии много было рассказов об ученых, об ОИЯИ, научных открытиях. Также нам рассказали про канал им. Москвы и строителей, про художников (в Дубне много граффити и мозаик) и еще много всего другого). Очень хорошая, насыщенная экскурсия получилась и кормят там вкусно. Заодно заехали в музей истории крылатых ракет, а на обратном пути переправились на машине на пароме! В общем ВАУ! Отлично провели день. Марии - большое спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Потрясающая экскурсия!!! Настоящее погружение в историю и атмосферу города! Экскурсия отлично структурирована, маршрут продуман, подкреплен фотографиями. Очень много фактов, исторических дат, научных событий и открытий узнали в ходе экскурсии!!! Получили ответы на все вопросы, а их было задано не мало! Время пролетело незаметно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубны
Похожие экскурсии на «Дубна. Наукоград в таблице Менделеева»