Дружеская прогулка по атмосферной Дубне

Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя

Дубна известна как крупнейший центр ядерных исследований в России, здесь запустили первый в мире синхрофазотрон, а 105 элемент в таблице Менделеева назван в честь нашего города.

Но я покажу, что академическая жизнь — не единственная его интересная сторона! Вы познакомитесь с творчеством местного Гауди и Боба Макара, очаруетесь жилыми кварталами и выясните, где хранится питьевая вода для Москвы.
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Особая атмосфера Дубны

Мы прогуляемся по красивой набережной и задержимся у наиболее ярких объектов. Я расскажу, чем интересна дубнинская мозаика Н. Леже и местный стрит-арт. Покажу стул-гигант и крупнейшую в Евразии таблицу Менделеева. Конечно, мы не обойдем вниманием памятники ученым, истории, связанные с развитием наукограда, и деятельность Объединенного института ядерных исследований. Кроме того, вы узнаете о знаковом строительстве канала им. Москвы и увидите важное для столицы водохранилище.

Неформальный подход и гибкость программы

Я не профессиональный гид, как вы увидите в моем описании о себе. Экскурсии по Дубне — скорее мое хобби. Я стараюсь рассказать о городе без лишних сложностей и нагромождений дат с именами и событиями. По-дружески. Моя задача — передать необычный дух места и показать самые интересные его уголки. А еще мои прогулки гибкие. Мы можем заранее согласовать темы, которые вам наиболее интересны — и я постараюсь составить оптимальный маршрут.

Организационные детали

  • Достопримечательностей находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому мы будем много ходить и дышать чистым воздухом, но если захотите, используем транспорт (ваш или такси) — так можно будет охватить больше интересных мест.
  • Дополнительных расходов, кроме возможных трат на перемещение по городу, не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Строителей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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