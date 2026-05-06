Дубна известна как крупнейший центр ядерных исследований в России, здесь запустили первый в мире синхрофазотрон, а 105 элемент в таблице Менделеева назван в честь нашего города. Но я покажу, что академическая жизнь — не единственная его интересная сторона! Вы познакомитесь с творчеством местного Гауди и Боба Макара, очаруетесь жилыми кварталами и выясните, где хранится питьевая вода для Москвы.

Описание экскурсии

Особая атмосфера Дубны

Мы прогуляемся по красивой набережной и задержимся у наиболее ярких объектов. Я расскажу, чем интересна дубненская мозаика Н. Леже и местный стрит-арт. Покажу стул-гигант и крупнейшую в Евразии таблицу Менделеева. Конечно, мы не обойдём вниманием памятники учёным, истории, связанные с развитием наукограда, и деятельность Объединенного института ядерных исследований. Кроме того, вы узнаете о знаковом строительстве канала им. Москвы и увидите важное для столицы водохранилище.

Неформальный подход и гибкость программы

Я не профессиональный гид, как вы увидите в моём описании о себе. Экскурсии по Дубне — скорее моё хобби. Я стараюсь рассказать о городе без лишних сложностей и нагромождений дат с именами и событиями. По-дружески. Моя задача — передать необычный дух места и показать самые интересные его уголки. А ещё мои прогулки гибкие. Мы можем заранее согласовать темы, которые вам наиболее интересны — и я постараюсь составить оптимальный маршрут.

Организационные детали