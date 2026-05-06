Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Дубна известна как крупнейший центр ядерных исследований в России, здесь запустили первый в мире синхрофазотрон, а 105 элемент в таблице Менделеева назван в честь нашего города.
Но я покажу, что академическая жизнь — не единственная его интересная сторона! Вы познакомитесь с творчеством местного Гауди и Боба Макара, очаруетесь жилыми кварталами и выясните, где хранится питьевая вода для Москвы.
Мы прогуляемся по красивой набережной и задержимся у наиболее ярких объектов. Я расскажу, чем интересна дубненская мозаика Н. Леже и местный стрит-арт. Покажу стул-гигант и крупнейшую в Евразии таблицу Менделеева. Конечно, мы не обойдём вниманием памятники учёным, истории, связанные с развитием наукограда, и деятельность Объединенного института ядерных исследований. Кроме того, вы узнаете о знаковом строительстве канала им. Москвы и увидите важное для столицы водохранилище.
Неформальный подход и гибкость программы
Я не профессиональный гид, как вы увидите в моём описании о себе. Экскурсии по Дубне — скорее моё хобби. Я стараюсь рассказать о городе без лишних сложностей и нагромождений дат с именами и событиями. По-дружески. Моя задача — передать необычный дух места и показать самые интересные его уголки. А ещё мои прогулки гибкие. Мы можем заранее согласовать темы, которые вам наиболее интересны — и я постараюсь составить оптимальный маршрут.
Организационные детали
Достопримечательности находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому мы будем много ходить и дышать чистым воздухом, но если захотите, используем транспорт (ваш или такси) — так можно будет охватить больше интересных мест
Дополнительных расходов, кроме возможных трат на перемещение по городу, не предвидится
Могу провести экскурсию только по историческому центру. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Строителей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Дубне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 852 туристов
Приветствую вас! Я живу в Дубне с самого рождения и сейчас работаю здесь офтальмологом) Я люблю свой город и с радостью проведу для вас экскурсию, если вы будете проезжать мимо читать дальшеуменьшить
или решите приехать специально — Welcome!)) Я познакомлю вас с историей города, покажу самые интересные места, расскажу, где можно вкусно пообедать и сделать запоминающиеся фотографии. Буду очень рада подарить вам хорошее настроение и заряд вдохновения. А если захотите — с удовольствием вас пофотографирую на фоне наших достопримечательностей!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
В этот день все складывалось против нас! Резко похолодало, пошел снег с дождем. В городе случилась авария, отключили свет и воду. Мы, простояв в пробке, опоздали на экскурсию на 2 читать дальшеуменьшить
часа, дети вообще уже ничего не хотели – вымотались, промокли. Но как же мы рады, что, несмотря ни на что, все-таки погуляли с Юлией! Она необыкновенный человек – теплая, доброжелательная, позитивая. Великолепная рассказчица. План нашей экскурсии из-за экстремальных условий перекраивался раза три, но никто этого даже не заметил – так гармонично, так логично Юлия выстроила свой рассказ. Даже водитель нашего автобуса, человек, к экскурсиям равнодушный, слушал, открыв рот и задавал вопросы) Юлия, спасибо вам огромное! Мы обязательно встретимся еще!
Юлия
Ответ организатора:
Елена, спасибо за тёплые слова Безумно круто, что вы организовали и привезли детей в ОИЯИ, и они увидели и ускорители и город, и точно запомнили этот день)
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Очень понравилась экскурсия по Дубне. Юлия замечательный экскурсовод, с любовью рассказывает о своем родном городе. Маршрут составлен таким образом, что захватывает самые главные и интересные достопримечательности. Два с половиной часа пролетели очень быстро. Мы по-новому взглянули на этот удивительный город, в котором были ранее. Всем рекомендую данную экскурсию, и непременно с Юлией. Это будет ваш правильный выбор.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Спасибо за прогулку по Дубне! были с мужем и дочкой (19 лет), нам понравилось. - это наш первый раз! Информации достаточно для первого раза, структурировано очень хорошо. легкая подача. Юлия подстроилась под наш неспешный темп- было очень приятно и ценно (замечу так делают не все)… Юля влюбила нас в Дубну. Рекомендую однозначно!! Спасибо!!
Юлия
Ответ организатора:
Анна, благодарю за отзыв и за рекомендованные места в Москве!)
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Прекрасная прогулка по Дубне с приятным человеком! Очень понравилась и взрослым, и ребенку тринадцати лет. Для него были заготовлены различные интересные задания, даже показаны опыты). Юлия показала много интересных мест, которые в дальнейшем хочется еще посетить. Спасибо за прекрасную прогулку, хоть и под дождем👋)
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Первый раз посетили с небольшой группой коллег этот замечательный город. Экскурсовод Юлия провела нас по историческим местам, рассказывала очень интересно, вела с группой живой разговор. Рекомендую всем! Мои коллеги(а это школьные учителя) остались очень довольны! Организаторам от нас Благодарность!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Огромное спасибо Юлии за прекрасную и познавательную экскурсию для меня и сына 14 лет! Сразу видно, что Дубна -родной город Юлии. Несмотря на дождь экскурсия очень понравилась! Юлия очень доступным читать дальшеуменьшить
языком рассказала о многих интересных фактах из истории Дубны, время прогулки прошло незаметно! Город открылся для нас с абсолютно другой стороны, захотелось посетить его ещё раз! А загадки и опыты были просто супер! Юлия, огромное Вам спасибо! Удачи и успехов Вам!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Дубны
Похожие экскурсии на «Дружеская прогулка по атмосферной Дубне»