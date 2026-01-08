Групповая
до 15 чел.
Дубна - центр мировой науки
Погрузитесь в мир науки в Дубне! Откройте для себя город, где создаются новейшие управляемые ракеты и строится сверхпроводящий коллайдер
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
29 янв в 09:30
12 фев в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубна: от старинной крепости к молодому наукограду
Побывать там, где древняя история и современная наука существуют бок о бок
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Уютная Дубна
Отправиться на прогулку по городу, где наука филигранно переплетается с искусством
Начало: У вокзала «Большая Волга»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор8 января 2026Очень понравилась экскурсия. Проводили на своей машине. Было морозно и многое пришлось слушать в авто. Замечательный рассказчик. Всем срветую посетить город с этим экскурсоводом
