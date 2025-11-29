Дубна удивляет не только древним происхождением, но и молодым характером.
Впервые крепость под этим именем появилась в новгородской летописи 1134 года, а спустя восемь веков Дубна стала центром мировой науки и передовых технологий.
На автопешеходной экскурсии вы увидите главные места города и услышите истории о людях, которые создавали его прошлое и настоящее.
Описание экскурсии
Вместе мы проследуем по точкам, где соединяются разные эпохи. Среди них:
- место в устье Дубны, у слияния с Волгой, где стояла древняя крепость
- начало канала имени Москвы — рядом с памятником Ленину и постаментом, на котором раньше воздвигали Сталина
- территория, где рождались первые социалистические города среди лесов и болот
- зелёный, удивительно тихий район Объединённого института ядерных исследований. Здесь каждая улица носит имя учёного, чьи открытия определяли судьбу города
Дубна — один из редких примеров социалистического проекта, который реализовали почти с нуля и сделали успешным. На экскурсии вы:
- узнаете, как создавали социалистические города и почему в Дубне этот процесс прошёл дважды
- почувствуете связь эпох: образ средневековой крепости сплетётся с атмосферой современного города фундаментальной науки
- увидите, как история здесь остаётся частью живой ткани городской среды
Организационные детали
- Программа предполагает пешую прогулки по главным районам города и передвижение на автотранспорте, поскольку город расположена на двух берегах Волги
- Могу взять в свою машину от 1 до 3 человек
- Если группа больше 3 человек, потребуется собственный транспорт. При необходимости помогу с его заказом
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктор — ваш гид в Дубне
У меня два высших образования: техническое и гуманитарное. Работал инженером, экономистом, финансистом — в Дубне, Москве и других городах России. Нынче — литератор, краевед и гид-экскурсовод, аттестованный в Московской и
