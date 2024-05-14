Семейные развлекательные экскурсии Дубны

Найдено 4 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Дубне, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
В тренде
Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
Раскрыть самые яркие и неожиданные грани наукограда - в компании местного жителя
Начало: Ул. Строителей
Завтра в 11:00
11 июня в 14:00
5 340 за всё до 10 чел.
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
Объехать весь город на автомобиле, оценить его место в мире науки и сделать свои открытия
Начало: У ж/д-вокзала «Дубна»
Завтра в 13:00
11 июня в 08:30
6 700 за всё до 3 чел.
Дубна - центр мировой науки
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
Дубна - центр мировой науки
Пройти по аллеям и набережной, услышать о великих ученых и вникнуть в тайны подмосковного наукограда
Начало: У входа или внутри ж/д-вокзала «Дубна»
1 июля в 10:30
1 000 за человека
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Посетить крупнейший в России исследовательский центр ядерной физики, родину писателей и журавлей
12 июня в 15:30
13 июня в 08:30
8 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо Марии за путешествие по её родному городу. Удивительный город, чудесная природа. Очень рекомендую.
  • К
    Катя
    12 мая 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Юлия- прекрасный экскурсовод. Одна из лучших.
  • N
    Natalya
    5 мая 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Чудесная Юлия влюбила в свой родной город. Всем рекомендую данную программу. Мы были с детьми школьного возраста, дети остались тоже
    читать дальше

    под впечатлением, некоторые даже высказали желание изучать физику и науку. Закончили экскурсию поездкой на шлюз, к памятнику Ленина и страшной историей. Благодарю Юлию за прекрасный день в Дубне.

    Чудесная Юлия влюбила в свой родной город. Всем рекомендую данную программу. Мы были с детьми школьного
  • Т
    Татьяна
    3 мая 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат), водителю тоже все было
    читать дальше

    видно и слышно. Ехали не спеша, останавливались и выходили из машины на важных точках. Пешком мы бы так не охватили весь город, на территории города много лесных массивов без опытного провожатого мы бы подумали, что город закончился, ан нет))) Тема экскурсии - научная Дубна, поэтому на экскурсии много было рассказов об ученых, об ОИЯИ, научных открытиях. Также нам рассказали про канал им. Москвы и строителей, про художников (в Дубне много граффити и мозаик) и еще много всего другого). Очень хорошая, насыщенная экскурсия получилась и кормят там вкусно. Заодно заехали в музей истории крылатых ракет, а на обратном пути переправились на машине на пароме! В общем ВАУ! Отлично провели день. Марии - большое спасибо)

    Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)Дубна 30 апреля, экскурсовод Мария. Нам понравилось. Экскурсия проводилась на нашей машине (впервые опробовали такой формат)
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
    Чудесная Юлия, спасибо за прекрасный и познавательный день! Нам очень понравилось! Юлия не только заинтересовала взрослых,но и не забывала о детях. Они вдоволь наотгадывались загадок))) всем рекомендуем Юлию, улыбчивую и интеллигентную! С уважением, три семьи на прогулке)))
  • А
    Александра
    28 февраля 2024
    Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу! Мария очень интерессный рассказчик, эрудированный человек. Гид умело организует время в туре - поездка получилась насыщенная и без спешки. Мы в восторге 😁🤗🧡
    Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!Огромное спасибо от всей группы, за экскурсию, за помощь в организации тура, заботу!
  • М
    Михаил
    2 февраля 2024
    Дубна - центр мировой науки
    Экскурсия прошла на Ура! Вместо 1,5 ч. мы гуляли 2часа. Экскурсовод не молчала ни секунды! Вставить вопрос просто было нереально, но в
    читать дальше

    процессе экскурсии они ушли(вопросы). Всё по максимуму было рассказано. С этим экскурсоводом точно есть что посмотреть в этом городе(хотя некоторые из нашей большой компании сомневались что смотреть в этом городе нечего). Спасибо Марии за индивидуальный подход и интересную экскурсию.

  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    Дубна - центр мировой науки
    Мне очень понравилась Дубна. Была 19 июня на экскурсии по этому изумительно интересному городу с экскурсоводом Марией. Мария очень интересно
    читать дальше

    и увлекательно всё показывала и рассказывала. Большое ей спасибо!!! Планировала ещё именно с ней попутешествовать. Но к сожалению сейчас много времени забирает моя дача. В сентябре начну путешествия, и очень хочется с Марией и на теплоходах побывать! Спасибо Марие и новых встреч с ней!!!

  • И
    Игорь
    12 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Мария провела прекрасную экскурсию - полно, профессионально, комфортно.
  • В
    Валерия
    6 мая 2023
    Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
    Спасибо Марии за очень интересную и познавательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Остались при хорошем настроении и впечатлении 😊 Человек знает и любит свою работу. Рекомендуем экскурсии с Марией 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Дубне в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дружеская прогулка по атмосферной Дубне
  2. Дубна. Наукоград в таблице Менделеева
  3. Дубна - центр мировой науки
  4. Дубна и Талдом: наукоград и город башмачников
Какие места ещё посмотреть в Дубне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Ленину
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дубне в июне 2024
Сейчас в Дубне в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Дубне на 2024 год по теме «Можно с детьми», 77 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам