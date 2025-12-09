Егорьевск — древний город с красивой промышленной и купеческой архитектурой 19–20 веков.
Здесь фабричные корпуса напоминают об Англии, старообрядчество сохранило свои традиции неизменными, а православные храмы и монастыри придают особую атмосферу. Едем и идём — смотреть, узнавать и погружаться в историю.
Описание экскурсии
Из окна автомобиля вы увидите:
- дом служителей церкви в древнерусском стиле.
- Казанскую церковь при тюремном замке.
- старообрядческую Георгиевскую церковь.
- церковь Михаила Архангела при богадельне Хлудова.
Сделаем остановки здесь:
- собор Александра Невского.
- дом Бардыгина — отца города.
- дом Дудочкина с резными наличниками.
Ещё вы:
- прогуляетесь по самой широкой улице города.
- посетите Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь.
- рассмотрите целый квартал Механико-электротехнического училища имени Цесаревича Алексея в стиле неоготики.
- полюбуетесь берегом реки Гуслиц.
- удивитесь местному Биг-Бэну.
А я расскажу:
- как появилась старообрядческая гуслицкая роспись.
- чем могут восхитить купеческие роды Хлудовых и Бардыгиных.
- почему на Солдатской слободе нельзя было появляться приличным женщинам.
- кого объегоривали местные жители.
- где купить пиво, настоянное на местном хмеле.
Организационные детали
- Едем на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.
- Экскурсию можно начать из Коломны — детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коломенском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена Валерьевна — ваш гид в Егорьевске
Провела экскурсии для 817 туристов
Меня зовут Елена Валерьевна. По образованию — преподаватель русского языка и литературы. Много лет знакомлю гостей нашего города с Коломной, ее историей и современностью. Мое детство прошло в Коломенском кремле,
