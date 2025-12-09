Мои заказы

По Егорьевску - с историями (на вашем авто)

Почему здесь Биг-Бэн и кого объегоривали местные
Егорьевск — древний город с красивой промышленной и купеческой архитектурой 19–20 веков.

Здесь фабричные корпуса напоминают об Англии, старообрядчество сохранило свои традиции неизменными, а православные храмы и монастыри придают особую атмосферу. Едем и идём — смотреть, узнавать и погружаться в историю.
Описание экскурсии

Из окна автомобиля вы увидите:

  • дом служителей церкви в древнерусском стиле.
  • Казанскую церковь при тюремном замке.
  • старообрядческую Георгиевскую церковь.
  • церковь Михаила Архангела при богадельне Хлудова.

Сделаем остановки здесь:

  • собор Александра Невского.
  • дом Бардыгина — отца города.
  • дом Дудочкина с резными наличниками.

Ещё вы:

  • прогуляетесь по самой широкой улице города.
  • посетите Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь.
  • рассмотрите целый квартал Механико-электротехнического училища имени Цесаревича Алексея в стиле неоготики.
  • полюбуетесь берегом реки Гуслиц.
  • удивитесь местному Биг-Бэну.

А я расскажу:

  • как появилась старообрядческая гуслицкая роспись.
  • чем могут восхитить купеческие роды Хлудовых и Бардыгиных.
  • почему на Солдатской слободе нельзя было появляться приличным женщинам.
  • кого объегоривали местные жители.
  • где купить пиво, настоянное на местном хмеле.

Организационные детали

  • Едем на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида.
  • Экскурсию можно начать из Коломны — детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Коломенском шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена Валерьевна
Елена Валерьевна — ваш гид в Егорьевске
Провела экскурсии для 817 туристов
Меня зовут Елена Валерьевна. По образованию — преподаватель русского языка и литературы. Много лет знакомлю гостей нашего города с Коломной, ее историей и современностью. Мое детство прошло в Коломенском кремле,
читать дальше

затем работала в Доме туризма и экскурсий, изучала по архивам историю родного города, некоторые мои исследования были опубликованы в местных СМИ. С удовольствием поделюсь своими знаниями, расскажу о Коломне интересно и профессионально, для детишек — доступно, для увлеченных историей — углубленно. Жду вас в нашем городе. Уверена, вы будете им очарованы!

Входит в следующие категории Егорьевска

