скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Егорьевск - сокровище Мещёры
Проникнуться духом русской провинции и узнать, кого объегорили местные жители
Начало: В центре города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
70505 993₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Егорьевск
История и главные достопримечательности колоритного провинциального города на обзорной экскурсии
Начало: В центре Егорьевска
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Узнать Егорьевск за 2 часа
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 202424 мая состоялась наша экскурсия "Егорьевск - сокровище Мещёры" Хотим поблагодарить великолепного гида и экскурсовода Павла Скворцова, который кроме того, что
- ААлександра27 мая 2024Экскурсия интересная, у Павла много дополнительного материала в виде старых фотографий, схемы города, но цена экскурсии себя совершенно не оправдывает.
- ММария23 мая 2024Алексей знаток города и истории. Предложил на выбор несколько маршрутов, чтобы мне было интересно. Показал самые интересные места, рассказал про город, людей, которые в нем жили. Благодарю! Рекомендую!
- ООльга21 мая 2024Бывали в Егорьевске не раз и хотели узнать о городе больше. Благодаря Павлу увидели город другими глазами) Экскурсия хорошо спланирована и
- ООльга1 мая 2024Алексей прекрасный гид и великолепный краевед! Показал нам город с разных, порой неожиданных, ракурсов, отчего впечатление о Егорьевскае у нас сложились самые яркие!
- ССергей29 апреля 2024Все хорошо, интересный город, супермузей, грамотный квалифицированный экскурсовод. Один минус - большая часть экскурсии посвящена дну Егорьевска: задним дворам,помойкам, ночлежками
- ААнастасия24 марта 2024Очень понравилась экскурсия от Константина, заметен его профессионализм и удовольствие от работы. Было очень интересно и познавательно. Спасибо
- ВВера28 января 2024Спасибо большое Константину Вячеславовичу за прекрасную экскурсию. Как приятно, когда гид любит свою работу.
- ЮЮлия3 декабря 2023Были с компанией друзей на экскурсии по Егорьевску, гид Константин. Экскурсия обзорная по городу, по времени около двух часов. Константин
Ответы на вопросы от путешественников по Егорьевску в категории «Индивидуальные»
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