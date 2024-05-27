Приглашаю на прогулку по Егорьевску, скрытому в лесах Мещерского края.
Город удивит колоритом тихого уездного центра, застройкой 19 века и образцами архитектуры в стиле английской готики.
А я расскажу, какую роль Салтыков-Щедрин сыграл в одной громкой афёре, что за тайну хранила сестра Тургенева, прожившая здесь почти всю свою жизнь, и много других интересных деталей.
Город удивит колоритом тихого уездного центра, застройкой 19 века и образцами архитектуры в стиле английской готики.
А я расскажу, какую роль Салтыков-Щедрин сыграл в одной громкой афёре, что за тайну хранила сестра Тургенева, прожившая здесь почти всю свою жизнь, и много других интересных деталей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь с его дивным узорочьем башен.
- Троицкий собор с чудесными росписями палехских мастеров.
- Казанский деревянный храм на месте древнего села Высокое, из которого когда-то и вырос Егорьевск.
- Историко-художественный музей, расположенный в самом красивом купеческом особняке города.
- Главный корпус Хлудовской бумагопрядильной фабрики — знаменитый егорьевский «Биг-Бэн».
- Дом сына бывшего городского головы Михаила Бардыгина.
- Дом мещан Дудочкиных с резным убранством.
- Собор Александра Невского — главный храм города с оригинальным величественным интерьером.
- Учебные заведения, в которых учились лётчик Валерий Чкалов и художник Игорь Грабарь.
Я расскажу:
- Как эти места связаны с митрополитом Алексием и Чудовым монастырём.
- Как Егорьевску удалось стать одним из самых благоустроенных и красивых городов России начала 20 века.
- Какие замечательные люди приняли в этом деятельное участие.
- Какой вклад в духовное, культурное и художественное развитие Гуслицкого края внесли старообрядцы.
- Чем знамениты семьи купцов-фабрикантов Хлудовых и Бардыгиных.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Егорьевске
Провёл экскурсии для 919 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Павел, я родился и живу в Москве. С детства увлекаюсь её историей и архитектурой, люблю гулять по старинным улицам и узнавать о них интересные факты. Именно поэтому я стал профессиональным гидом. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
27 мая 2024
24 мая состоялась наша экскурсия "Егорьевск - сокровище Мещёры"
Хотим поблагодарить великолепного гида и экскурсовода Павла Скворцова, который кроме того, что она великолепный рассказчик, очень отзывчивый и доброжелательный человек!
Павел провел нас по знаковым местам, рассказал о людях, причастных к развитию и становлению города, показал объекты исторические архитектуры. Дополнял рассказ старинными фотографиями и цитатами.
Очень живо, интересно, насыщенно!
Спасибо большое за Ваш труд!!!!
Хотим поблагодарить великолепного гида и экскурсовода Павла Скворцова, который кроме того, что она великолепный рассказчик, очень отзывчивый и доброжелательный человек!
Павел провел нас по знаковым местам, рассказал о людях, причастных к развитию и становлению города, показал объекты исторические архитектуры. Дополнял рассказ старинными фотографиями и цитатами.
Очень живо, интересно, насыщенно!
Спасибо большое за Ваш труд!!!!
Александра
27 мая 2024
Экскурсия интересная, у Павла много дополнительного материала в виде старых фотографий, схемы города, но цена экскурсии себя совершенно не оправдывает. В ней нет ничего такого, за что надо заплатить цену выше рыночной в два раза. Желаем новых маршрутов и пересмотреть ценовую политику
Павел
Ответ организатора:
Александра, рад, что экскурсия Вам была интересна.
Что касается стоимости, то она у меня более-менее постоянная на всех моих маршрутах и
Что касается стоимости, то она у меня более-менее постоянная на всех моих маршрутах и
О
Ольга
21 мая 2024
Бывали в Егорьевске не раз и хотели узнать о городе больше.
Благодаря Павлу увидели город другими глазами) Экскурсия хорошо спланирована и подготовлена. Павел показывал фото, цитировал и рассказал о городе и людях которые там проживали и/ или принимали участие в обустройстве. И как живут сейчас наши современники)
На все задаваемые вопросы услышали ответы.
Прогулка получилась замечательная. Было интересно и познавательно.
Спасибо, Павел!
Благодаря Павлу увидели город другими глазами) Экскурсия хорошо спланирована и подготовлена. Павел показывал фото, цитировал и рассказал о городе и людях которые там проживали и/ или принимали участие в обустройстве. И как живут сейчас наши современники)
На все задаваемые вопросы услышали ответы.
Прогулка получилась замечательная. Было интересно и познавательно.
Спасибо, Павел!
Е
Елена
7 мая 2024
Замечательная, насыщенная пешеходная экскурсия по Егорьевску. Павел Скворцов интересно, хорошим языком рассказал об истории края, города и людях, живших и творивших здесь. Дополнял рассказ фотографиями исторических видов местности, портретов значимых
л
людмила
5 мая 2024
Масса прекрасных впечатлений получена от города, от сохранности городской среды, от доброжелательности жителей и, конечно, от экскурсионного сопровождения гидом. С благодарностью Скворцову Павлу и пожеланиями успехов в дальнейшей его деятельности
Евгений
4 мая 2024
Отличный гид, интересная и содержательная экскурсия.
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