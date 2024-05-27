Бывали в Егорьевске не раз и хотели узнать о городе больше.

Благодаря Павлу увидели город другими глазами) Экскурсия хорошо спланирована и подготовлена. Павел показывал фото, цитировал и рассказал о городе и людях которые там проживали и/ или принимали участие в обустройстве. И как живут сейчас наши современники)

На все задаваемые вопросы услышали ответы.

Прогулка получилась замечательная. Было интересно и познавательно.

Спасибо, Павел!