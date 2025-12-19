Описание экскурсииНа экскурсии вы узнаете, как промышленный завод за 300 лет превратился в "столицу Урала" и современный мегаполис. Как в процессе преобразований менялся архитектурный облик города. Проследим связь между городом, в его архитектурном и историческом контексте и личностью на примере Бориса Ельцина. Нить маршрута: Город-завод - Город купеческий - Центр Уральской области - Закрытая "столица Урала" - Открытый миру мегаполис. Начнем с Плотинки - это место рождения Екатеринбурга. Увидим макет железоделательного завода, старые заводские корпуса, плотину. Мы пройдем через старый рабочий ларь, который в наши дни является переходом Цоя и Уральского рока, и поднимемся к дому Севастьянова и набережной городского пруда. Полюбуемся красивыми видами города и направимся в современный квартал - Екатеринбург-Сити. Посетим общественный, культурный и образовательный центр - Ельцин центр. Познакомимся с самим центром и музеем Бориса Ельцина. Экспозиция музея построена, как эмоциональный рассказ с использованием мультимедийных технологий, инсталляций и иммерсивных приемов. Тем, кто не застал 1990-е позволит "прочувствовать эпоху", понять истоки современных реалий. У тех, кто жил в те годы вызовет личные воспоминания и рефлексию. Экскурсия по городу даст факты - а музей чувства. Экскурсия будет эмоциональная и запоминающаяся.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический сквер
- Плотина городского пруда
- Макет Екатеринбургского завода
- Дом Севастьянова
- Переход Цоя
- Набережная городского пруда
- Октябрьская площадь
- Квартал Екатеринбург-Сити
- Ельцин Центр
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 28 (угол Ленина-Воеводина)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
