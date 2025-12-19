Описание Ответы на вопросы

Описание экскурсии На экскурсии вы узнаете, как промышленный завод за 300 лет превратился в "столицу Урала" и современный мегаполис. Как в процессе преобразований менялся архитектурный облик города. Проследим связь между городом, в его архитектурном и историческом контексте и личностью на примере Бориса Ельцина. Нить маршрута: Город-завод - Город купеческий - Центр Уральской области - Закрытая "столица Урала" - Открытый миру мегаполис. Начнем с Плотинки - это место рождения Екатеринбурга. Увидим макет железоделательного завода, старые заводские корпуса, плотину. Мы пройдем через старый рабочий ларь, который в наши дни является переходом Цоя и Уральского рока, и поднимемся к дому Севастьянова и набережной городского пруда. Полюбуемся красивыми видами города и направимся в современный квартал - Екатеринбург-Сити. Посетим общественный, культурный и образовательный центр - Ельцин центр. Познакомимся с самим центром и музеем Бориса Ельцина. Экспозиция музея построена, как эмоциональный рассказ с использованием мультимедийных технологий, инсталляций и иммерсивных приемов. Тем, кто не застал 1990-е позволит "прочувствовать эпоху", понять истоки современных реалий. У тех, кто жил в те годы вызовет личные воспоминания и рефлексию. Экскурсия по городу даст факты - а музей чувства. Экскурсия будет эмоциональная и запоминающаяся.

