Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Увидеть главные достопримечательности и услышать городские поверья на душевной экскурсии

Екатерина
Екатерина – Гид из Екатеринбурга
Приглашаю на легкую, веселую и познавательную прогулку 👣 по Екатеринбургу! Вы пройдете по уральскому Арбату, полюбуетесь живописной набережной и посетите легендарную Плотинку.

А я расскажу о городских приметах и покажу места, где принято загадывать желания.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города
Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк 🌳, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток. Рассмотрите старинные купеческие особняки, ажурное здание цирка и гигантский молот, который приводился в движение водой. А еще я покажу необычный дом-ананас и здание, откуда вещал Левитан в годы ВОВ. Завершится экскурсия ⛳ на Плотинке — в месте, где зарождался Екатеринбург.

Неформальный Екатеринбург
Ни один мегаполис не обходится без примет и поверий, которые становятся частью городской культуры. Я расскажу, по каким улицам нужно пройти, чтобы к вам пришли удача, любовь или богатство. Как отправить желание вселенной с помощью гигантской клавиатуры на набережной и кто стал прототипом сулящих счастье бронзовых скульптур. Кроме того, вы прикоснетесь к одному известному камню в центре города и решите, стоит ли кидать в фонтан ⛲ монетки и вешать «замок 🏰 любви» на мост.

Организационные детали

Зимой памятник клавиатуре невозможно увидеть — он спрятан под снегом.

Начало и место завершения
🚩 у торгового центра Пассаж
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, у меня педагогическое образование. Всегда считала себя счастливым человеком, потому что люблю место, в котором живу. А живу я практически с рождения в Екатеринбурге и с радостью показываю его гостям. Моя миссия — зажигать огонек в глазах путешественников. Пойдемте гулять и изучать уральскую столицу вместе!
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