Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Что вас ожидает

«Визитные карточки» города

Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк 🌳, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток. Рассмотрите старинные купеческие особняки, ажурное здание цирка и гигантский молот, который приводился в движение водой. А еще я покажу необычный дом-ананас и здание, откуда вещал Левитан в годы ВОВ. Завершится экскурсия ⛳ на Плотинке — в месте, где зарождался Екатеринбург.

Неформальный Екатеринбург

Ни один мегаполис не обходится без примет и поверий, которые становятся частью городской культуры. Я расскажу, по каким улицам нужно пройти, чтобы к вам пришли удача, любовь или богатство. Как отправить желание вселенной с помощью гигантской клавиатуры на набережной и кто стал прототипом сулящих счастье бронзовых скульптур. Кроме того, вы прикоснетесь к одному известному камню в центре города и решите, стоит ли кидать в фонтан ⛲ монетки и вешать «замок 🏰 любви» на мост.

Организационные детали

Зимой памятник клавиатуре невозможно увидеть — он спрятан под снегом.