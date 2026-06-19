Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - с мая по сентябрь. В это время город оживает, погода радует теплом, а природа - яркими красками. В летние месяцы можно насладиться прогулками по набережной и паркам, не беспокоясь о холоде. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой же многие достопримечательности, такие как памятник клавиатуре, могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пешеходная улица Вайнера
Дендрологический парк
Набережная реки Исеть
Старинные купеческие особняки
Здание цирка
Небоскребы
Часы-куранты
Дом-ананас
Здание, откуда вещал Левитан
Плотинка
Гигантская клавиатура
Бронзовые скульптуры
Фонтан
Мост
Описание мастер-класса
«Визитные карточки» города
Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток. Рассмотрите старинные купеческие особняки, ажурное здание цирка, небоскребы и самые большие часы-куранты на Урале. А еще я покажу необычный дом-ананас и здание, откуда вещал Левитан в годы ВОВ. Завершится экскурсия на Плотинке — в месте, где зарождался Екатеринбург.
Неформальный Екатеринбург
Ни один мегаполис не обходится без примет и поверий, которые становятся частью городской культуры. Я расскажу, по каким улицам нужно пройти, чтобы к вам пришли удача, любовь или богатство. Как отправить желание вселенной с помощью гигантской клавиатуры на набережной и кто стал прототипом сулящих счастье бронзовых скульптур. Кроме того, вы прикоснетесь к одному известному камню в центре города и решите, стоит ли кидать в фонтан монетки и вешать «замок любви» на мост.
Организационные детали
Зимой памятник клавиатуре невозможно увидеть — он спрятан под снегом
Если вы планируете посетить экскурсию с детьми, пожалуйста, сообщите об этом заранее и укажите их возраст
Маршрут можно корректировать по вашим интересам
Экскурсию можно провести и для большей компании (свыше 5 участников доплата за каждого следующего человека — 500 руб.). Детям до 12 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У торгового центра Пассаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1134 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, у меня педагогическое образование. Всегда считала себя счастливым человеком, потому что люблю место, в котором живу. А живу я практически с рождения в Екатеринбурге и с радостью показываю его гостям. Моя миссия — зажигать огонёк в глазах путешественников. Пойдёмте гулять и изучать уральскую столицу вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
–
3
1
2
–
1
–
А
Александра
Дата посещения: 16 июн 2026
Интересно, познавательно. Екатерина очень увлекательно рассказывает историю, без лишней информации, то что надо (особенно в компании с подростками)
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А
Анна
Хочется выразить благодарность Екатерине за позновательную эксурсию. За несколько часов мы узнали очень много интересных фактов о городе, поситили основные достопримечательности. Екатерина великолепный гид, который знает и любит свой город. С благодарностью от девочек из Санкт-Петербурга))))
Екатерина
Ответ организатора:
Анна, и я благодарю Вас за "женский выезд". Сохраняйте такую замечательную традицию и до встречи в Екатеринбурге!
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Елена
Отличная экскурсия. Екатерина красиво и интересно показала нам город. Это была замечательная прогулка!
Екатерина
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо Вам за отзыв и интерес к городу. Приезжайте чаще! Большой привет Перми!
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KRISTINA
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут визитной карточкой Екатеринбурга. А проводником в этот город стала для меня очаровательный гид Екатерина. Экскурсия прошла на одном дыхании. Увлекательно, познавательно и комфортно! Рекомендую ☝🏾🤎.
Екатерина
Ответ организатора:
Кристина, большое спасибо за отзыв. Фотографии получились яркими, не смотря на зимний период.
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О
Ольга
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели, что выбрали пешеходную экскурсию с Екатериной. Маршрут очень интересный, совсем не утомительный, удалось очень многое увидеть и узнать, два часа пролетели совершенно незаметно. От экскурсии самые положительные эмоции, несмотря на моросящий дождик. Отличная экскурсия для знакомства с Екатеринбургом. Благодарим и рекомендуем однозначно!
+2
Екатерина
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за отзыв. Я рада, что погода не испортила Ваше впечатление о городе.
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А
Анна
Очень приятная и комфортная экскурсия. Екатерина — спокойный, внимательный гид, с которым легко выстраивается диалог. Маршрут продуман так, что мы не устали и при этом получили цельное представление о городе. Особенно ценно, что для тех из нас, кто был в Екатеринбурге впервые, экскурсия оказалась действительно познавательной и хорошо структурированной. Остались очень хорошие впечатления и ощущение «мягкого погружения» в город. Рекомендуем
Екатерина
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за отзыв, общение и приятную компанию.