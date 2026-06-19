Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

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С Екатеринбургом на «ты»

Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Приглашаем на легкую и веселую прогулку по Екатеринбургу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Вместе пройдем по знаменитому уральскому Арбату, насладимся красотой набережной и посетим историческую Плотинку. Узнаете о городских приметах и откроете для себя места, где загадывают желания.

Эта экскурсия - идеальный способ стать на шаг ближе к сердцу Екатеринбурга, познакомиться с его историей и культурой
5
151 отзыв

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🌆 Уникальные достопримечательности
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🕰️ Исторические факты
  • 🌿 Природные красоты
  • 🎨 Культурные объекты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки по Екатеринбургу - с мая по сентябрь. В это время город оживает, погода радует теплом, а природа - яркими красками. В летние месяцы можно насладиться прогулками по набережной и паркам, не беспокоясь о холоде. В апреле и октябре также можно посетить экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой же многие достопримечательности, такие как памятник клавиатуре, могут быть недоступны из-за снега.
Сейчас август — это идеальное время.
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»
С Екатеринбургом на «ты»

Что можно увидеть

  • Пешеходная улица Вайнера
  • Дендрологический парк
  • Набережная реки Исеть
  • Старинные купеческие особняки
  • Здание цирка
  • Небоскребы
  • Часы-куранты
  • Дом-ананас
  • Здание, откуда вещал Левитан
  • Плотинка
  • Гигантская клавиатура
  • Бронзовые скульптуры
  • Фонтан
  • Мост

Описание мастер-класса

«Визитные карточки» города

Вы погуляете по пешеходной улице Вайнера, посетите дендрологический парк, пройдете по новой набережной реки Исеть и покормите уток. Рассмотрите старинные купеческие особняки, ажурное здание цирка, небоскребы и самые большие часы-куранты на Урале. А еще я покажу необычный дом-ананас и здание, откуда вещал Левитан в годы ВОВ. Завершится экскурсия на Плотинке — в месте, где зарождался Екатеринбург.

Неформальный Екатеринбург

Ни один мегаполис не обходится без примет и поверий, которые становятся частью городской культуры. Я расскажу, по каким улицам нужно пройти, чтобы к вам пришли удача, любовь или богатство. Как отправить желание вселенной с помощью гигантской клавиатуры на набережной и кто стал прототипом сулящих счастье бронзовых скульптур. Кроме того, вы прикоснетесь к одному известному камню в центре города и решите, стоит ли кидать в фонтан монетки и вешать «замок любви» на мост.

Организационные детали

  • Зимой памятник клавиатуре невозможно увидеть — он спрятан под снегом
  • Если вы планируете посетить экскурсию с детьми, пожалуйста, сообщите об этом заранее и укажите их возраст
  • Маршрут можно корректировать по вашим интересам
  • Экскурсию можно провести и для большей компании (свыше 5 участников доплата за каждого следующего человека — 500 руб.). Детям до 12 лет — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У торгового центра Пассаж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1134 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, у меня педагогическое образование. Всегда считала себя счастливым человеком, потому что люблю место, в котором живу. А живу я практически с рождения в Екатеринбурге и с радостью показываю его гостям. Моя миссия — зажигать огонёк в глазах путешественников. Пойдёмте гулять и изучать уральскую столицу вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 151 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
3
1
2
1
А
Дата посещения: 16 июн 2026
Интересно, познавательно. Екатерина очень увлекательно рассказывает историю, без лишней информации, то что надо (особенно в компании с подростками)
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А
Хочется выразить благодарность Екатерине за позновательную эксурсию. За несколько часов мы узнали очень много интересных фактов о городе, поситили основные достопримечательности. Екатерина великолепный гид, который знает и любит свой город. С благодарностью от девочек из Санкт-Петербурга))))
Хочется выразить благодарность Екатерине за позновательную эксурсию. За несколько часов мы узнали очень много интересных фактов
Хочется выразить благодарность Екатерине за позновательную эксурсию. За несколько часов мы узнали очень много интересных фактов
Хочется выразить благодарность Екатерине за позновательную эксурсию. За несколько часов мы узнали очень много интересных фактов
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Анна, и я благодарю Вас за "женский выезд". Сохраняйте такую замечательную традицию и до встречи в Екатеринбурге!
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Елена
Отличная экскурсия. Екатерина красиво и интересно показала нам город. Это была замечательная прогулка!
Отличная экскурсия. Екатерина красиво и интересно показала нам город. Это была замечательная прогулка!
Отличная экскурсия. Екатерина красиво и интересно показала нам город. Это была замечательная прогулка!
Отличная экскурсия. Екатерина красиво и интересно показала нам город. Это была замечательная прогулка!
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Елена, большое спасибо Вам за отзыв и интерес к городу. Приезжайте чаще! Большой привет Перми!
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KRISTINA
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут визитной карточкой Екатеринбурга. А проводником в этот город стала для меня очаровательный гид Екатерина. Экскурсия прошла на одном дыхании. Увлекательно, познавательно и комфортно! Рекомендую ☝🏾🤎.
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут
Если есть тьма, то должен быть свет 👌. Теперь для меня эти слова из песни станут
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Кристина, большое спасибо за отзыв. Фотографии получились яркими, не смотря на зимний период.
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О
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели, что выбрали пешеходную экскурсию с Екатериной. Маршрут очень интересный, совсем не утомительный, удалось очень многое увидеть и узнать, два часа пролетели совершенно незаметно. От экскурсии самые положительные эмоции, несмотря на моросящий дождик.
Отличная экскурсия для знакомства с Екатеринбургом. Благодарим и рекомендуем однозначно!
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,+2
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Были в Екатеринбурге 25 сентября. Приехали в этот город первый раз, и ни разу не пожалели,
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за отзыв. Я рада, что погода не испортила Ваше впечатление о городе.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень приятная и комфортная экскурсия. Екатерина — спокойный, внимательный гид, с которым легко выстраивается диалог. Маршрут продуман так, что мы не устали и при этом получили цельное представление о городе.
Особенно ценно, что для тех из нас, кто был в Екатеринбурге впервые, экскурсия оказалась действительно познавательной и хорошо структурированной. Остались очень хорошие впечатления и ощущение «мягкого погружения» в город. Рекомендуем
Екатерина
Екатерина
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за отзыв, общение и приятную компанию.
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