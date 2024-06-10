В неспешной прогулке по утреннему Екатеринбургу вы по достоинству оцените его индивидуальность.
Полюбуетесь великолепием старинных дворцов, построенных в 19 веке, познакомитесь с памятниками конструктивизма первой половины 20 века и увидите высотные современные здания. Я расскажу о строительстве города-завода Екатеринбург и о советском прошлом Свердловска.
Полюбуетесь великолепием старинных дворцов, построенных в 19 веке, познакомитесь с памятниками конструктивизма первой половины 20 века и увидите высотные современные здания. Я расскажу о строительстве города-завода Екатеринбург и о советском прошлом Свердловска.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы побываем на Плотинке, в Историческом сквере, на площади Советской Армии и на площади Труда. По пути разглядим деревянное кружево старинных особняков и заглянем в их таинственное прошлое. А в летние месяцы насладимся красотой городских фонтанов.
- У памятника основателям города я расскажу о строительстве Екатеринбурга. Полюбуемся особняками 19 века — домом Севастьянова и музеем ювелирного и камнерезного искусства
- На площади Труда и в городке чекистов поговорим об авангардной архитектуре
- С Плотинки посмотрим на Екатеринбург-сити, вы услышите о самых высоких и самых удивительных зданиях города
- Я покажу вам главные музыкальные площадки города — концертный зал Маклецкого, филармонию, оперный театр и современное здание музыкального училища
- Особое внимание уделим воинской славе страны. Вы рассмотрите памятник «Чёрный тюльпан», военную технику у здания Окружного дома офицеров
- Закончим нашу прогулку у величественного штаба Центрального военного округа. Рядом с памятником Жукову вы услышите о его военных подвигах и годах службы в нашем городе
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
|Дети до 7 лет
|500 ₽
|Пенсионеры
|500 ₽
|Школьники
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника основателя города Татищеву и де Геннину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1383 туристов
Меня зовут Татьяна. Я увлекаюсь краеведением много лет, экскурсии провожу с 2015 года. Екатеринбург — неисчерпаемая кладовая для разработки тематических маршрутов. Я расскажу о нем так, что вы захотите возвращаться сюда вновь и вновь. И каждый раз узнавать город с другой, еще неизведанной стороны.Задать вопрос
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