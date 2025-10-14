Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Екатеринбург – город, где история не пылится в музеях, а бьёт ключом на улицах, в архитектуре и в энергетике. Здесь Романовы встретились с революцией. Здесь из заводской пыли вырос мегаполис, покоривший Урал и устремившийся в небо. Екатеринбург – город контрастов, тайн и энергии. И вы почувствуете всё это за одну насыщенную, но непринужденную прогулку. Вы пройдёте по следам трагических событий и великих побед. Увидите место, где рухнула империя, и где начиналась новая Россия. Услышите, как Екатеринбург стал столицей золота, авангарда, рока и конструктивизма. Пройдёте сквозь века: от купеческих особняков до футуристических небоскрёбов. Почувствуете пульс города, который никогда не стоит на месте. И, конечно, легенды. Такие, что в Википедии вы не найдёте. О людях, деньгах и свободе. Всё это – в моей подаче. Без школьной хронологии. Без бубнежа. С иронией, фактами, драмой и пафосом, который тут уместен.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник основателям города

Водонапорная башня

Дом Севастьянова

Разорванные цепи пролетариата

Часовня святой Екатерины

Каменный цветок

Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)

Здание облисполкома

Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр

Здание музея камнерезного искусства

Улица Пушкина

Усадьба купца Тарасова

Литературный квартал

Храм на крови. Место расстрела царской семьи

Усадьба Расторгуева-Харитонова

Свердловская филармония

Фотографический музей «Дом Метенкова»

Музей истории Екатеринбурга

Колизей, первый театр города

Небоскреб Высоцкий

Футуристический офис Русской медной компании

Улица Вайнера - местный «Арбат»

Площадь 1905 года

Второй дом Советов (Дом чекиста)

Октябрьская площадь

Екатеринбург-Сити

Ельцин-центр

Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга

Стадион Динамо

ДИВС

Набережная рабочей молодежи

Мужская гимназия

Здание консерватории

Подземный переход Свердловского рока

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь 1905 года Завершение: Главпочтамт, нулевой километр Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часа Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.