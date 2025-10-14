Непринужденная экскурсия с посещением всех основных локаций города, достойных внимания по мнению историков и местных жителей.
Кажется скучным? Не тут-то было! Я – не училка по краеведению, говорю как человек, а
Описание экскурсииЕкатеринбург – город, где история не пылится в музеях, а бьёт ключом на улицах, в архитектуре и в энергетике. Здесь Романовы встретились с революцией. Здесь из заводской пыли вырос мегаполис, покоривший Урал и устремившийся в небо. Екатеринбург – город контрастов, тайн и энергии. И вы почувствуете всё это за одну насыщенную, но непринужденную прогулку. Вы пройдёте по следам трагических событий и великих побед. Увидите место, где рухнула империя, и где начиналась новая Россия. Услышите, как Екатеринбург стал столицей золота, авангарда, рока и конструктивизма. Пройдёте сквозь века: от купеческих особняков до футуристических небоскрёбов. Почувствуете пульс города, который никогда не стоит на месте. И, конечно, легенды. Такие, что в Википедии вы не найдёте. О людях, деньгах и свободе. Всё это – в моей подаче. Без школьной хронологии. Без бубнежа. С иронией, фактами, драмой и пафосом, который тут уместен.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник основателям города
- Водонапорная башня
- Дом Севастьянова
- Разорванные цепи пролетариата
- Часовня святой Екатерины
- Каменный цветок
- Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)
- Здание облисполкома
- Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр
- Здание музея камнерезного искусства
- Улица Пушкина
- Усадьба купца Тарасова
- Литературный квартал
- Храм на крови. Место расстрела царской семьи
- Усадьба Расторгуева-Харитонова
- Свердловская филармония
- Фотографический музей «Дом Метенкова»
- Музей истории Екатеринбурга
- Колизей, первый театр города
- Небоскреб Высоцкий
- Футуристический офис Русской медной компании
- Улица Вайнера - местный «Арбат»
- Площадь 1905 года
- Второй дом Советов (Дом чекиста)
- Октябрьская площадь
- Екатеринбург-Сити
- Ельцин-центр
- Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга
- Стадион Динамо
- ДИВС
- Набережная рабочей молодежи
- Мужская гимназия
- Здание консерватории
- Подземный переход Свердловского рока
- Исторический сквер
Экскурсия длится около 2 часов
В
Венера
14 окт 2025
Антон- наш гид, который «влюбил» нас в город Екатеринбург. Очень интересно доносит информацию - кратко, по делу. Факты, истории, фото до и после. Интересные места прошли, которые раньше нам были
А
Андрей
27 сен 2025
Очень понравилось! Антон красавчик! Мне кажется это лучший формат знакомства с городом Екатеринбург. Антон не только провел и познакомил с историческими местами города, но подсказал куда можно сходить самостоятельно. Спасибо большое! Пять звезд заслужил безоговорочно!
Э
Эмилия
19 сен 2025
