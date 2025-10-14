Мои заказы

Экскурсия для тех, кто не любит экскурсии

Непринужденная экскурсия с посещением всех основных локаций города, достойных внимания по мнению историков и местных жителей.

Кажется скучным? Не тут-то было! Я – не училка по краеведению, говорю как человек, а
не энциклопедия. Это – прогулка по городу, который вы вдыхаете, пока он сам прощупывает вас взглядом. Екатеринбург – не лощёная Москва и не сытый Питер. Он резкий. С характером. С историей, которую писали кровью, металлом и громким матом.

Описание экскурсии

Екатеринбург – город, где история не пылится в музеях, а бьёт ключом на улицах, в архитектуре и в энергетике. Здесь Романовы встретились с революцией. Здесь из заводской пыли вырос мегаполис, покоривший Урал и устремившийся в небо. Екатеринбург – город контрастов, тайн и энергии. И вы почувствуете всё это за одну насыщенную, но непринужденную прогулку. Вы пройдёте по следам трагических событий и великих побед. Увидите место, где рухнула империя, и где начиналась новая Россия. Услышите, как Екатеринбург стал столицей золота, авангарда, рока и конструктивизма. Пройдёте сквозь века: от купеческих особняков до футуристических небоскрёбов. Почувствуете пульс города, который никогда не стоит на месте. И, конечно, легенды. Такие, что в Википедии вы не найдёте. О людях, деньгах и свободе. Всё это – в моей подаче. Без школьной хронологии. Без бубнежа. С иронией, фактами, драмой и пафосом, который тут уместен.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник основателям города
  • Водонапорная башня
  • Дом Севастьянова
  • Разорванные цепи пролетариата
  • Часовня святой Екатерины
  • Каменный цветок
  • Часовня Святой Екатерины (Екатерининский собор)
  • Здание облисполкома
  • Здание Главпочтамта или Дом связи. Нулевой километр
  • Здание музея камнерезного искусства
  • Улица Пушкина
  • Усадьба купца Тарасова
  • Литературный квартал
  • Храм на крови. Место расстрела царской семьи
  • Усадьба Расторгуева-Харитонова
  • Свердловская филармония
  • Фотографический музей «Дом Метенкова»
  • Музей истории Екатеринбурга
  • Колизей, первый театр города
  • Небоскреб Высоцкий
  • Футуристический офис Русской медной компании
  • Улица Вайнера - местный «Арбат»
  • Площадь 1905 года
  • Второй дом Советов (Дом чекиста)
  • Октябрьская площадь
  • Екатеринбург-Сити
  • Ельцин-центр
  • Сквер в честь 275-тилетия Екатеринбурга
  • Стадион Динамо
  • ДИВС
  • Набережная рабочей молодежи
  • Мужская гимназия
  • Здание консерватории
  • Подземный переход Свердловского рока
  • Исторический сквер
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905 года
Завершение: Главпочтамт, нулевой километр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Венера
14 окт 2025
Антон- наш гид, который «влюбил» нас в город Екатеринбург. Очень интересно доносит информацию - кратко, по делу. Факты, истории, фото до и после. Интересные места прошли, которые раньше нам были
читать дальше

не доступны (хотя в Екатеринбурге 3 или 4 раз) Экскурсия 2 часа пешая, но время пролетело незаметно, несмотря на прохладную погоду. Знал ответы на все наши вопросы. Антон- знает историю своего города и не только. Начитанный, интеллигентный и приятный. Клиентоориентированный (быстро адаптируется под любую ситуацию) Нам надо было вернуться на то же место, откуда и начинали экскурсию. Он подумав - выстроил маршрут так, что мы вернулись к месту начала экскурсии (изначально точка окончания маршрута в другом месте была). Было приятно! Рекомендую!

Андрей
27 сен 2025
Очень понравилось! Антон красавчик! Мне кажется это лучший формат знакомства с городом Екатеринбург. Антон не только провел и познакомил с историческими местами города, но подсказал куда можно сходить самостоятельно. Спасибо большое! Пять звезд заслужил безоговорочно!
Эмилия
19 сен 2025

