2 отзыва оставили туристы

Екатеринбург — это история, воплощённая в камне и человеческих судьбах. За 3 часа на автомобиле вы увидите его главные символы, а сквозной линией экскурсии станут рассказы о людях, которые здесь любили, страдали, творили и меняли мир.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главные точки на карте Екатеринбурга

На автомобиле за 3 часа мы охватим места, без которых не представить наш город: ажурный дом Севастьянова, Оперный театр, монументальный штаб военного округа, конструктивистские здания, центральную Площадь 1905 года. В программе три остановки, где мы выйдем из машины и детально рассмотрим достопримечательности:

У «Плотинки», плотины городского пруда, вы прикоснетесь к истокам Екатеринбурга;

По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью;

Побываете в Ново-Тихвинском монастыре, построенном с большим вкусом: в его облике камень, медь и золото — то, чем богат Урал!

Имена в биографии города

Герои моих рассказов ходили по улицам Екатеринбурга, любили, страдали, создавали, были счастливы. Бажов, Свердлов, Татищев, Мамин-Сибиряк, Высоцкий, Ельцин… Слушая истории каждого конкретного человека, вы проедете по старинным улочкам с особняками 19 века, увидите богатейшие усадьбы золотопромышленников — и лучше поймете не только прошлое, но и настоящее Екатеринбурга.

Организационные детали