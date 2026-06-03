2 отзыва оставили туристы

Екатеринбург — это история, воплощённая в камне и человеческих судьбах.
За 3 часа на автомобиле вы увидите его главные символы, а сквозной линией экскурсии станут рассказы о людях, которые здесь любили, страдали, творили и меняли мир.
За 3 часа на автомобиле вы увидите его главные символы, а сквозной линией экскурсии станут рассказы о людях, которые здесь любили, страдали, творили и меняли мир.
Описание экскурсии
Главные точки на карте Екатеринбурга
На автомобиле за 3 часа мы охватим места, без которых не представить наш город: ажурный дом Севастьянова, Оперный театр, монументальный штаб военного округа, конструктивистские здания, центральную Площадь 1905 года. В программе три остановки, где мы выйдем из машины и детально рассмотрим достопримечательности:
- У «Плотинки», плотины городского пруда, вы прикоснетесь к истокам Екатеринбурга;
- По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью;
- Побываете в Ново-Тихвинском монастыре, построенном с большим вкусом: в его облике камень, медь и золото — то, чем богат Урал!
Имена в биографии города
Герои моих рассказов ходили по улицам Екатеринбурга, любили, страдали, создавали, были счастливы. Бажов, Свердлов, Татищев, Мамин-Сибиряк, Высоцкий, Ельцин… Слушая истории каждого конкретного человека, вы проедете по старинным улочкам с особняками 19 века, увидите богатейшие усадьбы золотопромышленников — и лучше поймете не только прошлое, но и настоящее Екатеринбурга.
Организационные детали
- Я провожу экскурсии на своём автомобиле. Для удобства могу забрать вас прямо из отеля, аэропорта или вокзала. Конец экскурсии в удобном вам месте.
- Вход в музей в Храме на Крови оплачивается дополнительно (100 руб. с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 758 туристов
Я профессиональный гид. Окончила Уральский Государственный Университет им. М. Горького, факультет искусствоведения и культурологии. Во время экскурсии стараюсь не только показать всё самое интересное, но и рассказать о причинах появления памятников. Мои экскурсии всегда «живые» и точно не скучные! Прогулки по историческому центру города по желанию можно разбавить чашечкой хорошего кофе в уютной кофейне с прекрасным видом из окна.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Ольгу за неформальный и индивидуальный подход к проведению нашей экскурсии.
В самом начале встречи, по предложению Ольги, мы определили формат экскурсии: подача информации для «лириков», пешеходная прогулка по историческим местам
В самом начале встречи, по предложению Ольги, мы определили формат экскурсии: подача информации для «лириков», пешеходная прогулка по историческим местам
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С
Всем здравствуйте! Экскурсовод Ольга владеет темой рассказа довольно полно. Ее очень интересно слушать, поскольку ей самой интересно то, о чем она рассказывает. Она грамотно акцентирует внимание на важных моментах истории
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Н
Очень довольны своим выбором. Провели три замечательных часа с Ольгой, дипломированным искусствоведом и профессиональным гидом. Ольга первым делом спросила, что мы знаем о городе и что хотели бы узнать, и
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М
Бывал в Екатеринбурге множество раз, начиная с середины 80-х, но впервые решил показать город 12-летнему сыну. Результат - мы оба слушали Ольгу Михайлову, что называется,"раскрыв рты", а я "увидел" этот
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Я
19.09.2020 года побывали на обзорной экскурсии с Ольгой. Сказать, что нам с мужем понравилось-ничего не сказать. Ольга потрясающе интересный разказчик. Экскурсия была на столько захватывающая, что время пролетело незаметно. Ольга
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А
Замечательная гид Ольга, которая знает про город абсолютно всё. Можно было уехать любое здание, и тут же в ответ - история создания, и даже его судьба на будущее. В том
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