2 отзыва оставили туристы

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Екатеринбург: здесь жили, творили, любили

Узнать об именах и истории уральской столицы на авто-пешеходной обзорной экскурсии

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – Гид из Екатеринбурга
Рассказывая гостям о Екатеринбурге, всегда много говоришь о людях, которые создавали его историю 📖.

Эта тема станет сквозной в нашем мини-путешествии по городу.

Вы увидите знаковые достопримечательности 🏛️, авангардные здания и старинные особняки, услышите о трагической судьбе Романовых, о сказочнике Бажове, революционере Свердлове — и многих других.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 40003 600 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили

Что вас ожидает

Главные точки на карте Екатеринбурга
На автомобиле 🚘 за 3 часа мы охватим места, без которых не представить наш город: ажурный дом Севастьянова, Оперный театр, монументальный штаб военного округа, конструктивистские здания, центральную Площадь 1905 года. В программе три остановки, где мы выйдем из машины и детально рассмотрим достопримечательности:

  • У «Плотинки», плотины городского пруда, вы прикоснетесь к истокам Екатеринбурга;
  • По желанию посетите Храм на Крови, стоящий на месте Ипатьевского дома, где расстреляли царскую семью;
  • Побываете в Ново-Тихвинском монастыре, построенном с большим вкусом: в его облике камень, медь и золото — то, чем богат Урал!

Имена в биографии города
Герои моих рассказов ходили по улицам Екатеринбурга, любили, страдали, создавали, были счастливы. Бажов, Свердлов, Татищев, Высоцкий, Ельцин… Слушая истории 📖 каждого конкретного человека, вы проедете по старинным улочкам с особняками 19 века, увидите богатейшие усадьбы золотопромышленников — и лучше поймете не только прошлое, но и настоящее Екатеринбурга.

Организационные детали

  • Я провожу экскурсии 🧭 на своём автомобиле. Для удобства могу забрать вас прямо из отеля, аэропорта или вокзала. Конец экскурсии в удобном вам месте.
  • Вход в музей 🖼 в Храме на Крови оплачивается дополнительно (100 руб. с человека)
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили
Екатеринбург: здесь жили, творили, любили

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я профессиональный гид. Окончила Уральский Государственный Университет им. М. Горького, факультет искусствоведения и культурологии. Во время экскурсии стараюсь не только показать всё самое интересное, но и рассказать о причинах появления памятников. Мои экскурсии всегда «живые» и точно не скучные! Прогулки по историческому центру города по желанию можно разбавить чашечкой хорошего кофе в уютной кофейне с прекрасным видом из окна.
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2 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Очень довольны своим выбором. Провели три замечательных часа с Ольгой, дипломированным искусствоведом и профессиональным гидом. Ольга первым делом спросила, что мы знаем о городе и что хотели бы узнать, и показала такие места Екатеринбурга, о которых мы даже не думали. Открытием для нас стал Литературный квартал и, конечно, Новотихвинский женский монастырь. Хотя мы, футбольные болельщики, далеки от храмовой архитектуры:) Очень понравилась подача материала - взвешенная, разные исторические точки зрения, с юмором, много интересных нетривиальных деталей. Ну и отдельно хочется отметить пунктуальность и комфорт экскурсии: Ольга ждала нас у гостиницы в своем автомобиле, очень удобно в прохладное время все-таки перемещаться на автотранспорте да и успеваешь гораздо больше увидеть, по окончании экскурсии довезла нас до отеля. Еще раз искренне благодарим Ольгу за замечательный рассказ о Екатеринбурге и прекрасно проведенное время! Настоятельно всем рекомендуем.
20 сентября 2020
19. 09. 2020 года побывали на обзорной экскурсии с Ольгой. Сказать, что нам с мужем понравилось-ничего не сказать. Ольга потрясающе интересный разказчик. Экскурсия была на столько захватывающая, что время пролетело незаметно. Ольга смогла увлечь нас на столько, что захотелось возвращаться в Екатеринбург снова и снова. Да и ту, информацию, которую она преподносит, не расскажут в учебниках истории. В общем, каки ог, рекомендую, категорически экскурсии с Олечкой. Спасибо огромное милоион раз! Яна и Олег, г. Тверь

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