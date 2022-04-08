Что вас ожидает

По следам Бажова в Екатеринбурге

Вы увидите места, где учился и любил гулять Павел Бажов. Узнаете, что особенно его привлекало, удивляло, и какие наблюдения за городской жизнью сохранились в его детских впечатлениях. Также я покажу локации, связанные с началом творческого пути писателя, проведу к улице и памятнику Бажова, а еще помогу отыскать граффити по бажовским мотивам и ворота в этом стиле. И конечно, в Екатеринбурге вы сможете посетить дом-музей, собственноручно построенный сказителем, где ощутите атмосферу, в которой создавались уральские шедевры.

Интересные факты биографии и творчества писателя

На встрече я расскажу, от кого Бажов впервые услышал о Хозяйке Медной горы; почему, работая над «Малахитовой шкатулкой», он постоянно опасался ареста; что с ним связывало маршала Жукова, частого гостя в его доме. Кроме того, поговорим о том, как отразились в его сказах мифы коренных народов Урала, кто был реальным прототипом создателя Каменного цветка и чьим символом являлась Огневушка-поскакушка.

Сысерть и Тальков камень

Затем вы отправитесь в город в 50 км от Екатеринбурга, где побываете в родном доме Бажова и осмотрите выдающийся храм Св. Симеона и Анны. А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти. У вас будет примерно час свободного времени для отдыха и прогулок, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.