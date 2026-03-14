Лучшее время для экскурсии по следам Бажова - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения природных парков. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, хотя экскурсия и возможна, стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение и сократить время на открытом воздухе.

На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по старинным кварталам Екатеринбурга, посетите дом-музей Павла Бажова и улицы, по которым он любил гулять.Узнаете любопытные подробности его биографии, увидите, где была создана прославленная

книга «Малахитовая шкатулка», и выясните, кто стоит за образом Хозяйки Медной горы. В Сысерти побываете в родном доме писателя и осмотрите храм Св. Симеона и Анны. А завершится экскурсия прогулкой вдоль берегов таинственного озера Тальков Камень, где можно насладиться красотой уральской природы

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

По следам Бажова в Екатеринбурге

Вы увидите места, где учился и любил гулять Павел Бажов. Узнаете, что особенно его привлекало, удивляло, и какие наблюдения за городской жизнью сохранились в его детских впечатлениях. Также я покажу локации, связанные с началом творческого пути писателя, проведу к улице и памятнику Бажова, а еще помогу отыскать граффити по бажовским мотивам и ворота в этом стиле. И конечно, в Екатеринбурге вы сможете посетить дом-музей, собственноручно построенный сказителем, где ощутите атмосферу, в которой создавались уральские шедевры.

Интересные факты биографии и творчества писателя

На встрече я расскажу, от кого Бажов впервые услышал о Хозяйке Медной горы; почему, работая над «Малахитовой шкатулкой», он постоянно опасался ареста; что с ним связывало маршала Жукова, частого гостя в его доме. Кроме того, поговорим о том, как отразились в его сказах мифы коренных народов Урала, кто был реальным прототипом создателя Каменного цветка и чьим символом являлась Огневушка-поскакушка.

Сысерть и Тальков Камень

Затем вы отправитесь в город в 50 км от Екатеринбурга, где побываете в родном доме Бажова и осмотрите выдающийся храм Св. Симеона и Анны. А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков Камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти. У вас будет примерно час свободного времени для отдыха и прогулок, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Входные билеты в музеи и парк «Бажовские места» оплачиваются отдельно — по 200 руб. /человека за каждый билет.