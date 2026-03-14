Лучшее время для экскурсии по следам Бажова - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения природных парков. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, хотя экскурсия и возможна, стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение и сократить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом-музей Павла Бажова
Граффити по бажовским мотивам
Храм Св. Симеона и Анны
Описание экскурсии
По следам Бажова в Екатеринбурге
Вы увидите места, где учился и любил гулять Павел Бажов. Узнаете, что особенно его привлекало, удивляло, и какие наблюдения за городской жизнью сохранились в его детских впечатлениях. Также я покажу локации, связанные с началом творческого пути писателя, проведу к улице и памятнику Бажова, а еще помогу отыскать граффити по бажовским мотивам и ворота в этом стиле. И конечно, в Екатеринбурге вы сможете посетить дом-музей, собственноручно построенный сказителем, где ощутите атмосферу, в которой создавались уральские шедевры.
Интересные факты биографии и творчества писателя
На встрече я расскажу, от кого Бажов впервые услышал о Хозяйке Медной горы; почему, работая над «Малахитовой шкатулкой», он постоянно опасался ареста; что с ним связывало маршала Жукова, частого гостя в его доме. Кроме того, поговорим о том, как отразились в его сказах мифы коренных народов Урала, кто был реальным прототипом создателя Каменного цветка и чьим символом являлась Огневушка-поскакушка.
Сысерть и Тальков Камень
Затем вы отправитесь в город в 50 км от Екатеринбурга, где побываете в родном доме Бажова и осмотрите выдающийся храм Св. Симеона и Анны. А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков Камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти. У вас будет примерно час свободного времени для отдыха и прогулок, после чего отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Входные билеты в музеи и парк «Бажовские места» оплачиваются отдельно — по 200 руб. /человека за каждый билет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 1415 туристов
Меня зовут Елизавета, я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе, из достоверных источников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
Благодаря Елизавете у нас получился прекрасный, сказочный день. Получили большой объем информации в ходе экскурсии, открыли для себя много нового, Елизавета подробно ответила на все наши многочисленные вопросы. Вроде бы читать дальшеуменьшить
мы и не спешили, а все успели. И даже больше! Помимо запланированной программы мы по предложению Елизаветы посетили Храм Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре, побывали на границе Европы и Азии, попали на экскурсии в доме-музее Бажова в Екатеринбурге и на Сысертском фарфоровом заводе. Весь этот день с нами был профессиональный гид, интересный собеседник и организатор, продумываюший всю поездку до мелочей, принимающий во внимание наши интересы и возможности. Спасибо Вам, Елизавета, за это незабываемое путешествие!
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Татьяна
экскурсия 27.07.24 г. Отличный гид и прекрасный, ответственный человек. Несмотря на дожди и в целом непогоду гид не отменила нашу встречу (пишу об этом, потому что мы столкнулись с этим читать дальшеуменьшить
явлением - отмена заранее запланированной встречи со стороны гида со ссылкой на дождь-если хотите гулять во вам список достопримечательностей -гуляйте сами). Приехала за нашей группой вовремя. Рассказывала очень интересно и увлеченно. Чувствуется, что человек любит свой город, знает его историю и может влюбить туристов. Встреча наша была насыщенной - детство и жизнь Бажова, судьба его близких и детей, посещение дома его родителей, история возникновения сказов - везде нас ждали увлекательные истории. Посмотрели Сысерть, познакомились с удивительной историей Турчинова А. Ф. и по нашей просьбе заглянули к местным умельцам: рукодельница, гончар, сыроварня, фарфоровый завод. День пролетел незаметно и мы получили массу удовольствия. Благодарны Елизавете за этот день и за добрые впечатления.
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И
Ирина
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории, которую необходимо знать. Сотрудникам музея Бажова П. П. в Сысерти огромное спасибо за бережное отношение к наследию семьи Бажовых. Очень интересная экскурсия. Ну, а природа Урала - Талков Камень - не оставит равнодушным никого.
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А
Антон
Были вчетвером на экскурсии в сентябре. Если кратко: экскурсия всем очень понравилась. По пунктам: Лиза прекрасный рассказчик. Видно, что она очень разбирается в теме, а главное искренне любит то, чем читать дальшеуменьшить
занимается и про что рассказывает. Кроме основной линии экскурсии мы получили массу информации про разные аспекты города и тех мест, которые посещали. Сами места: подворье Бажова, Сысерть,"Бажовские места" и Тальков камень - красиво, атмосферно. Тут только такой момент: 90% экскурсии происходит на улице, поэтому очень важна будет хорошая погода. Нам очень повезло: было солнечно и тепло и впечатления остались самые лучшие. У нас прогулка заняла 8 часов с учетом переездов, перекуса итд. Маршруты несложные, у неподготовленных в конце была приятная усталость, не более. Кстати, советую одеть обувь не на совсем плоской подошве, чтобы было легче ходить по лесным местам (особенно вокруг Талькова камня). В общем, порекомендую экскурсию тем, кому хочется на 1 день съездить по окрестностям Екатеринбурга, увидеть природу Свердловской области и быт Уральцев. А также получить массу впечатлений и историй про город и окрестности.
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Ольга
Прекрасный день в приятной компании с Екатериной по Бажовским местам. Очень интересная и живая экскурсия по самому музею, затем подкрепились вкусными пирожками в Сысерти и прогулялись до озера Тальков камень. Отдельное спасибо за рекомендацию к посещению музея минералов «Планета» в Екатеринбурге, мы с мужем остались в восторге🫶🏻
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Елена
Прекрасно организованная экскурсия. Видео, что Елизавета, знает, любит и гордится своим краем, его историей и людьми. Получили удовольствие от общения, природы, узнали много нового. Повстречались с очень интересными людьми, которые живут в крае. Захотелось перечитать и прочитать "неизвестного" Бажова ещё раз. Спасибо
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