Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова

Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала

Индивидуальная
На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и улицы, по которым он любил гулять.

Откроете любопытные подробности его биографии, увидите, где была создана прославленная книга «Малахитовая шкатулка» и выясните, кто стоит за образом Хозяйки Медной горы.

А гуляя вдоль берегов таинственного озера, насладитесь красотой уральской природы.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков камень: по следам Бажова
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Что вас ожидает

По следам Бажова в Екатеринбурге

Вы увидите места, где учился и любил гулять Павел Бажов. Узнаете, что особенно его привлекало, удивляло, и какие наблюдения за городской жизнью сохранились в его детских впечатлениях. Также я покажу локации, связанные с началом творческого пути писателя, проведу к улице и памятнику Бажова, а еще помогу отыскать граффити по бажовским мотивам и ворота в этом стиле. И конечно, в Екатеринбурге вы сможете посетить дом-музей, собственноручно построенный сказителем, где ощутите атмосферу, в которой создавались уральские шедевры.

Интересные факты биографии и творчества писателя

На встрече я расскажу, от кого Бажов впервые услышал о Хозяйке Медной горы; почему, работая над «Малахитовой шкатулкой», он постоянно опасался ареста; что с ним связывало маршала Жукова, частого гостя в его доме. Кроме того, поговорим о том, как отразились в его сказах мифы коренных народов Урала, кто был реальным прототипом создателя Каменного цветка и чьим символом являлась Огневушка-поскакушка.

Сысерть и Тальков камень

Затем вы отправитесь в город в 50 км от Екатеринбурга, где побываете в родном доме Бажова и осмотрите выдающийся храм Св. Симеона и Анны. А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти. У вас будет примерно час свободного времени для отдыха и прогулок, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро площадь 1905 года
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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