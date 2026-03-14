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Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова

Прогулка по старинным кварталам Екатеринбурга, посещение дома-музея Бажова и живописного озера Тальков Камень. Узнайте больше о писателе и его творчестве
На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по старинным кварталам Екатеринбурга, посетите дом-музей Павла Бажова и улицы, по которым он любил гулять.

Узнаете любопытные подробности его биографии, увидите, где была создана прославленная
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книга «Малахитовая шкатулка», и выясните, кто стоит за образом Хозяйки Медной горы. В Сысерти побываете в родном доме писателя и осмотрите храм Св. Симеона и Анны.

А завершится экскурсия прогулкой вдоль берегов таинственного озера Тальков Камень, где можно насладиться красотой уральской природы

4.9
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать больше о жизни и творчестве Павла Бажова
  • 🏛️ Посетить дом-музей писателя
  • 🖼️ Увидеть граффити по бажовским мотивам
  • ⛪ Осмотреть храм Св. Симеона и Анны
  • 🌲 Прогуляться вдоль озера Тальков Камень

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
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авг
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Лучшее время для экскурсии по следам Бажова - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и посещения природных парков. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, хотя экскурсия и возможна, стоит учитывать холод и снег, что может усложнить передвижение и сократить время на открытом воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова

Что можно увидеть

  • Дом-музей Павла Бажова
  • Граффити по бажовским мотивам
  • Храм Св. Симеона и Анны

Описание экскурсии

По следам Бажова в Екатеринбурге

Вы увидите места, где учился и любил гулять Павел Бажов. Узнаете, что особенно его привлекало, удивляло, и какие наблюдения за городской жизнью сохранились в его детских впечатлениях. Также я покажу локации, связанные с началом творческого пути писателя, проведу к улице и памятнику Бажова, а еще помогу отыскать граффити по бажовским мотивам и ворота в этом стиле. И конечно, в Екатеринбурге вы сможете посетить дом-музей, собственноручно построенный сказителем, где ощутите атмосферу, в которой создавались уральские шедевры.

Интересные факты биографии и творчества писателя

На встрече я расскажу, от кого Бажов впервые услышал о Хозяйке Медной горы; почему, работая над «Малахитовой шкатулкой», он постоянно опасался ареста; что с ним связывало маршала Жукова, частого гостя в его доме. Кроме того, поговорим о том, как отразились в его сказах мифы коренных народов Урала, кто был реальным прототипом создателя Каменного цветка и чьим символом являлась Огневушка-поскакушка.

Сысерть и Тальков Камень

Затем вы отправитесь в город в 50 км от Екатеринбурга, где побываете в родном доме Бажова и осмотрите выдающийся храм Св. Симеона и Анны. А в завершение экскурсии я отвезу вас к загадочному озеру Тальков Камень, расположенному в природном парке в окрестностях Сысерти. У вас будет примерно час свободного времени для отдыха и прогулок, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Входные билеты в музеи и парк «Бажовские места» оплачиваются отдельно — по 200 руб. /человека за каждый билет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 1415 туристов
Меня зовут Елизавета, я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе, из достоверных источников.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Благодаря Елизавете у нас получился прекрасный, сказочный день. Получили большой объем информации в ходе экскурсии, открыли для себя много нового, Елизавета подробно ответила на все наши многочисленные вопросы. Вроде бы
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мы и не спешили, а все успели. И даже больше! Помимо запланированной программы мы по предложению Елизаветы посетили Храм Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре, побывали на границе Европы и Азии, попали на экскурсии в доме-музее Бажова в Екатеринбурге и на Сысертском фарфоровом заводе. Весь этот день с нами был профессиональный гид, интересный собеседник и организатор, продумываюший всю поездку до мелочей, принимающий во внимание наши интересы и возможности. Спасибо Вам, Елизавета, за это незабываемое путешествие!

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Татьяна
экскурсия 27.07.24 г. Отличный гид и прекрасный, ответственный человек. Несмотря на дожди и в целом непогоду гид не отменила нашу встречу (пишу об этом, потому что мы столкнулись с этим
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явлением - отмена заранее запланированной встречи со стороны гида со ссылкой на дождь-если хотите гулять во вам список достопримечательностей -гуляйте сами). Приехала за нашей группой вовремя. Рассказывала очень интересно и увлеченно. Чувствуется, что человек любит свой город, знает его историю и может влюбить туристов. Встреча наша была насыщенной - детство и жизнь Бажова, судьба его близких и детей, посещение дома его родителей, история возникновения сказов - везде нас ждали увлекательные истории. Посмотрели Сысерть, познакомились с удивительной историей Турчинова А. Ф. и по нашей просьбе заглянули к местным умельцам: рукодельница, гончар, сыроварня, фарфоровый завод. День пролетел незаметно и мы получили массу удовольствия. Благодарны Елизавете за этот день и за добрые впечатления.

экскурсия 27.07.24 г. Отличный гид и прекрасный, ответственный человек. Несмотря на дожди и в целом непогоду
экскурсия 27.07.24 г. Отличный гид и прекрасный, ответственный человек. Несмотря на дожди и в целом непогоду
экскурсия 27.07.24 г. Отличный гид и прекрасный, ответственный человек. Несмотря на дожди и в целом непогоду
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И
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории, которую необходимо знать. Сотрудникам музея Бажова П. П. в Сысерти огромное спасибо за бережное отношение к наследию семьи Бажовых. Очень интересная экскурсия. Ну, а природа Урала - Талков Камень - не оставит равнодушным никого.
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
Экскурсия великолепная!!! Елизавете огромное спасибо за профессионализм! Организация экскурсии на высшем уровне. Рекомендую всем. Много истории,
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А
Были вчетвером на экскурсии в сентябре. Если кратко: экскурсия всем очень понравилась. По пунктам: Лиза прекрасный рассказчик. Видно, что она очень разбирается в теме, а главное искренне любит то, чем
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занимается и про что рассказывает. Кроме основной линии экскурсии мы получили массу информации про разные аспекты города и тех мест, которые посещали. Сами места: подворье Бажова, Сысерть,"Бажовские места" и Тальков камень - красиво, атмосферно. Тут только такой момент: 90% экскурсии происходит на улице, поэтому очень важна будет хорошая погода. Нам очень повезло: было солнечно и тепло и впечатления остались самые лучшие. У нас прогулка заняла 8 часов с учетом переездов, перекуса итд. Маршруты несложные, у неподготовленных в конце была приятная усталость, не более. Кстати, советую одеть обувь не на совсем плоской подошве, чтобы было легче ходить по лесным местам (особенно вокруг Талькова камня).
В общем, порекомендую экскурсию тем, кому хочется на 1 день съездить по окрестностям Екатеринбурга, увидеть природу Свердловской области и быт Уральцев. А также получить массу впечатлений и историй про город и окрестности.

Были вчетвером на экскурсии в сентябре. Если кратко: экскурсия всем очень понравилась. По пунктам: Лиза прекрасный
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Ольга
Прекрасный день в приятной компании с Екатериной по Бажовским местам. Очень интересная и живая экскурсия по самому музею, затем подкрепились вкусными пирожками в Сысерти и прогулялись до озера Тальков камень. Отдельное спасибо за рекомендацию к посещению музея минералов «Планета» в Екатеринбурге, мы с мужем остались в восторге🫶🏻
Прекрасный день в приятной компании с Екатериной по Бажовским местам. Очень интересная и живая экскурсия по
Прекрасный день в приятной компании с Екатериной по Бажовским местам. Очень интересная и живая экскурсия по
Прекрасный день в приятной компании с Екатериной по Бажовским местам. Очень интересная и живая экскурсия по
Прекрасный день в приятной компании с Екатериной по Бажовским местам. Очень интересная и живая экскурсия по
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Елена
Прекрасно организованная экскурсия. Видео, что Елизавета, знает, любит и гордится своим краем, его историей и людьми. Получили удовольствие от общения, природы, узнали много нового. Повстречались с очень интересными людьми, которые живут в крае. Захотелось перечитать и прочитать "неизвестного" Бажова ещё раз. Спасибо
Прекрасно организованная экскурсия. Видео, что Елизавета, знает, любит и гордится своим краем, его историей и людьми.
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