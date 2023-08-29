Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Погрузитесь в атмосферу уральских пейзажей и истории Мамина-Сибиряка. Узнайте о его жизни и творчестве, посетив ключевые места
Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать больше о жизни и творчестве Мамина-Сибиряка.
Путешествие начинается в Екатеринбурге, где вы посетите дом-музей писателя и узнаете о его биографии.
Затем отправитесь в горы, чтобы насладиться уральской природой и посетить знаковые места, такие как скальный родник и знак «Европа-Азия». В Висиме вы увидите мемориальный музей и зооферму. Это путешествие вдохновит каждого любителя литературы и природы
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа особенно красива, а дороги доступны. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить некоторые активности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом-музей Мамина-Сибиряка
Скальный родник
Знак «Европа-Азия»
Висимская зооферма
Описание экскурсии
Уральской старины сказитель
До Мамина-Сибиряка уральская жизнь представлялась многим чем-то далёким и чуждым. Если собрать все пейзажные зарисовки в его романах и сказках, получится настоящий путеводитель! От него будет веять запахом хвои, шумом горных рек и прохладой ущелий. Я люблю и отлично знаю Средний Урал — приглашаю в путешествие по страницам книг, а также местам жизни и творчества Мамина-Сибиряка.
Милый сердцу город
Наша поездка начнётся в Екатеринбурге. На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять. Откроете любопытные подробности его биографии и выясните, где была создана прославленная книга «Приваловские миллионы».
Уральские пейзажи
Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы. На горнолыжном подъемнике доберемся до вершины горы, где будущий писатель неоднократно охотился. Чуть поодаль, на тропе, отыщем скальный родник и знак «Европа-Азия».
В посёлке Висим мы отправимся к одному из прекрасно сохранившихся дореволюционных домов — мемориальному музею Мамина-Сибиряка. Это не единственная достопримечательность: заглянем также на зооферму. Местные обитатели — олени и альпаки, поросята, кролики и страусы — будут рады угощению.
Что еще посмотреть
Для более полного знакомства с историей края и уральской природой можно включить в маршрут дополнительные объекты (посещение оплачивается отдельно):
Историко-этнографический парк «Земля предков» — пять интерактивных музеев, посвященных уральскому быту и промыслам, валунные дольмены и мини-зоопарк
Невьянская наклонная башня Демидовых — уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris, транспорт включён в стоимость
Дополнительные расходы
— входной билет в дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 100-300 руб. /чел. — подъемник на гору Белую 150 руб. /чел. — висимская зооферма 100 руб. /чел. — посещение этно-парка «Земля предков» (по желанию) — 350 руб. /чел. — посещение Невьянской башни (по желанию) — 250-400 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Уралмаш»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1407 туристов
Меня зовут Елизавета, я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе, из достоверных источников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Большое спасибо за замечательное путешествие! Было очень интересно, узнала много нового. Удачно построен маршрут, очень разнообразен по впечатлениям. Елизавета замечательный гид!
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Любовь
Рекомендую отправиться именно на эту экскурсию,чтобы посмотреть Уральские горы,природу,местное население, домик Маминых, церковно-приходскую школу, гору Белую. Спасибо Елизавете за незабываемые впечатления.
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