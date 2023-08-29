Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы природа особенно красива, а дороги доступны. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но холод и снег могут ограничить некоторые активности.

Экскурсия предлагает уникальную возможность узнать больше о жизни и творчестве Мамина-Сибиряка. Путешествие начинается в Екатеринбурге, где вы посетите дом-музей писателя и узнаете о его биографии. Затем отправитесь в горы, чтобы насладиться уральской природой и посетить знаковые места, такие как скальный родник и знак «Европа-Азия». В Висиме вы увидите мемориальный музей и зооферму. Это путешествие вдохновит каждого любителя литературы и природы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уральской старины сказитель

До Мамина-Сибиряка уральская жизнь представлялась многим чем-то далёким и чуждым. Если собрать все пейзажные зарисовки в его романах и сказках, получится настоящий путеводитель! От него будет веять запахом хвои, шумом горных рек и прохладой ущелий. Я люблю и отлично знаю Средний Урал — приглашаю в путешествие по страницам книг, а также местам жизни и творчества Мамина-Сибиряка.

Милый сердцу город

Наша поездка начнётся в Екатеринбурге. На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять. Откроете любопытные подробности его биографии и выясните, где была создана прославленная книга «Приваловские миллионы».

Уральские пейзажи

Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы. На горнолыжном подъемнике доберемся до вершины горы, где будущий писатель неоднократно охотился. Чуть поодаль, на тропе, отыщем скальный родник и знак «Европа-Азия».

В посёлке Висим мы отправимся к одному из прекрасно сохранившихся дореволюционных домов — мемориальному музею Мамина-Сибиряка. Это не единственная достопримечательность: заглянем также на зооферму. Местные обитатели — олени и альпаки, поросята, кролики и страусы — будут рады угощению.

Что еще посмотреть

Для более полного знакомства с историей края и уральской природой можно включить в маршрут дополнительные объекты (посещение оплачивается отдельно):

Историко-этнографический парк «Земля предков» — пять интерактивных музеев, посвященных уральскому быту и промыслам, валунные дольмены и мини-зоопарк

Невьянская наклонная башня Демидовых — уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris, транспорт включён в стоимость

Дополнительные расходы

— входной билет в дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 100-300 руб. /чел.

— подъемник на гору Белую 150 руб. /чел.

— висимская зооферма 100 руб. /чел.

— посещение этно-парка «Земля предков» (по желанию) — 350 руб. /чел.

— посещение Невьянской башни (по желанию) — 250-400 руб. /чел.