Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая

Отправиться на малую родину писателя-сказочника за настоящим уральским колоритом

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Мамин-Сибиряк писал в основном для детей и не раз повторял: «Ребёнок — самый лучший читатель». Но яркие краски, которых он не жалел для описания уральских лесов и гор, способны вдохновить любого. Я прочту вам лучшие строки «певца Урала», расскажу о корнях его невероятной любви к родному краю. И конечно, покажу места, где таятся истоки живого слова, пробившего путь в большую литературу.
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
Большое путешествие по следам Мамина-Сибиряка: Екатеринбург, Висим, гора Белая
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Описание

Что вас ожидает

Уральской старины сказитель

До Мамина-Сибиряка уральская жизнь представлялась многим чем-то далёким и чуждым. Если собрать все пейзажные зарисовки в его романах и сказках, получится настоящий путеводитель! От него будет веять запахом хвои, шумом горных рек и прохладой ущелий. Я люблю и отлично знаю Средний Урал — приглашаю в путешествие по страницам книг, а также местам жизни и творчества Мамина-Сибиряка.

Милый сердцу город

Наша поездка начнётся в Екатеринбурге. На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять. Откроете любопытные подробности его биографии и выясните, где была создана прославленная книга «Приваловские миллионы».

Уральские пейзажи

Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы. На горнолыжном подъемнике доберемся до вершины горы, где будущий писатель неоднократно охотился. Чуть поодаль, на тропе, отыщем скальный родник и знак «Европа-Азия».

В посёлке Висим мы отправимся к одному из прекрасно сохранившихся дореволюционных домов — мемориальному музею Мамина-Сибиряка. Это не единственная достопримечательность: заглянем также на зооферму. Местные обитатели — олени и альпаки, поросята, кролики и страусы — будут рады угощению.

Что еще посмотреть

Для более полного знакомства с историей края и уральской природой можно включить в маршрут дополнительные объекты (посещение оплачивается отдельно):

  • Историко-этнографический парк «Земля предков» — пять интерактивных музеев, посвященных уральскому быту и промыслам, валунные дольмены и мини-зоопарк
  • Невьянская наклонная башня Демидовых — уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris, транспорт включён в стоимость

Дополнительные расходы

— входной билет в дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 100-300 руб. /чел.
— подъемник на гору Белую 150 руб. /чел.
— висимская зооферма 100 руб. /чел.
— посещение этно-парка «Земля предков» (по желанию) — 350 руб. /чел.
— посещение Невьянской башни (по желанию) — 250-400 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Уралмаш»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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