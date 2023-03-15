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Описание
Что вас ожидает
Уральской старины сказитель
До Мамина-Сибиряка уральская жизнь представлялась многим чем-то далёким и чуждым. Если собрать все пейзажные зарисовки в его романах и сказках, получится настоящий путеводитель! От него будет веять запахом хвои, шумом горных рек и прохладой ущелий. Я люблю и отлично знаю Средний Урал — приглашаю в путешествие по страницам книг, а также местам жизни и творчества Мамина-Сибиряка.
Милый сердцу город
Наша поездка начнётся в Екатеринбурге. На прогулке по старинным кварталам вы посетите дом-музей писателя и увидите улицы, по которым он любил гулять. Откроете любопытные подробности его биографии и выясните, где была создана прославленная книга «Приваловские миллионы».
Уральские пейзажи
Далее нас ждёт путешествие в горы, где вы насладитесь красотой уральской природы. На горнолыжном подъемнике доберемся до вершины горы, где будущий писатель неоднократно охотился. Чуть поодаль, на тропе, отыщем скальный родник и знак «Европа-Азия».
В посёлке Висим мы отправимся к одному из прекрасно сохранившихся дореволюционных домов — мемориальному музею Мамина-Сибиряка. Это не единственная достопримечательность: заглянем также на зооферму. Местные обитатели — олени и альпаки, поросята, кролики и страусы — будут рады угощению.
Что еще посмотреть
Для более полного знакомства с историей края и уральской природой можно включить в маршрут дополнительные объекты (посещение оплачивается отдельно):
Историко-этнографический парк «Земля предков» — пять интерактивных музеев, посвященных уральскому быту и промыслам, валунные дольмены и мини-зоопарк
Невьянская наклонная башня Демидовых — уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII века
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Solaris, транспорт включён в стоимость
Дополнительные расходы
— входной билет в дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 100-300 руб. /чел. — подъемник на гору Белую 150 руб. /чел. — висимская зооферма 100 руб. /чел. — посещение этно-парка «Земля предков» (по желанию) — 350 руб. /чел. — посещение Невьянской башни (по желанию) — 250-400 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Уралмаш»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Екатеринбурге
Провела 384 экскурсии для 445 туристов
Меня зовут Елизавета и я коренная екатеринбурженка. Разрабатываю авторские экскурсии для горожан и приезжих. Благодаря профессиональной деятельности, я стала специалистом в современной городской культуре. По первоначальному образованию — журналист и редактор, работала в старейшем издании города «Уральский следопыт». Веду активную общественную деятельность в Екатеринбурге, знаю всё, что происходит в нашем городе из достоверных источников.
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