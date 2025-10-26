История Вознесенской горки неразрывно связана с историей самого города Екатеринбурга.
На экскурсии вы услышите легенды о подземных лабиринтах, которыми изрыта Вознесенская горка, рассказ про взлеты и падения олигархов прошлого, узнаете, почему Вознесенская площадь назвалась Площадью народной мести, почему великолепный парк купца Харитонова являлся одним из самых злачных мест в городе, и где находится бункер Жукова.
Описание экскурсии
В программе:
- Усадьба купца Льва Расторгуева – великолепный памятник архитектуры классицизма в Екатеринбурге;
- Харитоновский парк – первый общественный городской парк города;
- Храм Вознесения Господня – один из старейших храмов Екатеринбурга;
- Улица Тургенева – уникальная улица с деревянными усадьбами XIX века и памятниками конструктивизма, стрит-артом и советской мозаикой, с джазом, клубами и храмом;
- Дом печати – легендарный памятник конструктивизма;
- Незаметная железная дверь, за которой скрывается секретный объект – бункер маршала Жукова. Важная информация: Экскурсия рассчитана на группу от 1 до 4 человек. Если группа больше, то осуществляется доплата 700 руб. за каждого последующего экскурсанта.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Карла Либкнехта, 44 (Городской Дворец детского творчества)
Завершение: Ленина, 49 (Дом Печати)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия рассчитана на группу от 1 до 4 человек. Если группа больше
- То осуществляется доплата 700 руб. за каждого последующего экскурсанта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
26 окт 2025
Спасибо, огромное Дарье за интересную, познавательную экскурсию, мне с моими подругами очень понравилось
