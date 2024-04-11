Легенды и предания Московской горки

Прогулка в мини-группе к самой высокой точке Екатеринбурга, тюремному замку и древнему некрополю
Когда-то Московская горка была перекрёстком дорог из Руси в Сибирь.

Путники останавливали на Сибирском тракте лошадей, крестились на золотые маковки церквей и благодарили за успешное путешествие. Сегодня вы окажетесь на перекрёстке времён.

Увидите памятники царской и советской эпох, тюремный замок и Ивановское кладбище с надгробиями гениев и героев, злодеев и святых.
5
2 отзыва
Легенды и предания Московской горки
Легенды и предания Московской горки
Легенды и предания Московской горки
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы посетим:

  • Площадь Коммунаров в центре Екатеринбурга.
  • Медгородок. «Дворцы здоровья и рождения новой жизни» — так называли его в газетах 100 лет назад. Здесь появлялись на свет дети местной элиты.
  • Городок юстиции — архитектурный памятник советского конструктивизма, как и Медгородок.
  • Тюремный замок, чьи 200-летние стены хранят предания о томившихся в нём узниках. Здесь побывали легендарные артисты, гениальные учёные, священники, величайшие злодеи, гитлеровские генералы. В замке сохранился расстрельный коридор.
  • Ивановское кладбище — старейшее в Екатеринбурге. Здесь же находится некрополь тюремного замка.

На прогулке по сосновым аллеям увидим:

  • Вершину горки, где находится место упокоения сказочника Бажова.
  • Памятники двум загадочным туристам группы Дятлова.
  • Памятники кумирам и гениям прошлых времён.
  • Семейные купеческие склепы, созданные уральскими камнерезами.
  • Необычные памятники на могилах эвакуированных в блокаду ленинградцев.

Вы послушаете местные предания и узнаете:

  • Кому была известна причина трагедии на перевале Дятлова.
  • На чьё надгробие приносят дары и свечи, оставляют записки с просьбой об исполнении желания.
  • Почему на одной оградке очень много ленточек.
  • Кого в городе считают главным злодеем, а кого — святым.
  • Где загадочные личности проводят обряды на Хэллоуин.
  • Что означают масонские символы на памятниках 19 века.

По желанию

  • В конце экскурсии мы можем зайти в Ивановскую церковь. Вы полюбуетесь деревянными иконостасами, стилизованными под готику.
  • Если вам захочется отдохнуть и отведать монастырской кухни, можем посетить трапезную.

во вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду и пятницу в 11:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Студенты и школьники700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Коммунаров
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду и пятницу в 11:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
11 апр 2024
Знакомство с городом с неожиданной стороны, хорошо дополняет стандартные обзорные маршруты.
Д
7 апр 2024
Очень интересная и позновательная экскурсия

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