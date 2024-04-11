Когда-то Московская горка была перекрёстком дорог из Руси в Сибирь.
Путники останавливали на Сибирском тракте лошадей, крестились на золотые маковки церквей и благодарили за успешное путешествие. Сегодня вы окажетесь на перекрёстке времён.
Увидите памятники царской и советской эпох, тюремный замок и Ивановское кладбище с надгробиями гениев и героев, злодеев и святых.
Путники останавливали на Сибирском тракте лошадей, крестились на золотые маковки церквей и благодарили за успешное путешествие. Сегодня вы окажетесь на перекрёстке времён.
Увидите памятники царской и советской эпох, тюремный замок и Ивановское кладбище с надгробиями гениев и героев, злодеев и святых.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим:
- Площадь Коммунаров в центре Екатеринбурга.
- Медгородок. «Дворцы здоровья и рождения новой жизни» — так называли его в газетах 100 лет назад. Здесь появлялись на свет дети местной элиты.
- Городок юстиции — архитектурный памятник советского конструктивизма, как и Медгородок.
- Тюремный замок, чьи 200-летние стены хранят предания о томившихся в нём узниках. Здесь побывали легендарные артисты, гениальные учёные, священники, величайшие злодеи, гитлеровские генералы. В замке сохранился расстрельный коридор.
- Ивановское кладбище — старейшее в Екатеринбурге. Здесь же находится некрополь тюремного замка.
На прогулке по сосновым аллеям увидим:
- Вершину горки, где находится место упокоения сказочника Бажова.
- Памятники двум загадочным туристам группы Дятлова.
- Памятники кумирам и гениям прошлых времён.
- Семейные купеческие склепы, созданные уральскими камнерезами.
- Необычные памятники на могилах эвакуированных в блокаду ленинградцев.
Вы послушаете местные предания и узнаете:
- Кому была известна причина трагедии на перевале Дятлова.
- На чьё надгробие приносят дары и свечи, оставляют записки с просьбой об исполнении желания.
- Почему на одной оградке очень много ленточек.
- Кого в городе считают главным злодеем, а кого — святым.
- Где загадочные личности проводят обряды на Хэллоуин.
- Что означают масонские символы на памятниках 19 века.
По желанию
- В конце экскурсии мы можем зайти в Ивановскую церковь. Вы полюбуетесь деревянными иконостасами, стилизованными под готику.
- Если вам захочется отдохнуть и отведать монастырской кухни, можем посетить трапезную.
во вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду и пятницу в 11:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Студенты и школьники
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Коммунаров
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду и пятницу в 11:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 807 туристов
Я географ-эколог, потомственный краевед, турист, экскурсовод. Всю жизнь занимаюсь созданием авторских экскурсий, развитием интересных познавательных путешествий по Уралу. Все средства от проведения экскурсий идут на развитие краеведческого проекта, издание путеводителей по Уралу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
11 апр 2024
Знакомство с городом с неожиданной стороны, хорошо дополняет стандартные обзорные маршруты.
Д
Дарья
7 апр 2024
Очень интересная и позновательная экскурсия
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