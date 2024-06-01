Волшебный мир стеклодувного искусства ждёт вас на групповой экскурсии в Екатеринбурге. Здесь стекло принимает самые невообразимые формы прямо на ваших глазах. Профессиональные мастера покажут, как из жидкой горячей массы рождаются
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнайте секреты стеклодувного искусства
- 🔥 Понаблюдайте за работой мастеров
- 🎨 Откройте для себя музей стеклянных фигур
- 🛍️ Приобретите уникальные стеклянные изделия
- 🖼️ Посмотрите на воплощенные детские фантазии
Что можно увидеть
- Стеклодувная мастерская
- Музей стеклянных фигур
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За много веков стеклодувное ремесло практически не изменилось. Почти вся работа до сих пор осуществляется вручную, а секреты мастерства бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. И вы их тоже узнаете!
- Из чего состоит стекло?
- Какого цвета оно может быть?
- Это жидкое или твёрдое вещество?
- Хрупкое или гибкое?
- Какая у него температура плавления?
- И как сильно нужно дуть, чтобы получилась фигурка?
Во время экскурсии по мастерской вы понаблюдаете за работой профессиональных мастеров и узнаете все их секреты. Вас ждёт увлекательный рассказ об истории стеклодувного цеха и современных технологиях создания стеклянных шедевров.
А ещё мы покажем вам единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков. Здесь вы увидите уникальные экспонаты, воплощающие в стекле самые яркие детские фантазии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Подробности — в личных сообщениях.
- За отдельную плату (по желанию) вы сможете выдуть пузырь из расплавленного стекла, стоимость — 800 руб. /чел.
- На производстве есть магазин товаров и подарков из стекла. Цены в магазине начинаются от 300 руб. При желании мастер на месте изготовит для вас выбранную фигурку.
в пятницу и субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|450 ₽
|Дети до 16 лет
|350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проходной завода ФРТИ
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 52 туристов
Студия была основана в 2004 году. Мы производим эксклюзивные стеклянные светильники, интерьерные композиции, дизайнерскую посуду. Будем рады видеть вас у себя в гостях! Экскурсию проводят сотрудники нашей стеклодувной студии с многолетним опытом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
1 июня 2024
Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
А
Альбина
18 мая 2024
Прослушали интересный рассказ о производстве художественных стеклянных изделий. Удивительно, что производство этих изделий было организовано на энтузиазме и стремлении к знаниям Татьяны. Если очень захотеть, то мечты сбываются.
А
Анна
12 мая 2024
Посетили мастерскую 10 мая 2024 г. Необычная экскурсия, на подобной побывали впервые. Своими глазами увидели, как рождаются авторские изделия из стекла. Экскурсию рекомендую взрослым и детям старше 10 лет.
Л
Людмила
21 апр 2024
Всё очень понравилось и мне и детям было интересно. Есть один минус. Хотелось бы то что сам выдул забрать себе на память.
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