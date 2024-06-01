Волшебный мир стеклодувного искусства ждёт вас на групповой экскурсии в Екатеринбурге. Здесь стекло принимает самые невообразимые формы прямо на ваших глазах. Профессиональные мастера покажут, как из жидкой горячей массы рождаются

изящные изделия. Вы узнаете секреты стеклодувного ремесла, которое практически не изменилось за много веков. На экскурсии вы сможете увидеть избранные работы мастерской, узнать из чего состоит стекло, какого оно может быть цвета, его температуру плавления и как сильно нужно дуть, чтобы получилась фигурка. Вас ждёт увлекательный рассказ об истории стеклодувного цеха и современных технологиях создания стеклянных шедевров. Кроме того, вы посетите единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков. Здесь представлены уникальные экспонаты, воплощающие в стекле самые яркие детские фантазии. Экскурсию проведёт один из гидов агентства. По запросу возможно проведение индивидуальной экскурсии. За отдельную плату можно попробовать выдуть пузырь из расплавленного стекла. На производстве есть магазин товаров и подарков из стекла, где мастер на месте изготовит выбранную фигурку

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За много веков стеклодувное ремесло практически не изменилось. Почти вся работа до сих пор осуществляется вручную, а секреты мастерства бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. И вы их тоже узнаете!

Из чего состоит стекло?

Какого цвета оно может быть?

Это жидкое или твёрдое вещество?

Хрупкое или гибкое?

Какая у него температура плавления?

И как сильно нужно дуть, чтобы получилась фигурка?

Во время экскурсии по мастерской вы понаблюдаете за работой профессиональных мастеров и узнаете все их секреты. Вас ждёт увлекательный рассказ об истории стеклодувного цеха и современных технологиях создания стеклянных шедевров.

А ещё мы покажем вам единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков. Здесь вы увидите уникальные экспонаты, воплощающие в стекле самые яркие детские фантазии.

Организационные детали