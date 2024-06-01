Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую

Погрузитесь в мир стеклодувного искусства, наблюдая за работой мастеров и создавая свои уникальные изделия. Экскурсия в Екатеринбурге ждёт вас
Волшебный мир стеклодувного искусства ждёт вас на групповой экскурсии в Екатеринбурге. Здесь стекло принимает самые невообразимые формы прямо на ваших глазах. Профессиональные мастера покажут, как из жидкой горячей массы рождаются
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изящные изделия. Вы узнаете секреты стеклодувного ремесла, которое практически не изменилось за много веков.

На экскурсии вы сможете увидеть избранные работы мастерской, узнать из чего состоит стекло, какого оно может быть цвета, его температуру плавления и как сильно нужно дуть, чтобы получилась фигурка.

Вас ждёт увлекательный рассказ об истории стеклодувного цеха и современных технологиях создания стеклянных шедевров.

Кроме того, вы посетите единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков. Здесь представлены уникальные экспонаты, воплощающие в стекле самые яркие детские фантазии. Экскурсию проведёт один из гидов агентства. По запросу возможно проведение индивидуальной экскурсии. За отдельную плату можно попробовать выдуть пузырь из расплавленного стекла.

На производстве есть магазин товаров и подарков из стекла, где мастер на месте изготовит выбранную фигурку

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🔍 Узнайте секреты стеклодувного искусства
  2. 🔥 Понаблюдайте за работой мастеров
  3. 🎨 Откройте для себя музей стеклянных фигур
  4. 🛍️ Приобретите уникальные стеклянные изделия
  5. 🖼️ Посмотрите на воплощенные детские фантазии

Что можно увидеть

  • Стеклодувная мастерская
  • Музей стеклянных фигур
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
Групповая экскурсия в стеклодувную мастерскую
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За много веков стеклодувное ремесло практически не изменилось. Почти вся работа до сих пор осуществляется вручную, а секреты мастерства бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. И вы их тоже узнаете!

  • Из чего состоит стекло?
  • Какого цвета оно может быть?
  • Это жидкое или твёрдое вещество?
  • Хрупкое или гибкое?
  • Какая у него температура плавления?
  • И как сильно нужно дуть, чтобы получилась фигурка?

Во время экскурсии по мастерской вы понаблюдаете за работой профессиональных мастеров и узнаете все их секреты. Вас ждёт увлекательный рассказ об истории стеклодувного цеха и современных технологиях создания стеклянных шедевров.

А ещё мы покажем вам единственный в России музей стеклянных фигур, созданных на основе детских рисунков. Здесь вы увидите уникальные экспонаты, воплощающие в стекле самые яркие детские фантазии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Подробности — в личных сообщениях.
  • За отдельную плату (по желанию) вы сможете выдуть пузырь из расплавленного стекла, стоимость — 800 руб. /чел.
  • На производстве есть магазин товаров и подарков из стекла. Цены в магазине начинаются от 300 руб. При желании мастер на месте изготовит для вас выбранную фигурку.

в пятницу и субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет450 ₽
Дети до 16 лет350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проходной завода ФРТИ
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
1 июня 2024
Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
Все супер! Все понравилось! Уже посоветовала всем подругам
А
18 мая 2024
Прослушали интересный рассказ о производстве художественных стеклянных изделий. Удивительно, что производство этих изделий было организовано на энтузиазме и стремлении к знаниям Татьяны. Если очень захотеть, то мечты сбываются.
А
12 мая 2024
Посетили мастерскую 10 мая 2024 г. Необычная экскурсия, на подобной побывали впервые. Своими глазами увидели, как рождаются авторские изделия из стекла. Экскурсию рекомендую взрослым и детям старше 10 лет.
Л
21 апр 2024
Всё очень понравилось и мне и детям было интересно. Есть один минус. Хотелось бы то что сам выдул забрать себе на память.

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