Вознесенская горка и её достопримечательности известны каждому жителю Екатеринбурга, ведь история города тесно переплетена с этим местом. Дом-заброшка и парк Харитошка, фарт Льва Расторгуева и «кыштымский зверь» Зотов, а также бункер Жукова и площадь мести — об этом и многом другом мы расскажем при встрече!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Усадьба купца Льва Расторгуева — самое выдающееся строение Екатеринбурга первой трети 19 века. Дом, окутанный тайнами и легендами.

Храм Вознесения Господня, один из старейших в городе. Расположен на вершине Вознесенской горки и будто возвышается над Екатеринбургом. С колокольни храма большевики наблюдали за домом Ипатьева, где в заточении находилась царская семья.

Харитоновский парк. Первый общественный парк города. Много легенд и романтических историй с ним связано. За 200 лет парк видел прогуливающихся по аллеям светских дам, белогвардейцев и красноармейцев, советских рабочих и пионеров.

Вознесенская площадь, сменившая три названия в 20 веке и превратившаяся в Комсомольскую. И великолепная панорама окрестностей.

Улица Тургенева, на которой есть всё: клубы, храмы, деревянное зодчество, конструктивизм, джаз, стрит-арт и советская мозаика.

Свердловская филармония — одна из старейших в стране. А когда-то здание задумывалось как деловой клуб для промышленников и купцов.

Сад Вайнера и его эволюция от театральной и музыкальной жизни к транзитной зоне между двумя улицами.

Дом печати — легендарный свердловский памятник конструктивизма, который сохранил своё название сквозь десятилетия.

Мы расскажем:

Почему Вознесенская не гора, а горка

Кто строил усадьбу Расторгуеву, кто проклял её владельцев, и какая участь их постигла

Легенды о подземных лабиринтах, которыми изрыта Вознесенская горка. Для чего они были нужны — до сих пор загадка

Как великолепный парк в английском стиле, который строил купец Харитонов, за сто лет превратился в злачное место Харитошку

Почему Комсомольская площадь называлась площадью Народной мести

Где в советское время хранился главный колокол Вознесенского храма

Где находится бункер маршала Жукова и что за музыка звучит сегодня в его убежище

Организационные детали