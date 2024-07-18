Дом-заброшка и парк Харитошка, фарт Льва Расторгуева и «кыштымский зверь» Зотов, а также бункер Жукова и площадь мести — об этом и многом другом мы расскажем при встрече!
Описание экскурсии
Усадьба купца Льва Расторгуева — самое выдающееся строение Екатеринбурга первой трети 19 века. Дом, окутанный тайнами и легендами.
Храм Вознесения Господня, один из старейших в городе. Расположен на вершине Вознесенской горки и будто возвышается над Екатеринбургом. С колокольни храма большевики наблюдали за домом Ипатьева, где в заточении находилась царская семья.
Харитоновский парк. Первый общественный парк города. Много легенд и романтических историй с ним связано. За 200 лет парк видел прогуливающихся по аллеям светских дам, белогвардейцев и красноармейцев, советских рабочих и пионеров.
Вознесенская площадь, сменившая три названия в 20 веке и превратившаяся в Комсомольскую. И великолепная панорама окрестностей.
Улица Тургенева, на которой есть всё: клубы, храмы, деревянное зодчество, конструктивизм, джаз, стрит-арт и советская мозаика.
Свердловская филармония — одна из старейших в стране. А когда-то здание задумывалось как деловой клуб для промышленников и купцов.
Сад Вайнера и его эволюция от театральной и музыкальной жизни к транзитной зоне между двумя улицами.
Дом печати — легендарный свердловский памятник конструктивизма, который сохранил своё название сквозь десятилетия.
Мы расскажем:
- Почему Вознесенская не гора, а горка
- Кто строил усадьбу Расторгуеву, кто проклял её владельцев, и какая участь их постигла
- Легенды о подземных лабиринтах, которыми изрыта Вознесенская горка. Для чего они были нужны — до сих пор загадка
- Как великолепный парк в английском стиле, который строил купец Харитонов, за сто лет превратился в злачное место Харитошку
- Почему Комсомольская площадь называлась площадью Народной мести
- Где в советское время хранился главный колокол Вознесенского храма
- Где находится бункер маршала Жукова и что за музыка звучит сегодня в его убежище
Организационные детали
- Содержание экскурсии ориентировано на взрослых слушателей, но если вы хотите пойти с детьми младше 10 лет, они могут участвовать бесплатно
- Мы можем провести экскурсию для большего числа гостей — доплата за каждого следующего участника составит 700 рублей
- Маршрут предусматривает спуски и подъёмы — нужна удобная обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды