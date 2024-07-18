Истории и тайны Вознесенской горки

Легенды, загадки, реальные истории и панорамные виды - на динамичной авторской экскурсии
Вознесенская горка и её достопримечательности известны каждому жителю Екатеринбурга, ведь история города тесно переплетена с этим местом.

Дом-заброшка и парк Харитошка, фарт Льва Расторгуева и «кыштымский зверь» Зотов, а также бункер Жукова и площадь мести — об этом и многом другом мы расскажем при встрече!
Истории и тайны Вознесенской горки
Истории и тайны Вознесенской горки
Истории и тайны Вознесенской горки
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Усадьба купца Льва Расторгуева — самое выдающееся строение Екатеринбурга первой трети 19 века. Дом, окутанный тайнами и легендами.

Храм Вознесения Господня, один из старейших в городе. Расположен на вершине Вознесенской горки и будто возвышается над Екатеринбургом. С колокольни храма большевики наблюдали за домом Ипатьева, где в заточении находилась царская семья.

Харитоновский парк. Первый общественный парк города. Много легенд и романтических историй с ним связано. За 200 лет парк видел прогуливающихся по аллеям светских дам, белогвардейцев и красноармейцев, советских рабочих и пионеров.

Вознесенская площадь, сменившая три названия в 20 веке и превратившаяся в Комсомольскую. И великолепная панорама окрестностей.

Улица Тургенева, на которой есть всё: клубы, храмы, деревянное зодчество, конструктивизм, джаз, стрит-арт и советская мозаика.

Свердловская филармония — одна из старейших в стране. А когда-то здание задумывалось как деловой клуб для промышленников и купцов.

Сад Вайнера и его эволюция от театральной и музыкальной жизни к транзитной зоне между двумя улицами.

Дом печати — легендарный свердловский памятник конструктивизма, который сохранил своё название сквозь десятилетия.

Мы расскажем:

  • Почему Вознесенская не гора, а горка
  • Кто строил усадьбу Расторгуеву, кто проклял её владельцев, и какая участь их постигла
  • Легенды о подземных лабиринтах, которыми изрыта Вознесенская горка. Для чего они были нужны — до сих пор загадка
  • Как великолепный парк в английском стиле, который строил купец Харитонов, за сто лет превратился в злачное место Харитошку
  • Почему Комсомольская площадь называлась площадью Народной мести
  • Где в советское время хранился главный колокол Вознесенского храма
  • Где находится бункер маршала Жукова и что за музыка звучит сегодня в его убежище

Организационные детали

  • Содержание экскурсии ориентировано на взрослых слушателей, но если вы хотите пойти с детьми младше 10 лет, они могут участвовать бесплатно
  • Мы можем провести экскурсию для большего числа гостей — доплата за каждого следующего участника составит 700 рублей
  • Маршрут предусматривает спуски и подъёмы — нужна удобная обувь
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Комсомолу Урала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

ИндивидуальныеПешеходныеМистическиеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеСвятые местаНа выходныеПарки и усадьбыМонастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцыПаркиПрирода и пейзажиУсадьба Расторгуевых-ХаритоновыхПопулярные местаАвторскиеФилармонияДля студентовМифы и легенды

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