Описание экскурсии
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, где Алексей Балабанов, известный российский режиссер, снял свои первые фильмы, такие как «Брат», «Война» и «Жмурки». Мы сравним, как изменились кинодекорации столицы Урала с 20 века до наших дней, и узнаем множество интересных фактов о съемках.
Курьезы и открытия
В ходе экскурсии вы сможете:
- Узнать курьезные подробности съемок известных фильмов;
- Распознать любимых актеров в неожиданных ролях;
- Послушать знаменитые саундтреки уральских кинофильмов;
- Закосплеить несколько сцен из фильмов!
Что вы узнаете
Вас ждут захватывающие открытия:
- Кто стал первым видеографом Урала в эпоху Российской Империи;
- Почему именно в Свердловске была открыта киностудия;
- Когда уралец получил «Оскар»;
- Где находится самое киногеничное место Екатеринбурга 19 века;
- Какое кино снимают на Урале сегодня и где его можно посмотреть.
После экскурсии
Каждый участник получит подборку интересных фильмов, которые были сняты в Свердловске и Екатеринбурге. Это отличная возможность расширить свои знания о кино и открыть для себя новые произведения искусства!
Важная информация
Опыт показывает, что не всем детям подходит такой формат. Однако, если ваш ребенок старше 10 лет и увлекается кино и историей, вы можете взять его с собой. Также возможен заказ индивидуальной экскурсии для вашей группы — для получения подробной информации свяжитесь с нами.
По средам в 19:00, по пятницам и субботам в 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации, в которых снимал свои первые фильмы Алексей Балабанов
- Кинодекорации столицы Урала в кино ХХ века и сегодня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Встречаемся у Сити-Центра на пересечении пр. Ленина и ул. Луначарского