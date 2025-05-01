Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором

Как на Урале кино снимали
Камера! Мотор! Вас ждёт заряжающая позитивом экскурсия-прогулка по главным кино-местам Екатеринбурга с музыкальным и видеосопровождением. Стены города «оживут» и покажут кадры из фильмов.
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Как на Урале кино снимали: вечерняя экскурсия с видеопроектором
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Описание экскурсии

Вас ждет увлекательное путешествие по местам, где Алексей Балабанов, известный российский режиссер, снял свои первые фильмы, такие как «Брат», «Война» и «Жмурки». Мы сравним, как изменились кинодекорации столицы Урала с 20 века до наших дней, и узнаем множество интересных фактов о съемках.

Курьезы и открытия

В ходе экскурсии вы сможете:

  • Узнать курьезные подробности съемок известных фильмов;
  • Распознать любимых актеров в неожиданных ролях;
  • Послушать знаменитые саундтреки уральских кинофильмов;
  • Закосплеить несколько сцен из фильмов!

Что вы узнаете

Вас ждут захватывающие открытия:

  • Кто стал первым видеографом Урала в эпоху Российской Империи;
  • Почему именно в Свердловске была открыта киностудия;
  • Когда уралец получил «Оскар»;
  • Где находится самое киногеничное место Екатеринбурга 19 века;
  • Какое кино снимают на Урале сегодня и где его можно посмотреть.

После экскурсии

Каждый участник получит подборку интересных фильмов, которые были сняты в Свердловске и Екатеринбурге. Это отличная возможность расширить свои знания о кино и открыть для себя новые произведения искусства!

Важная информация

Опыт показывает, что не всем детям подходит такой формат. Однако, если ваш ребенок старше 10 лет и увлекается кино и историей, вы можете взять его с собой. Также возможен заказ индивидуальной экскурсии для вашей группы — для получения подробной информации свяжитесь с нами.

По средам в 19:00, по пятницам и субботам в 18:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Локации, в которых снимал свои первые фильмы Алексей Балабанов
  • Кинодекорации столицы Урала в кино ХХ века и сегодня
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50
Завершение: УЛ.К. Либнехта
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 19:00, по пятницам и субботам в 18:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Встречаемся у Сити-Центра на пересечении пр. Ленина и ул. Луначарского
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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