Камера! Мотор! Вас ждёт заряжающая позитивом экскурсия-прогулка по главным кино-местам Екатеринбурга с музыкальным и видеосопровождением. Стены города «оживут» и покажут кадры из фильмов.

Описание экскурсии

Вас ждет увлекательное путешествие по местам, где Алексей Балабанов, известный российский режиссер, снял свои первые фильмы, такие как «Брат», «Война» и «Жмурки». Мы сравним, как изменились кинодекорации столицы Урала с 20 века до наших дней, и узнаем множество интересных фактов о съемках.

Курьезы и открытия

В ходе экскурсии вы сможете:

Узнать курьезные подробности съемок известных фильмов;

Распознать любимых актеров в неожиданных ролях;

Послушать знаменитые саундтреки уральских кинофильмов;

Закосплеить несколько сцен из фильмов!

Что вы узнаете

Вас ждут захватывающие открытия:

Кто стал первым видеографом Урала в эпоху Российской Империи;

Почему именно в Свердловске была открыта киностудия;

Когда уралец получил «Оскар»;

Где находится самое киногеничное место Екатеринбурга 19 века;

Какое кино снимают на Урале сегодня и где его можно посмотреть.

После экскурсии

Каждый участник получит подборку интересных фильмов, которые были сняты в Свердловске и Екатеринбурге. Это отличная возможность расширить свои знания о кино и открыть для себя новые произведения искусства!

Важная информация

Опыт показывает, что не всем детям подходит такой формат. Однако, если ваш ребенок старше 10 лет и увлекается кино и историей, вы можете взять его с собой. Также возможен заказ индивидуальной экскурсии для вашей группы — для получения подробной информации свяжитесь с нами.