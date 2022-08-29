Река Чусовая — один из брендов Уральской земли. В нашем легком треке вы услышите о том, что было здесь миллионы лет назад, узнаете о зарождении горнозаводского дела. Подниметесь на живописные скалы-памятники природы, проникнитесь очарованием тихих уральских деревень. И убедитесь, что не зря эти места выбрали для съемок целого ряда советских кино.

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Описание

Что вас ожидает

Открыточные пейзажи Урала

Мы посетим деревушку Слобода, разместившуюся на скальных берегах Чусовой. Пейзажи могут показаться знакомыми: их часто изображают на полотнах об Урале. Вы прогуляетесь по заросшим тропкам и деревенским улочкам, пройдете по подвесным мостикам.

Заберемся на Георгиевский, Слободской, Винокуренный камни — и с высоты массивных скал полюбуемся изгибами реки. А еще покорим гору Волчиха, сложенную из магматических пород возрастом 475 миллионов лет! Вспомним знаменитого фотографа Проскудина-Горского, запечатлевшего эти виды сто лет назад, и обсудим, как изменился ландшафт Чусовой.

Заброшенные кинодекорации Каменки

Построены они были для фильма «Семен Дежнев» в 1983 году — позже здесь сняли еще целый ряд советских лент и современный фильм «Золото» с Безруковым. Строили тогда качественно, поэтому деревянные постройки сохранились до наших дней, хотя и обветшали. Вы пройдете среди изб и башен и попробуете себя в роли оператора или фотографа.

Горнозаводская колыбель страны

Именно здесь, на берегах Чусовой, появились первые заводы Урала. Мы навести величественные руины одного из них — возведенного еще в начале 18-го века по распоряжению Акинфия Никитича Демидова. Поговорим об этой династии промышленников, вспомним сказы Бажова и легенды, с Демидовыми связанные.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)

8.00 — выезд от цирка

10.00 — 12.30 — прогулка до Слободского и Георгиевского камня

12.30 — 12.40 — переезд до Каменки

12.40 — 13.20 — кинодекорации, вид на Чусовую со скал

13.20 — 14.00 — переезд до Староуткинска

14.00 — 14.30 — руины завода

14.30 — 15.30 — Винокуренный камень

15.30 — 17.00 — переезд до Волчихи

17.00 — 18.30 — подъём на Волчиху

18.30 — 20.00 — дорога домой

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить прогулку около 12 км.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Трансфер входит в стоимость

Дополнительные расходы