Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал

Посетить руины завода и кино-локаций, забраться на скалы-великаны и влюбиться в эти скромные пейзажи

Река Чусовая — один из брендов Уральской земли.

В нашем легком треке вы услышите о том, что было здесь миллионы лет назад, узнаете о зарождении горнозаводского дела.

Подниметесь на живописные скалы-памятники природы, проникнитесь очарованием тихих уральских деревень. И убедитесь, что не зря эти места выбрали для съемок целого ряда советских кино.
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Путешествие к реке Чусовая, или каноничный Урал
Ближайшие даты:
23
авг
24
авг
26
авг
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Открыточные пейзажи Урала

Мы посетим деревушку Слобода, разместившуюся на скальных берегах Чусовой. Пейзажи могут показаться знакомыми: их часто изображают на полотнах об Урале. Вы прогуляетесь по заросшим тропкам и деревенским улочкам, пройдете по подвесным мостикам.
Заберемся на Георгиевский, Слободской, Винокуренный камни — и с высоты массивных скал полюбуемся изгибами реки. А еще покорим гору Волчиха, сложенную из магматических пород возрастом 475 миллионов лет! Вспомним знаменитого фотографа Проскудина-Горского, запечатлевшего эти виды сто лет назад, и обсудим, как изменился ландшафт Чусовой.

Заброшенные кинодекорации Каменки

Построены они были для фильма «Семен Дежнев» в 1983 году — позже здесь сняли еще целый ряд советских лент и современный фильм «Золото» с Безруковым. Строили тогда качественно, поэтому деревянные постройки сохранились до наших дней, хотя и обветшали. Вы пройдете среди изб и башен и попробуете себя в роли оператора или фотографа.

Горнозаводская колыбель страны

Именно здесь, на берегах Чусовой, появились первые заводы Урала. Мы навести величественные руины одного из них — возведенного еще в начале 18-го века по распоряжению Акинфия Никитича Демидова. Поговорим об этой династии промышленников, вспомним сказы Бажова и легенды, с Демидовыми связанные.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)

8.00 — выезд от цирка
10.00 — 12.30 — прогулка до Слободского и Георгиевского камня
12.30 — 12.40 — переезд до Каменки
12.40 — 13.20 — кинодекорации, вид на Чусовую со скал
13.20 — 14.00 — переезд до Староуткинска
14.00 — 14.30 — руины завода
14.30 — 15.30 — Винокуренный камень
15.30 — 17.00 — переезд до Волчихи
17.00 — 18.30 — подъём на Волчиху
18.30 — 20.00 — дорога домой

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить прогулку около 12 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
  • Трансфер входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Бензин — около 1500 руб.
  • Питание (по желанию)
  • Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников☀️ЛетниеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь деньРека ЧусоваяФабрики и заводы

Похожие туры в Екатеринбурге

Река Чусовая: место, где живет душа Урала
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.9
29 отзывов
Река Чусовая: место, где живет душа Урала
Треккинг по таежным тропам и природным объектам самой красивой уральской реки
возле Ж/Д вокзала Екатеринбурга
29 авг
1 сен
2 сен
4 сен
3 900 за всё до 10 чел.
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
1 отзыв
Сила Урала - «Бажовские места» и природа края
Вдохновиться дивными пейзажами, посетить дом-музей сказителя и отведать ароматные пироги с черемухой
25 авг
27 авг
28 авг
30 авг
от 12 000 за всё до 3 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии ЕЛЕНА
ЕЛЕНА
Нет отзывов
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
в поселке Верх-Нейвинск
24 авг
25 авг
26 авг
29 авг
4 500 за всё до 10 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
у вашего отеля
24 авг
28 авг
1 ноя
2 ноя
13 000 за всё до 5 чел.
Интереснейший город Среднего Урала - Полевской и Азов гора
8 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анатолий
Анатолий
Нет отзывов
Интереснейший город Среднего Урала - Полевской и Азов гора
Один из интереснейших городов Среднего Урала - Полевской
По Вашему выбору
8 200 за всё до 3 чел.
Мифы Азов-горы и Урала
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
5
5 отзывов
Мифы Азов-горы и Урала
Вас ждёт встреча с двуглавой горой из Бажовских сказов
По договоренности
24 авг
25 авг
26 авг
28 авг
8 800 за всё до 4 чел.
Затерянный мир реки Исеть
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Затерянный мир реки Исеть
Побывать на родине среднеуральской археологии и прикоснуться к тайнам древних цивилизаций
в вашем отеле
29 авг
1 сен
2 сен
3 сен
3 000 за всё до 10 чел.
Треккинг к скалам Чертова городища
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
30 отзывов
Треккинг к скалам Чертова городища
Исследовать красивейшие тропы мегалит-парка Исеть и отыскать артефакты древних народов
в поселке Исеть
29 авг
1 сен
2 сен
3 сен
39003 510 за всё до 10 чел.
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
Нет отзывов
Путешествие в природный парк «Оленьи ручьи»
Взять в аренду машину, проехать 120 километров и прогуляться
По согласованию с туристом
12 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
Нет отзывов
Из Екатеринбурга на горячий источник «Шадринский»
Познакомиться с прошлым Курганской области, посетить музей и отдохнуть в бальнеологическом комплексе
в районе станции метро Площадь 1905 года
Завтра
23 авг
24 авг
25 авг
20 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Екатеринбург за один день
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.9
81 отзыв
Часто заказывают
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Посетить все самые интересные уголки города на душевной и веселой авто-пешеходной экскурсии
23 авг
25 авг
26 авг
27 авг
от 7 700 за всё до 3 чел.
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елизавета
Елизавета
Нет отзывов
Путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Для становления и развития Нижнего Тагила династия горнозаводчиков Демидовых имеет такое же значение
ул. Кузнецова, д. 2 (станция метро «Уралмаш»)
11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ