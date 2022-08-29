Мы посетим деревушку Слобода, разместившуюся на скальных берегах Чусовой. Пейзажи могут показаться знакомыми: их часто изображают на полотнах об Урале. Вы прогуляетесь по заросшим тропкам и деревенским улочкам, пройдете по подвесным мостикам.
Заберемся на Георгиевский, Слободской, Винокуренный камни — и с высоты массивных скал полюбуемся изгибами реки. А еще покорим гору Волчиха, сложенную из магматических пород возрастом 475 миллионов лет! Вспомним знаменитого фотографа Проскудина-Горского, запечатлевшего эти виды сто лет назад, и обсудим, как изменился ландшафт Чусовой.
Построены они были для фильма «Семен Дежнев» в 1983 году — позже здесь сняли еще целый ряд советских лент и современный фильм «Золото» с Безруковым. Строили тогда качественно, поэтому деревянные постройки сохранились до наших дней, хотя и обветшали. Вы пройдете среди изб и башен и попробуете себя в роли оператора или фотографа.
Именно здесь, на берегах Чусовой, появились первые заводы Урала. Мы навести величественные руины одного из них — возведенного еще в начале 18-го века по распоряжению Акинфия Никитича Демидова. Поговорим об этой династии промышленников, вспомним сказы Бажова и легенды, с Демидовыми связанные.
(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)
8.00 — выезд от цирка
10.00 — 12.30 — прогулка до Слободского и Георгиевского камня
12.30 — 12.40 — переезд до Каменки
12.40 — 13.20 — кинодекорации, вид на Чусовую со скал
13.20 — 14.00 — переезд до Староуткинска
14.00 — 14.30 — руины завода
14.30 — 15.30 — Винокуренный камень
15.30 — 17.00 — переезд до Волчихи
17.00 — 18.30 — подъём на Волчиху
18.30 — 20.00 — дорога домой
Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить прогулку около 12 км.