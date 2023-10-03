Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться красотой природы, комфортно путешествовать по тропам и исследовать местные достопримечательности. Тёплая погода способствует длительным прогулкам и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Урала.

Река Чусовая - один из символов Урала. На этой экскурсии можно узнать о древней истории региона, подняться на живописные скалы и увидеть уральские деревни. Важно, что здесь снимали советские фильмы, и вы сможете пройтись по сохранившимся декорациям. Экскурсия также включает посещение руин первого уральского завода, основанного Демидовыми. Это идеальный выбор для тех, кто интересуется историей и природой Урала

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Открыточные пейзажи Урала

Мы посетим деревушку Слобода, разместившуюся на скальных берегах Чусовой. Пейзажи могут показаться знакомыми: их часто изображают на полотнах об Урале. Вы прогуляетесь по заросшим тропкам и деревенским улочкам, пройдёте по подвесным мостикам.

Заберёмся на Георгиевский, Слободской, Винокуренный камни — и с высоты массивных скал полюбуемся изгибами реки. Вспомним знаменитого фотографа Прокудина-Горского, запечатлевшего эти виды сто лет назад, и обсудим, как изменился ландшафт Чусовой.

Старые кинодекорации Каменки

Построены они были для фильма «Семен Дежнев» в 1983 году — позже здесь сняли ещё целый ряд советских лент и современный фильм «Золото» с Безруковым. Строили тогда качественно, поэтому деревянные постройки сохранились до наших дней, хотя и обветшали. Вы пройдёте среди изб и башен и попробуете себя в роли оператора или фотографа.

Горнозаводская колыбель страны

Именно здесь, на берегах Чусовой, появились первые заводы Урала. Мы навестим величественные руины одного из них — возведённого еще в начале 18-го века по распоряжению Акинфия Никитича Демидова. Поговорим об этой династии промышленников, вспомним сказы Бажова и легенды, с Демидовыми связанные.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)

9.00 — выезд от Цирка

11.00 — прогулка до Слободского и Георгиевского камня

13.30 — 13.40 — переезд до Каменки

13.40 — посещение кинодекораций, вид на Чусовую со скал

14.20 — 15.00 — переезд до Староуткинска

15.00 — осматриваем руины завода

15.30 — прогулка по эко-тропе на Винокуренный камень

16.30 — выезд домой

18.30 — возвращение в Екатеринбург

Кому подойдёт экскурсия

Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить прогулку около 12 км.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Трансфер входит в стоимость

Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм

Продолжительность экскурсии 9-10 часов

Дополнительные расходы