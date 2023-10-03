Река Чусовая - это сердце Урала. Пройдите по её берегам, откройте для себя историю горнозаводского дела и насладитесь видами, знакомыми по картинам
Река Чусовая - один из символов Урала.
На этой экскурсии можно узнать о древней истории региона, подняться на живописные скалы и увидеть уральские деревни. Важно, что здесь снимали советские фильмы, и вы сможете пройтись по сохранившимся декорациям. Экскурсия также включает посещение руин первого уральского завода, основанного Демидовыми. Это идеальный выбор для тех, кто интересуется историей и природой Урала
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться красотой природы, комфортно путешествовать по тропам и исследовать местные достопримечательности. Тёплая погода способствует длительным прогулкам и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Урала.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Георгиевский камень
Слободской камень
Винокуренный камень
Кинодекорации Каменки
Описание экскурсии
Открыточные пейзажи Урала
Мы посетим деревушку Слобода, разместившуюся на скальных берегах Чусовой. Пейзажи могут показаться знакомыми: их часто изображают на полотнах об Урале. Вы прогуляетесь по заросшим тропкам и деревенским улочкам, пройдёте по подвесным мостикам. Заберёмся на Георгиевский, Слободской, Винокуренный камни — и с высоты массивных скал полюбуемся изгибами реки. Вспомним знаменитого фотографа Прокудина-Горского, запечатлевшего эти виды сто лет назад, и обсудим, как изменился ландшафт Чусовой.
Старые кинодекорации Каменки
Построены они были для фильма «Семен Дежнев» в 1983 году — позже здесь сняли ещё целый ряд советских лент и современный фильм «Золото» с Безруковым. Строили тогда качественно, поэтому деревянные постройки сохранились до наших дней, хотя и обветшали. Вы пройдёте среди изб и башен и попробуете себя в роли оператора или фотографа.
Горнозаводская колыбель страны
Именно здесь, на берегах Чусовой, появились первые заводы Урала. Мы навестим величественные руины одного из них — возведённого еще в начале 18-го века по распоряжению Акинфия Никитича Демидова. Поговорим об этой династии промышленников, вспомним сказы Бажова и легенды, с Демидовыми связанные.
Тайминг
(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)
9.00 — выезд от Цирка 11.00 — прогулка до Слободского и Георгиевского камня 13.30 — 13.40 — переезд до Каменки 13.40 — посещение кинодекораций, вид на Чусовую со скал 14.20 — 15.00 — переезд до Староуткинска 15.00 — осматриваем руины завода 15.30 — прогулка по эко-тропе на Винокуренный камень 16.30 — выезд домой 18.30 — возвращение в Екатеринбург
Кому подойдёт экскурсия
Любознательным путешественникам старше 7 лет, готовым совершить прогулку около 12 км.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Трансфер входит в стоимость
Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
Продолжительность экскурсии 9-10 часов
Дополнительные расходы
Проход к кинодекорациям в Каменке — 50 руб. /чел.
Питание (по желанию)
Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 816 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальшеуменьшить
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Добрый день. Отличная экскурсия! Природа этих мест удивительная. Маршрут несложный, с перерывами на отдых и небольшой пикничок. Нашем гидом был Юрий. Замечательный парень: улыбчивый и добрый, во всем помогал и, конечно, рассказывал историю своего края. Всем советую съездить в гости к реке Чусовой. Убеждена, что не пожалеете!
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Ирина
Отличный тур для понимания природы Урала. Физически совсем не сложный, но оставляет массу впечатлений для тех, кто хочет увидеть как можно больше. Ехать лучше в будний день. В выходные полагаю очень много, кто стремится также попасть на природу. Спасибо Ольге, она постаралась учесть все наши пожелания и смогла найти экскурсовода на месте, по интересующей нас теме.
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Анастасия
Замечательная поездка с замечательной Ольгой:) Чудесные виды, замечательная Чусовая и село Слобода, классный лес и панорамы, которые открываются с камней — зимний Урал просто в самое сердце.
Организовано все удобно, классно, комфортно — 10/10.
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Е
Евгений
Ребята, экскурсия - отличная! То, что нужно, чтобы начать знакомство с суровой и выразительной природой Урала. Отдельное спасибо гидам -Юре и Ксении. Ощущение, что провел время с давними друзьями. Идеальная подача материала и бережное сопровождение.
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Ольга
Все понравилось. Обязательно надо ходить по таким местам. Гид молодец. Все супер! Спасибо большое.
+2
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Галина
Несмотря на морозную погоду экскурсия состоялась в полном объеме. Гидом у нас был Линар, любезно поил нас горячем чаем из термоса и отвечал на все наши вопросы. Виды потрясающие!
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